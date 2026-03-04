Иранските сили за противовъздушна отбрана свалиха още един изтребител F-15 на американските военновъздушни сили, съобщава Tasnim.
Според тях, няколко ирански дрона са навлезли в кувейтското въздушно пространство малко преди инцидента. Когато кувейтските сили са забелязали няколко изтребителя в небето, те са ги сбъркали с вражески.
Техеран твърди, че е ударил сградата на израелското Министерство на отбраната и военни цели в Тел Авив и Петах Тиква, както и американски разрушител в Индийския океан.
Три изтребителя F-15 на американските военновъздушни сили са били свалени на 1 март от ракети, погрешно изстреляни от екипажа на кувейтски F/A-18, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
05:46 04.03.2026
2 Мурка
Коментиран от #5, #30
05:48 04.03.2026
3 Пилотште са живи
05:50 04.03.2026
4 Шейх Ал Салам
Коментиран от #8
05:51 04.03.2026
5 Познавам те
До коментар #2 от "Мурка":Волга си гледал само на картинка. Возил си се на Чавдар цял живот.
Коментиран от #15
05:51 04.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Вашето мнение
Коментиран от #14
05:52 04.03.2026
8 Ха ха
До коментар #4 от "Шейх Ал Салам":Кувейт вече заплати щетите.
05:52 04.03.2026
9 Ицо
05:52 04.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Шопо
Коментиран от #13
05:53 04.03.2026
12 АБЕ ДЕТРОЙТЕ
До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":КАК Е У СЕЛОТО ДЕТРОЙТА? НЕГРИ ИМА ЛИ? ПО-ЧЕРНИ ЛИ СА ОТ НАШИТЕ МУРГАВ БРАТЯ?
Коментиран от #19
05:53 04.03.2026
13 Вашето мнение
До коментар #11 от "Шопо":След украйна и Иран вече никой не иска да купува американско оръжие. За нищо освен за снимане на филми в холивуд не става.
Коментиран от #31
05:55 04.03.2026
14 Знам
До коментар #7 от "Вашето мнение":Американците мятат лопати с чипове от китайски тостери. Айде!
05:55 04.03.2026
15 Мурка
До коментар #5 от "Познавам те":първата ми лична кола ОМБРЕ И БЕШЕ СВАТБЕНАТА МИ ----ПРЕКРАСЕН АВТОМОБИЛ
Коментиран от #18, #22
05:56 04.03.2026
16 Превзехме
05:57 04.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Да се посмеем
До коментар #15 от "Мурка":Това преди 1989 или след 1989?
Коментиран от #28
05:59 04.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Жоро
06:00 04.03.2026
22 Данчо
До коментар #15 от "Мурка":Още ли си я караш?
Коментиран от #25
06:00 04.03.2026
23 Някъде
06:01 04.03.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Мурка
До коментар #22 от "Данчо":НЕ -КАРАМ 2121
06:03 04.03.2026
26 Винету
06:03 04.03.2026
27 РЕАЛИСТ
06:04 04.03.2026
28 Мурка
До коментар #18 от "Да се посмеем":ТОГАВА БЯХ ЖЕНЕН
06:04 04.03.2026
29 Професор
Коментиран от #35
06:06 04.03.2026
30 Данко Харсъзина
До коментар #2 от "Мурка":Нашите не могат да летят. Единият е с пробит резервоар, другият не пали, третият със скапани акумулатори, и так далее. Като за капак, имаме само един пилот за Ф16. Смех. ПВОто го харизахме на Украйна. Добре, че са братята турци за да ни пазят.
06:06 04.03.2026
31 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #13 от "Вашето мнение":иди да превземеш някоя щатска база.../да видим на колко метра ще ти хвръкне ченето с ментето оръжие
Коментиран от #32
06:08 04.03.2026
32 Вашето мнение
До коментар #31 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":В близкия изток вече няма нищо за превземане, пърцуцо. Всичко е сринато със земята.
06:10 04.03.2026
33 Последния Софиянец
06:12 04.03.2026
34 Краварските самолеДи
06:16 04.03.2026
35 Шопо
До коментар #29 от "Професор":Референдум за ЕС и НАТО
Това че евреина Паси ни набута в НАТО не означава че българския Народ иска да е в НАТО.
06:18 04.03.2026
36 Пустиня(к)
06:18 04.03.2026