Тръмп наложи 25% мита на страните, които правят бизнес с Иран

13 Януари, 2026 02:39, обновена 13 Януари, 2026 05:00 711 6

  • иран-
  • сащ-
  • санкции-
  • доналд тръмп-
  • протести

Решението влиза в сила незабавно, обяви американският президент в Truth Social

Тръмп наложи 25% мита на страните, които правят бизнес с Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в Truth Social, че налага 25% мита на страните, които правят бизнес с Иран.

Решението влиза в сила незабавно и се прилага за всички страни, които правят бизнес с Техеран, пише той.

Основните търговски партньори на Ислямската република включват Индия, Турция и Китай, отбелязва Bloomberg. Президентът на САЩ вече е наложил мита до 50% върху индийски стоки заради покупките на руски петрол. Допълнително мито от 25% върху китайски продукти би могло да наруши търговското примирие, което Тръмп постигна със Си Дзинпин в края на миналата година, пише агенцията.

Преди няколко часа прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви, че Тръмп обмисля всякакви действия срещу Иран заради суровото потушаване на протестите, включително въздушни удари, но смята дипломацията за своя „първа опция“.

Според източник от Axios, въпреки че републиканецът клони към въздушни удари заради смъртта на протестиращите, окончателно решение все още не е взето. Президентът на САЩ възнамерява да обсъди евентуални действия с екипа си по национална сигурност във вторник, 13 януари. Според източника на изданието, някои в администрацията смятат, че ударите срещу Иран биха могли да бъдат контрапродуктивни.

Масовите вълнения, първоначално предизвикани от рязкото понижение на риала и влошаващата се икономическа ситуация в Иран, продължават от края на декември. Bloomberg ги нарича най-сериозното предизвикателство за ръководството на страната от 1979 г. Според агенцията Human Rights Activist News Agency, над 500 души са били убити и приблизително 10 000 са арестувани при потушаването на протестите.

На 12 януари иранският външен министър Абас Арагчи обяви открит канал за комуникация със специалния пратеник на Тръмп за Близкия изток, Стив Уиткоф. Преди това той обвини САЩ и Израел в участие в протестите.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

