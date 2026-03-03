Dacia Evader ще е новата европейска най-евтина електрическа кола

Бюджетната електрическа революция в Европа е напът да получи своя нов главен герой, и името му е Dacia Evader. Докато конкуренцията все още умува как да свали цените под магическата граница, румънското острие на Renault Group се подготвя да нанесе решителен удар през 2026 година. Очертава се истински пазарен трус – 100% електрическо возило с начална цена под 18 000 евро.

Забравете за скъпите играчки, достъпни само за избрани. Според колегите от италианското издание Quattroruote, Dacia Evader не просто ще допълни гамата до успешния Spring, но в дългосрочен план може и напълно да го пенсионира. Тайната на успеха? Солидна доза френско инженерство, опаковано в приключенски дух.

В основата на новия модел заляга архитектурата на бъдещото електрическо Renault Twingo. Но не очаквайте кротко градско хечбек излъчване. Dacia остава вярна на своята „outdoor“ философия. Evader ще притежава осанката на корав кросоувър – с повдигнат клиренс и масивни защитни панели, които му придават вид на малък градски танк, готов за битка с бордюрите и тесните улички. С дължина от едва 3,8 метра, той обещава да бъде кралят на паркирането.

Под капака (или по-точно под пода) нещата изглеждат разумно и ефикасно. Електродвигателят с мощност 82 к.с. (60 kW) е напълно достатъчен, за да превърне градското шофиране в песен. С ускорение до 100 км/ч за около 12 секунди, Evader няма да печели драг състезания, но ще се провира с лекота в трафика. LFP батерията с капацитет 27,5 kWh осигурява пробег от около 250 км по цикъла WLTP – златната среда за ежедневните нужди на средностатистическия европеец.

Интериорът? О, там царува практичният минимализъм. Очаквайте здрави материали и интелигентни решения като системата YouClip. В базовите версии дори няма да плащате за сложни мултимедии – вашият смартфон става команден център, монтиран на специална стойка. Хем евтино, хем винаги с най-актуалната навигация под ръка.

Най-важната новина обаче е произходът. За разлика от Spring, новата Dacia Evader ще се проектира и сглобява изцяло в Европа. Това е стратегически ход, който не само гарантира качество, но и отключва вратите към държавните субсидии за местно производство и няма да е обложена с мита.