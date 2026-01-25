Новини
Доц. Мангъров: Много деца постъпват в болница без нужда, защото на родителите не им се занимава с тях

25 Януари, 2026 11:40, обновена 25 Януари, 2026 10:49 790 12

  • доцент мангъров-
  • здраве-
  • заболявания

Това се случва навсякъде в страната, а така се и усвояват и клинични пътеки, заяви инфекционистът

Доц. Мангъров: Много деца постъпват в болница без нужда, защото на родителите не им се занимава с тях - 1
Снимка: ФАКТИ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Инфекциозна болница има достатъчно детски легла, около 1/3 са свободни, а повече от половината са с грип, което е обичайно за сезона. Това каза доц. Атанас Мангъров, инфекционист и педиатър от Инфекциозната болница в София, в ефира на „Събуди се” на NOVA.

По негови думи в повечето случаи болни деца се хоспитализират, без да има нужда, защото „родителят няма желание да се занимава с детето у дома”. Също така посочи, че това се случва навсякъде в страната. Той допълни, че така се и усвояват и клинични пътеки.

Мангъров каза още, че често, когато пациентите са хоспитализирани, на третия ден искат да се приберат, защото вече са разбрали какво трябва да правят за лечението на детето.

Каква е ситуацията с вирусите според епидемиологията, базирана на отпадните води

Той каза, че родителите трябва да следят за общото състояние на детето и дали има температура. Също така обясни, че антибиотик се прилага при бактериално усложнение, което обикновено се получава на 7-8 ден. Като преди това трябва да се направи преоценка на състоянието на детето, за да се прецени дали има нужда от такова лечение.

За препаратите срещу грип той посочи, че не са „панацея” и трябва да се прилагат в първите 24 часа. Също така дразнят стомаха, което води до повръщане при детето, а оттам – влизане в болница.

Детето, което е боледувало, може да отиде на училище, ако 2 дни не е вдигало температура, допълни той.

По повод онлайн измами с лекарства, в които е замесено неговото име, Мангъров каза, че не рекламира медикаменти за простата.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    13 9 Отговор
    Грозната истина.

    10:50 25.01.2026

  • 2 оня с коня

    6 14 Отговор
    липсват му медийте на тояТЪПАНАР

    бягаше от телевизия във телевизия сега никой за нищо не го търси и му е криво, цената на прегледите му спадна доста

    10:50 25.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    6 15 Отговор
    мангъров, гнидъта вземаше 300лв на преглед, сега сигурно иска 300 евра

    а накрая изписва асперинче по два пъти дневно

    10:54 25.01.2026

  • 5 Така е

    9 1 Отговор
    мислят че болницата е детска градина.

    11:00 25.01.2026

  • 6 оня с коня

    4 11 Отговор
    викаше против ваксините а първи ходи да си сложи ваксина тоя лешпеерин

    11:01 25.01.2026

  • 7 Много интересно

    3 6 Отговор
    Никой не признава ваксини и лекарска помощ, а като настъпят мотиката търчат първо при докторите.
    Даже ги бият.
    Същата картинка и с полицията.
    Подскачат срещу нея, а после се вайкат пък тоз ма наби и ми зима парите.
    Лекувайте се сами и се пазете тогава сами, отворковци.

    11:05 25.01.2026

  • 8 Знаещ

    9 0 Отговор
    А други деца обикалят от болница на болница, щото една диагноза не можете да поставите. Но парата си я прибирате. Отвратени сме!

    11:12 25.01.2026

  • 9 Миризлив пор

    6 1 Отговор
    Когато не ти свети крушката викаш Ел. Техник, когато искаш да хапнеш добре и нещо хубаво се ходи на ресторант, кога има проблем с колата на автосервиз а когато си болен и не си лекар отиваш на лекар. Когато не можеш да обгрижваш болния поради липса на знания и умения вече се влиза в болница. Така, че този да не се прави на много знаеш

    11:32 25.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 1 Отговор
    "ДОЦЕНТ" МАНГЪРОВ Е ..................... ЕДИН ОТ "ПОЧИТАТЕЛИТЕ" НА "ПОЧТЕНИЯ и ЧЕСТЕН" , ..................... ZEЛЕН ЧОРАП - МУНЧО .................... ФАКТ !

    12:15 25.01.2026