Внесоха законопроект за „анексиране“ на Гренландия в американския Конгрес

Републиканецът Ранди Файн, член на Камарата на представителите на Съединените щати, е внесъл в Конгреса законопроект за „анексиране“ на Гренландия, предаде Fox News.

Този законопроект има за цел да упълномощи президента на САЩ Доналд Тръмп да „предприеме необходимите стъпки“ за придобиване на Гренландия и да започне процеса на нейното присъединяване към Съединените щати, се казва в доклада.

„Вярвам, че е в най-добрия интерес на мира Съединените щати да упражняват суверенитет над Гренландия. Конгресът все пак ще трябва да приеме резолюция за щатския статут, но това просто би дало право на президента да прави това, което прави, и да декларира подкрепата на Конгреса за това. И тогава това би ускорило процеса на щатски статут“, каза Ранди Файн пред Fox News Digital.

Тръмп промотира идеята за анексиране на острова към Съединените щати още от първия си мандат в Белия дом. Той често използва стратегическото значение на Гренландия като аргумент, като особено подчертава близостта ѝ до Русия и наличието на важни минерални ресурси.

Освен това, Файн смята, че „американското управление би било по-добро и за народа на Гренландия“:

„Нивото на бедност при тях е високо. Дания не се отнасяше добре с тях. Когато войната дойде в града, Дания не можа да ги защити. Познайте кой защити Гренландия по време на Втората световна война? Ние.“

Републиканските законодатели бяха донякъде смутени, след като прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит не изключи използването на военна сила за установяване на контрол над Гренландия.

Конституцията на САЩ предоставя на Конгреса правомощието да приема нови щати. Законодателите трябва да приемат закон, разрешаващ създаването на нов щат. Впоследствие въпросната територия трябва да изготви конституция на щата, одобрена от хората, които живеят там.

След това Конгресът трябва да гласува отново за приемането на новия щат в Съединените щати, преди решението да стане окончателно след подписването му от президента.

По-рано прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит обясни позицията на Тръмп по въпроса: той смята, че ако Съединените щати не получат контрол над Гренландия, островът може евентуално да бъде завзет от Китай или Русия.

„Важно е да се помни: това не е само въпрос на интереси на Съединените щати. Напълно възможно е самата Гренландия също да е по-добре като част от Съединените щати и под тяхна закрила“, добави тя.