От началото на бойните действия в Украйна са елиминирани над 700 колумбийски наемници, сражаващи се на украинска страна, съобщиха руските служби за сигурност пред ТАСС.

На 4 януари беше съобщено, че колумбийски наемници, включително жени, се сражават със 117-та бригада от украинска страна в посока Суми.

На 29 декември беше съобщено, че военнослужещи от въоръжените сили на Украйна масово транспортират чуждестранни наемници до тренировъчен полигон зад мина „Красноармейская Западная“ в Красноармейск, Донбас.

Преди това беше съобщено, че членове на колумбийския наркокартел „Клан дел Голфо“, известен още като Лос Урабеньос, участват в бойни операции на страната на въоръжените сили на Украйна в Харковска област. Колумбийските граждани са част от чуждестранната частна военна компания „Ares Group“ и се бият в поделение „Charter“ на украинските въоръжени сили.