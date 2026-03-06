Борисов от Пловдив: Румен Радев се е разбрал МВР да е за него, а всички други да безчинстват в министерствата (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов провери изграждането на културен център в Пловдив."Като дойдат избори, хората трябва да мислят с главите си. Само в Пловдив направихме три стадиона, две спортни зали, плувни басейни", каза Борисов, който бе в компанията на кмета на Пловдив и зам.-кмета на града, цитиран от novini.bg.
"Ще ги изтърпим 1-2 месеца служебното правителство, после ще продължим да правим. Шефът на АПИ бил уволнен, явно има голямо значение за честността на изборите."
"Пловдив е град, в който много неща са направени, продължаваме да надграждаме. Ако ме искат - мога да стана водач, нека си подредят една добра листа. Ще се съобразяваме с местните желания и кадрите, които могат да надградят парламента", допълни Борисов.
"От това, което видяхме, ако са с Гълъб Донев и Митко Стоянов, не виждам как ще ни победят. Румен Радев го играе като Царя - същата кампания. Не знам социолозите какво мерят - без да знаят хората в партията му, какви са приоритетите му. Радев се е заобградил с внуците и децата на червената олигархия с червените куфарчета. Горкото МВР! Идва една власт - омита всички, на редовите служители им остава само да се привеждат и да чакат нови началници. Разбирам да се сменят хора, свързани с МВР, но да слагат по-добри. В случая не слагат по-добри, а шефове, срещу които е имало протести.
Когато Пламен Узунов и Копринков подреждат МВР, как ще е здравословно. Румен Радев се е разбрал МВР да е за него, а всички други да безчинстват в министерствата.
Нека оставим служебния кабинет да изконсумира радостта от двата месеца управление, да и се нарадват. По темите, които изискват национален консенсус - вчера дадох пример как се прави. Българите не обичат война и искат да живеят спокойно. Докато в Иран и Украйна има кръвопролитни войни, да застанеш на национална позиция на НАТО и ЕС, е трудно, но от ГЕРБ застанахме с лицето си. Редно е Йотова да свика КСНС и там да се търси консенсус", коментира още лидерът на ГЕРБ.
"Гюров вчера побегна от срещата с американците. Вместо да застане и да каже, че е нормална среща във военна обстановка. От кого се криете?", попита Бойко Борисов.
Пак тръгнал
Коментиран от #20, #110
12:30 06.03.2026
И как Бочко разбра,че...
Ах,да...- съди по себе си,от предни избори....!
Румен Радев не си ти.
праз голям
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Тъпа инвестиция, която само ще се обезценява.
12:33 06.03.2026
Град Симитли
17 Лудньо
Тоя отдясно на Буци...
До коментар #9 от "Пак тръгнал":...си е типипна мутряга-охранител,с два пръста чело...!
12:34 06.03.2026
Не става за шеф
До коментар #6 от "Не разбрал":Оня го хапе щъркела.
12:35 06.03.2026
Да го питам аз и толупа Бою
До кога ДАНС и МС ще си затварят очите? До кога терористи като някакво си там нищожество Николай Гълабов с 3-те си олигофрена от "Федерация на ционстите" ще бъдат търпяни ? До кога бре ей? А федерация на нацистите, а федерация на терористите ....а федерации на педофилите?...
Уникален прошляк
Да го питам аз и толупа Бою
30 Българин
Само те могат да гарантират честни избори и това се е доказало!
Борисов
12:41 06.03.2026
32 От 36 години е все така
12:41 06.03.2026
Поздравления👍!
До коментар #30 от "Българин":Високо оценявам Иронията ти...😃👍!
34 Са не сте българский народе, защото
Едно Ферари Червено за мен и за теб Народе.😁🇧🇬
12:42 06.03.2026
35 Гадост и зараза
Докога ще търпим тази жълто-кафява тъ.па про.ста.шка тиква на Барух Бахар ("Б.Б.")?!?
12:43 06.03.2026
Защо сдаде властта, какво ти обещаха?
А преди това...!
До коментар #28 от "Уникален прошляк":Само как страхливо се покриха с Къдравата Сю,излизайки в нелегалност,след случаят- ,,Петрохан"...!
Вместо да излезнат от първият ден пред обществото и го успокоят,те първи ,като страхливи мишки напуснаха потъващият кораб...!
Възмутително!
12:45 06.03.2026
40 Аман вече!
Докога ще лъже?!
Но се съмнявам, че това е възможно в нашата превзета държава.
12:46 06.03.2026
42 Уважение
43 Елитен паразит
12:46 06.03.2026
Педофили, Пе е раси, Мутри, Сутеньори,
12:46 06.03.2026
12:46 06.03.2026
Стига плака де!
До коментар #29 от "Да го питам аз и толупа Бою":Израел е приятелска държава за България.
За разлика от Русия.
12:46 06.03.2026
очевидец
До коментар #12 от "И как Бочко разбра,че...":Tой е получил СУПЕР СИЛи и може да чете мисли !!! Mакедонците знаят че това е Cупер Бойко дори има статия във македонски вестник !!!
12:46 06.03.2026
Мдаа...!
До коментар #16 от "Град Симитли":И кой е до Баш-Червената Олигархия...-
Бойко Борисов...!
12:48 06.03.2026
51 Баце, колкото и да се
Радев ти бръкна в тунела без смазка.
кой му дреме
12:49 06.03.2026
Зъл пес
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Ако покажеш и документ за покупката ша те призная.
12:49 06.03.2026
Борисов е манипулатор!
Коментиран от #104
12:50 06.03.2026
Пламен
65 Хмм
71 Бойко Борисов купува карви, това от
Бойко Борисов купува четиринадесет годишни проститутки, някой журналист от Факти ще го запита ли?
72 Питам само?!
ГЕРБ-ДПС-Пеевски и ИТН пречат на Народното събрание да изиска от ДАНС цялата инфорвация за Питрохан!!!
Какво КРИЯТ онлт българския народ ГЕРБ-ДПС-Пеевски и ИТН? Убийците ли прикриват????
12:56 06.03.2026
Радев
До коментар #65 от "Хмм":ниностави без най -добрия пилот!Призрака на прогреса!
12:58 06.03.2026
83 В Досиета на Епщайн
Хасковски каунь
Бастардо
До коментар #1 от "Гост":Викаш малко му беше на мунчо да скита по света с Деса,да прави поразии,та да му дадем още.
Смехоран
До коментар #2 от "БОКО и Шиши мишки":Боко е мъдър и търпелив.Пак ще ни прави пътища.Сега да видим мунчо какви ще ги натвори.
13:08 06.03.2026
Цървул
До коментар #3 от "Оффффф":Като тее срам Иди на некое дръво да виснеш
13:09 06.03.2026
Мизерабъл
До коментар #8 от "Какъв":Е такива сте "умници"всичи радевисти.Дали мунчо ще те хареса ако прочете стилът ти на писане,или и той е илитерат като тебе.Но скоро друга песен ще запеете.Винаги така се получава.
13:13 06.03.2026
Драги ми Смехурко
До коментар #57 от "Борисов е манипулатор!":Той винаги поема отговорност.Не е кат ваш мунчо злобаря.Мишока се пъкрил под земята и кротува.Мисли че като е дал заповед тия да вършеят безнаказано,така ще остане завинаги?Ще поживеем ще видим.Боко е умен и хатър мъж.Ще им скрои капата.Нали четеш какво е казал.Да ги оставим да се порадват.Това трябва да ви говори нещо.
НЕПОЗНАТ
Промяна
До коментар #3 от "Оффффф":Я ПА ТИ ВЪРВИ ДА ЦЕЛУВАШ МЕСИЯТА МИЛИОНЕР ЦЯЛ ЖИВОТ ЛЕЖАЛ НА ДЪРЖАВНА ИЗДРЪЖКА ТИЧАЙ МОЖЕ ПЪК НЯКОЙ МИЛИОН НА ТЕБ ДА ДАДАТ ХАХАХАХАХАХАХА
13:19 06.03.2026
Промяна
До коментар #9 от "Пак тръгнал":А ОХРАНАТА НА МЕСИЯТА ВИДЯХТЕ ЛИ АМА КЪДЕ Е ШКОДИЧКАТА ПОДИГРАВАШЕ СЕ С БЪЛГАРИТЕ ХАХАХАХАХАХА
13:20 06.03.2026
Тома
Промяна
До коментар #31 от "Борисов":СЪС СИГУРНОСТ ТИ 31 СИ ТАКЪВ И ОНЕЗИ ДРАСКАЧИТЕ ТУК НА ГНУСОТИИИ
13:22 06.03.2026
Промяна
До коментар #13 от "Румен Радев не си ти.":ЧЕ ПРЕЗИДЕНСТВОТО Е РАДЕВО МВР ИЗХВЪРЛЯНИЯТА ВЕЧЕ Е НА РАДЕВИСТИ ПЕТРОХАНЦИ ШАРЛАТАНИ ТОВА КАК СЕ НАРИЧА НАШЕ МВР ХАХАХАХАХА ЦЯЛАТА ВЛАСТ ВЕЧЕ Е ШАРЛАТАНСКА ТОВА НЕ Е ЛИ КУПУВАНЕ КОРУПЦИЯ ТЕРОР НАСИРИЕ ХАХАХАХА
13:24 06.03.2026
Промяна
До коментар #60 от "Пламен":РАДЕВ 10 ПРОЦЕНТА Е А ТОЛКОВА МАЛОУМНИЦИ ДАЛИ ЖИВЕЯТ ТУК ЗА МЕСИЯТАААА ДА МУ ПЪЛНЯТ СМЕТКИГЕ ХАХАХАХА И ПОСЛЕ КАКВО МЕСИЯТА ЩЕ ЛЕЖИ КАТО ЦАР ЛИ ХАХАХААХА
13:26 06.03.2026
119 Промяна
13:26 06.03.2026
Умников
До коментар #40 от "Аман вече!":Той е опериран от тези детски болести.
Сега има жажда за пари , и още по-голяма жажда за власт.
13:29 06.03.2026
ЗАПОЗНАТ
До коментар #108 от "НЕПОЗНАТ":Напълно съм съгласен с твърденията ти...!
13:30 06.03.2026
Коко
До коментар #53 от "кой му дреме":Ами, не се крие.
В момента е точно зад теб, и това което ти се случва, е точно това, за което си жадувал.
Честито проникване.
Чакам те на прайда.
13:30 06.03.2026
129 Каквото посееш тава жънеш
Сега РОПТАЕШ напразно каквото си посял сега това ЖЪНЕШ.
13:34 06.03.2026
130 Ха-ха
Вместо спортни съоръжения с измислено качество ,колко училища,болници или безплатни почивни бази за работещите построи ,Тикво??
13:34 06.03.2026
С кого се е разбрал?
13:35 06.03.2026
Женя
Фен
До коментар #18 от "мата хари":Мата космата!
Нема кой да те погледне.Ти точиш лиги по Боко.
Той не те е погледнал,кога си била млада.А сега ли?
Верно си като Сторми Даниелс.
Та мечтите са безплатни!
Беба
140 Диана
....... Типично за БСПтата - въртят го, сучат го па дано стане чудото, значи... Съвършено без характерни, безгръбначни сества, без достойнство, без чест, без морал... Крайно време е БСПтата да се оттеглят от политиката завинаги - толкова много беди ни донесе тяхното присъствие в политиката за по-малко от век, колкото не са успели да постигнат турците през 5-вековното си управление /При цялото си усърдие те никога не са успели да прогонят повече българи от Родината си! /...
13:46 06.03.2026
дафодил
До коментар #134 от "Фен":Проблемът на такива като него е, че си въобразяват как всички са му фенки.😏
13:46 06.03.2026
Бастардо
До коментар #85 от "Хасковски каунь":Е как като какъв,какъвто беше и мунчо та да разреши подписванено на боташ,та да плащаме години наред.А вас не ви е срам да го превъзнасяте.Нали виждате кой се облизва покрай него бе.Да не мислите че той ще ви оправи живота,или ще направи добро?Не си познал брат.Всичко се прави за парите от ЕС.Банковите им сметки са готови да прибират милиардите.Капиш?
13:49 06.03.2026
Истината
Диана
До коментар #136 от "Беба":Много важно, че Борисов се е бръкнал в джобовете - ти гледай кой бърка в твоите джобове, значи... Във всеки случай, не е Борисов! Ако не беше той до сега хората да се стреля ха по улиците... Той ни "изведе на пътя", а сега БСПтата искат да седнат на стола му, точно тези БСПта, които изгониха 2 млн. българи със своята политика на Преход към пазарна икономика...
13:51 06.03.2026
Драги ми Смехурко
До коментар #108 от "НЕПОЗНАТ":И къде са ти доказателствата?И аз може да кажа че си на другия бряг,че по цял ден лапаш корове,и пиеш млекото.И още куп неща.Но дали е вярно,а?
13:53 06.03.2026
Диана
До коментар #147 от "Истината":Защо мислиш така, уважаеми? Дай факти как някой пречел на фактите за Петрохан, значи... Общи приказки-на пазара!
13:54 06.03.2026
154 Този коментар е премахнат от модератор.
Не знам мунчо какви поразии
До коментар #87 от "Бастардо":е правил ама тоя носорог колко поразии направи за 12 години на власт, не е ясно кога ще ги оправим.
13:59 06.03.2026
156 Бойко Българоубиец
14:00 06.03.2026
Радев
До коментар #5 от "честен ционист":А после ще възродим бухенвалд за вас 😏😉😈
14:01 06.03.2026