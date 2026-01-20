Фатална лекарска грешка: Пациентка остана без ръка и почина заради пропуснати следи от некроза

Тежък медицински пропуск доведе до ампутация на ръката на жена във Великобритания, след като ранни признаци на опасна тъканна некроза не били разпознати навреме от медицинския екип. Случаят, за който съобщават британски медии, насочва вниманието към рисковете от закъсняла диагноза при съдови усложнения, особено при пациенти с хронични заболявания като диабет.

През октомври 2025 г. 58-годишната Лорейн Пети от Единбург забелязала необичайно потъмняване на пръстите на дясната си ръка. Първоначално тя предположила, че става дума за обикновени синини – често срещан проблем при хора с диабет и нарушения в микроциркулацията. В рамките на часове обаче кожата започнала да придобива лилав, а след това и черен цвят – класически сигнал за тежко нарушение на кръвоснабдяването.

При посещението си в спешно отделение Лорейн била прегледана, но състоянието ѝ не било оценено като спешно. По думите на семейството ѝ медицински служител дори допуснал, че потъмняването може да е повърхностно замърсяване, наподобяващо следи от печатарско мастило. Въпреки че пациентката не е имала травма, не е чела вестници и образните изследвания не са показали фрактури, лекарите поставили диагноза натъртвания и я изпратили у дома.

Състоянието ѝ обаче бързо се влошило – болката се засилила, а кожата станала напълно некротична. Семейството настояло за второ мнение и я закарало в друга болница, където съдовите специалисти установили масивна некроза, причинена от кръвен съсирек, блокирал притока на кръв към ръката. Въпреки спешната операция, тъканното увреждане било необратимо и лекарите били принудени да извършат ампутация на засегнатата ръка.

След интервенцията Лорейн останала хоспитализирана близо месец. Макар първоначално да била изписана, общото ѝ състояние постепенно се влошило и тя починала седмици по-късно. Близките ѝ са категорични, че забавената диагноза на тромбозата е изиграла ключова роля за трагичния изход. По техни думи така и не е било дадено ясно обяснение защо се е образувал съсирекът, нито дали са били отчетени всички рискови фактори.

Медицински експерти подчертават, че внезапното потъмняване на крайник, съчетано със силна болка и студена кожа, изисква незабавна съдова оценка от лекар. Некрозата, известна още като гангрена, може да се развие бързо при пациенти с диабет, атеросклероза или нарушения в кръвосъсирването. Според данни на британската здравна система подобни усложнения остават рядкост, но при закъсняла намеса често водят до ампутации и висока смъртност.

Случаят с Лорейн Пети вече е обект на вътрешна проверка, а семейството настоява за по-строги протоколи при оценка на съдови симптоми в спешната помощ. Специалисти напомнят, че ранното разпознаване и бързото възстановяване на кръвния поток могат да бъдат животоспасяващи и да предотвратят необратими последици.