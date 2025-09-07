Новини
Диетолог: Енергийните напитки увеличават риска от тромбоза, не пийте повече от кен дневно

7 Септември, 2025 08:27, обновена 7 Септември, 2025 08:34 614 4

Комбинацията с алкохол е двойно по-опасна, твърди Анастасия Лебедева

Диетолог: Енергийните напитки увеличават риска от тромбоза, не пийте повече от кен дневно - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пиенето на енергийни напитки в жегата увеличава риска от тромбоза, твърди диетологът Анастасия Лебедева. Специалистът предупреди за последствията от употребата на тази напитка, популярна сред тийнейджърите, в топло време.

„Само горещо време създава натоварване върху сърдечно-съдовата система: пулсът се увеличава, кръвоносните съдове се разширяват, тялото губи повече течности. Добавянето на енергийни напитки през този период може да влоши ситуацията - кофеинът и стимулантите (таурин, гуарана) засилват диуретичния ефект и повишават кръвното налягане“, обясни Лебедева.

Диетоложката предупреди, че кофеинът и жегата ускоряват загубата на течности, което води до сгъстяване на кръвта и увеличава риска от тромбоза. Тя съобщи, че хората със сърдечни патологии могат да получат пристъпи на тахикардия, особено при прекомерна консумация.

Комбинацията с алкохол е двойно по-опасна: енергийните напитки маскират интоксикацията, но не неутрализират нейния ефект, а повишеното натоварване на сърцето може да доведе до хипертонична криза или колапс.

В жегата специалистът препоръчва да се даде предимство на вода, изотонични напитки или зелен чай.

„Ако ще пиете енергийна напитка, то нека е не повече от една кутия на ден и само при липса на хронични сърдечни заболявания. Смесването на алкохол с енергийна напитка е строго забранено“, заключи тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доставчик 🤷‍♂️

    11 0 Отговор
    Непълнолетните келеши, евроатлант.ценности на мама ги жулят по 5-6 средно на ден !

    Коментиран от #2, #4

    08:42 07.09.2025

  • 2 Ха ха ха ха ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Доставчик 🤷‍♂️":

    Е къде е проблема ?
    Тях ООН със закона защита на лай....детето ги пази.
    Да жулят и по десет на ден, нищо им няма.

    08:43 07.09.2025

  • 3 гигантски печалби

    4 0 Отговор
    Пийте, пийте! Ред Бул дава крила!.....и отлиташ към.... Рая?

    09:05 07.09.2025

  • 4 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Доставчик 🤷‍♂️":

    Така е. В сервиза имам 3 момчета на малко над 20 години. Сутрин идвайки на работа, носят по минимум 5 кенчета (на човек). Към тия кенчета за деня се добавят минимум по 5-6 кафета. Не знам как им издържат сърцата.
    Опитвал съм всякак да им въздействам, но не лови ред.
    И съм почти сигурен, че след работно време се продължава с пиенето на кенчета.

    09:07 07.09.2025