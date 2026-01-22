Новини
Омбудсманът поиска строг регламент и контрол как, кога и дали да се връзват психично болните пациенти

22 Януари, 2026 13:15 502 9

Омбудсманът подчертава, че Наредба №1 от 28 юни 2005 г. не отговаря на международните стандарти

Омбудсманът поиска строг регламент и контрол как, кога и дали да се връзват психично болните пациенти - 1
Снимка: Прессъобщение
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати в Комисията по здравеопазването в Народното събрание становището си по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето, във връзка с проблеми с правата на пациентите с психиатрични заболявания.

В становището си Делчева посочва, че на база многобройно извършените проверки на омбудсмана през годините са констатирани множество системни проблеми, свързани с прилагането на крайни принудителни мерки спрямо пациенти с психиатрични заболявания, без адекватен механизъм за контрол.

Омбудсманът подчертава, че Наредба №1 от 28 юни 2005 г. не отговаря на международните стандарти и допуска продължителна изолация и имобилизация, т.е. връзване на пациенти, без ясни основания, лимити и последователност.

Делчева е категорична, че така предложеният нов чл. 92а от Законопроекта въвежда обща регламентация на мерките за временно физическо ограничаване, но оставя ключови въпроси за уреждане с подзаконов акт. Омбудсманът подчертава, че правото на лична свобода и телесна неприкосновеност („habeas corpus“) е фундаментално човешко право и изисква ясна, детайлна и законова регламентация.

В тази връзка общественият посредник препоръчва в новия закон да бъдат изрично уредени основанията, редът, продължителността и честотата на мерките за изолация и имобилизация. Настоява още да се обсъди и създаването на единна национална информационна система, в която в реално време да се регистрира всяка мярка на „изолация“ и „имобилизация“ във всички психиатрични стационари, при гарантирана защита на личните данни и публична месечна отчетност от страна на Министерството на здравеопазването.

Позицията на омбудсмана е, че тези предложения са в съответствие с критичните становища на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията (КПИ) от 2021 г. и 2023 г., които определят насилието и унизителното отношение в психиатричните институции като системен провал.

В становището си Делчева подчертава като особено положително въвеждането на новия чл. 149а и свързаните с него разпоредби, които забраняват всяка форма на жестоко, нечовешко или унизително отношение и въвеждат ясен механизъм за съдебна защита при нарушаване правата на пациентите, което е дългогодишна препоръка на институцията на омбудсмана и ключов инструмент за реална защита на правата на лицата с психични разстройства.

Велеслава Делчева отбелязва, че ключова препоръка на институцията е изпълнена с включването на изискване за задължителни патологоанатомични аутопсии, включително химико-токсикологичен анализ, при смърт на пациенти в лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ. Липсата на такава практика до момента изключва възможността за обективен анализ на причините за смърт и за превенция на бъдещи пропуски в лечението.

В становището си общественият защитник подчертава още, че проверките на омбудсмана и констатациите на КПИ показват сериозен дефицит на психосоциална рехабилитация, недостиг на персонал и неадекватни терапевтични възможности. Затова препоръчва държавната политика ясно да приоритизира развитието на услуги в общността и подкрепата за семействата на хората с психични заболявания.

Омбудсманът подкрепя създаването на общински комисии по психично здраве (чл. 148а), като препоръчва ясно да се регламентира редът за номинация и изискванията към членовете им, както и разширяване на интегрираната здравно-социална подкрепа по реда на Закона за социалните услуги.

Делчева е категорична, че предложената съвместна инструкция между министерствата на здравеопазването, труда и социалната политика и вътрешните работи, е важна стъпка, но следва да се предвиди и участието на съдебната власт и общините.

Омбудсманът изразява и сериозни резерви относно възлагането на специализирани социални оценки на дирекциите „Социално подпомагане“, които не разполагат с необходимия експертен капацитет.

Във връзка с правата на непълнолетните омбудсманът подкрепя предложените изменения за засилване на процесуалните и материални гаранции при настаняване на непълнолетни лица в психиатрични заведения.

„В предложения законопроект са съобразени голяма част от предложенията на институцията на обществения защитник, правени през годините с оглед защита правата на хората с психиатрични заболявания. Като омбудсман, защитаващ правата на всички граждани считам, че за приемането му е необходимо да бъдат взети предвид мненията и становищата на всички заинтересовани страни, както на органите и институциите, които той пряко касае, така и на работещите в системата на психиатричната помощ в страната, за да бъдат защитени в достатъчна степен правата на пациентите с психични разстройства и запазване на човешкото им достойнство, залегнали в Конституцията на Република България, законодателството на страната и международните договори“, пише в заключение Делчева.


  • 1 Боруна Лом

    11 0 Отговор
    В НЯКОИ СЛУЧАИ Е НАЛОЖИТЕЛНО ДА СЕ ВРЪЗВАТ,ЗА ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ САМОНАРАНЯВАНЕ И НАРАНЯВАНЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА!

    13:18 22.01.2026

  • 2 Боруна Лом

    11 0 Отговор
    ИМА И ПО ВАЖНИ НЕЩА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ,НО ВИЕ СТЕ ПОРЕДНАТА ПАРАЗИТНА СТРУКТУРА!

    13:19 22.01.2026

  • 3 Естествено

    8 0 Отговор
    Че трябва да се връзват
    Има изключително агресивни кукумицини

    13:26 22.01.2026

  • 4 Аз да попитам,

    11 0 Отговор
    а международните стандарти дали отговарят на нашите??? Защо все ние трябва да отговаряме на стандартите на другите, а те да не искат да отговарят на нашите?????

    13:27 22.01.2026

  • 5 кой му дреме

    5 0 Отговор
    а оня долу с мрьсното име дето са му изключени коментарите за кое отделение е задето иска индийци да му работят у приватизираната фабрика за жьлти стотинки ??

    13:28 22.01.2026

  • 6 Психично болните минават през

    1 1 Отговор
    Съдилища за да бъдат вкарани в психични лечебни заведения

    13:30 22.01.2026

  • 7 Ненужна

    7 0 Отговор
    стрина , живееща беловлас Боюв депутат и бивш конституционен съдия , нагласена на пост , за който няма никакви качества ! Нито тя е за поста , нито постът за нея ! Бою все такива ги събира из България !

    13:32 22.01.2026

  • 8 дядото

    1 0 Отговор
    не закачайте психично болните,особено агресивните.все ще ни отърват от някои идиоти във властта и политиката

    14:31 22.01.2026

  • 9 Незнайко

    0 0 Отговор
    Хубава статия....айде да почнем от Парламента

    14:32 22.01.2026