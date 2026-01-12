Новини
Войната се отлага! Мексиканската президентка провела добър разговор с Доналд Тръмп

Войната се отлага! Мексиканската президентка провела добър разговор с Доналд Тръмп

12 Януари, 2026 21:18 983 15

Миналата седмица Тръмп заяви, че картелите управляват Мексико и предложи САЩ да нанасят удари по сухопътни цели, за да се борят с тях

Анатоли Стайков

Президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум каза днес, че е имала „добър разговор“ с американския си колега Доналд Тръмп за сигурността и усилията за намаляване на трафика на наркотици, предадоха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.

Двамата лидери са обсъдили сигурността, като се зачита суверенитета на Мексико, намаляването на наркотрафика, търговията и инвестициите, написа Шейнбаум в платформата „Екс“ .

След разговора с американския си колега Шейнбаум каза също, че военни действия на САЩ в Мексико засега са изключени.

По време на сутрешната си пресконференция, тя заяви, че е отхвърлила предложените от Тръмп военни действия: „Казах му: „Не, това не е в дневния ред, но ние продължаваме да сътрудничим в рамките на нашата суверенитет“.

Шейнбаум каза още, че Мексико е готов да помогне за комуникацията между Куба и САЩ, ако поискат съдействие за това.

Мексиканският и американският президент разговаряха по телефона след изказването на Тръмп в четвъртък, в което той повдигна възможността САЩ да „започне сухопътна операция срещу наркокартелите“, особено в Мексико - предложение, което Шейнбаум вече отхвърли.

Тя съобщи в изявление, че „сътрудничеството в рамките на взаимното уважение винаги дават резултати“.

Коментарите на Тръмп са част от поредица ескалиращи заплахи за използване на американски военни сили срещу наркокартелите на мексиканска територия.

Вчера американският държавен секретар Марко Рубио разговаря с мексиканския министър на външните работи Хуан Рамон де ла Фуенте относно необходимостта от по-тясно сътрудничество за разбиване на използващите насилие наркотерористични мрежи в Мексико и спиране на трафика на фентанил и оръжия, каза в изявление говорителят на Държавния департамент Томи Пигот.


Мексико
