Новини
Свят »
Азербайджан »
В повишена бойна готовност! Азербайджан мобилизира армията и я изпраща към Иран

В повишена бойна готовност! Азербайджан мобилизира армията и я изпраща към Иран

6 Март, 2026 18:53 3 507 85

  • азербайджан-
  • иран-
  • ракети-
  • дронове-
  • нахичеван-
  • илхам алиев-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • кавказ

Ескалацията между двете страни се развива на фона на по-широката война между САЩ, Израел и Иран, която вече започва да засяга и държави извън Близкия изток и повишава риска от разширяване на конфликта към Кавказ

В повишена бойна готовност! Азербайджан мобилизира армията и я изпраща към Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Азербайджан постави част от армията си в повишена бойна готовност и започна разполагане на войски и системи за противовъздушна отбрана по границата с Иран след серията инциденти с дронове, предава "Ройтерс".

Решението идва след атака с безпилотни апарати срещу международното летище в анклава Нахичеван, разположено на около 10 километра от иранската граница. При инцидента са били ранени цивилни, а азербайджанските власти обвиниха Техеран за нападението.

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев осъди случилото се като "терористичен акт" и нареди армията да бъде приведена в най-висока степен на бойна готовност, като предупреди, че страната ще предприеме ответни мерки.

Според информации в регионални медии част от подразделенията вече са разположени по границата с Иран, а резервисти също са били приведени в готовност на фона на нарастващото напрежение в региона.

Иран отрича да стои зад атаката и твърди, че неговите въоръжени сили не са изстрелвали дронове към азербайджанска територия.

Ескалацията между двете страни се развива на фона на по-широката война между Съединени щати, Израел и Иран, която вече започва да засяга и държави извън Близкия изток и повишава риска от разширяване на конфликта към Кавказ.

Анализатори предупреждават, че напрежението между Баку и Техеран може да застраши стратегическата инфраструктура в региона, включително енергийните коридори през Кавказ.


Азербайджан
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Азербайджан размаза Армения, а Путлер по

    23 62 Отговор
    Путлера не защити Армения с която имаше договор за колективна отбрана АХАХАХА

    Коментиран от #3, #4, #5, #7, #10, #12, #25, #46

    18:55 06.03.2026

  • 2 Българин

    69 13 Отговор
    Нищо чудно. АЗЕРБАЙДЖАН са приятелчета с Нетаняху. Трябва да му играят по свирката.

    18:55 06.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Путин

    20 36 Отговор

    До коментар #1 от "Азербайджан размаза Армения, а Путлер по":

    Важното е Кабаева да е добре и децата на Коня в Сан Франциско

    18:56 06.03.2026

  • 5 Путин

    28 10 Отговор

    До коментар #1 от "Азербайджан размаза Армения, а Путлер по":

    Сорос и евреите не дават да защитим Армения, Сирия, Иран, Палестина, Венецуела и Куба

    Коментиран от #11

    18:57 06.03.2026

  • 6 Путин съм

    28 9 Отговор
    Напоследък все си пея една песен: Яааа елатееее пиленцааа при Батко... Да ми пейте сладко сладко 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    18:58 06.03.2026

  • 7 Путин

    13 29 Отговор

    До коментар #1 от "Азербайджан размаза Армения, а Путлер по":

    Епщайн ни нареди на двамата с Лавров да сме.... многоходови.

    Коментиран от #61

    18:58 06.03.2026

  • 8 Сатана Z

    54 13 Отговор
    На границата с Азербайджан Иран има достатъчно войска знда отрази мераците на самозабравите се азиатци.

    18:59 06.03.2026

  • 9 Въпрос

    61 7 Отговор
    Защо Иран ще удря с дронове азерите.кой има полза от това.само клепачите и сащ.

    Коментиран от #13

    18:59 06.03.2026

  • 10 РФ е въздух под налягане !

    19 31 Отговор

    До коментар #1 от "Азербайджан размаза Армения, а Путлер по":

    Пусин не може руското население да защити, та камо ли чужди държави.

    Коментиран от #20, #41

    18:59 06.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 СССРБарета

    34 8 Отговор

    До коментар #1 от "Азербайджан размаза Армения, а Путлер по":

    Договора за колективна отбрана включва само международно признати територии на дадената държава! Армения не е нападната на нейна територия а в спорна международно непризната територия там където подобни ангажименти няма никой от договора за колективна сигурност!

    Коментиран от #16

    19:00 06.03.2026

  • 13 Стана скандал

    38 8 Отговор

    До коментар #9 от "Въпрос":

    Дронът който падна в Азербайджан се оказа с надписи на азербайдажнски. Има видео в ютюб

    19:01 06.03.2026

  • 14 историк

    27 2 Отговор
    А може ли Дончо да използава азерите като троянски кон!

    19:01 06.03.2026

  • 15 СССРБарета

    35 7 Отговор
    Урсула лично заповядала на Зеленски по най-бързия начин да оправи нефтопровода Дружба! Оле жива да не бях! Олигаваните соросоиди са в ступор!

    Коментиран от #19, #32, #54

    19:02 06.03.2026

  • 16 Ахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "СССРБарета":

    Щом казваш

    Коментиран от #38

    19:02 06.03.2026

  • 17 хаха

    18 3 Отговор
    Слава Богу, ганчопитеците нямат какво да мобилизират. Едно задължение по-малко.

    ХАХАХА!

    19:02 06.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ГРУ гайтанжиева

    7 18 Отговор

    До коментар #15 от "СССРБарета":

    Това е кремълска пропаганда, разпространявана от така попyляpните "noлeзни и д и o т и", които cе зоват "патpиоти" !

    Коментиран от #27

    19:04 06.03.2026

  • 20 Криещият се руски "Президент"

    11 15 Отговор

    До коментар #10 от "РФ е въздух под налягане !":

    Та ако руското население го набара този малоумен милиоционер.... ще го събират на парченца

    19:04 06.03.2026

  • 21 Fake новина

    21 11 Отговор
    Азерите нямат нищо против Иран Путин като се обади по телефона нещата ще се уредят. По принцип не е лошо че пращат подразделения за да се разбере че проблемът идва от Израел и той се опитва да ги въвлече. Няма ,, умници ,, като украинците които срещу една курабийка да се прецакат толкова жестоко.

    Коментиран от #24

    19:05 06.03.2026

  • 22 Азер

    7 17 Отговор
    25-35% от населението на Иран са азери.

    Фактът, че заради глупоста на аятоласи и болшевики Изтокът ще падне по тюркска власт. Тюрките работят за обединение и тихомълком градят съюзи и един ден ще осъмнем с велика тюркска империя на мястото на Руската федерация, Иран и Балканите от Сараево до Тихия океан.

    19:06 06.03.2026

  • 23 мда

    20 7 Отговор
    Израел са пуснали дроновете и са натопили Иран

    19:06 06.03.2026

  • 24 Учи български

    6 6 Отговор

    До коментар #21 от "Fake новина":

    Това на базата на каква информация го твърдиш. Щото аз съм слушал от азери друго.

    Коментиран от #85

    19:07 06.03.2026

  • 25 Дива леорда

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Азербайджан размаза Армения, а Путлер по":

    Имаше и има договор за Армения . А не за окупираните от Армения Азербаиджански територии. Аман от неграмотници

    19:08 06.03.2026

  • 26 Британските служби и Мосад

    14 1 Отговор
    Ами нали точно това е идеята?

    -Анализатори предупреждават, че напрежението между Баку и Техеран може да застраши стратегическата инфраструктура в региона, включително енергийните коридори през Кавказ.

    Коментиран от #33

    19:08 06.03.2026

  • 27 Атина Палада

    11 3 Отговор

    До коментар #19 от "ГРУ гайтанжиева":

    Даже вчера я имаше тук статията .Факти цитираха Урсула,която се моли на а Зеленски :)

    19:09 06.03.2026

  • 28 Мазния

    9 0 Отговор
    С роднините му ,които са вицепрезиденти и управляват страната ще си намерят майстора !

    19:09 06.03.2026

  • 29 И тея полудели за демокрация

    10 2 Отговор
    Тези тъпани и те се хванаха на гола кукичка, ще стават демократи, а ядът бахура.

    19:11 06.03.2026

  • 30 Атома

    2 2 Отговор
    ще оправи всичко. Кой оцелял, оцелял...и ще съжалява за това. Време е за ТСВ !

    19:13 06.03.2026

  • 31 Мисира

    8 1 Отговор
    Лесно се рита по паднал! Да не плачат после!

    19:13 06.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 бай Ставри

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Британските служби и Мосад":

    На 100% съм съгласен. Точно така е.

    19:15 06.03.2026

  • 34 az СВО Победа 80

    6 3 Отговор
    Уолстрийт е в паника, тъй като световните пазари започват да усещат въздействието на загубата на енергийни доставки през Ормузкия проток. JPMorgan очаква Ирак и Кувейт да бъдат принудени да намалят износа на петрол с 3-4 милиона барела на ден през следващите три дни. Това ще предизвика истински хаос на енергийния пазар.

    Трафикът в Ормузкия проток е спаднал с 90%. Само китайски и ирански танкери могат да преминават. Последните също са обект на санкции от САЩ. Сега международните ограничения буквално се превръщат в безопасен режим в Персийския залив.

    Цените на петрола са се повишили с почти 30% през последния месец. Цените на горивата на американските бензиностанции вече са скочили с почти 15%. Всички постижения на екипа на Тръмп в намаляването на цените на горивата миналата година вече са заличени. В Белия дом цари зле прикрита паника.

    Публично членове на екипа на Тръмп призовават американците да толерират скок на инфлацията, за да победят Иран. Неофициално Белият дом отчаяно оказва натиск върху американските производители на петрол и собственици на рафинерии да поддържат цените. Това обаче е невъзможно при настоящите пазарни условия.

    Освен това, производството на петрол в САЩ започна да намалява. Краят на шистовия бум и изчерпването на много по-стари находища си оказват влияние. Нещо повече, настоящото покачване на цените едва ли ще помогне особено на производителите на шистов петрол. За да съживят индустрията, те се нуждаят от цени доста над 1

    Коментиран от #39, #53, #59, #63

    19:15 06.03.2026

  • 35 Така значи

    8 3 Отговор
    Ционистите и пиратите намериха друго тяхно куче, което да вкарат в мелето.

    19:16 06.03.2026

  • 36 Мисира

    3 1 Отговор
    В Карабах арменците ги попиляха добре че Ердоган взе че им прати хора и оръжие!!!

    19:17 06.03.2026

  • 37 Хаген Дас

    3 0 Отговор
    Хей какаванин статията за Путин ли е! Или с Путин лягаш с Путин ставаш!

    19:18 06.03.2026

  • 38 Джи

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ахахаха":

    Така нареченият регион Нагорни Карабах или както го наричат арменците (Нахичеван) е територия населявана с арменци но принадлежаща на Азербайджан или нещо като Косово! Това не е арменска територия, и договора за колективна сигурност няма ангажименти към нея! Руснаците помогнаха на Армения защото аргументите бяха съкрушени военно и Азербайджан може би нямаше да спре и да продължи и на тяхна територия с подкрепата на Турция! В този случай благодарение на Русия арменците не бяха попиляни!

    Коментиран от #56, #80

    19:19 06.03.2026

  • 39 az СВО Победа 80

    3 5 Отговор

    До коментар #34 от "az СВО Победа 80":

    Цените на горивата на американските бензиностанции вече скочиха с близо 15%. Всички постижения на екипа на Тръмп в намаляването на цените на горивата миналата година вече са заличени. В Белия дом цари зле прикрита паника.

    Публично членове на екипа на Тръмп призовават американците да толерират скок на инфлацията в името на победата над Иран. Неофициално Белият дом отчаяно оказва натиск върху американските производители на петрол и собственици на рафинерии да поддържат цените. При пазарни условия обаче това е невъзможно.

    Освен това, производството на петрол в САЩ започна да намалява. Краят на шистовия бум и изчерпването на много стари находища си вземат своето. Нещо повече, настоящото увеличение на цените едва ли ще е от голяма полза за производителите на шистов петрол. За да съживят индустрията, те се нуждаят от цени доста над 100 долара за барел. Междувременно американските потребители вече усещат последиците от войната в джобовете си. И това се случва на фона на нарастваща безработица. Хазартът на Тръмп ще струва скъпо на републиканците на изборите за Конгрес.

    Коментиран от #45, #50

    19:19 06.03.2026

  • 40 Макробиолог

    3 1 Отговор
    А Ердоган ко мисли по въпроса?

    19:20 06.03.2026

  • 41 Хаген Дас

    3 7 Отговор

    До коментар #10 от "РФ е въздух под налягане !":

    Благодари на Путин, че не се намеси! Иначе сега щеше да си набутан в някое мазе ако изобщо беше жив! ТСВ не мърдаше ако Русия беше взела страна!

    Коментиран от #58, #70, #71

    19:21 06.03.2026

  • 42 Игри

    6 1 Отговор
    Турчина ги тласка напред.

    Коментиран от #48

    19:21 06.03.2026

  • 43 Газ

    5 7 Отговор
    Азерите ще пръснат Иран ако решат.

    Коментиран от #64

    19:22 06.03.2026

  • 44 Даа

    5 3 Отговор
    Иран атакува Азербайджан защото Алиев показа среден пръст на Путин и на режима в Москва.

    19:23 06.03.2026

  • 45 Тихо бе πръдляк!

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "az СВО Победа 80":

    Не си компетентен,.

    19:23 06.03.2026

  • 46 Гражданин

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Азербайджан размаза Армения, а Путлер по":

    Изложеното е ФАКТ; това че русодебили цъкат минуси, не го променя :)

    19:23 06.03.2026

  • 47 Иран

    3 4 Отговор
    е откраднал много от Азърбайджан!

    19:23 06.03.2026

  • 48 Как така

    6 2 Отговор

    До коментар #42 от "Игри":

    тук една всеки ден пише че Турция се включва на страната на Иран, така й казали в пенсионерския клуб :))))

    Коментиран от #55

    19:25 06.03.2026

  • 49 Става интересно

    3 2 Отговор
    Азерите вероятно ще правят СВО. Но за малко повече от три дни.

    19:26 06.03.2026

  • 50 😂😂😂😂😂

    6 2 Отговор

    До коментар #39 от "az СВО Победа 80":

    Ех този пенсионерски клуб 🥳🥳🥳.Само ТАСС ви пускат.

    19:26 06.03.2026

  • 51 Иран

    1 4 Отговор
    трябва да се раздели,като Корея!

    19:27 06.03.2026

  • 52 Иран

    4 3 Отговор
    трябва да се смали,колкото Газа!

    19:28 06.03.2026

  • 53 Гражданин

    1 4 Отговор

    До коментар #34 от "az СВО Победа 80":

    Смени химикалите, тези те изпращат в друг свят

    19:28 06.03.2026

  • 54 Само ви облъчват с

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "СССРБарета":

    лъжи по тия пенсионерски клубове :))) EС ще замаже очите на глупавия Орбан като му дадат малко петрол, в замяна на подписа му за 90 милиарда евро за ВСУ

    19:28 06.03.2026

  • 55 аz СВО Победа 80

    7 5 Отговор

    До коментар #48 от "Как така":

    Абе и на мен ми бяха надулли главата,че Русия била сила.

    19:28 06.03.2026

  • 56 Супер

    7 5 Отговор

    До коментар #38 от "Джи":

    Русофилите сте гениални на оправданията, чак сами си вярвате на тия дивотии.

    19:28 06.03.2026

  • 57 Ае копейките

    6 2 Отговор
    Тръмп наш?

    19:29 06.03.2026

  • 58 Ха-ха

    7 3 Отговор

    До коментар #41 от "Хаген Дас":

    Русийката е в ступор и шок от операцията в Иран. От страх дори не може да реагира адекватно.!

    Коментиран от #60

    19:31 06.03.2026

  • 59 Паника в Белият дом😄😄😄

    3 3 Отговор

    До коментар #34 от "az СВО Победа 80":

    Въжето и на по-здрав клон!

    19:31 06.03.2026

  • 60 Глас от бункера

    7 1 Отговор

    До коментар #58 от "Ха-ха":

    Не знам за никакъв Иран и никога не съм чувал за него!

    Коментиран от #65, #75

    19:32 06.03.2026

  • 61 Хохо Бохо

    4 5 Отговор

    До коментар #7 от "Путин":

    Епщайн нарежда само на западните педофили извратеняци.

    Коментиран от #78

    19:34 06.03.2026

  • 62 Азер

    3 3 Отговор
    Няма да простим иранското робство!

    19:35 06.03.2026

  • 63 Копей,

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "az СВО Победа 80":

    Не се отклонявай от темата на статията! Пак се излагаш като кифладжия без кифли.Придържай се по тематиката,за да се получи дискусията.Иначе ще бъдеш изритан от форума!

    Коментиран от #67, #82

    19:35 06.03.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Путин

    5 0 Отговор

    До коментар #60 от "Глас от бункера":

    И за Венецуела и Сирия не съм чувал. Какво е това "Армения"?

    19:40 06.03.2026

  • 66 Казанлъшкия

    3 1 Отговор
    Aмерикански подлоги.

    19:40 06.03.2026

  • 67 ТЪРСИ СЕ

    2 4 Отговор

    До коментар #63 от "Копей,":

    Верно ли базата в Оман РЕЗКО изчезнала.

    Коментиран от #69, #73

    19:40 06.03.2026

  • 68 Омазана ватенка

    3 2 Отговор
    Салавьов реве в ефир: Следващите сме нншие.Ще ни.избият и ще ни разграбят вика.
    Дугин му приглася:Тези от Вашингтон ще ликвидират Путин вика.

    Коментиран от #74

    19:41 06.03.2026

  • 69 гру гайтанджиева

    3 1 Отговор

    До коментар #67 от "ТЪРСИ СЕ":

    Руски фейкове колега.

    19:42 06.03.2026

  • 70 хаха 🤣

    4 2 Отговор

    До коментар #41 от "Хаген Дас":

    рашка да се намеси, абсурд 🤣дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣 фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по севернокорейски модел 🤣

    19:43 06.03.2026

  • 71 Каква

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Хаген Дас":

    страна да взима рyшuлuйkaта. Нали заради нейното нападение над украйна, се запалиха и фитилите на тия мuckuнu. Всичко е заради пyтлepa.

    19:44 06.03.2026

  • 72 Смешки

    3 1 Отговор
    Криминала Алиев бил осъдил случилото се като "терористичен акт".... Кое? А? ... Едно жалко нищожество свързано директно и по кръвна линия включително, с международната организирана престъпност, наркотрафик и пране на пари взел че взел за тероризъм да говори ....но за стотиците терористични актове извършени от хунтата на престъпната държава Израел никога думичка не е обелил

    19:44 06.03.2026

  • 73 Тия

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "ТЪРСИ СЕ":

    бази, отдавна са изнесени.

    19:46 06.03.2026

  • 74 Салавьов казал

    4 2 Отговор

    До коментар #68 от "Омазана ватенка":

    нещо подобно - Русия трябва спешно да взриви Старлинк, защото ако се разпадне фронта, украинците ще разбият за седмица 😂

    Не само руската армия е много слаба, но руското разузнаване е много зле, а това е ключово.

    19:46 06.03.2026

  • 75 0001

    4 1 Отговор

    До коментар #60 от "Глас от бункера":

    Путин искаше да помогне на Иран, но нямаше възможност 😂

    Коментиран от #84

    19:47 06.03.2026

  • 76 Да бе

    1 0 Отговор
    Майтап бе

    19:47 06.03.2026

  • 77 Никакви

    3 1 Отговор
    енергийни коридори през Кавказ свързани с Азербайджан няма да останат ако Иран се почувства заплашен. Азербайджанският филм ще приключи кардинално но този път и Русия ще се намеси

    19:48 06.03.2026

  • 78 Досиетата Епстийн

    3 4 Отговор

    До коментар #61 от "Хохо Бохо":

    разкриха се връзки между Епстийн и Олег Дерипаска, Михаил Прохоров и Владислав Доронин, на бившия депутат Иля Пономарьов, както и на настоящия руски външен министър Сергей Лавров. Има и информация, че е имало предстояща среща между Епстийн и руския президент Путин."
    😃

    Коментиран от #81

    19:48 06.03.2026

  • 79 защо

    4 0 Отговор
    Така като ги гледате "Съединени щати, Израел и Иран", кой има интерес конфликта да обхване и Кавказ?

    19:49 06.03.2026

  • 80 Русия вече е никой в региона

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Джи":

    И не само в този регион, а по принцип. Цялото й влияние беше отнето от САЩ и Турция. В момента Русия има влияние само в една държава - Беларус.

    19:52 06.03.2026

  • 81 Внимавай

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "Досиетата Епстийн":

    Ще си платиш много скъпо за това което пишеш извратен педофил. На острова на епщайн е присъствал половината западен елит. Не обръщай палачинката защото много скоро може да обърнеш очите.

    19:55 06.03.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Индиянец

    4 1 Отговор
    Израел и Американците ги думкат ! Казват че е Иран за да разпалят вражда и да ги сблъскат да се бият ! Както направиха и с Украинци и Руснаци , Сърби и Мюсюлмани и така нататък ! В това е силата на Юдеите , да разпалват и да се греят с телата на изгорели невинни !

    19:59 06.03.2026

  • 84 реру

    3 1 Отговор

    До коментар #75 от "0001":

    Най хубавото е че ,хохохолът направил колажа вече не е между живите и полека лека се превръща в компост .

    20:00 06.03.2026

  • 85 Аз знам руски

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Учи български":

    и имам висше образование. Мисля че трябва и ти евентуално да го научиш горе-долу А зависи щото не съм сигурен дали ще успееш да го овладееш но е възможно срещу големи суми февраци защото аз го карах по тате друго време и тогава нямаше корупция А сега и магаре да вкараш ще стане президент....

    20:02 06.03.2026