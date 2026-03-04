Барел петрол може да стигне 200 долара

Цените на петрола могат да достигнат 200 USD за барел поради затварянето на Ормузкия проток от Иран, според генерал Ебрахим Джабари, съветник на командира на Корпуса на гвардейците на ислямската революция на Иран.

„Затворихме Ормузкия проток. Цената на петрола вече надхвърли 80 USD и скоро ще достигне 200 USD. САЩ, чийто живот и смърт зависят от петрола, страдат от дългове и вътрешни проблеми. Америка е жадна за петрол. Нека знаят, че засега сме затворили Ормузкия проток и не позволяваме на кораби да преминават през него“, цитира думите му ISNA.

Той добави, че Иран ще удари „всяка страна, която се опита да изнася гориво оттук; вече е ударил няколко кораба“.