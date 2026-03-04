Костадинов: Територията на България се превръща в плацдарм, който може да бъде ударен

За първи път и безпрецедентно територията на България се превръща в плацдарм, който реално може да бъде ударен, това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. Малко преди това председателят на Народното събрание Рая Назарян обяви в пленарна, че служебният министър на отбраната Атанас Запрянов е уведомил парламента, че е издал заповеди, с които е разрешил преминаването на през въздушното пространство и пребиваването на територията на България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства.
"Със своите действия служебното правителство създава притеснения и страх в обществото", посочи Костадинов.
По думите към момента всичко се крие и те ще поискат повече информация за случващото се. От "Възраждане" призовават президента Илияна Йотова да свика Консултативен съвет по национална сигурност.
"Тя каза, че няма да свика КСНС, което означава, че тези хора кри2ят информация. Тя не отговори на нас, а на медиите", каза той и допълни: "Видяхте, че други държави, които са много по-далече от България във военния конфликт, като Испания, отзоваха американските самолети".
22 Ами, то
До коментар #2 от "Бягай":Не е майтап.. Там са във война и са се подготвили. Тук какво правим?
10:32 04.03.2026
23 Българин
10:32 04.03.2026
24 Българин
10:36 04.03.2026
25 Зеления
Проблема е във всички майцепродажници политици в България, които дори и понякога да приемат някакъв риск в политиката никога не действат така че България да спечели, правят го само за да са угодни на Запада.
Тези продажни политици са концентрирани основно в 3 партии - ППДБ, ГЕРБ и ДПС.
При даването на всякаква помощ на Украйна тези партии никога не поискаха нещо в замяна - можеше да поискат съвместни предприятия с Украйна за производство на дронове за нашата армия, можеше да поискат квоти за евтин слънчоглед или жито от Украйна, можеше да поискат безплатен ремонт на нашите щурмови самолети СУ-25, които може Украйна да ремонтира и ред други неща
Желязков също поднови договр с Гърция за предоставяне на вода от България без да поиска нищо в замяна
ГЕРБ влезе в съвета за мир на Тръмп отново без да поиска нищо, можеше поне да поиска отпадане на визите за САЩ
Сега отново си даваме летището без нищо в замяна.
Ето и разликата с Орбан - той казва на Украйна: "Пуснете ни нефта по тръбопровода, за да не налагаме вето на заема от 90 млрд за вас, докато не пуснете нефта пари няма да видите"
Коментиран от #33
10:36 04.03.2026
33 Моля моля
До коментар #25 от "Зеления":Иран вече извърши терористичен акт в България и уби български гражданин на бургаското летище.
Коментиран от #38
10:52 04.03.2026
34 България е територия, руска територия
До коментар #15 от "Кримски референдум":Държава няма от 1944-та.
Коментиран от #41
10:53 04.03.2026
38 Че то няма страна в света,
До коментар #33 от "Моля моля":където да не е имало терористични актове. Е и? Да пълним гащите като мекушави копейки ли?
11:03 04.03.2026
52 Енки
До коментар #12 от "Стенли":Проблемът е че сме между чук и наковалня.
Един от често използваните гадни номерца на Израел е , да нападне " приятелска страна и да набеди друг. Както правеха в Украйна , както направиха със Северен поток и обвиниха Русия. За това в момента България трябва да балансира.
11:33 04.03.2026
53 България не участва
11:36 04.03.2026
58 ПРОГРЕСИВЕН КУПЕЙКАДЖИЯ
ГО ПАЗИ ДЕПУТАТСКИЯ ИМУНИТЕТ
ПРИКАЗКИТЕ СА МУ КАТО
ДА СЕ ОБАДИШ НА 112
И ДА ПОДАДЕШ ФАЛШИВИ СЪОБЩЕНИЯ
КЪМ СПЕШ.ПОМОЩ...МВР...ПОЖАРНА...
12:00 04.03.2026
61 Европеец
До коментар #1 от "марш ве":Много нелеп коментар, може да гоползваш обаче за герб,ДПС,БСП,итн.... Възраждане, Величие и Меч са единствените национално отговорни партии...... ако войната ескалира и евреите използват атома или персите ударят Димон къде смяташ,че южняка ще доведе радиацията.....
12:02 04.03.2026