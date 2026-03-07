Реал Мадрид измъкна инфарктен успех срещу Селта във Виго

В истински трилър на „Балаидос“ Реал Мадрид успя да се поздрави с драматична победа с 2:1 над коравия тим на Селта в първия двубой от 27-ия кръг на Ла Лига. „Белият балет“ демонстрира характер и несломим дух, като измъкна трите точки буквално в последните секунди на срещата.

В 11-ата минута Орелиен Чуамени се възползва от късо изпълнение на корнер, получи топката от Арда Гюлер и с премерен изстрел, подпомогнат от десния стълб, откри резултата за гостите.

Домакините не се предадоха и само четвърт час по-късно върнаха интригата. Вилиот Сведберг проби по левия фланг, остави зад гърба си Трент Александър-Арнолд и намери Борха Иглесиас, който с хладнокръвен удар изравни за 1:1, оставяйки Тибо Куртоа без шанс за реакция.

Двубоят вървеше към равенство, когато в четвъртата минута на добавеното време Федерико Валверде се оказа на точното място. Уругвайският полузащитник стреля от дистанция, а топката се отклони фатално в Маркос Алонсо и влетя в мрежата на Селта, хвърляйки в екстаз гостуващите фенове.

С този успех Реал Мадрид събира 63 точки и остава плътно зад лидера Барселона, макар и с изигран мач повече. Селта Виго, от своя страна, заема шеста позиция с 40 пункта.