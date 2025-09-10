Върховният съд на САЩ решава по ускорена процедура законни ли са митата на Тръмп

Върховният съд на САЩ се съгласи да разгледа законността на много от тарифите, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп на други страни, по ускорена процедура, като страните ще започнат да излагат своите аргументи през ноември, съобщиха от правната институция.

Както е посочено в съобщението, „аргументите са насрочени за първата седмица на ноември 2025 г.“. Страните трябва да представят аргументите си в съда в писмен вид до 19 септември. Въпросните тарифи ще останат в сила по време на съдебния процес.

Ускореното заседание означава, че Върховният съд може да излезе с решение преди края на годината. Ако процесът беше проведен по обичайната процедура, това нямаше да се случи преди лятото на 2026 г.

На 4 септември администрацията на Тръмп поиска от Върховния съд да отмени по-ранно решение, според което много от тарифите, наложени от Вашингтон на други страни, са незаконни. Решението беше издадено на 29 август от Апелативния съд на САЩ за окръг Колумбия. Съдът установи, че Тръмп не е имал правомощия да налага много от действащите в момента тарифи. Администрацията на Вашингтон смята, че решението на апелативния съд „създава несигурност относно текущите преговори с други държави“ по търговски въпроси и „застрашава“ съществуващите споразумения.

Решението на апелативния съд се отнася до тарифите, наложени от Съединените щати през април срещу много държави, както и до митата, които Тръмп наложи през февруари върху стоки от Китай, Канада и Мексико. Делото беше образувано, след като група представители на бизнеса заведоха дело срещу правителството на САЩ. Предприемачите заявиха, че наложените от Вашингтон тарифи са незаконни и вредят на компаниите им.