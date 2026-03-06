Новини
Войната в Иран: защо Москва изостави Техеран

6 Март, 2026

Русия е един от най-близките съюзници на Иран. Но във войната Техеран не получава никаква подкрепа от Москва. Руснаците гледат собствените си интереси и за пореден път разочароват Иран.

Войната в Иран: защо Москва изостави Техеран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Само часове след атаките на Израел и САЩ срещу Иран постоянният представител на Руската федерация в Организацията на обединените нации определи акцията като "въоръжена агресия срещу суверенна и независима държава членка на ООН".

Москва е един от най-близките съюзници на Техеран. Възможният срив на иранския режим би могъл да означава и удар срещу руските геополитически и икономически интереси.

Москва и Техеран работят съвместно по много проекти, които са важни за Русия, посочва пред ДВ Никита Смагин, експерт по Русия и Близкия Изток. "Транспортният коридор Север-Юг (INSTC) с дължина 7200 км (който трябва да свърже Санкт Петербург с Мумбай - б.ред.) например е много важен за Русия. От началото на инвазията в Украйна през февруари 2022 Москва е отрязана от традиционните си транспортни трасета."

Иран - "ментор" на Русия

И във военен план Иран и в миналото е бил от решаващо значение за Русия, не на последно място покрай доставката на дронове "Шахед" - леките и евтини ирански дронове, които вече са модифицирани от Русия. Както посочва експертът Джулиан Уолър от американския Център за военноморски анализи, тези дронове определено промениха войната в Украйна.

"Иран бе полезен за руската нападателна война срещу Украйна, макар междувременно производството на дронове да е изместено до голяма степен в Русия, където техният дизайн е подобрен", казва Уолър пред ДВ. Освен това Русия и Иран са споделяли разузнавателна информация, а Техеран е получавал от Москва ракети и муниции.

"В партньорството между Русия и Иран обаче не става дума за идеология. Руските политици не са големи почитатели на Иран, но възприемат Техеран като надежден стратегически партньор, тъй като и двете страни са под международни санкции - за разлика от Турция или Египет, които във всеки момент могат да прекратят търговията с Русия при съответен натиск от Запада", обяснява Смагин.

Грегъри Рос от лондонския мозъчен тръст Chatam House смята, че Техеран дори се е превърнал в един вид ментор на Москва. "Иран има дългогодишен опит със заобикалянето на международни санкции и съветва Русия в това отношение."

Иран не е оценил Русия правилно?

Въпреки това много експерти смятат, че Русия няма да се намеси активно в иранската война. "Двете страни не са в отбранителен съюз", посочва Уолър.

Техеран обаче е очаквал "конкретна политическа и военна подкрепа" от Москва, изтъква експертът по международни отношения Моджтаба Хашеми. "Т.е. разширяване на военно-техническото сътрудничество, обмяна на разузнавателна информация и ясно възпиращо послание към враговете, не само добри думи."

Но режимът в Иран е сбъркал в сметките си. "Русия и Китай имат по-големи проблеми, за които трябва да се грижат", отбелязва Хашеми.

Мохамад Гаеди, доцент в университета "Джордж Вашингтон", обаче не смята, че липсващата подкрепа на Русия е изненада за иранското ръководство. "Техеран отдавна изпитва скептицизъм спрямо Москва", казва Гаеди и цитира бившия ирански президент Махмуд Ахмадинеджад, който бе казал, че "Русия винаги е предавала иранската нация". Сегашният президент Масуд Пезешкиан пък заяви след 12-дневната война през юни 2025 година следното: "Държави, които смятаме за приятели, не ни помогнаха по време на войната".

Високите цени на петрола помагат на Русия

Продължителната война в Иран би донесла предимства на Москва, отбелязва Грегъри Рос. "Медийното присъствие на украинския президент Зеленски ще намалее, щом всичко се върти около Иран и заплахата от ескалация в Близкия изток." Освен това от дипломатическа и от военна гледна точка Вашингтон не би могъл да си позволи още един фронт. "При това положение приоритетите ще бъдат поставени върху Близкия изток."

Русия би имала и икономически ползи. След като Иран затвори Ормузкия проток, през който преминават 20 процента от световните доставки на нефт и газ, цените веднага нараснаха. "Ако цените на нефта и газа останат високи в продължение на месеци или дори за година, това би било голямо предимство за износителката на нефт и газ Русия", казва Джулиан Уолър. В този случай Кремъл може и да намали данъците, приходите от които се използват за финансирането на войната.

Въпреки това рухването на иранския режим би било тежък удар за авторитета на Русия, която обича да се представя за велика сила, подчертава Рос. "Русия е от групата страни, сред които са и Иран, Сирия и Китай, стремящи се към смяна на западния световен ред с многополюсен свят."

Алианс е възможен и в бъдеще?

Хашеми казва, че липсата на подкрепа от страна на Русия за Иран може да доведе до разрив в отношенията им. "Русия и Китай използваха Иран като геополитическа карта в преговорите със Запада. Ако сегашният режим бъде отслабен, Москва по-скоро би търсила контакти с едно ново правителство, отколкото да инвестира в една рухнала структура. Китай също би се опитал да получи отстъпки от следващото правителство, за да запази поне част от влиянието си. И двете страни обаче знаят, че отношенията с едно ново иранско ръководство ще бъдат съвсем други."

Автори: Лиза Луис | Шамил Шамс


