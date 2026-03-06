В повишена бойна готовност! Азербайджан мобилизира армията и я изпраща към Иран

Азербайджан постави част от армията си в повишена бойна готовност и започна разполагане на войски и системи за противовъздушна отбрана по границата с Иран след серията инциденти с дронове, предава "Ройтерс".
Решението идва след атака с безпилотни апарати срещу международното летище в анклава Нахичеван, разположено на около 10 километра от иранската граница. При инцидента са били ранени цивилни, а азербайджанските власти обвиниха Техеран за нападението.
Президентът на Азербайджан Илхам Алиев осъди случилото се като "терористичен акт" и нареди армията да бъде приведена в най-висока степен на бойна готовност, като предупреди, че страната ще предприеме ответни мерки.
Според информации в регионални медии част от подразделенията вече са разположени по границата с Иран, а резервисти също са били приведени в готовност на фона на нарастващото напрежение в региона.
Иран отрича да стои зад атаката и твърди, че неговите въоръжени сили не са изстрелвали дронове към азербайджанска територия.
Ескалацията между двете страни се развива на фона на по-широката война между Съединени щати, Израел и Иран, която вече започва да засяга и държави извън Близкия изток и повишава риска от разширяване на конфликта към Кавказ.
Анализатори предупреждават, че напрежението между Баку и Техеран може да застраши стратегическата инфраструктура в региона, включително енергийните коридори през Кавказ.
1 Азербайджан размаза Армения, а Путлер по
Коментиран от #3, #4, #5, #7, #10, #12, #25, #46
18:55 06.03.2026
2 Българин
18:55 06.03.2026
4 Путин
До коментар #1 от "Азербайджан размаза Армения, а Путлер по":Важното е Кабаева да е добре и децата на Коня в Сан Франциско
18:56 06.03.2026
5 Путин
До коментар #1 от "Азербайджан размаза Армения, а Путлер по":Сорос и евреите не дават да защитим Армения, Сирия, Иран, Палестина, Венецуела и Куба
Коментиран от #11
18:57 06.03.2026
6 Путин съм
18:58 06.03.2026
7 Путин
До коментар #1 от "Азербайджан размаза Армения, а Путлер по":Епщайн ни нареди на двамата с Лавров да сме.... многоходови.
Коментиран от #61
18:58 06.03.2026
8 Сатана Z
18:59 06.03.2026
9 Въпрос
Коментиран от #13
18:59 06.03.2026
10 РФ е въздух под налягане !
До коментар #1 от "Азербайджан размаза Армения, а Путлер по":Пусин не може руското население да защити, та камо ли чужди държави.
Коментиран от #20, #41
18:59 06.03.2026
12 СССРБарета
До коментар #1 от "Азербайджан размаза Армения, а Путлер по":Договора за колективна отбрана включва само международно признати територии на дадената държава! Армения не е нападната на нейна територия а в спорна международно непризната територия там където подобни ангажименти няма никой от договора за колективна сигурност!
Коментиран от #16
19:00 06.03.2026
13 Стана скандал
До коментар #9 от "Въпрос":Дронът който падна в Азербайджан се оказа с надписи на азербайдажнски. Има видео в ютюб
19:01 06.03.2026
14 историк
19:01 06.03.2026
15 СССРБарета
Коментиран от #19, #32, #54
19:02 06.03.2026
16 Ахахаха
До коментар #12 от "СССРБарета":Щом казваш
Коментиран от #38
19:02 06.03.2026
17 хаха
ХАХАХА!
19:02 06.03.2026
19 ГРУ гайтанжиева
До коментар #15 от "СССРБарета":Това е кремълска пропаганда, разпространявана от така попyляpните "noлeзни и д и o т и", които cе зоват "патpиоти" !
Коментиран от #27
19:04 06.03.2026
20 Криещият се руски "Президент"
До коментар #10 от "РФ е въздух под налягане !":Та ако руското население го набара този малоумен милиоционер.... ще го събират на парченца
21 Fake новина
Коментиран от #24
19:05 06.03.2026
22 Азер
Фактът, че заради глупоста на аятоласи и болшевики Изтокът ще падне по тюркска власт. Тюрките работят за обединение и тихомълком градят съюзи и един ден ще осъмнем с велика тюркска империя на мястото на Руската федерация, Иран и Балканите от Сараево до Тихия океан.
19:06 06.03.2026
23 мда
19:06 06.03.2026
24 Учи български
До коментар #21 от "Fake новина":Това на базата на каква информация го твърдиш. Щото аз съм слушал от азери друго.
Коментиран от #85
19:07 06.03.2026
25 Дива леорда
До коментар #1 от "Азербайджан размаза Армения, а Путлер по":Имаше и има договор за Армения . А не за окупираните от Армения Азербаиджански територии. Аман от неграмотници
19:08 06.03.2026
26 Британските служби и Мосад
-Анализатори предупреждават, че напрежението между Баку и Техеран може да застраши стратегическата инфраструктура в региона, включително енергийните коридори през Кавказ.
19:08 06.03.2026
27 Атина Палада
До коментар #19 от "ГРУ гайтанжиева":Даже вчера я имаше тук статията .Факти цитираха Урсула,която се моли на а Зеленски :)
19:09 06.03.2026
28 Мазния
19:09 06.03.2026
29 И тея полудели за демокрация
19:11 06.03.2026
30 Атома
19:13 06.03.2026
31 Мисира
19:13 06.03.2026
33 бай Ставри
До коментар #26 от "Британските служби и Мосад":На 100% съм съгласен. Точно така е.
19:15 06.03.2026
34 az СВО Победа 80
Трафикът в Ормузкия проток е спаднал с 90%. Само китайски и ирански танкери могат да преминават. Последните също са обект на санкции от САЩ. Сега международните ограничения буквално се превръщат в безопасен режим в Персийския залив.
Цените на петрола са се повишили с почти 30% през последния месец. Цените на горивата на американските бензиностанции вече са скочили с почти 15%. Всички постижения на екипа на Тръмп в намаляването на цените на горивата миналата година вече са заличени. В Белия дом цари зле прикрита паника.
Публично членове на екипа на Тръмп призовават американците да толерират скок на инфлацията, за да победят Иран. Неофициално Белият дом отчаяно оказва натиск върху американските производители на петрол и собственици на рафинерии да поддържат цените. Това обаче е невъзможно при настоящите пазарни условия.
Освен това, производството на петрол в САЩ започна да намалява. Краят на шистовия бум и изчерпването на много по-стари находища си оказват влияние. Нещо повече, настоящото покачване на цените едва ли ще помогне особено на производителите на шистов петрол. За да съживят индустрията, те се нуждаят от цени доста над 1
Коментиран от #39, #53, #59, #63
19:15 06.03.2026
35 Така значи
19:16 06.03.2026
36 Мисира
19:17 06.03.2026
37 Хаген Дас
19:18 06.03.2026
38 Джи
До коментар #16 от "Ахахаха":Така нареченият регион Нагорни Карабах или както го наричат арменците (Нахичеван) е територия населявана с арменци но принадлежаща на Азербайджан или нещо като Косово! Това не е арменска територия, и договора за колективна сигурност няма ангажименти към нея! Руснаците помогнаха на Армения защото аргументите бяха съкрушени военно и Азербайджан може би нямаше да спре и да продължи и на тяхна територия с подкрепата на Турция! В този случай благодарение на Русия арменците не бяха попиляни!
Коментиран от #56, #80
19:19 06.03.2026
39 az СВО Победа 80
До коментар #34 от "az СВО Победа 80":Цените на горивата на американските бензиностанции вече скочиха с близо 15%. Всички постижения на екипа на Тръмп в намаляването на цените на горивата миналата година вече са заличени. В Белия дом цари зле прикрита паника.
Публично членове на екипа на Тръмп призовават американците да толерират скок на инфлацията в името на победата над Иран. Неофициално Белият дом отчаяно оказва натиск върху американските производители на петрол и собственици на рафинерии да поддържат цените. При пазарни условия обаче това е невъзможно.
Освен това, производството на петрол в САЩ започна да намалява. Краят на шистовия бум и изчерпването на много стари находища си вземат своето. Нещо повече, настоящото увеличение на цените едва ли ще е от голяма полза за производителите на шистов петрол. За да съживят индустрията, те се нуждаят от цени доста над 100 долара за барел. Междувременно американските потребители вече усещат последиците от войната в джобовете си. И това се случва на фона на нарастваща безработица. Хазартът на Тръмп ще струва скъпо на републиканците на изборите за Конгрес.
Коментиран от #45, #50
19:19 06.03.2026
40 Макробиолог
19:20 06.03.2026
41 Хаген Дас
До коментар #10 от "РФ е въздух под налягане !":Благодари на Путин, че не се намеси! Иначе сега щеше да си набутан в някое мазе ако изобщо беше жив! ТСВ не мърдаше ако Русия беше взела страна!
Коментиран от #58, #70, #71
19:21 06.03.2026
42 Игри
Коментиран от #48
19:21 06.03.2026
43 Газ
Коментиран от #64
19:22 06.03.2026
44 Даа
19:23 06.03.2026
45 Тихо бе πръдляк!
До коментар #39 от "az СВО Победа 80":Не си компетентен,.
19:23 06.03.2026
46 Гражданин
До коментар #1 от "Азербайджан размаза Армения, а Путлер по":Изложеното е ФАКТ; това че русодебили цъкат минуси, не го променя :)
19:23 06.03.2026
47 Иран
19:23 06.03.2026
48 Как така
До коментар #42 от "Игри":тук една всеки ден пише че Турция се включва на страната на Иран, така й казали в пенсионерския клуб :))))
Коментиран от #55
19:25 06.03.2026
49 Става интересно
19:26 06.03.2026
50 😂😂😂😂😂
До коментар #39 от "az СВО Победа 80":Ех този пенсионерски клуб 🥳🥳🥳.Само ТАСС ви пускат.
19:26 06.03.2026
51 Иран
19:27 06.03.2026
52 Иран
19:28 06.03.2026
53 Гражданин
До коментар #34 от "az СВО Победа 80":Смени химикалите, тези те изпращат в друг свят
19:28 06.03.2026
54 Само ви облъчват с
До коментар #15 от "СССРБарета":лъжи по тия пенсионерски клубове :))) EС ще замаже очите на глупавия Орбан като му дадат малко петрол, в замяна на подписа му за 90 милиарда евро за ВСУ
19:28 06.03.2026
55 аz СВО Победа 80
До коментар #48 от "Как така":Абе и на мен ми бяха надулли главата,че Русия била сила.
19:28 06.03.2026
56 Супер
До коментар #38 от "Джи":Русофилите сте гениални на оправданията, чак сами си вярвате на тия дивотии.
19:28 06.03.2026
57 Ае копейките
19:29 06.03.2026
58 Ха-ха
До коментар #41 от "Хаген Дас":Русийката е в ступор и шок от операцията в Иран. От страх дори не може да реагира адекватно.!
Коментиран от #60
19:31 06.03.2026
59 Паника в Белият дом😄😄😄
До коментар #34 от "az СВО Победа 80":Въжето и на по-здрав клон!
19:31 06.03.2026
60 Глас от бункера
До коментар #58 от "Ха-ха":Не знам за никакъв Иран и никога не съм чувал за него!
Коментиран от #65, #75
19:32 06.03.2026
61 Хохо Бохо
До коментар #7 от "Путин":Епщайн нарежда само на западните педофили извратеняци.
Коментиран от #78
19:34 06.03.2026
62 Азер
19:35 06.03.2026
63 Копей,
До коментар #34 от "az СВО Победа 80":Не се отклонявай от темата на статията! Пак се излагаш като кифладжия без кифли.Придържай се по тематиката,за да се получи дискусията.Иначе ще бъдеш изритан от форума!
Коментиран от #67, #82
19:35 06.03.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Путин
До коментар #60 от "Глас от бункера":И за Венецуела и Сирия не съм чувал. Какво е това "Армения"?
19:40 06.03.2026
66 Казанлъшкия
19:40 06.03.2026
67 ТЪРСИ СЕ
До коментар #63 от "Копей,":Верно ли базата в Оман РЕЗКО изчезнала.
Коментиран от #69, #73
19:40 06.03.2026
68 Омазана ватенка
Дугин му приглася:Тези от Вашингтон ще ликвидират Путин вика.
Коментиран от #74
19:41 06.03.2026
69 гру гайтанджиева
До коментар #67 от "ТЪРСИ СЕ":Руски фейкове колега.
19:42 06.03.2026
70 хаха 🤣
До коментар #41 от "Хаген Дас":рашка да се намеси, абсурд 🤣дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣 фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по севернокорейски модел 🤣
19:43 06.03.2026
71 Каква
До коментар #41 от "Хаген Дас":страна да взима рyшuлuйkaта. Нали заради нейното нападение над украйна, се запалиха и фитилите на тия мuckuнu. Всичко е заради пyтлepa.
19:44 06.03.2026
72 Смешки
19:44 06.03.2026
73 Тия
До коментар #67 от "ТЪРСИ СЕ":бази, отдавна са изнесени.
19:46 06.03.2026
74 Салавьов казал
До коментар #68 от "Омазана ватенка":нещо подобно - Русия трябва спешно да взриви Старлинк, защото ако се разпадне фронта, украинците ще разбият за седмица 😂
Не само руската армия е много слаба, но руското разузнаване е много зле, а това е ключово.
19:46 06.03.2026
75 0001
До коментар #60 от "Глас от бункера":Путин искаше да помогне на Иран, но нямаше възможност 😂
Коментиран от #84
19:47 06.03.2026
76 Да бе
19:47 06.03.2026
77 Никакви
19:48 06.03.2026
78 Досиетата Епстийн
До коментар #61 от "Хохо Бохо":разкриха се връзки между Епстийн и Олег Дерипаска, Михаил Прохоров и Владислав Доронин, на бившия депутат Иля Пономарьов, както и на настоящия руски външен министър Сергей Лавров. Има и информация, че е имало предстояща среща между Епстийн и руския президент Путин."
😃
Коментиран от #81
19:48 06.03.2026
79 защо
19:49 06.03.2026
80 Русия вече е никой в региона
До коментар #38 от "Джи":И не само в този регион, а по принцип. Цялото й влияние беше отнето от САЩ и Турция. В момента Русия има влияние само в една държава - Беларус.
19:52 06.03.2026
81 Внимавай
До коментар #78 от "Досиетата Епстийн":Ще си платиш много скъпо за това което пишеш извратен педофил. На острова на епщайн е присъствал половината западен елит. Не обръщай палачинката защото много скоро може да обърнеш очите.
19:55 06.03.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Индиянец
19:59 06.03.2026
84 реру
До коментар #75 от "0001":Най хубавото е че ,хохохолът направил колажа вече не е между живите и полека лека се превръща в компост .
20:00 06.03.2026
85 Аз знам руски
До коментар #24 от "Учи български":и имам висше образование. Мисля че трябва и ти евентуално да го научиш горе-долу А зависи щото не съм сигурен дали ще успееш да го овладееш но е възможно срещу големи суми февраци защото аз го карах по тате друго време и тогава нямаше корупция А сега и магаре да вкараш ще стане президент....
20:02 06.03.2026