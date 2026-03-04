Костадинов: Територията на България се превръща в плацдарм, който може да бъде ударен

За първи път и безпрецедентно територията на България се превръща в плацдарм, който реално може да бъде ударен, това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. Малко преди това председателят на Народното събрание Рая Назарян обяви в пленарна, че служебният министър на отбраната Атанас Запрянов е уведомил парламента, че е издал заповеди, с които е разрешил преминаването на през въздушното пространство и пребиваването на територията на България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства.

"Със своите действия служебното правителство създава притеснения и страх в обществото", посочи Костадинов.

По думите към момента всичко се крие и те ще поискат повече информация за случващото се. От "Възраждане" призовават президента Илияна Йотова да свика Консултативен съвет по национална сигурност.

"Тя каза, че няма да свика КСНС, което означава, че тези хора кри2ят информация. Тя не отговори на нас, а на медиите", каза той и допълни: "Видяхте, че други държави, които са много по-далече от България във военния конфликт, като Испания, отзоваха американските самолети".