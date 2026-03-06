Новини
Паника в рая: какво се случва в Дубай

6 Март, 2026 13:25 2 690 40

В ОАЕ критиката към властите и увреждането на имиджа на емирствата се наказват със солени глоби и затвор

Паника в рая: какво се случва в Дубай - 1
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"Не се ли страхуваш, щом живееш в Дубай? Не, защото знам кой ни защитава." През последните дни публикации като тази станаха много популярни в социалните мрежи. След нападенията на Иран срещу държави от Персийския залив подобни съдържания започнаха да се разпространяват от инфлуенсъри, които живеят в Дубай, пише АРД. Основното им послание гласи: "В Дубай е сигурно, делникът върви нормално".

Едно нещо обаче прави впечатление: еднакви са не само посланията на множеството различни инфлуенсъри, но и използваните от тях думи, кадри, а и музиката, обяснява германската обществена медия.

Над 1000 дронове и ракети

Дубай е част от Обединените арабски емирства (ОАЕ), които попаднаха на мушката на Иран след атаките на Израел и САЩ. По техни данни, емирствата са били атакувани с над 1000 ирански дронове и ракети. Голяма част от тях са били прехванати, но не всички, пояснява АРД.

Сред засегнатите обекти е и международното летище на Дубай. А луксозният хотел Бурж ал Араб пострада от отломки. По информация от ОАЕ в резултат на ударите са загинали трима души, а 58 са били ранени.

Президентът иска да внуши сигурност

Много от инфлуенсърите в социалните мрежи обаче игнорират щетите - твърдят, че Дубай остава най-сигурното място на света. Към медиите се отправят обвинения, че разпространяват паника и показват фалшива картина от ситуацията на място.

Президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян се опитва да демонстрира, че делникът в страната върви нормално, пише още германската медия. Така например е било разпространено видео на президента как се разхожда из луксозния търговски център Dubai Mall заедно с престолонаследника на Дубай шейх Хамдан бин Мохамед бин Рашид ал Мактум. Видеото е било споделено от много от живеещите в Дубай инфлуенсъри, които имат милиони последователи.

За кампания ли става дума?

В коментарите си към постовете на инфлуенсърите някои потребители допускат, че става дума за кампания, предназначена да запази лъскавия имидж на Дубай и ОАЕ. На същото мнение е и експертката от германското Дружество за външна политика Катя Муньос. Пред АРД тя казва: "В полза на тази теза е и това колко бързо инфлуенсърите от различни държави разпространиха постове с донякъде идентични съдържания". Очевидно е имало разработени канали, чрез които инфлуенсърите бързо да бъдат информирани за желаните съдържания.

Според Муньос предназначението на постовете е да поддържат представата, че безгрижният живот в Дубай продължава въпреки нападенията.

Над 85 процента имат чуждестранни паспорти

"Опасността за икономическия модел на Дубай трудно може да бъде преувеличена", казва пред "Ройтерс" експертът по енергийните въпроси Джим Крейн.

Физическите щети може и да са ограничени, но под все по-голямо съмнение се поставя статутът на Дубай като сигурно пристанище за чужденци и за техните фирми. "Колкото по-дълго продължи войната, толкова по-интензивно ще стане търсенето на алтернативи", казва Крейн.

Както посочва АРД, над 85 процента от четирите милиона жители на Дубай имат чуждестранни паспорти. В ОАЕ няма никакъв данък върху доходите на частните лица, което е много атрактивно за предприемачите, а и за инфлуенсърите. Те пък на свой ред увеличават популярността на Дубай в световен мащаб. Миналата година емирството е било посетено от 20 милиона гости, което е пореден рекорд, пише германската обществена медия.

Инфлуенсърите отхвърлят обвиненията

Много инфлуенсъри вече категорично отрекоха да са публикували постовете си по желание на управляващите, както и твърденията, че не са имали правото да пишат истината за последствията от нападенията. Други обаче твърдят в свои публикации, че не са имали правото да постват и че е трябвало да изтрият всичко. Някои пишат, че не били сигурни какво могат да кажат и какво не.

Германският "Ди Велт" цитира живеещи в Дубай инфлуенсъри, които говорят за цензура. Били издадени указания от служители на правителствените власти Дубай да не бъде представян в лоша светлина.

В ОАЕ критиката към правителството, към властите и тяхната работа са наказуеми. Този, който увреди "името, имиджа или достойнството" на емирствата, може да бъде глобен с до 235 000 евро. Освен това властите могат да отнемат лицензи и да блокират канали в социалните медии, казва пред АРД германският адвокат по медийните въпроси Кристиан Солмеке. При тежки нарушения са възможни и незабавно екстрадиране или дългогодишен затвор.

Постовете могат да доведат и до наказателно преследване

Съответни опасности произтичат и за тези, които споделят в социалните мрежи снимки или видеа на засегнатите обекти. Според властите това важи и за разпространяването на "слухове" и "информации от неизвестни източници", което може да доведе до наказателно преследване, обяснява АРД.

Муньос казва пред германската обществена медия, че умишлено е оставено неясно какво точно включват тези формулировки. "Смятам, че целта е нещата винаги да се представят така, че да е атрактивно да се живее там - нали става дума за сигурността на системата. Но благодарение на широките възможности за интерпретация на постовете могат да се предприемат действия срещу тези от тях, които не са желани." Това води и до един вид самоцензура - от страх, че можеш да попаднеш под ударите на закона.

Това е и мнението на Солмеке. "Не става дума за договор, който инфлуенсърите подписват и в който пише, че те трябва да публикуват по три похвални поста за страната. В много по-голяма степен става дума за негласна сделка, която функционира перфектно като машина за поддържане на имиджа."

Автор: Паскал Зигелков (ARD)


Обединени Арабски Емирства
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    11 17 Отговор
    "Не се ли страхуваш, щом живееш в Дубай? Не, защото знам кой ни защитава."

    Пеевски към "хората"

    13:28 06.03.2026

  • 2 1488

    10 19 Отговор
    онуй дето ше се случи тук ако гласувате за мунчо

    помните ли лозунгите и манифестациите ?
    а юмручето и лицевите опори помните ли ?
    а Промяната помните ли кой ги докара ?

    аре ся гласувайте за мунчо

    Коментиран от #6, #7, #8, #11, #17, #32, #35

    13:29 06.03.2026

  • 3 604

    9 1 Отговор
    В рая всичко е безплатна ве алоууу...туй рай само за богоизбраните....

    13:31 06.03.2026

  • 4 Хихи

    11 3 Отговор
    "Инвестирайте в Дубай" виках до преди няколко дена разни "лъскави" агенцийки😅

    13:32 06.03.2026

  • 5 Хаменей

    12 0 Отговор
    Последния да затвори вратата!

    13:32 06.03.2026

  • 6 604

    12 4 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    И денков и янев......всите са от петроханската сектъ...

    13:33 06.03.2026

  • 9 Глупаци коментират

    7 2 Отговор
    Хора които не са живяли там коментират и знаят всичко. Сори за АРД, но няма драма която да продават.

    Шейх Мохамед явно не се крие в бункера.

    За коментаторите, Дубай вече е на 80% индийски, като капитали и туристи.

    13:37 06.03.2026

  • 10 Софийски селянин,Пенсионер

    9 1 Отговор
    Ами всички чужденци от цял свят които са отишли по собствено желание да работят там в буквалният смисъл си налягат парцалите...
    Защото законите са строги,от това следва че има ред и правила.
    Дори и туристите се съобразяват и нагаждат,и не можеш да ги познаеш колко са кротки,а като се приберат в техните страни коренно се променят.

    13:37 06.03.2026

  • 11 гъбар

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Привърженика на Дейвид Лейн, през ми е за теб или за мунчо! Отивам за гъби!

    13:38 06.03.2026

  • 12 браво бе факти

    4 0 Отговор
    па може ли да ни давате новини от преди 4 дена. Срамота е. Това са старини, не новини.

    13:39 06.03.2026

  • 13 Ззз

    9 0 Отговор
    "В ОАЕ критиката към властите и увреждането на имиджа на емирствата се наказват със солени глоби и затвор" -- Да, но никога няма да чуете рижия ненормалник да говори за "престъпен режим" и "диктатори" в оеа, просто защото те са предани васал на кpaваpите.

    Коментиран от #19

    13:40 06.03.2026

  • 14 Дубай е сигурна!

    7 0 Отговор
    Там пращат правителствени самолети да прибират бг богаташите!

    13:40 06.03.2026

  • 15 какво се случва в Дубай а?

    7 0 Отговор
    Иран спря производството на дубайски шоколад и сега има "Паника в рая"

    Коментиран от #38

    13:41 06.03.2026

  • 18 Дубайските камили

    6 0 Отговор
    Избягаха в Ирак. Какво се случва ? А?

    Коментиран от #20

    13:43 06.03.2026

  • 19 Това е автократна монархия

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "Ззз":

    Не е диктатура. Прочетете дефиницията за диктатура.

    Коментиран от #21, #27

    13:43 06.03.2026

  • 20 Крила ли имат?

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Дубайските камили":

    Колко имаш по география?

    Коментиран от #22

    13:45 06.03.2026

  • 21 Ззз

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Това е автократна монархия":

    Те и Иран не са, но това не пречи на рижия клоун да прилайва пропагандните опорни на eвpeйските си господари, нали?

    13:47 06.03.2026

  • 22 Ами там се оказаха, в Ирак !

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Крила ли имат?":

    А не знам дали крила имат. Така пише Дневник . 200 дубайски камили били в Ирак

    Коментиран от #25

    13:48 06.03.2026

  • 23 Отивам

    7 0 Отговор
    право в Дубай да гледам ракети и да снимам паници със манджа.
    Да му мисли държавата после как ще ме връща защото съм много важен и тъп.

    13:49 06.03.2026

  • 24 Кактака

    5 0 Отговор
    И защо Дубай е рай?

    13:50 06.03.2026

  • 25 То трагедията е че

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "Ами там се оказаха, в Ирак !":

    И русите козички избягаха

    13:50 06.03.2026

  • 27 диктатура е пич

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Това е автократна монархия":

    Въобще не се заблуждавай че има монархия която да не е диктатура. Същото е и в Мароко впрочем. Брутална диктатура е

    Коментиран от #39, #40

    13:53 06.03.2026

  • 31 Мдаа

    3 0 Отговор
    Подозирам, че Дубай ще се превърне в Гаζа до дни!
    Храната и водата вече свършват и ще канибалстват.

    13:57 06.03.2026

  • 33 Аятолах в хамак

    4 0 Отговор
    Подпалихме им чергата на самодоволните шейхове

    13:59 06.03.2026

  • 34 Фактолог

    2 0 Отговор
    30 000 туристи блокирани на круизни кораби и още милион туристи блокирани по хотелите.
    Триста танкера и още толкова контейнеровоза блокирани в залива.
    Най-големите дата центрове в района тези на Amazon, Google и NVidea и те са ударени , като не работят банки и няма дигитални услуги.
    В Дубай до една седмица няма да има нито храна нито вода, защото всичко се внася. Чудя се 200-300 хиляди работници от Индия, Пакистан, Афганистан как ще погледнат на това и как ще погледнат на богаташите в града!?
    Дубай ще се превърне от луксозна строителна площадка какъвто беше, в луксозен концлагер.

    13:59 06.03.2026

  • 35 Дори да нямах намерение

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    такива евтини глупаци като теб, изкарани с евтино лъжи, веднага биха ме убедили да гласувам за Радев! Безродна лъжлива сган!

    Съжалявам, че преча на тролея и облика на сайта ви да е поле на тролеи, лъжи и простотия, но така е достойно и така ще е докато съм тук!

    13:59 06.03.2026

  • 36 Гръм в рая

    1 0 Отговор
    тъп кравешки сериал с Хълк Хоган

    14:01 06.03.2026

  • 37 Даааа

    1 0 Отговор
    Фалш и лицемерие навсякъде по света. Лъжи, компромати, прикриване на истината и заплахи! Ей, че демократичен свят! Начело на света са застанали доказани престъпници и тласкат всички към ада! Те си мислят, че са безсмъртни, ама не е така. Защо няма възмездие, не знам!

    14:02 06.03.2026

  • 38 Аятолах в хамак

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "какво се случва в Дубай а?":

    Дубайски шоколад се произвежда в големи количества но само в памперси

    14:02 06.03.2026

  • 39 По логиката ти,

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "диктатура е пич":

    приемаме за диктатура и Англия - най-старата демокрация в Европа.

    14:04 06.03.2026

  • 40 Алекс

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "диктатура е пич":

    Нищо подобно грешиш от всякъде,в сравнение с останалите емирства в Дубай няма никаква диктатура.
    Напротив законите са сравнително по либерални,има заведения към хотелите където се предлага алкохол,също и специални магазини за такъв но за лица навършили 21 години.
    Там почти не можеш да видиш униформени полицаи,може да се пуши свободно.
    Престъпност почти няма,без арогантно и безразсъдно поведение по пътищата като тук.
    Какво още искаш...

    14:04 06.03.2026