Иранските сили за противовъздушна отбрана свалиха още един изтребител F-15 на американските военновъздушни сили, съобщава Tasnim.

Според тях, няколко ирански дрона са навлезли в кувейтското въздушно пространство малко преди инцидента. Когато кувейтските сили са забелязали няколко изтребителя в небето, те са ги сбъркали с вражески.

Техеран твърди, че е ударил сградата на израелското Министерство на отбраната и военни цели в Тел Авив и Петах Тиква, както и американски разрушител в Индийския океан.

Три изтребителя F-15 на американските военновъздушни сили са били свалени на 1 март от ракети, погрешно изстреляни от екипажа на кувейтски F/A-18, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.