Рецепта на деня: Свински врат по виенски с чесън

Необходими продукти:
- 1,2 кг свински врат;
- сол (1 чаена лъжичка);
- черен пипер;
- червен пипер (1 чаена лъжичка);
- 1-2 супени лъжици олио;
- 3-4 супени лъжици доматено пюре;
- 4-5 големи скилидки чесън.
Начин на приготвяне:
Измийте парче месо и го оставете да се отцеди малко. След това леко го подсушете с кухненска хартия.
След това нарежете месото на филийки с дебелина около 3 см. Няма нужда да се начуква врата.
Овкусете месото от двете страни със сол и черен пипер. Добавете и сладък червен пипер, подправки и сол на вкус.
Ако желаете, можете да добавите и други подправки, или щипка лют пипер.
Намажете подправеното месо с олиото, в което предварително сте разбъркали 1 скилидка счукан чесън, и го оставете да се маринова поне 1 час.
След това прехвърлете месото върху тава за печене.
Добавете малко вода и печете под фолио в загрята на 200 градуса фурна за около 30-40 минути.
В купа смесете доматения сос с вода, след което отвийте месото и добавете соса в тавата. Прибавете и останалия нарязан чесън.
Върнете тавата във фурната и допечете до готовност на соса и месото.
Като гарнитура може да използвате картофи – печени, варени или на пара, пише flagman.bg.
