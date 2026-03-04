Новини
Рецепта на деня: Свински врат по виенски с чесън
Рецепта на деня: Свински врат по виенски с чесън

4 Март, 2026 10:05

Много сочен и вкусен с ароматен доматен сос

Рецепта на деня: Свински врат по виенски с чесън - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 1,2 кг свински врат;
  • сол (1 чаена лъжичка);
  • черен пипер;
  • червен пипер (1 чаена лъжичка);
  • 1-2 супени лъжици олио;
  • 3-4 супени лъжици доматено пюре;
  • 4-5 големи скилидки чесън.

Начин на приготвяне:

Измийте парче месо и го оставете да се отцеди малко. След това леко го подсушете с кухненска хартия.

След това нарежете месото на филийки с дебелина около 3 см. Няма нужда да се начуква врата.

Овкусете месото от двете страни със сол и черен пипер. Добавете и сладък червен пипер, подправки и сол на вкус.

Ако желаете, можете да добавите и други подправки, или щипка лют пипер.

Намажете подправеното месо с олиото, в което предварително сте разбъркали 1 скилидка счукан чесън, и го оставете да се маринова поне 1 час.

След това прехвърлете месото върху тава за печене.

Добавете малко вода и печете под фолио в загрята на 200 градуса фурна за около 30-40 минути.

В купа смесете доматения сос с вода, след което отвийте месото и добавете соса в тавата. Прибавете и останалия нарязан чесън.

Върнете тавата във фурната и допечете до готовност на соса и месото.

Като гарнитура може да използвате картофи – печени, варени или на пара, пише flagman.bg.


