Диетолог: Енергийните напитки увеличават риска от тромбоза, не пийте повече от кен дневно

Пиенето на енергийни напитки в жегата увеличава риска от тромбоза, твърди диетологът Анастасия Лебедева. Специалистът предупреди за последствията от употребата на тази напитка, популярна сред тийнейджърите, в топло време.

„Само горещо време създава натоварване върху сърдечно-съдовата система: пулсът се увеличава, кръвоносните съдове се разширяват, тялото губи повече течности. Добавянето на енергийни напитки през този период може да влоши ситуацията - кофеинът и стимулантите (таурин, гуарана) засилват диуретичния ефект и повишават кръвното налягане“, обясни Лебедева.

Диетоложката предупреди, че кофеинът и жегата ускоряват загубата на течности, което води до сгъстяване на кръвта и увеличава риска от тромбоза. Тя съобщи, че хората със сърдечни патологии могат да получат пристъпи на тахикардия, особено при прекомерна консумация.

Комбинацията с алкохол е двойно по-опасна: енергийните напитки маскират интоксикацията, но не неутрализират нейния ефект, а повишеното натоварване на сърцето може да доведе до хипертонична криза или колапс.

В жегата специалистът препоръчва да се даде предимство на вода, изотонични напитки или зелен чай.

„Ако ще пиете енергийна напитка, то нека е не повече от една кутия на ден и само при липса на хронични сърдечни заболявания. Смесването на алкохол с енергийна напитка е строго забранено“, заключи тя.