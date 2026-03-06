Борисов от Пловдив: Румен Радев се е разбрал МВР да е за него, а всички други да безчинстват в министерствата (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов провери изграждането на културен център в Пловдив."Като дойдат избори, хората трябва да мислят с главите си. Само в Пловдив направихме три стадиона, две спортни зали, плувни басейни", каза Борисов, който бе в компанията на кмета на Пловдив и зам.-кмета на града, цитиран от novini.bg.

"Ще ги изтърпим 1-2 месеца служебното правителство, после ще продължим да правим. Шефът на АПИ бил уволнен, явно има голямо значение за честността на изборите."

"Пловдив е град, в който много неща са направени, продължаваме да надграждаме. Ако ме искат - мога да стана водач, нека си подредят една добра листа. Ще се съобразяваме с местните желания и кадрите, които могат да надградят парламента", допълни Борисов.

"От това, което видяхме, ако са с Гълъб Донев и Митко Стоянов, не виждам как ще ни победят. Румен Радев го играе като Царя - същата кампания. Не знам социолозите какво мерят - без да знаят хората в партията му, какви са приоритетите му. Радев се е заобградил с внуците и децата на червената олигархия с червените куфарчета. Горкото МВР! Идва една власт - омита всички, на редовите служители им остава само да се привеждат и да чакат нови началници. Разбирам да се сменят хора, свързани с МВР, но да слагат по-добри. В случая не слагат по-добри, а шефове, срещу които е имало протести.

Когато Пламен Узунов и Копринков подреждат МВР, как ще е здравословно. Румен Радев се е разбрал МВР да е за него, а всички други да безчинстват в министерствата.

Нека оставим служебния кабинет да изконсумира радостта от двата месеца управление, да и се нарадват. По темите, които изискват национален консенсус - вчера дадох пример как се прави. Българите не обичат война и искат да живеят спокойно. Докато в Иран и Украйна има кръвопролитни войни, да застанеш на национална позиция на НАТО и ЕС, е трудно, но от ГЕРБ застанахме с лицето си. Редно е Йотова да свика КСНС и там да се търси консенсус", коментира още лидерът на ГЕРБ.

"Гюров вчера побегна от срещата с американците. Вместо да застане и да каже, че е нормална среща във военна обстановка. От кого се криете?", попита Бойко Борисов.