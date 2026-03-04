Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран избра нов аятолах: какво се знае за Моджтаба Хаменей

Иран избра нов аятолах: какво се знае за Моджтаба Хаменей

4 Март, 2026 10:02 789 36

  • иран-
  • моджтаба хаменей-
  • аятолах-
  • али хаменей

Моджтаба е бил посочен за приемник на поста на аятолаха още преди една година от баща си

Иран избра нов аятолах: какво се знае за Моджтаба Хаменей - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вторият син на убития при израелско-американските въздушни удари ирански аятолах Али Хаменей – Моджтаба Хаменей, е бил избран за нов ирански аятолах. Новината съобщават иранската опозиционна медия „Иран Интернешънъл“, италианската агенция АНСА, израелското издание ynetnews и арабският клон на "Скай"" - „Скай Нюз Арабия“, които подчертават обаче, че ирански официални медии все още не са потвърдили новината, предаде БТА.

Моджтаба е вторият син на Хаменей. Той е на 56 г. - роден е в Машхад през септември 1969 г. Смята се, че е бил предпочитаният син на Али Хаменей. Поддържа много добри връзки със силите за сигурност на Иран. По време на военната си служба е участвал във войната между Иран и Ирак от 1987 г. до 1988 г. Учил е в Ком, за да стане религиозен лидер.

Моджтаба е много обсъждан и заради богатството си, включващо недвижими имоти и на Запад, сред които Лондон и Франкфурт, както и богато инвестиционно портфолио.

През 2005 г. той подкрепи за президент на Иран твърдолинейния Махмуд Ахмадинеджад. Смята се, че е изиграл и водеща роля четири години по-късно в преизбирането на Ахмадинеджад, което тогава породи вълна от протести.

Според „Иран интернешънъл“ Моджтаба е бил посочен за приемник на поста на аятолаха още преди една година от баща си.

В последните дни се появиха информации, че е бил убит, но после иранската агенция "Мехр" написа, че той е жив и здрав след атентата, при който загинаха Али Хаменей и неговата съпруга.

Според „Скай нюз Арабия“ изборът на Моджтаба е станал под натиска на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

Моджтаба е духовник от средно ниво, който има силни връзки с КГИР, но никога не е заемал държавна длъжност, припомни вчера в справка саудитското издания „Аш Шарк ал Саудад“.

Според ynetnews Моджтаба има голямо влияние зад кулисите. Той подкрепя твърдолинейния лагер в Иран и има същите възгледи като баща си. Настоява за елиминиране на опонентите на режима. Смята се, че той е осигурявал достъпа до баща си на онези, които са искали да прокарат някаква идея пред него.

Избирането му обаче може да представлява проблем, защото ще изглежда, че властта е предавана от баща на син, а именно срещу това беше насочена Иранската революция срещу монархията, в която властта се наследяваше династично.

Аятолахът се избира от Съвет на експертите, наброяващ 88 души. По-рано през седмицата се твърдеше, че Съветът е бил поразен от при израелски удар по сградата му в Ком, но ирански медии казаха, че членовете на Съвета не са били там по време на атаката.

През 2019 г. САЩ наложиха санкции на Моджтаба Хаменей.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    14 4 Отговор
    За следващите 24 часа ....после пак !!!

    10:04 04.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    4 6 Отговор
    Полковник О донъл от НАТО каза че е разположил една батарея Пейтриът в Турция да ловят иранските ракети към България.

    Коментиран от #19

    10:06 04.03.2026

  • 4 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    7 6 Отговор
    Новата мишена......е зададена.

    Коментиран от #22

    10:06 04.03.2026

  • 5 Е що така?!

    7 8 Отговор
    Сатаняху спал ли е, та не хвърлил и там една миролюбиво демократична бомба, с цел спасяване на света от "лошите".

    10:06 04.03.2026

  • 6 САЩ

    9 2 Отговор
    Единственото което трябва да се знае са GPS координатите. Останалото е храна за журналята.

    10:07 04.03.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    9 2 Отговор
    Всяка аятола-чалма Моджтаба носи очила 😁
    И тоя е пътник ☝️

    10:08 04.03.2026

  • 8 ДрБр

    8 6 Отговор
    Крахът на аятоласите с неизбежен до дни.

    Коментиран от #15

    10:08 04.03.2026

  • 9 ха ха

    7 3 Отговор
    И за тоя ще трябва да пращат 165 девици като за предния

    10:08 04.03.2026

  • 10 име

    6 8 Отговор

    До коментар #2 от "Чистито":

    Без значение колко бързо ще свърши, важното е че ционистите и краварите ядат дървото из целия близък изток. Очевидно е, че премахването на един религиозен лидер не обезглави Иран и съпротивата му, едва ли ще се случи и ако се премахне новия лидер.

    Коментиран от #23, #30, #31

    10:08 04.03.2026

  • 11 ГаняПутинофила

    6 2 Отговор
    И Елцин така посочваше кой да е новият президент на Маскалия!
    Тоталитарни държави!

    Коментиран от #33

    10:08 04.03.2026

  • 12 Путинистче идиотче

    6 2 Отговор
    Нова булка, нов късмет

    10:08 04.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 така де

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "ДрБр":

    Това го разправяш от миналото лято, резултата миналото лято беше че след 12 дни бомбене Израел и САЩ свършиха ПВОто и молеха за безусловно спиране на огъня. Защо този път да е по-различно, като изключим отнесените американски бази?

    Коментиран от #21

    10:10 04.03.2026

  • 16 въпрос

    4 2 Отговор
    Тоя днес ли ще го погребат или утре.

    10:10 04.03.2026

  • 17 Карго 200

    5 2 Отговор
    ..."Какво се знае за Мочтаба Хаменей?

    Остават му 24 до 72 часа живот!

    10:10 04.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 От Киев

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ако чакаш на пейтръта да те опази, купи си свещи!

    10:11 04.03.2026

  • 20 малииии

    2 1 Отговор
    Алах ги избира по родствена луния. Като Пинокио в Сирия и Грухчиов С. Корея.

    10:12 04.03.2026

  • 21 Омазана ватенка

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "така де":

    Абе нали щеше да умир.аш за лева?

    10:12 04.03.2026

  • 22 Да ви го.......

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":

    Мачкат ми дрътия

    10:12 04.03.2026

  • 23 Добре

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    Няма нужда да философстваш но можеш да ми обясниш някои неща.
    Защо руските фенове се радвате, когато Путин трепе бели християни в Украйна?
    Защо сте фенове на ислямски убийци терористи и тъжите за смъртта им?
    Всичките ли сте в някоя тайна сатанинска секта?

    10:12 04.03.2026

  • 24 Една мисъл не ми дава мира.

    2 1 Отговор
    Защо копейките каквото кажат винаги става точно обратното?

    10:13 04.03.2026

  • 25 САЩ и Израел:

    1 2 Отговор
    "Убихме Хаменей, сега ще убием и новия аятолах." Иран: "Няма страшно, след това ще сложим нов." САЩ: "Ще убием и него". Иран: "След това ще сложим нов."

    10:13 04.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ха-ха

    2 1 Отговор
    Това истински аятолах ли е или виртуален.!

    10:13 04.03.2026

  • 28 висш пЕлотаж

    2 1 Отговор
    Зне се че, до 24 часа ще е АУТ

    10:13 04.03.2026

  • 29 стоян

    2 0 Отговор
    Дават му царството по наследство - като корейския кимчу трети и цар путин велики управляващ 25 години - общото между диктаторите е че до смърта си власт не дават на други освен наследници

    10:14 04.03.2026

  • 30 Копейкотрошач

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    Врстленцето ти колко ще издържи?

    10:14 04.03.2026

  • 31 Ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    Без значение какво се случва, накрая Русийката винаги хваща средния.!

    10:15 04.03.2026

  • 32 Пахлави

    1 0 Отговор
    Подписва си смъртната присъда сам.

    10:16 04.03.2026

  • 33 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "ГаняПутинофила":

    Много си к(У)х :))) това не е президент а духовен водач..Същото като Папата на католиците!
    Папата президент ли е ?

    10:16 04.03.2026

  • 34 Карго 200

    1 0 Отговор
    Така че операция „Епична ярост“ не е война, а „специална бойна операция“, защото е „твърде ограничена по обхват“. „Специалната военна операция“ не е нашествие, а отстъплението по време на нея е „жест на добра воля“.

    Ерата след истината се превърна в ерата след сатирата.

    10:16 04.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания