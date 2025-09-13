Новини
Тръмп се закани да разследва дейността на Сорос заради протестите срещу управлението му

13 Септември, 2025 05:25, обновена 13 Септември, 2025 05:32

Ще се справим с вълненията по улиците, зарече се американският президент

Тръмп се закани да разследва дейността на Сорос заради протестите срещу управлението му - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се закани в интервю за Fox News да проведе разследване срещу унгарско-американския финансист и милиардер Джордж Сорос, заради протестите в американски градове.

„Ще разследваме Сорос, защото смятам, че това е дело RICO. Това са повече от протести. Това е истинска агитация. Това са вълнения по улиците и ние ще се справим с тях“, каза той.

Според Тръмп в Съединените щати има „професионални агитатори“, които получават пари от Сорос.

Сорос е свързван с организиране на смяната на властта в редица страни. Самият финансист не отрича, че парите му са помогнали за осъществяването на „оранжевата революция“ в Украйна през 2004 г. и „Евромайдана“ през 2013 г. В редица страни той е обвиняван в намеса във вътрешните работи. В медиите Сорос често е свързван с Демократическата партия на САЩ. В Русия „Отворено общество“* и „Фондация за подпомагане на отвореното общество“* на Сорос са признати за нежелани организации от 2015 г. насам.

Протести срещу политиката на Тръмп започнаха в много щати на САЩ след безредиците в Лос Анджелис на 7 юни, предизвикани от акция на Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ в центъра на града, където се провеждаше мащабна операция за идентифициране на нелегални имигранти. Сблъсъци с протестиращи избухнаха на фона на съобщения за евентуално съкращаване на федералното финансиране за щата. На следващия ден Белият дом обяви разполагането на войски от Националната гвардия в града.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Изнуфелия Рижак

    0 16 Отговор
    И на него му се привижда Сорос .

    Хахахахаха

    Коментиран от #6

    05:45 13.09.2025

  • 2 пешо

    12 1 Отговор
    долно племе са евреите

    05:56 13.09.2025

  • 3 12340

    18 1 Отговор
    "... Според Тръмп в Съединените щати има „професионални агитатори“, които получават пари от Сорос...."
    ... В България им викаме жълтокопитни умнокрасиви!

    05:57 13.09.2025

  • 4 Уса

    17 0 Отговор
    От живота в САЩ разбрах,колко е мразен от американците и недоумявах,как и защо са допуснали едно леке пропадляк с налудничави възгледи да ги унищожи здравословно и да стане милиардер на техен гръб,но явно може.И в БЪлгария си имаме Сорос неговите последователи са изключително прости

    06:01 13.09.2025

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 0 Отговор
    ЩОМ НАШИТЕ ЩЕ РАЗСЛЕДВАТ СОРОС
    ....
    КОГА И БЪЛГАРСКИТЕ ВЛАСТИ ЩЕ ГО РАЗСЛЕДВАТ.?
    НАЛИ СТЕ ПРО-АМЕРИКАНСКИ ?

    06:05 13.09.2025

  • 6 Кооо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Изнуфелия Рижак":

    Третополов и на теб ти се привижда свят от третополови,но няма да те огрее

    06:26 13.09.2025

  • 7 на колпаф оранжгутан

    0 0 Отговор
    шорош му виновен

    07:13 13.09.2025