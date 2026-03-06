Ергенка лъсна в розов сайт (Снимки само за възрастни)

Пари от голи снимки в еротичен сайт печели ергенката Цветелина Велева, научи ексклузивно "България Днес". Финансовата брокерка, която обяви, че има 250 души екип, се подвизава в платената еротична платформа OnlyFans, известна със съдържанието си за възрастни.

В мрежата Цветелина публикува предизвикателни снимки. На най-разкрепостените фотоси софиянката е чисто гола пред огледалото, а на други взима душ в банята. Има и снимки по бельо в леглото пред лаптоп, където Цветелина явно изкарва нелоши пари, общувайки в сайта с пленени от нея мъже.

Снимка: Интернет

На повечето кадри се вижда лицето на Цветелина, а от тях става ясно, че еротичната онлайн кариера на ергенката стартира преди 2-3 години, когато все още мацката не си е сложила силикон. Разкрепостените ѝ снимки са разпространени в различни порносайтове, като навсякъде Цветелина се подвизава с псевдоним, а не с истинското си име.

Снимка: Интернет

Новината за еротичната онлайн кариера на Цветелина идва на фона на лесбоскандала, който се развихри около нея. Твърди се, че Велева е имала едногодишна връзка с друго момиче, когато двете били 15-годишни. Жасмин обаче надушила, че Цветелина ѝ изневерява с момче, и прекратила взаимоотношенията им.

От "Ергенът" представиха 24-годишната Цветелина като международен финансов брокер, който има екип, наброяващ 250 човека. Мечтае да стане богата, но държи да изкарва парите си сама. Доходът, който получава в момента, я удовлетворява, но иска да надгражда и да се превърне в най-добрата версия на себе си. Определя се като доминантна в бизнеса, но не и вкъщи, където копнее да покаже женствената си страна.

"Вече мога дори да не стъпвам на работа и да правя пари", твърди Цветелина, която разглежда и семейството като бизнес.

Велева е категорична - бъдещият ѝ мъж задължително трябва да приема сина ѝ като свое дете. Не искала до себе си лигльо или мамино синче. По време на снимките на риалити предаването в Шри Ланка качила 6 кг, но успяла да ги свали на родна земя с "баланс на хормоните" и диета.