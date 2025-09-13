Тръмп се закани да разследва дейността на Сорос заради протестите срещу управлението му

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се закани в интервю за Fox News да проведе разследване срещу унгарско-американския финансист и милиардер Джордж Сорос, заради протестите в американски градове.

„Ще разследваме Сорос, защото смятам, че това е дело RICO. Това са повече от протести. Това е истинска агитация. Това са вълнения по улиците и ние ще се справим с тях“, каза той.

Според Тръмп в Съединените щати има „професионални агитатори“, които получават пари от Сорос.

Сорос е свързван с организиране на смяната на властта в редица страни. Самият финансист не отрича, че парите му са помогнали за осъществяването на „оранжевата революция“ в Украйна през 2004 г. и „Евромайдана“ през 2013 г. В редица страни той е обвиняван в намеса във вътрешните работи. В медиите Сорос често е свързван с Демократическата партия на САЩ. В Русия „Отворено общество“* и „Фондация за подпомагане на отвореното общество“* на Сорос са признати за нежелани организации от 2015 г. насам.

Протести срещу политиката на Тръмп започнаха в много щати на САЩ след безредиците в Лос Анджелис на 7 юни, предизвикани от акция на Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ в центъра на града, където се провеждаше мащабна операция за идентифициране на нелегални имигранти. Сблъсъци с протестиращи избухнаха на фона на съобщения за евентуално съкращаване на федералното финансиране за щата. На следващия ден Белият дом обяви разполагането на войски от Националната гвардия в града.