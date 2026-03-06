В повишена бойна готовност! Азербайджан мобилизира армията и я изпраща към Иран

Азербайджан постави част от армията си в повишена бойна готовност и започна разполагане на войски и системи за противовъздушна отбрана по границата с Иран след серията инциденти с дронове, предава "Ройтерс".

Решението идва след атака с безпилотни апарати срещу международното летище в анклава Нахичеван, разположено на около 10 километра от иранската граница. При инцидента са били ранени цивилни, а азербайджанските власти обвиниха Техеран за нападението.

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев осъди случилото се като "терористичен акт" и нареди армията да бъде приведена в най-висока степен на бойна готовност, като предупреди, че страната ще предприеме ответни мерки.

Според информации в регионални медии част от подразделенията вече са разположени по границата с Иран, а резервисти също са били приведени в готовност на фона на нарастващото напрежение в региона.

Иран отрича да стои зад атаката и твърди, че неговите въоръжени сили не са изстрелвали дронове към азербайджанска територия.

Ескалацията между двете страни се развива на фона на по-широката война между Съединени щати, Израел и Иран, която вече започва да засяга и държави извън Близкия изток и повишава риска от разширяване на конфликта към Кавказ.

Анализатори предупреждават, че напрежението между Баку и Техеран може да застраши стратегическата инфраструктура в региона, включително енергийните коридори през Кавказ.