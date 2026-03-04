Новини
Иранските сили за противовъздушна отбрана свалиха още един изтребител F-15

4 Март, 2026 05:44 1 296 36

  • иран-
  • изтребител-
  • ф-15-
  • f-15-
  • сащ-
  • война

Техеран твърди, че е ударил сградата на израелското Министерство на отбраната и военни цели в Тел Авив и Петах Тиква

Иранските сили за противовъздушна отбрана свалиха още един изтребител F-15 - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранските сили за противовъздушна отбрана свалиха още един изтребител F-15 на американските военновъздушни сили, съобщава Tasnim.

Според тях, няколко ирански дрона са навлезли в кувейтското въздушно пространство малко преди инцидента. Когато кувейтските сили са забелязали няколко изтребителя в небето, те са ги сбъркали с вражески.

Техеран твърди, че е ударил сградата на израелското Министерство на отбраната и военни цели в Тел Авив и Петах Тиква, както и американски разрушител в Индийския океан.

Три изтребителя F-15 на американските военновъздушни сили са били свалени на 1 март от ракети, погрешно изстреляни от екипажа на кувейтски F/A-18, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор
    Стара новина.

    05:46 04.03.2026

  • 2 Мурка

    14 2 Отговор
    Запрян да пали нашите че тия падат много бръже------- от мен лепенки за резервоара от волгата си пазя манивелата и дар ще я даря

    Коментиран от #5, #30

    05:48 04.03.2026

  • 3 Пилотште са живи

    8 5 Отговор
    След преглед пред лекар получиха нови самолети и пак са в играта.

    05:50 04.03.2026

  • 4 Шейх Ал Салам

    13 1 Отговор
    Сега Кувейт, на чия страна се бият?

    Коментиран от #8

    05:51 04.03.2026

  • 5 Познавам те

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Мурка":

    Волга си гледал само на картинка. Возил си се на Чавдар цял живот.

    Коментиран от #15

    05:51 04.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Вашето мнение

    19 5 Отговор
    Пхахахахах, преди малко четох, перченето на перчема, че бил унищожил всичко в Иран. Явно тия американски хвърчила могат да ги свалят с прашки. А ние си купихме една сюрия такива бракми.

    Коментиран от #14

    05:52 04.03.2026

  • 8 Ха ха

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Шейх Ал Салам":

    Кувейт вече заплати щетите.

    05:52 04.03.2026

  • 9 Ицо

    7 1 Отговор
    Е как бе, нали падаха сами

    05:52 04.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Шопо

    7 5 Отговор
    F15 е стар модел, ние имаме Ф16

    Коментиран от #13

    05:53 04.03.2026

  • 12 АБЕ ДЕТРОЙТЕ

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    КАК Е У СЕЛОТО ДЕТРОЙТА? НЕГРИ ИМА ЛИ? ПО-ЧЕРНИ ЛИ СА ОТ НАШИТЕ МУРГАВ БРАТЯ?

    Коментиран от #19

    05:53 04.03.2026

  • 13 Вашето мнение

    14 6 Отговор

    До коментар #11 от "Шопо":

    След украйна и Иран вече никой не иска да купува американско оръжие. За нищо освен за снимане на филми в холивуд не става.

    Коментиран от #31

    05:55 04.03.2026

  • 14 Знам

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    Американците мятат лопати с чипове от китайски тостери. Айде!

    05:55 04.03.2026

  • 15 Мурка

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Познавам те":

    първата ми лична кола ОМБРЕ И БЕШЕ СВАТБЕНАТА МИ ----ПРЕКРАСЕН АВТОМОБИЛ

    Коментиран от #18, #22

    05:56 04.03.2026

  • 16 Превзехме

    0 2 Отговор
    2 села.....

    05:57 04.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Да се посмеем

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Мурка":

    Това преди 1989 или след 1989?

    Коментиран от #28

    05:59 04.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Жоро

    2 2 Отговор
    Те кога свалиха първия не съм чул?Кви са тия "новини"тука!Вие добре ли сте?

    06:00 04.03.2026

  • 22 Данчо

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Мурка":

    Още ли си я караш?

    Коментиран от #25

    06:00 04.03.2026

  • 23 Някъде

    1 0 Отговор
    го четох на 2 март!

    06:01 04.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мурка

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Данчо":

    НЕ -КАРАМ 2121

    06:03 04.03.2026

  • 26 Винету

    1 0 Отговор
    Убих бизон.....

    06:03 04.03.2026

  • 27 РЕАЛИСТ

    2 7 Отговор
    ИРАН ПОТЪВА ПО-БЪРЖЕ ОТ КРАЙЦЕРЪТ МОСКВА

    06:04 04.03.2026

  • 28 Мурка

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Да се посмеем":

    ТОГАВА БЯХ ЖЕНЕН

    06:04 04.03.2026

  • 29 Професор

    4 2 Отговор
    Марче, нали уж си членка на НАТО? Радваш ли се, че иранците били ударили американски цели и че са убили американци? За един приятел от НАТО питам...

    Коментиран от #35

    06:06 04.03.2026

  • 30 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мурка":

    Нашите не могат да летят. Единият е с пробит резервоар, другият не пали, третият със скапани акумулатори, и так далее. Като за капак, имаме само един пилот за Ф16. Смех. ПВОто го харизахме на Украйна. Добре, че са братята турци за да ни пазят.

    06:06 04.03.2026

  • 31 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 5 Отговор

    До коментар #13 от "Вашето мнение":

    иди да превземеш някоя щатска база.../да видим на колко метра ще ти хвръкне ченето с ментето оръжие

    Коментиран от #32

    06:08 04.03.2026

  • 32 Вашето мнение

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    В близкия изток вече няма нищо за превземане, пърцуцо. Всичко е сринато със земята.

    06:10 04.03.2026

  • 33 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Иран настоява да води тази война, заяви рублен боташович!

    06:12 04.03.2026

  • 34 Краварските самолеДи

    0 0 Отговор
    са най-добрите имат тръба на седалката излизаща зад елерона, така пилотите ходят по голяма нужда и изхвърлят понички, бургери и хот дог без да намалят тягата.

    06:16 04.03.2026

  • 35 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Професор":

    Референдум за ЕС и НАТО
    Това че евреина Паси ни набута в НАТО не означава че българския Народ иска да е в НАТО.

    06:18 04.03.2026

  • 36 Пустиня(к)

    0 0 Отговор
    Ти се сцепи да тръкаш, бе, готин, да не ти е лепнал любовника ти нещо и да не си на кеф? Имам венеролог познат, дай некъв контакт, ще спасиме седалката.

    06:18 04.03.2026

