Ергенка лъсна в розов сайт (Снимки само за възрастни)

6 Март, 2026 09:15 916 9

Брокерката с 250 души екип Цветелина печели от голи снимки

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Пари от голи снимки в еротичен сайт печели ергенката Цветелина Велева, научи ексклузивно "България Днес". Финансовата брокерка, която обяви, че има 250 души екип, се подвизава в платената еротична платформа OnlyFans, известна със съдържанието си за възрастни.

В мрежата Цветелина публикува предизвикателни снимки. На най-разкрепостените фотоси софиянката е чисто гола пред огледалото, а на други взима душ в банята. Има и снимки по бельо в леглото пред лаптоп, където Цветелина явно изкарва нелоши пари, общувайки в сайта с пленени от нея мъже.

Снимка: Интернет

На повечето кадри се вижда лицето на Цветелина, а от тях става ясно, че еротичната онлайн кариера на ергенката стартира преди 2-3 години, когато все още мацката не си е сложила силикон. Разкрепостените ѝ снимки са разпространени в различни порносайтове, като навсякъде Цветелина се подвизава с псевдоним, а не с истинското си име.

Снимка: Интернет

Новината за еротичната онлайн кариера на Цветелина идва на фона на лесбоскандала, който се развихри около нея. Твърди се, че Велева е имала едногодишна връзка с друго момиче, когато двете били 15-годишни. Жасмин обаче надушила, че Цветелина ѝ изневерява с момче, и прекратила взаимоотношенията им.

От "Ергенът" представиха 24-годишната Цветелина като международен финансов брокер, който има екип, наброяващ 250 човека. Мечтае да стане богата, но държи да изкарва парите си сама. Доходът, който получава в момента, я удовлетворява, но иска да надгражда и да се превърне в най-добрата версия на себе си. Определя се като доминантна в бизнеса, но не и вкъщи, където копнее да покаже женствената си страна.

"Вече мога дори да не стъпвам на работа и да правя пари", твърди Цветелина, която разглежда и семейството като бизнес.

Велева е категорична - бъдещият ѝ мъж задължително трябва да приема сина ѝ като свое дете. Не искала до себе си лигльо или мамино синче. По време на снимките на риалити предаването в Шри Ланка качила 6 кг, но успяла да ги свали на родна земя с "баланс на хормоните" и диета.


  • 1 Трол

    7 0 Отговор
    Думата "ергенка" трябва да я въведат в официалния синонимен речник.

    Коментиран от #8

    09:19 06.03.2026

  • 2 интересно

    4 0 Отговор
    Само 250 бройки има защото е много грозна !! !!!

    09:19 06.03.2026

  • 3 Тракиец 🇺🇦

    6 1 Отговор
    Човек като чуе думата ( българка) веднага в главата му излизат две думи -- КУ.РВА И ПРО.СТИТУТКА ...ето тази е поредния милион доказателство

    09:20 06.03.2026

  • 4 ООрана държава

    8 0 Отговор
    Абе м@л0умен народ, искат да забраняват социалните мрежи за непълнолетни, а тая п0мия ергенът се излъчва свободно по национална телевизия

    09:20 06.03.2026

  • 5 само да попитам

    5 0 Отговор
    а коя “ергенка” не е от тия сайтове?

    09:23 06.03.2026

  • 6 Въй

    1 0 Отговор
    Нека,хубаво си е момето!

    09:23 06.03.2026

  • 7 Нема такава дума

    3 0 Отговор
    ергенка! За такива, дето никой не ги ще, им викат стари моми. Ама това в случая си е обикновена к..ва

    09:23 06.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ристю

    0 0 Отговор
    Като чуя "ергенка",се сещам,откъде иде думата "момък"-от мома.

    09:25 06.03.2026