Диетолог: Енергийните напитки увеличават риска от тромбоза, не пийте повече от кен дневно

Пиенето на енергийни напитки в жегата увеличава риска от тромбоза, твърди диетологът Анастасия Лебедева. Специалистът предупреди за последствията от употребата на тази напитка, популярна сред тийнейджърите, в топло време.
„Само горещо време създава натоварване върху сърдечно-съдовата система: пулсът се увеличава, кръвоносните съдове се разширяват, тялото губи повече течности. Добавянето на енергийни напитки през този период може да влоши ситуацията - кофеинът и стимулантите (таурин, гуарана) засилват диуретичния ефект и повишават кръвното налягане“, обясни Лебедева.
Диетоложката предупреди, че кофеинът и жегата ускоряват загубата на течности, което води до сгъстяване на кръвта и увеличава риска от тромбоза. Тя съобщи, че хората със сърдечни патологии могат да получат пристъпи на тахикардия, особено при прекомерна консумация.
Комбинацията с алкохол е двойно по-опасна: енергийните напитки маскират интоксикацията, но не неутрализират нейния ефект, а повишеното натоварване на сърцето може да доведе до хипертонична криза или колапс.
В жегата специалистът препоръчва да се даде предимство на вода, изотонични напитки или зелен чай.
„Ако ще пиете енергийна напитка, то нека е не повече от една кутия на ден и само при липса на хронични сърдечни заболявания. Смесването на алкохол с енергийна напитка е строго забранено“, заключи тя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доставчик 🤷♂️
Коментиран от #2, #4
08:42 07.09.2025
2 Ха ха ха ха ха ха
До коментар #1 от "Доставчик 🤷♂️":Е къде е проблема ?
Тях ООН със закона защита на лай....детето ги пази.
Да жулят и по десет на ден, нищо им няма.
08:43 07.09.2025
3 гигантски печалби
09:05 07.09.2025
4 Механик
До коментар #1 от "Доставчик 🤷♂️":Така е. В сервиза имам 3 момчета на малко над 20 години. Сутрин идвайки на работа, носят по минимум 5 кенчета (на човек). Към тия кенчета за деня се добавят минимум по 5-6 кафета. Не знам как им издържат сърцата.
Опитвал съм всякак да им въздействам, но не лови ред.
И съм почти сигурен, че след работно време се продължава с пиенето на кенчета.
09:07 07.09.2025