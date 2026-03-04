Новини
Костадинов: Територията на България се превръща в плацдарм, който може да бъде ударен

Костадинов: Територията на България се превръща в плацдарм, който може да бъде ударен

Със своите действия служебното правителство създава притеснения и страх в обществото

За първи път и безпрецедентно територията на България се превръща в плацдарм, който реално може да бъде ударен, това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. Малко преди това председателят на Народното събрание Рая Назарян обяви в пленарна, че служебният министър на отбраната Атанас Запрянов е уведомил парламента, че е издал заповеди, с които е разрешил преминаването на през въздушното пространство и пребиваването на територията на България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства.

"Със своите действия служебното правителство създава притеснения и страх в обществото", посочи Костадинов.

По думите към момента всичко се крие и те ще поискат повече информация за случващото се. От "Възраждане" призовават президента Илияна Йотова да свика Консултативен съвет по национална сигурност.

"Тя каза, че няма да свика КСНС, което означава, че тези хора кри2ят информация. Тя не отговори на нас, а на медиите", каза той и допълни: "Видяхте, че други държави, които са много по-далече от България във военния конфликт, като Испания, отзоваха американските самолети".


  • 1 марш ве

    25 30 Отговор
    Б О К Л У К!!!

    Коментиран от #20, #61

    10:17 04.03.2026

  • 2 Бягай

    28 27 Отговор
    у Москва на сигурно !

    Коментиран от #22

    10:18 04.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Путин

    22 10 Отговор
    Израел е Божеството на западните режими маскирани като свободни страни

    Коментиран от #27

    10:18 04.03.2026

  • 5 Това си е чист

    15 17 Отговор
    Антисемитизъм

    10:19 04.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Волен златния

    19 14 Отговор
    Добре ме заместват

    10:21 04.03.2026

  • 9 Хасковски каунь

    20 15 Отговор
    Боклуци в България се всички англосакси и евроатлантици. Балабар с някой друг министър.

    Коментиран от #56

    10:21 04.03.2026

  • 10 айде

    12 4 Отговор
    бийте тъпана да научи който не знае

    10:22 04.03.2026

  • 11 ПП ДБ секта

    12 6 Отговор
    Всеки български Лама е готов да умре в Израел.

    10:23 04.03.2026

  • 12 Стенли

    19 9 Отговор
    Много точно казано за съжаление е прав Костадинов но такава управници начело друго не можем да очакваме и аз казвам че няма никаква разлика между партия гроб и пп дб (п дали и д е или)по този министър на отбраната опс на войната защото така е правилно да се нарича защото този министър всякак се мъчи да ни забърква във всякакви военни конфликти

    Коментиран от #52

    10:24 04.03.2026

  • 13 връщай

    10 12 Отговор
    парите

    10:24 04.03.2026

  • 14 Сорос

    10 8 Отговор
    Като ядохте на еврейската софра, ви беше добре. Евро, работа в Германия, високи заплати, BMW, Адидас.

    10:25 04.03.2026

  • 15 Кримски референдум

    13 6 Отговор
    Лошото е, че България отдавна е само територия, държава няма още от 1993-та. Това е някакво фрийк риалити и циркова жълтопаветна постановка. Югославски, грузински и украински сценарий е напълно възможен.

    Коментиран от #34

    10:26 04.03.2026

  • 16 Оставка

    13 5 Отговор
    На петроханското изроди българоубийци,на бесилото майкопродавци

    10:26 04.03.2026

  • 17 няма какво да оцелят

    7 3 Отговор
    нито армия голяма , нито американски бази с ракети и танкове , нито генерали от америка и израел или украйна . е ся . надути фрази за как сме във война с иран и РФ има много . спекулират . ако обявят война официялно може . туристите си страдат редовно . иди ми дойди ми . напред . назад . хвалят се как били в киев и дубай и снимали буш халифа . сега обратно . видели дрони и бягат . поведение на стари ветерани и препатили от войните . срам . по тея дестинации има много бандити . галев , пепо еврото, щото ги търсят ама не ги екстрадират . и мухата за банката на цецо . живее си в сръбска .

    10:27 04.03.2026

  • 18 Къде е данс

    14 6 Отговор
    Да арестува тези изроди самюправци,правят квото си поискат

    10:30 04.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Псс

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "марш ве":

    Чиба..

    10:31 04.03.2026

  • 21 Стига

    9 11 Отговор
    ревал като карпатска мечка

    10:32 04.03.2026

  • 22 Ами, то

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Бягай":

    Не е майтап.. Там са във война и са се подготвили. Тук какво правим?

    10:32 04.03.2026

  • 23 Българин

    15 9 Отговор
    ОСТАВКА НА ЗАПРЯНОВ! ТОЗИ НАИСТИНА МОЖЕ ДА НИ ВКАРА ВЪВ ВОЙНА.ПЪЛНО БЕЗОЧИЕ.СТАВАМЕ ЛЕСНА МИШЕНА ЗА ТЕРОРИЗЪМ.КАК МОЖАХМЕ ДА ОТВОРИМ ВЪЗДУШНОТО СИ ПРОСТРАНСТВО?...

    10:32 04.03.2026

  • 24 Българин

    17 14 Отговор
    Само във Възраждане има държавници, всички други са просто едни проекти.

    10:36 04.03.2026

  • 25 Зеления

    10 6 Отговор
    Костадинов е прав, макар и минимален риска Иран да атакува летището ни или да изпрати спяща терористична клетка, която да прави саботажи е реален.

    Проблема е във всички майцепродажници политици в България, които дори и понякога да приемат някакъв риск в политиката никога не действат така че България да спечели, правят го само за да са угодни на Запада.
    Тези продажни политици са концентрирани основно в 3 партии - ППДБ, ГЕРБ и ДПС.

    При даването на всякаква помощ на Украйна тези партии никога не поискаха нещо в замяна - можеше да поискат съвместни предприятия с Украйна за производство на дронове за нашата армия, можеше да поискат квоти за евтин слънчоглед или жито от Украйна, можеше да поискат безплатен ремонт на нашите щурмови самолети СУ-25, които може Украйна да ремонтира и ред други неща

    Желязков също поднови договр с Гърция за предоставяне на вода от България без да поиска нищо в замяна

    ГЕРБ влезе в съвета за мир на Тръмп отново без да поиска нищо, можеше поне да поиска отпадане на визите за САЩ

    Сега отново си даваме летището без нищо в замяна.

    Ето и разликата с Орбан - той казва на Украйна: "Пуснете ни нефта по тръбопровода, за да не налагаме вето на заема от 90 млрд за вас, докато не пуснете нефта пари няма да видите"

    Коментиран от #33

    10:36 04.03.2026

  • 26 Споко

    5 0 Отговор
    С ти егнал съм памперса,няма да мирише много

    10:37 04.03.2026

  • 27 Политик

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Путин":

    Всички сме клиенти на Епщайн

    10:37 04.03.2026

  • 28 Ко речи?

    7 7 Отговор
    преди 89та не беше ли плацдарм? Костята е горд с размера и въоръжението на НРБ, а сега му е проблем, че сме плацдарм...
    Туй е то, Костя, обвинявай хан Аспарух за сегашната ситуация..Да си беше боцнал меча в Патагония нямаше да имаме този проблем..

    10:38 04.03.2026

  • 29 Виж в гугъл

    8 4 Отговор

    До коментар #19 от "И Преди и сега":

    Алкайда открито подкрепи САЩ и Израел срещу Иран. Сащ и Израел разпространяват ислямски екстремизъм за техните си цели

    10:40 04.03.2026

  • 30 Как

    8 10 Отговор
    Възраждане са хулигани до един!

    10:40 04.03.2026

  • 31 Оф, пак лииии

    8 7 Отговор
    Няма ли кой да го секне да млъкне тая латерна

    10:51 04.03.2026

  • 32 Костадинов се превръща в клоун

    11 6 Отговор
    На който можем да се смеем!

    10:52 04.03.2026

  • 33 Моля моля

    7 7 Отговор

    До коментар #25 от "Зеления":

    Иран вече извърши терористичен акт в България и уби български гражданин на бургаското летище.

    Коментиран от #38

    10:52 04.03.2026

  • 34 България е територия, руска територия

    3 9 Отговор

    До коментар #15 от "Кримски референдум":

    Държава няма от 1944-та.

    Коментиран от #41

    10:53 04.03.2026

  • 35 Мистър Бийн

    10 6 Отговор
    Тоя прилича на Мистър Бийн, но въобще не е забавен.

    10:54 04.03.2026

  • 36 Типично копейски поведение

    10 5 Отговор
    Копейките, верни на Кремъл, постоянно ни плашат с нещо, което няма хабер да се случва. И Радев им суфлира. Плашльовци. Вземат пари да всяват смут сред хоратa и да ги манипулират. Ако имаше шанс за война тук, чакай този да те пази. Пръв ще избяга, мискининът. Губи почва и плямпа популизми.

    10:58 04.03.2026

  • 37 Да бега при Путин

    6 7 Отговор
    да му бършат сополите и крокодилските сълзи.

    11:01 04.03.2026

  • 38 Че то няма страна в света,

    5 5 Отговор

    До коментар #33 от "Моля моля":

    където да не е имало терористични актове. Е и? Да пълним гащите като мекушави копейки ли?

    11:03 04.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Тоя от най-малкото нещо

    7 4 Отговор
    пълни памперса. Това ясно. Ама защо се пробва да плаши другите по руска директива. Не е ли наясно, че на кремльовските пишман паникьори никой не вярва.

    11:11 04.03.2026

  • 43 Коце, поне ще усетиш

    6 5 Отговор
    какво им е на украинците. Нека ти.

    11:12 04.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Творческа ди.ария

    8 6 Отговор
    Бате Коцко е герой –
    често пълни памперс той.

    11:15 04.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Един

    2 4 Отговор
    Костя вече е ударен...

    11:24 04.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Енки

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Стенли":

    Проблемът е че сме между чук и наковалня.
    Един от често използваните гадни номерца на Израел е , да нападне " приятелска страна и да набеди друг. Както правеха в Украйна , както направиха със Северен поток и обвиниха Русия. За това в момента България трябва да балансира.

    11:33 04.03.2026

  • 53 България не участва

    3 3 Отговор
    КОСТА, ЗАТВАРЯЙ СИ ПЛЮВАЛНИКА!

    11:36 04.03.2026

  • 54 Гуру Гарабед

    3 2 Отговор
    Тази утайка копейкин е по голям палячо и от сидеров.

    11:37 04.03.2026

  • 55 Розобузев

    5 2 Отговор
    Никакъв страх и притеснения няма мишко,ти който не си ходил в казарма. Евтин лъжец платен от моцква. Абсолютно безгръбначно мекотело.

    11:38 04.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Някой

    0 0 Отговор
    До едиторите, да си оправите в статията "кри2ят". Сам ще си маркирам коментара за проблемен. Изтрийте го.

    11:58 04.03.2026

  • 58 ПРОГРЕСИВЕН КУПЕЙКАДЖИЯ

    0 0 Отговор
    ТОЗИ ОТ ФИГ.1☝
    ГО ПАЗИ ДЕПУТАТСКИЯ ИМУНИТЕТ
    ПРИКАЗКИТЕ СА МУ КАТО
    ДА СЕ ОБАДИШ НА 112
    И ДА ПОДАДЕШ ФАЛШИВИ СЪОБЩЕНИЯ
    КЪМ СПЕШ.ПОМОЩ...МВР...ПОЖАРНА...

    12:00 04.03.2026

  • 59 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Копейка виж на картата разстоянието от София до Техеран. Говориш глупости.

    12:00 04.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "марш ве":

    Много нелеп коментар, може да гоползваш обаче за герб,ДПС,БСП,итн.... Възраждане, Величие и Меч са единствените национално отговорни партии...... ако войната ескалира и евреите използват атома или персите ударят Димон къде смяташ,че южняка ще доведе радиацията.....

    12:02 04.03.2026

