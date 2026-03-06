Новини
Борисов от Пловдив: Румен Радев се е разбрал МВР да е за него, а всички други да безчинстват в министерствата (ВИДЕО)

6 Март, 2026 12:25

"Когато Пламен Узунов и Копринков подреждат МВР, как ще е здравословно", коментира още лидерът на ГЕРБ

Ани Ефремова

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов провери изграждането на културен център в Пловдив."Като дойдат избори, хората трябва да мислят с главите си. Само в Пловдив направихме три стадиона, две спортни зали, плувни басейни", каза Борисов, който бе в компанията на кмета на Пловдив и зам.-кмета на града, цитиран от novini.bg.

"Ще ги изтърпим 1-2 месеца служебното правителство, после ще продължим да правим. Шефът на АПИ бил уволнен, явно има голямо значение за честността на изборите."
"Пловдив е град, в който много неща са направени, продължаваме да надграждаме. Ако ме искат - мога да стана водач, нека си подредят една добра листа. Ще се съобразяваме с местните желания и кадрите, които могат да надградят парламента", допълни Борисов.

"От това, което видяхме, ако са с Гълъб Донев и Митко Стоянов, не виждам как ще ни победят. Румен Радев го играе като Царя - същата кампания. Не знам социолозите какво мерят - без да знаят хората в партията му, какви са приоритетите му. Радев се е заобградил с внуците и децата на червената олигархия с червените куфарчета. Горкото МВР! Идва една власт - омита всички, на редовите служители им остава само да се привеждат и да чакат нови началници. Разбирам да се сменят хора, свързани с МВР, но да слагат по-добри. В случая не слагат по-добри, а шефове, срещу които е имало протести.
Когато Пламен Узунов и Копринков подреждат МВР, как ще е здравословно. Румен Радев се е разбрал МВР да е за него, а всички други да безчинстват в министерствата.

Нека оставим служебния кабинет да изконсумира радостта от двата месеца управление, да и се нарадват. По темите, които изискват национален консенсус - вчера дадох пример как се прави. Българите не обичат война и искат да живеят спокойно. Докато в Иран и Украйна има кръвопролитни войни, да застанеш на национална позиция на НАТО и ЕС, е трудно, но от ГЕРБ застанахме с лицето си. Редно е Йотова да свика КСНС и там да се търси консенсус", коментира още лидерът на ГЕРБ.

"Гюров вчера побегна от срещата с американците. Вместо да застане и да каже, че е нормална среща във военна обстановка. От кого се криете?", попита Бойко Борисов.


  • 1 Гост

    121 4 Отговор
    А па ти си много убав. Малко ли време сичко беше за тебе. А стига мола ти се.....

    Коментиран от #87

    12:28 06.03.2026

  • 2 БОКО и Шиши мишки

    115 4 Отговор
    Боли ли Боко, да уволняват тоите слуги от МВР?!?

    Коментиран от #91

    12:28 06.03.2026

  • 3 Оффффф

    107 5 Отговор
    Срам ме е ,че сме го търпяли и продължаваме

    Коментиран от #48, #92, #109

    12:28 06.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    65 21 Отговор
    Бойко Борисов си купи Мазерати за 10 млн чрез Юнион Ивкони.

    Коментиран от #15, #54

    12:28 06.03.2026

  • 5 честен ционист

    12 65 Отговор
    МВР ще се влее в новото Мин на Войната само Румбата да ви прилъже.

    Коментиран от #157

    12:29 06.03.2026

  • 6 Не разбрал

    95 2 Отговор
    Досега цялата некадърна администрация не се ли беше разбрала с тебе да гласуват само за теб? Га яди кибабчита ни рива, сега като си на салата що ривеш? Чакай да турят оня от Меч за шеф на полицията, да видим дали ще си изпълни обещанието да те разхожда кат панаирджийска мечка.

    Коментиран от #22

    12:29 06.03.2026

  • 7 МРВ - Ново начало / ГЕПИ

    68 2 Отговор
    Зеха ни сичко, счупиха държавата

    12:29 06.03.2026

  • 8 Какъв

    73 2 Отговор
    Пом яр е Тиквонии. Разбрал се с меее вее рееее. леле леле. Олигобанан. Стига рива ве

    Коментиран от #95

    12:29 06.03.2026

  • 9 Пак тръгнал

    82 1 Отговор
    с охрана и с ръце в джобовете да си приказва сам , каквото му дойде на ума .

    Коментиран от #20, #110

    12:30 06.03.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    80 1 Отговор
    Защо ни занимавате с този политически труп?

    12:30 06.03.2026

  • 11 тик так

    59 0 Отговор
    XA XA XA бати ви боко възмъжава преди изборите срещу Pадев... а после ще се крие под одеялото когато влезе в парламента..

    12:32 06.03.2026

  • 12 И как Бочко разбра,че...

    60 0 Отговор
    ...са се ,,разбрали"...?!
    Ах,да...- съди по себе си,от предни избори....!

    Коментиран от #46

    12:32 06.03.2026

  • 13 Румен Радев не си ти.

    56 1 Отговор
    ДА СИ КУПУВАШ ИЗБОРИТЕ И АДМИНИСТРАЦИЯТА.

    Коментиран от #115

    12:32 06.03.2026

  • 14 Мдааа

    61 1 Отговор
    Страх го е Тиквата. Скоро ще ходи на гости при Бай Ставри.

    12:33 06.03.2026

  • 15 праз голям

    5 12 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Тъпа инвестиция, която само ще се обезценява.

    12:33 06.03.2026

  • 16 Град Симитли

    32 10 Отговор
    "....Радев се е заобградил с внуците и децата на червената олигархия с червените куфарчета...."

    Коментиран от #49

    12:33 06.03.2026

  • 17 Лудньо

    48 1 Отговор
    луд, как "безчинстват", нищожество гнусно. Привикваш в гербавата централа дементния министър, ето това е безобразие!

    12:33 06.03.2026

  • 18 мата хари

    62 1 Отговор
    Сикаджииска герберска мутро нагласи няколко кюлчета,чи сретен йосич идва

    Коментиран от #134

    12:34 06.03.2026

  • 19 Даа!

    8 23 Отговор
    Нещо отслабнал и уморен ми се виждаш? Спокойно! На есен,ще има нови, предсрочни избори.Цените ще бутнат бъдещите управляващи.

    12:34 06.03.2026

  • 20 Тоя отдясно на Буци...

    41 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пак тръгнал":

    ...си е типипна мутряга-охранител,с два пръста чело...!

    12:34 06.03.2026

  • 21 Станчев

    38 1 Отговор
    Каза тиквата заобиколен от цвъчка Цачева която в ефир обяснява как е заработила партиен билет, Свинетка Пържолова, внучката на борец срещу фашизма, ромската плювналиева комсомолката, даскалицата по руски фъндрис и куп други членове на младежкото БКП герб.

    12:34 06.03.2026

  • 22 Не става за шеф

    16 2 Отговор

    До коментар #6 от "Не разбрал":

    Оня го хапе щъркела.

    12:35 06.03.2026

  • 23 Зрител

    43 1 Отговор
    Дрънканици едно към гьотере от Бойко Борисов. Много е омръзнал на всички завалията, дори на неговите си.

    12:35 06.03.2026

  • 24 Още малко

    38 0 Отговор
    И ще ревнеш Банкяяя. Нали знаеш, че всяко нещо си има Край!!!

    12:35 06.03.2026

  • 25 Кой кого

    19 1 Отговор
    прилапа РР ли ББ или обратното. РР гордо застанал до гербавия кмет

    12:37 06.03.2026

  • 26 Да преместят

    30 0 Отговор
    Самолетите се в зайчарника на тоя галфон

    12:37 06.03.2026

  • 27 Да го питам аз и толупа Бою

    20 2 Отговор
    И имам въпрос
    До кога ДАНС и МС ще си затварят очите? До кога терористи като някакво си там нищожество Николай Гълабов с 3-те си олигофрена от "Федерация на ционстите" ще бъдат търпяни ? До кога бре ей? А федерация на нацистите, а федерация на терористите ....а федерации на педофилите?...

    12:38 06.03.2026

  • 28 Уникален прошляк

    34 1 Отговор
    Прошляк. Не харесвам новия вътрешен министър , но гербестсчния Главен секретар беше уникум/! Тоя главанак даже не можеше да си прочете опорните от бележките.

    Коментиран от #38

    12:38 06.03.2026

  • 29 Да го питам аз и толупа Бою

    30 3 Отговор
    Наистина е важно ! На всички до един служили в израелската нацистка армия и техните семейства трябва спешно да се отнеме по най бързият начин "българското гражданство" ей! Тези хора не са българи! Те са геноцидна нацистка сган. Те са се самоопределили и като НЕбългари още в момента в който в армията на Израел са се записали. . И на тея 95 % които не знаят български език и на другите 5% които уж го знаели, и на тези в България които живеят с двойно гражданство но в израелската нацистка армия са служили през годините трябва и е правилно спешно да се отнеме по най бързият начин "българското гражданство" ! И конституцията дори го налага!

    Коментиран от #45

    12:39 06.03.2026

  • 30 Българин

    5 35 Отговор
    Нека всички излезем на протест в защита на ГЕРБ, Бойко и ДПС!
    Само те могат да гарантират честни избори и това се е доказало!

    Коментиран от #33

    12:41 06.03.2026

  • 31 Борисов

    33 1 Отговор
    Аз съм патологичен лъжец а всички мисирки които не пригласят са скандални.

    Коментиран от #114

    12:41 06.03.2026

  • 32 От 36 години е все така

    15 6 Отговор
    всички безчинстват в министерствата и правят атлантически извратенийки и педофилски сбирки

    12:41 06.03.2026

  • 33 Поздравления👍!

    17 2 Отговор

    До коментар #30 от "Българин":

    Високо оценявам Иронията ти...😃👍!

    Коментиран от #116

    12:42 06.03.2026

  • 34 Са не сте българский народе, защото

    1 17 Отговор
    Бойко ви управлява, Асен, Ивайло и Атанасов искат да се гей, а под ръководството на Тиквата не сте гей, гласувайте за ГЕРБ, ИТН, дългия ви обещава да не сте гей, лошите ППейци искат да сте гей, педофили и дъщерите ви да заработват по хотелите в Осми Клас.
    Едно Ферари Червено за мен и за теб Народе.😁🇧🇬

    12:42 06.03.2026

  • 35 Гадост и зараза

    22 0 Отговор
    Този крипто3вреин се подигра на Православието с неговата тъпанарска реплика "Ту-ту", преди дни се подигра на най-стара религия в света - Ведическата, иронизирайки поздрава: "Намасте!🙏
    Докога ще търпим тази жълто-кафява тъ.па про.ста.шка тиква на Барух Бахар ("Б.Б.")?!?

    12:43 06.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Боцко,

    14 1 Отговор
    ти кажи как се разбрахте с Радев и Доган?

    Защо сдаде властта, какво ти обещаха?

    12:45 06.03.2026

  • 38 А преди това...!

    24 1 Отговор

    До коментар #28 от "Уникален прошляк":

    Само как страхливо се покриха с Къдравата Сю,излизайки в нелегалност,след случаят- ,,Петрохан"...!
    Вместо да излезнат от първият ден пред обществото и го успокоят,те първи ,като страхливи мишки напуснаха потъващият кораб...!
    Възмутително!

    12:45 06.03.2026

  • 39 Буда Калушко

    22 1 Отговор
    Аууууу дебела свинююю подла

    12:46 06.03.2026

  • 40 Аман вече!

    23 0 Отговор
    Борисов няма ли съвест и достойнство!
    Докога ще лъже?!

    Коментиран от #122

    12:46 06.03.2026

  • 41 Анализатор

    25 1 Отговор
    Няма нищо по-хубаво от това да те тикнат в затвора, Тиквоний!!!
    Ти унищожи България!
    Но се съмнявам, че това е възможно в нашата превзета държава.

    12:46 06.03.2026

  • 42 Уважение

    1 27 Отговор
    Браво бат Бойко,както винаги мъдри слова.

    12:46 06.03.2026

  • 43 Елитен паразит

    12 0 Отговор
    Барух Бахар, син на правешкия Яшар Замфиров..

    12:46 06.03.2026

  • 44 Педофили, Пе е раси, Мутри, Сутеньори,

    9 1 Отговор
    сичката българска сган се събрала днес да иска вашите гласове народе.

    12:46 06.03.2026

  • 45 Стига плака де!

    7 15 Отговор

    До коментар #29 от "Да го питам аз и толупа Бою":

    Израел е приятелска държава за България.

    За разлика от Русия.

    12:46 06.03.2026

  • 46 очевидец

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "И как Бочко разбра,че...":

    Tой е получил СУПЕР СИЛи и може да чете мисли !!! Mакедонците знаят че това е Cупер Бойко дори има статия във македонски вестник !!!

    12:46 06.03.2026

  • 47 Имаме проблем

    18 3 Отговор
    ГЕРБ-ДПС Ново Начало и ИТН прикриват случая "Петрохан"!!!!

    12:47 06.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Мдаа...!

    15 1 Отговор

    До коментар #16 от "Град Симитли":

    И кой е до Баш-Червената Олигархия...-
    Бойко Борисов...!

    12:48 06.03.2026

  • 50 Дедо Мраз

    17 1 Отговор
    Борисов обикаля да наглежда кранчетата за финансово цуцане през държавните поръчки към фирмите му дали работи.

    12:48 06.03.2026

  • 51 Баце, колкото и да се

    17 2 Отговор
    Напиняш, корените ти са изсъхнали. Расте ли дърво без корени! Жив труп си.
    Радев ти бръкна в тунела без смазка.

    12:49 06.03.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 кой му дреме

    6 9 Отговор
    де се крие оня р у с к и б 0 к л у к радев дето омая бг стадото с лицеви опори и празни лозунги като "крим е р у с к и, kьф да е" и "промяната" и успя да го приспи да гласува за него ??

    Коментиран от #125

    12:49 06.03.2026

  • 54 Зъл пес

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Ако покажеш и документ за покупката ша те призная.

    12:49 06.03.2026

  • 55 Цалапишки

    3 15 Отговор
    Ами прав е Борисов!

    12:49 06.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Борисов е манипулатор!

    15 2 Отговор
    Борисов пак се прави на всемогъщ и обвинява служебното правителство, вместо да поеме отговорност за миналото. Служебните министри не „безчинстват“, а се опитват да подредят държавата. Такова поведение – обвинения и лични нападки – е несериозно и вреди на доверието в политиката.

    Коментиран от #104

    12:50 06.03.2026

  • 58 Цвете

    8 1 Отговор
    МОЖЕ ЛИ СЛЕД ТОЛКОВА ГОДИНИ НА ТВОЯТА МАФИОТСКА ИГРА, ДА КОМЕНТИРАШ ДНЕС ПРАВИТЕЛСТВОТО, КОЕТО РАЗПОЛАГА САМО С ДВА МЕСЕЦА " ДА СЕ ПОРАДВАЛИ "? ТОЛКОВА СИ НЕТЪРПИМО НАГЪЛ, ЗЪЛ И ЗЛОБЕН. РАДЕВ ДА РАЗКАЗВА ЗА ВРЪЗКИТЕ СИ С " ТИМАДЖИИТЕ " ОТ ВАРНА И ПЛОВДИВСКАТА " ОРИЕНТ СЛЪНЦЕ " И НАЙ ВАЖНОТО Е " БОТАШ "? ТАКА СЪЩО, КОЙ ГО СУПСИДИРА ? РАДЕВА ПИСА, ЧЕ Е " НЕМА В СХЕМАТА " ,А КАКВА Е СХЕМАТА? 🙈🙉🙊🎃✈️🐷👎🫦🇧🇬

    12:50 06.03.2026

  • 59 ахааа

    11 1 Отговор
    тоя колко грехове има на главата че няма да излезе от пъкала никога

    12:50 06.03.2026

  • 60 Пламен

    14 5 Отговор
    С подобни изказвания от страна на Мутрата , нищо чудно чичо Румен да вземе 160 депутата

    Коментиран от #118

    12:52 06.03.2026

  • 61 Да те вземат мътните!

    13 2 Отговор
    Ако сте се чудили как изглежда един демон....

    12:52 06.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 таралеж

    10 1 Отговор
    браво, толуп! там ли беше като се разбраха!

    12:52 06.03.2026

  • 64 гост

    14 1 Отговор
    Обещавам за изборите тиква по желание: Кеф ти печена, кеф ти варена!

    12:52 06.03.2026

  • 65 Хмм

    13 1 Отговор
    този ни е оставил без ПВО, което да пази София и АЕЦ-а, загрижил се за меверето, че няма да може да спечели изборите

    Коментиран от #76

    12:53 06.03.2026

  • 66 БАЙ ГАНЯ ОТ БАНКЯ

    9 1 Отговор
    ТУ ТУУУУУ КРАТУНИЙ МАЧА СВЪРШИ ОТПАДНА ОТ ШАМПИОНСКА ЛИГА.ЛАКАРДИЙТЕТИ/БАБИ РОТАХ ЕДНО МАЧЛЕ,КАКТО ЯДУЙМЕ ЕДИН БОБ С УНУЧЕЯТА И МИ УДАРИЯ ОРАНГИТЕ. ТОТАЛНО СИ ИЗПЛЯСКАЛ ВЗИМАЙ РАЙЧЕТО И ПРЪСКА СКАТАНОТО ГАНЯ.

    12:54 06.03.2026

  • 67 Пловдив

    1 14 Отговор
    сме за ГЕРБ!

    12:54 06.03.2026

  • 68 обективен

    9 1 Отговор
    Муцуната му говори всичко !!!Направо да вика попа !!

    12:54 06.03.2026

  • 69 безчинстват в министерствата....

    5 1 Отговор
    изконсумират "радостта", правят извтатенийки и там в младежкият ГЕРБ всички деца са жертва на педофилия ! Трябва да им се вземат показания и да бъдат осъдени старите извратеняци. Я кви деформации на психиката на ГЕЙргиев и дЖилезку само направиха а? Тотално сбъркани станаха

    12:55 06.03.2026

  • 70 Цвете

    6 2 Отговор
    МОЖЕ ЛИ СЛЕД ТОЛКОВА ГОДИНИ НА ТВОЯТА МАФИОТСКА ИГРА, ДА КОМЕНТИРАШ ДНЕС ПРАВИТЕЛСТВОТО, КОЕТО РАЗПОЛАГА САМО С ДВА МЕСЕЦА " ДА СЕ ПОРАДВАЛИ "? ТОЛКОВА СИ НЕТЪРПИМО НАГЪЛ, ЗЪЛ И ЗЛОБЕН. РАДЕВ ДА РАЗКАЗВА ЗА ВРЪЗКИТЕ СИ С " ТИМАДЖИИТЕ " ОТ ВАРНА И ПЛОВДИВСКАТА " ОРИЕНТ СЛЪНЦЕ " И НАЙ ВАЖНОТО Е " БОТАШ "? ТАКА СЪЩО, КОЙ ГО СУПСИДИРА ? РАДЕВА ПИСА, ЧЕ Е " НЕМА В СХЕМАТА " ,А КАКВА Е СХЕМАТА? 🙈🙉🙊🎃✈️🐷👎🫦🇧🇬

    12:55 06.03.2026

  • 71 Бойко Борисов купува карви, това от

    8 1 Отговор
    устата на собственика на голямата Ферма в България за кокошки в Русе или къде беше, ГРАДУС, та тоя каза че Бойко може да си купи и по скъпа проститутка.
    Бойко Борисов купува четиринадесет годишни проститутки, някой журналист от Факти ще го запита ли?

    12:56 06.03.2026

  • 72 Питам само?!

    6 2 Отговор
    ПП-ДБ поискаха в Парламента разкриване на всички факти по случая Петрохан!!!
    ГЕРБ-ДПС-Пеевски и ИТН пречат на Народното събрание да изиска от ДАНС цялата инфорвация за Питрохан!!!
    Какво КРИЯТ онлт българския народ ГЕРБ-ДПС-Пеевски и ИТН? Убийците ли прикриват????

    12:56 06.03.2026

  • 73 Пешо

    8 1 Отговор
    Тиняк

    12:56 06.03.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Радев

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "Хмм":

    ниностави без най -добрия пилот!Призрака на прогреса!

    12:58 06.03.2026

  • 77 вижда се

    13 1 Отговор
    Когато змията умира -съска , и хвърля отрова най-много !!

    12:58 06.03.2026

  • 78 Да се знае

    6 0 Отговор
    По време на посещението на президента Румен Радев в Япония, японските ВВС му подариха каска с пилотското му име Moses (Мойсей). А на Тиквата ще му подарят кофопомпа.

    13:00 06.03.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Светльо

    7 2 Отговор
    Изчезни от всички медии, не говори, разболяваш ни с присъствието си където и да се появиш.

    13:01 06.03.2026

  • 81 Мара

    8 2 Отговор
    Баце Бойко едно си знае, едно си бае, а именно: всички са маскари, само ние сме свестни. Свестни, ама друг път, нали се нагледахме вече 16-17 години.

    13:01 06.03.2026

  • 82 Протест

    6 2 Отговор
    в защита на герберастията. Това шоу заслужава да се гледа. Щял да участва балета на 7/8 бардака и животни основно маймуни

    13:02 06.03.2026

  • 83 В Досиета на Епщайн

    7 2 Отговор
    Излезе информация че Бою е бил Бойка 1997 г.

    13:03 06.03.2026

  • 84 НАРОДЕН СЪД

    9 2 Отговор
    ТОЗИ ИЗПЛЯСКАЛ ИНДИВИД ЩЕ Е ПЪРВИЯ ОБЕСЕН В НАЙ НОВАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ ХОРАТА СЕ ОТВРАТИХА ОТ ГЛУПОСТИТЕ МУ И НАЙ ЛОШОТО ЧЕ НЕМОЖИМ ДА СЕ УСЕТИ.

    13:03 06.03.2026

  • 85 Хасковски каунь

    11 2 Отговор
    Абе како какъф Боко инспектира строежи?

    Коментиран от #146

    13:03 06.03.2026

  • 86 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    2 4 Отговор
    Е ПА НЕМА ДА Е САМО ЗА ТЕБ БЕ ТИК

    13:06 06.03.2026

  • 87 Бастардо

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Викаш малко му беше на мунчо да скита по света с Деса,да прави поразии,та да му дадем още.

    Коментиран от #155

    13:06 06.03.2026

  • 88 Сега

    5 1 Отговор
    и шиши остава да се появи , да пусне някой бисер!

    13:06 06.03.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Смехоран

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "БОКО и Шиши мишки":

    Боко е мъдър и търпелив.Пак ще ни прави пътища.Сега да видим мунчо какви ще ги натвори.

    13:08 06.03.2026

  • 92 Цървул

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Оффффф":

    Като тее срам Иди на некое дръво да виснеш

    13:09 06.03.2026

  • 93 ърл джоунс

    7 4 Отговор
    Бат Бойко , нали ти и Шиши предизвикахте Радев на терен да се включва в политиката.Даже момчето викаше , чичо Румен да излиза ! Е, излезе ! Сега ще вземе 200 депутата , кото ще е прецедент в историята на България .Малко там 40 депутата ще стави за цвят 20 за теб , 10 за Възраждане и 10 за БСП . Феномена ще го приберат преди изборите , а социолозите ще си коригират процентите

    13:10 06.03.2026

  • 94 ДС ковpи

    1 1 Отговор
    Е....в....a та Румен....а бокич....

    13:13 06.03.2026

  • 95 Мизерабъл

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Какъв":

    Е такива сте "умници"всичи радевисти.Дали мунчо ще те хареса ако прочете стилът ти на писане,или и той е илитерат като тебе.Но скоро друга песен ще запеете.Винаги така се получава.

    13:13 06.03.2026

  • 96 Бойка Симитлийска

    3 1 Отговор
    Искат да ми пръснат шкафчето и чекмеджето.

    13:14 06.03.2026

  • 97 бай Бончо

    7 3 Отговор
    Не знам какво се пени срещу така наречени червени . Построили хората цяла България , даже пътищата им още са здрави .Аз като гледам каква модерна държава са изградили за 40 години и в каква .......я превърна за 36 години , грешка при тях не откривам .Сега се молим 6 ти блок на АЕЦ да не гръмне , ако работи . Пъво място по образователна система , 2 ро място по здравеопазване , 26 то място в севта по икономическо развитие , уважавана и развита държава , 7 граждански летища с 52 собствени самолета .Ако можех да върна тази България , с вде ръце щях да гласувам

    13:15 06.03.2026

  • 98 Пък една женица

    4 0 Отговор
    обикаля митницата и прибира по 500 евро да прекарва шофьорите !Христанов каза!

    13:15 06.03.2026

  • 99 Стига рева бе Бурисофффф

    2 0 Отговор
    Какво ревеш като малък сополанко от детската градина! Радев това, Радев онова! Малък ревлю!

    13:16 06.03.2026

  • 100 Нормално

    0 0 Отговор
    Това е ясно на цяла България.

    13:17 06.03.2026

  • 101 Поне е честен в едно....

    2 2 Отговор
    ( Докато в Иран има кръвопролитни войни, да застанеш на "национална позиция" на НАТО и ЕС, е трудно, но от ГЕРБ сме завършени атлантически олигофрени ампутирани от разум достойнство и морал и сме отново на страната на Злото...) Поне за разлика от Радев си го заявява фекалчето атлантическо

    13:17 06.03.2026

  • 102 Промяна

    1 2 Отговор
    ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ НАПРАВИХА МЕТЕЖИТЕ СРЕЩУ ПРАВИТЕЛСТВОТО ДАЖЕ КОСТАДИНОВ ИЗПОЛЗВАХА С БЕДНИ ХОРИЦА АВТОБУСИ ЗА МАСОВКА А ВАСИРЕВ РАЗНАСЯШЕ СВОЯТ СОБСТВЕН ПОРТРЕТ РОЗОВО ПРАСЕ И ЕДНИ БЕЗДЕЛНИЦИ СКАЧАХА ВИКАХА КРЕЩЯХА И СЛЕД ТОВА МЕСИЯТА СЕ ХВЪРЛИ И ОСТАВИ ЙОТОВА СЪС НАСТАВЛЕНИЯ СЕГА НИТО ПРЕЗИДЕНСТВО С ЛЕГИТИМЕН ПРЕЗИДЕНТ НИТО СЛУЖЕБНИ ЛЕГИТИМНИ

    13:18 06.03.2026

  • 103 Тогава

    1 2 Отговор
    Всички служители на МВР и семействата им да покажат червен картон на Радев и да гласуват масово за ГЕРБ и ДПС Ново начало.

    13:18 06.03.2026

  • 104 Драги ми Смехурко

    1 3 Отговор

    До коментар #57 от "Борисов е манипулатор!":

    Той винаги поема отговорност.Не е кат ваш мунчо злобаря.Мишока се пъкрил под земята и кротува.Мисли че като е дал заповед тия да вършеят безнаказано,така ще остане завинаги?Ще поживеем ще видим.Боко е умен и хатър мъж.Ще им скрои капата.Нали четеш какво е казал.Да ги оставим да се порадват.Това трябва да ви говори нещо.

    Коментиран от #117

    13:18 06.03.2026

  • 105 астролог

    5 2 Отговор
    Бойко сърди се на дубайския си приятел ! Той се канеше да цоца и да изчезне към Дубай , ама сега там е бомбастично положението , та не знам .Абе не ви е хубав хороскопа

    13:18 06.03.2026

  • 106 Боклука

    3 3 Отговор
    все с лъжи се занимава! Има ви, само заради глупавият народ!

    13:18 06.03.2026

  • 107 Само МВР

    2 1 Отговор
    да беше!!!

    13:18 06.03.2026

  • 108 НЕПОЗНАТ

    2 2 Отговор
    К,ВО СИ СЕ РАЗРЕВАЛ ? КАТ ЧЕ ЛИ НЕ СЕ НАГЛЕДХМЕ НА ПАЧКИ, ЗЛАТО И ДРУГИ В ЧЕКМЕДЖЕТА. ЛЮБОВНИЦА В ИСПАНИЯ , МИЛИОНИ ЗА МАГИСТРАЛИ В ЧУВАЛИ. ИЛИ ББ ИМА АМНЕЗИЯ. ИЛИ ПЪК Е ЛЪЖЛИВ.

    Коментиран от #124, #152

    13:18 06.03.2026

  • 109 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Оффффф":

    Я ПА ТИ ВЪРВИ ДА ЦЕЛУВАШ МЕСИЯТА МИЛИОНЕР ЦЯЛ ЖИВОТ ЛЕЖАЛ НА ДЪРЖАВНА ИЗДРЪЖКА ТИЧАЙ МОЖЕ ПЪК НЯКОЙ МИЛИОН НА ТЕБ ДА ДАДАТ ХАХАХАХАХАХАХА

    13:19 06.03.2026

  • 110 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Пак тръгнал":

    А ОХРАНАТА НА МЕСИЯТА ВИДЯХТЕ ЛИ АМА КЪДЕ Е ШКОДИЧКАТА ПОДИГРАВАШЕ СЕ С БЪЛГАРИТЕ ХАХАХАХАХАХА

    13:20 06.03.2026

  • 111 Гост

    4 1 Отговор
    Ама нали ти ги научи всички да безчинстват, на далавери, на схеми, но всичко лошо бе, мутро. Даде на мутрите такава свобода, че всички подрастващи искат да са мутри и дилъри бе! Стига си пискал, като лека жена, всички са се учили от тебе....

    13:22 06.03.2026

  • 112 Завиждаш?

    4 1 Отговор
    Завиждаш, че 20 години МВР беше за тебе и резко ше вземат да свършат някоя работа?

    13:22 06.03.2026

  • 113 Тома

    5 1 Отговор
    На Бойко тиквата пък мврето направо му носеха бюлетините с чувалите като помагаха на бременните жени от комисиите.

    Коментиран от #121

    13:22 06.03.2026

  • 114 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Борисов":

    СЪС СИГУРНОСТ ТИ 31 СИ ТАКЪВ И ОНЕЗИ ДРАСКАЧИТЕ ТУК НА ГНУСОТИИИ

    13:22 06.03.2026

  • 115 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Румен Радев не си ти.":

    ЧЕ ПРЕЗИДЕНСТВОТО Е РАДЕВО МВР ИЗХВЪРЛЯНИЯТА ВЕЧЕ Е НА РАДЕВИСТИ ПЕТРОХАНЦИ ШАРЛАТАНИ ТОВА КАК СЕ НАРИЧА НАШЕ МВР ХАХАХАХАХА ЦЯЛАТА ВЛАСТ ВЕЧЕ Е ШАРЛАТАНСКА ТОВА НЕ Е ЛИ КУПУВАНЕ КОРУПЦИЯ ТЕРОР НАСИРИЕ ХАХАХАХА

    13:24 06.03.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #60 от "Пламен":

    РАДЕВ 10 ПРОЦЕНТА Е А ТОЛКОВА МАЛОУМНИЦИ ДАЛИ ЖИВЕЯТ ТУК ЗА МЕСИЯТАААА ДА МУ ПЪЛНЯТ СМЕТКИГЕ ХАХАХАХА И ПОСЛЕ КАКВО МЕСИЯТА ЩЕ ЛЕЖИ КАТО ЦАР ЛИ ХАХАХААХА

    13:26 06.03.2026

  • 119 Промяна

    1 3 Отговор
    РАДЕВ 10 ПРОЦЕНТА Е А ТОЛКОВА МАЛОУМНИЦИ ДАЛИ ЖИВЕЯТ ТУК ЗА МЕСИЯТАААА ДА МУ ПЪЛНЯТ СМЕТКИГЕ ХАХАХАХА И ПОСЛЕ КАКВО МЕСИЯТА ЩЕ ЛЕЖИ КАТО ЦАР ЛИ ХАХАХААХА

    13:26 06.03.2026

  • 120 ха ха

    2 1 Отговор
    европа го храни , нато го пази , за да граби и тероризира българите

    13:27 06.03.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Умников

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Аман вече!":

    Той е опериран от тези детски болести.
    Сега има жажда за пари , и още по-голяма жажда за власт.

    13:29 06.03.2026

  • 123 Дедо

    5 0 Отговор
    Ами Тиксо Банкянска организирай протест срещу Радев и Правителството да видим колко човека ще дойдат да те подкрепят. Дали ще съберете с Пеевски и Чалгаря 150 000 протестиращи в София

    13:29 06.03.2026

  • 124 ЗАПОЗНАТ

    0 0 Отговор

    До коментар #108 от "НЕПОЗНАТ":

    Напълно съм съгласен с твърденията ти...!

    13:30 06.03.2026

  • 125 Коко

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "кой му дреме":

    Ами, не се крие.
    В момента е точно зад теб, и това което ти се случва, е точно това, за което си жадувал.
    Честито проникване.
    Чакам те на прайда.

    13:30 06.03.2026

  • 126 Гедер

    2 0 Отговор
    Боко Тиквата май се притесни ще няма да може да купува достатъчно гласове с това МВР

    13:31 06.03.2026

  • 127 Цецко

    2 0 Отговор
    Тиква не е като да обикаляш с джипа и да хвърляш на мутрите държавните пари

    13:32 06.03.2026

  • 128 Българина от минало време

    2 0 Отговор
    Аз пък искам да се върне ДС ! Много се разпищолиха за 36 години , милиардери станаха

    13:33 06.03.2026

  • 129 Каквото посееш тава жънеш

    1 0 Отговор
    Господин Борисов още не се забрави безчинствата на стария вътрешен министър Бойко РАШКОВ.
    Сега РОПТАЕШ напразно каквото си посял сега това ЖЪНЕШ.

    13:34 06.03.2026

  • 130 Ха-ха

    3 0 Отговор
    Гледа като наЗран.
    Вместо спортни съоръжения с измислено качество ,колко училища,болници или безплатни почивни бази за работещите построи ,Тикво??

    13:34 06.03.2026

  • 131 я пак!

    1 0 Отговор
    "Борисов от Пловдив: Румен Радев се е разбрал МВР да е за него..."

    С кого се е разбрал?

    13:35 06.03.2026

  • 132 ккк

    2 0 Отговор
    беги ве никой та не иска вече прибирай се и прочети някоя друга книга

    13:35 06.03.2026

  • 133 Женя

    3 0 Отговор
    От всички мутри и ченгета кукловодите избраха баш този неграмотен сикаджия. Поне да бяха избрали Кюлев, поне беше образован не като това говедо.

    Коментиран от #139

    13:36 06.03.2026

  • 134 Фен

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "мата хари":

    Мата космата!
    Нема кой да те погледне.Ти точиш лиги по Боко.
    Той не те е погледнал,кога си била млада.А сега ли?
    Верно си като Сторми Даниелс.
    Та мечтите са безплатни!

    Коментиран от #142

    13:36 06.03.2026

  • 135 Диана

    1 3 Отговор
    Мисля, че е още рано да се коментира Радев - все пак той е още проект на един БСПар, а БСПарите едно говорят, друго мислят, трето правят обикновено... Това, което все пак се набива в очите около Радев е, че той се окопават в най-дълбоките съсловия на БСП и ексБКП - най-закостенялите, най-регресивните, най-голямите тролове, чакащи някой по-якичък като Радев да ги поведе нанякъде и да започнат да колят и бесят, значи... Защо иначе някой ще фаворизира Радев? Та Радев многократно не спазва законите, многократно надвишава правата си като Президент... Не веднъж той се опита да разделя народа, не да го обединява каквото задължение имаше като Президент... В деня, когато напусна Президентството, Радев смутолеви някакво извинение през зъби - неизвестно обаче за какво точно се извиняваш и на кого точно се извиняваш... Беше ясно, че го прави формално, не защото наистина съжалява за нещо, а само за да отбие номера... Типичен интригант, играе си игрички бебето, значи... Никой сериозен човек не може да вярва на Радев, а тези са полудяли Радев, та Радев... Та същия този Радев утре така ще ви премажа, че няма да можете да си отворите устата дори... Нищо не може да се разчита на хора като Радев, но явно Той е последната надежда на БСП да обсеби политиката - просто няма повече как след два преврата и толкова проекти /нови партии на хоризонта като ПП, ДБ, ИТН, Величие и т. н. /, обединения, сливания вече няма какво друго да се направи освен да се пробва "красавец" Радев,

    13:43 06.03.2026

  • 136 Беба

    2 0 Отговор
    Вижте го най обикновен депутат , а си бръкнал в джобовете все едно е президентът на България и зад него са се пръснали охранителите от НСО , заради които плащаме по един милион на година . Щото видиш ли щяло да го убива руското ГРУ. Прилича ли ви на човек който се стеахува да го убива чужда разузнавателна служба?

    Коментиран от #151

    13:44 06.03.2026

  • 137 Грозю

    2 0 Отговор
    На този тарикат номерата край нямат.

    13:44 06.03.2026

  • 138 Гост

    2 0 Отговор
    бойко мутрата не може да приеме, че другите ползват неговите номера и схеми. Место не може да си намери, мутрата му с мутра. Не може само ти да крадеш бойо, има си баланс в природата. Сега ще краде друг вече

    13:45 06.03.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Диана

    1 1 Отговор
    Продължение от 135 -
    ....... Типично за БСПтата - въртят го, сучат го па дано стане чудото, значи... Съвършено без характерни, безгръбначни сества, без достойнство, без чест, без морал... Крайно време е БСПтата да се оттеглят от политиката завинаги - толкова много беди ни донесе тяхното присъствие в политиката за по-малко от век, колкото не са успели да постигнат турците през 5-вековното си управление /При цялото си усърдие те никога не са успели да прогонят повече българи от Родината си! /...

    13:46 06.03.2026

  • 141 симеоновец

    2 0 Отговор
    "Културен център" - какво "инспектират" там Боко Тиквата и другата такава - кмета.

    13:46 06.03.2026

  • 142 дафодил

    3 0 Отговор

    До коментар #134 от "Фен":

    Проблемът на такива като него е, че си въобразяват как всички са му фенки.😏

    13:46 06.03.2026

  • 143 Независим

    4 0 Отговор
    Щом прасето квичи значи е огладняло, а колкото повече това прасе е гладно толкова по добре за народа.

    13:47 06.03.2026

  • 144 Мнение

    3 0 Отговор
    Борисов и Пеевски искат МВР да е тяхно, както до сега беше!!!

    13:48 06.03.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Бастардо

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Хасковски каунь":

    Е как като какъв,какъвто беше и мунчо та да разреши подписванено на боташ,та да плащаме години наред.А вас не ви е срам да го превъзнасяте.Нали виждате кой се облизва покрай него бе.Да не мислите че той ще ви оправи живота,или ще направи добро?Не си познал брат.Всичко се прави за парите от ЕС.Банковите им сметки са готови да прибират милиардите.Капиш?

    13:49 06.03.2026

  • 147 Истината

    3 0 Отговор
    ГЕРБ, ДПС-Пеевски и ИТН пречат на НС да изиска от ДАНС цялата информация за Петрохан!!

    Коментиран от #153

    13:49 06.03.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Толупът безчинства

    3 0 Отговор
    Във всички Министерства 15-20 г. Особено в МВР! И във Държавните Резиденции с Мара Хари.

    13:50 06.03.2026

  • 150 Парадокс БГ

    2 0 Отговор
    Служебното правителство на Гюров "омете" корумпираните "калинки", които назначи Пеевското протеже Калин Стоянов.

    13:51 06.03.2026

  • 151 Диана

    1 2 Отговор

    До коментар #136 от "Беба":

    Много важно, че Борисов се е бръкнал в джобовете - ти гледай кой бърка в твоите джобове, значи... Във всеки случай, не е Борисов! Ако не беше той до сега хората да се стреля ха по улиците... Той ни "изведе на пътя", а сега БСПтата искат да седнат на стола му, точно тези БСПта, които изгониха 2 млн. българи със своята политика на Преход към пазарна икономика...

    13:51 06.03.2026

  • 152 Драги ми Смехурко

    1 0 Отговор

    До коментар #108 от "НЕПОЗНАТ":

    И къде са ти доказателствата?И аз може да кажа че си на другия бряг,че по цял ден лапаш корове,и пиеш млекото.И още куп неща.Но дали е вярно,а?

    13:53 06.03.2026

  • 153 Диана

    0 0 Отговор

    До коментар #147 от "Истината":

    Защо мислиш така, уважаеми? Дай факти как някой пречел на фактите за Петрохан, значи... Общи приказки-на пазара!

    13:54 06.03.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Не знам мунчо какви поразии

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Бастардо":

    е правил ама тоя носорог колко поразии направи за 12 години на власт, не е ясно кога ще ги оправим.

    13:59 06.03.2026

  • 156 Бойко Българоубиец

    0 0 Отговор
    Радев ми спече гербавото 💩🤬

    14:00 06.03.2026

  • 157 Радев

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    А после ще възродим бухенвалд за вас 😏😉😈

    14:01 06.03.2026

