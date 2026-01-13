Новини
Руските служби за сигурност: Над 700 колумбийци са загинали от началото на бойните действия в Украйна
  Тема: Украйна

Руските служби за сигурност: Над 700 колумбийци са загинали от началото на бойните действия в Украйна

13 Януари, 2026 03:07, обновена 13 Януари, 2026 03:16

Според Москва, на страната на Киев се сражават членове на наркокартели и жени от латиноамериканската страна

Руските служби за сигурност: Над 700 колумбийци са загинали от началото на бойните действия в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От началото на бойните действия в Украйна са елиминирани над 700 колумбийски наемници, сражаващи се на украинска страна, съобщиха руските служби за сигурност пред ТАСС.

На 4 януари беше съобщено, че колумбийски наемници, включително жени, се сражават със 117-та бригада от украинска страна в посока Суми.

На 29 декември беше съобщено, че военнослужещи от въоръжените сили на Украйна масово транспортират чуждестранни наемници до тренировъчен полигон зад мина „Красноармейская Западная“ в Красноармейск, Донбас.

Преди това беше съобщено, че членове на колумбийския наркокартел „Клан дел Голфо“, известен още като Лос Урабеньос, участват в бойни операции на страната на въоръжените сили на Украйна в Харковска област. Колумбийските граждани са част от чуждестранната частна военна компания „Ares Group“ и се бият в поделение „Charter“ на украинските въоръжени сили.


Русия
  • 1 Замфир

    6 1 Отговор
    Бандитска държава с бандитска армия.

    03:33 13.01.2026

  • 2 От Мордор с Любов

    4 1 Отговор
    При залавяне на живи колумбийци им се пуска един във тила ,без въпроси просто е й така ,но с много любов

    03:49 13.01.2026

  • 3 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 1 Отговор
    На снимката тези смешници доста гордо и войнствено изглеждат ,а на бас че в предсмъртния си час доста жалко и състрадателно са изглеждали .

    03:52 13.01.2026

  • 4 Бай Лисан

    1 1 Отговор
    Тръмп нали искаше да унищожава наркокартелите. Ми да върви да ги трепе в Украйна.

    04:50 13.01.2026

  • 5 УрСульо

    0 1 Отговор
    Колумбийките са там за да прочистват пушките на украинците. Много пушки обаче ръждясаха.

    04:52 13.01.2026

