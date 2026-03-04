Новини
Барел петрол може да стигне 200 долара

Барел петрол може да стигне 200 долара

4 Март, 2026

Джабари: Америка е жадна за петрол

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Цените на петрола могат да достигнат 200 USD за барел поради затварянето на Ормузкия проток от Иран, според генерал Ебрахим Джабари, съветник на командира на Корпуса на гвардейците на ислямската революция на Иран.

„Затворихме Ормузкия проток. Цената на петрола вече надхвърли 80 USD и скоро ще достигне 200 USD. САЩ, чийто живот и смърт зависят от петрола, страдат от дългове и вътрешни проблеми. Америка е жадна за петрол. Нека знаят, че засега сме затворили Ормузкия проток и не позволяваме на кораби да преминават през него“, цитира думите му ISNA.

Той добави, че Иран ще удари „всяка страна, която се опита да изнася гориво оттук; вече е ударил няколко кораба“.


Иран (Ислямска Република)
Оценка 4.1 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цените

    11 3 Отговор
    вече експлодират ! На всичко !

    10:12 04.03.2026

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    19 3 Отговор
    Май пак ще опрат до руски нефт...

    10:13 04.03.2026

  • 3 ВВПу

    21 2 Отговор
    Идвайте на килимчето в Кремъл да се молите за нефт и газ...

    10:15 04.03.2026

  • 4 центаджия

    18 2 Отговор
    Колеги, Галя се е покрила затова предлагам да си мълчим и да мислим как ще обвиним Путин, че ни изнудва с поскъпването на газта и бензина. Нито дума за евтин американски петрол и газ.

    10:15 04.03.2026

  • 5 Гост

    5 4 Отговор
    Ще ида да зареда нафтичка, че ще скача.

    10:17 04.03.2026

  • 6 Стенли

    12 3 Отговор
    Ужас!!! Това означава всички цени да хвръкнат нагоре и да настане ужасна скъпотия. Отваряйте руския нефт. Стига с тези глупави мерки и санкции. Дотегна ни от стагнации, кризи , войни , скъпотии

    10:17 04.03.2026

  • 7 вдига си се

    4 2 Отговор
    лукойл го вдига още за да спечели на чужд гръб . аз не ям петрол . войната е за петрол . все едно сменят световните лидери и юса забогатява . а бегето обеднява . тук много забогатяха от петрол . бензиностанции, търговци , дестрибутори , и акциза увеличиха 2 пъти . затова всички са на газ и те ще плащат повече .

    10:18 04.03.2026

  • 8 Кой

    8 2 Отговор
    Печели войната в близкия изток - РФ .

    10:29 04.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 пенчо

    2 0 Отговор
    Ако бяха направили една две тръбички за петрол сега нямаше да има такива проблеми.

    10:55 04.03.2026

  • 11 Пешо

    2 2 Отговор
    Айде на колелетатааааа

    10:59 04.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Манталитет

    3 0 Отговор
    Ба й Г ан чо ,още не е ли вдигнал цените на колонка,вече два дни се говори за това.

    11:17 04.03.2026

  • 14 Да,бе

    0 0 Отговор
    Може да стане и 1200 долара за барел,но тогава ще се купува в юани,а доларът ще си го ползват само САЩ за заплати по време на гражданската война 2.0 ....

    11:50 04.03.2026

  • 15 МОЖЕ???

    0 0 Отговор
    Може и бг ,да се освободи от Кремъл ,но само може .............

    11:52 04.03.2026