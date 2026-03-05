Намек към Орбан: Зеленски заяви, че ще даде адреса му на украинските въоръжени сили

Украинският президент Володимир Зеленски се изказа днес иронично за унгарския премиер Виктор Орбан заради решението му да блокира критично важна европейска помощ за Киев в размер на 90 млрд. евро, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Агенцията отбелязва, че Украйна разчита на финансовата подкрепа на партньорите си, за да покрие бюджетните си нужди, насочвайки повечето държавни средства към своята отбрана.
Унгария, страна членка на ЕС, която поддържа сърдечни отношения с Москва, миналия месец наложи вето на отпускането на европейската помощ заради спор с Киев за доставките на петрол през тръбопровода "Дружба".
"Надяваме се, че някой в ЕС няма да продължи да блокира 90-те милиона и че украинските войници ще имат оръжия", заяви Зеленски пред журналисти в Киев. "В противен случай ще дадем адреса му на въоръжените ни сили, на нашите хора. Нека му се обадят, и разговарят с него на своя собствен език", каза украинският лидер.
Изказването на Зеленски вероятно ще засили напрежението между двамата лидери, отбелязва Ройтерс. Унгария наложи вето върху европейската помощ, както и върху новите санкции на ЕС срещу Русия в отговор на преднамереното по думите на Орбан спиране на доставките на руски суров петрол по тръбопровода "Дружба".
Киев твърди, че доставките са спрели заради руски удар по съоръжението и уверява, че Украйна се опитва да отстрани щетите възможно най-бързо. По думите на Зеленски изграденият по съветско време тръбопровод може отново да заработи до месец и половина.
"Те (руснаците) ни убиват, а се предполага, че ние трябва да даваме на бедния мъничък Орбан петрол, защото без него той няма да спечели изборите", каза Зеленски.
Парламентарният вот в Унгария ще се произведе през април и войната в Украйна се превърна в централна тема в кампанията за преизбирането на Орбан.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И сега как се чувстват урсулите
Коментиран от #7, #38, #78
21:46 05.03.2026
2 Европеец
21:46 05.03.2026
3 Сталин
21:48 05.03.2026
4 хаха
Коментиран от #50
21:48 05.03.2026
5 Ха Ха
21:49 05.03.2026
6 Госあ
21:49 05.03.2026
7 Европеец
До коментар #1 от "И сега как се чувстват урсулите":ще се чувстват като урсулски отпадък..... А опа дака на европейският тоталитарен и
колониаанален съюз е Виден даже и от луната...
21:49 05.03.2026
8 ПРОГРЕСИВЕН
ХУБАВО ДА ДАДЕШ И
АДРЕСЕНА НА ОНОВА
БЪЛГАРСКОТО ПИЙАНДЕ АДАШ(за жалост)
НА ПИСАТЕЛЯ УБИТ НА ПЛ.ПИКАДИЛИ☝
21:51 05.03.2026
9 хаха
ХАХАХА
Типично по байганьовски дрънкат глупости.
"Орбан написа в предишното издание на X, че страната му ще „наруши“ това, което той определи като украинска петролна блокада „със сила“.
„Няма да има сделки, няма компромис“, написа унгарският премиер Виктор Орбан.
Украинският президент не се сдържа."
21:52 05.03.2026
10 Цензура
А орбан незабавно да дръпва шалтерът и да спира токът на укpoпските дивaци !!! Ако не са доволни, да търсят сметка на своят лидер-наркоманец !!!
Коментиран от #18, #20
21:52 05.03.2026
11 Боруна Лом
21:52 05.03.2026
12 хаха
21:52 05.03.2026
13 ганев
21:52 05.03.2026
14 клоуна
21:53 05.03.2026
15 Магарешки Чеп
21:53 05.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сталин
Генерала който предаде върховния лидер на Иран Хомейни на кошерните терористи като е разкрил точното му местонахождение се разкая и си пръсна главата с пистолет директно в ефира.
Коментиран от #59
21:53 05.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 наркоса вече не се чува какви ги говори
Че то скоро неговите хора , ще търсят неговия адрес , както вървят нещата .
21:54 05.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ммммм
21:54 05.03.2026
22 мдаааа
Коментиран от #32
21:55 05.03.2026
23 Украински гейчувци
Коментиран от #41
21:55 05.03.2026
24 Тъпи Урсули,
21:57 05.03.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Джуиш Ийгъл
Коментиран от #36
21:58 05.03.2026
27 Му забият два шамара на тоя
Коментиран от #34
21:58 05.03.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 НаркоЗеленски заплашва
А глупавите държави в еС му плащат рекета, с изключение на Унгария и Словакия.
Коментиран от #35
21:59 05.03.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ами
Определено Зеленски знае как да печели "приятели" :)
22:01 05.03.2026
32 Тъпако,
До коментар #22 от "мдаааа":Първо научи правописа! Личи си ,че си от новите "умници",дето не им пука,че са неграмотни щом могат да местят мишката.
Коментиран от #52
22:01 05.03.2026
33 хаха 🤣
22:01 05.03.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 хаха
До коментар #29 от "НаркоЗеленски заплашва":Я лай още бе балкано путлерастки пислямист!
ХАХАХА!
22:01 05.03.2026
36 Змии сте
До коментар #26 от "Джуиш Ийгъл":Отровни юдо-хазарски змии, които накрая ще се самоизядете.
22:02 05.03.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 хаха 🤣
До коментар #1 от "И сега как се чувстват урсулите":ти серизно ли се връзваш 🤣 това е подигравка с Орбанчо 🤣
Коментиран от #43
22:03 05.03.2026
39 ЦИРК
Ясно кой първи почва да нервничи в трилър-драмата Урсула-Орбан-Зеленски. Честно казано след подобни изказвания е ясен отговорът на въпроса "Защо Орбан мести военна техника из Унгария". Шансовете тези част от тези 90 милиарда да потекът към Украйна вече е 0. А шансовете за още един мандат на Орбан нараснаха с 10%.
Единственната ирония която виждам е че Зеленски "даваше" благословията и позволението си на Тръмп да напада с Израел Иран, и благодарение на тези действия седмица по-късно световният фокус така се измести че ако сега руснаците пуснат атомна бомба над Киев никой няма дори да забележи.
Коментиран от #53, #71
22:03 05.03.2026
40 Ивелин Михайлов
Коментиран от #47, #70
22:03 05.03.2026
41 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #23 от "Украински гейчувци":И аз съм русогейчу от Руския прайд, но даже ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
Коментиран от #54
22:04 05.03.2026
42 Да бе
22:04 05.03.2026
43 Подигравка
До коментар #38 от "хаха 🤣":са направили с теб! Не, че има с ко да го разбереш!
Коментиран от #99
22:04 05.03.2026
44 Тити на Кака
22:04 05.03.2026
45 БАНко
22:05 05.03.2026
46 ти да видиш
22:05 05.03.2026
47 Виц
До коментар #40 от "Ивелин Михайлов":унгарска армия...
22:05 05.03.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 хаха 🤣
До коментар #4 от "хаха":копейките са стоунфейс🤣 нямат никакво чувство за хумор а това много лош признак за умствения багаж 🤣
Коментиран от #61
22:06 05.03.2026
51 Минчо Празников
22:07 05.03.2026
52 мдаааа
До коментар #32 от "Тъпако,":Омнико , какви руzки мишки те гонят , бе ? Още ли цъкаш на руския компютър с монитор Електрон ?🤭
Коментиран от #56, #60
22:07 05.03.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 не може да бъде
Коментиран от #57
22:08 05.03.2026
56 Леле
До коментар #52 от "мдаааа":Още един неграмотен геймър,дето не знае да си напише името!
Коментиран от #82
22:09 05.03.2026
57 стига бе
До коментар #55 от "не може да бъде":чист руски палячо е Орбан, самите унгарци се срамуват че имат такъв премиер. не си ли гледал интервюта и репортажи от Унгария.
22:10 05.03.2026
58 Комунуст
Коментиран от #76
22:10 05.03.2026
59 Зеления път
До коментар #17 от "Сталин":За Зеленото няма да има такава Милост. Ще умре в страшни мъки.
22:11 05.03.2026
60 Ето
До коментар #52 от "мдаааа":Разкрих те,неграмотен си!
22:11 05.03.2026
61 кух ,
До коментар #50 от "хаха 🤣":Пий хаповете и лягай !
22:11 05.03.2026
62 да питам
22:11 05.03.2026
63 Да обобщим
22:12 05.03.2026
64 Само питам
До коментар #34 от "стоян георгиев":Какво смешно има бе иде от ?!
22:12 05.03.2026
65 Вики
22:12 05.03.2026
66 Факти
22:13 05.03.2026
67 Ето сега видяхте ли
22:13 05.03.2026
68 Герге ,
22:14 05.03.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Тихо πръдляк!
До коментар #40 от "Ивелин Михайлов":Намали белото.
22:14 05.03.2026
71 Ако наистина някой
До коментар #39 от "ЦИРК":иска да гръмне Орбан, може да го направи без никакъв проблем. Особено пък ВСУ, няма нещо което да ги спре. Могат да го направят тихо и така че никой да не разбере кой, защо и какво е направил. Защо Зеленски публично ще отправя заплахи, които има намерение да изпълни ? Естествено че не е реална заплаха, а провокации, присмиване и сплашване.
Коментиран от #98
22:15 05.03.2026
72 Тов. Членин
22:16 05.03.2026
73 Те копейките са само в Интернет.
До коментар #34 от "стоян георгиев":Навън сякаш са се изпарили.
Коментиран от #90
22:18 05.03.2026
74 Македонско войн
22:19 05.03.2026
75 Ужас
Коментиран от #77, #81
22:19 05.03.2026
76 Ама то
До коментар #58 от "Комунуст":стана обратното. Хвърчат във въздуха руски заводи и терминали, потъват руски кораби. Шоу. Русия сега е в шок от операцията в Иран и Зеленски се възползва от момента за тестване на новите украински ракети на 1400км.
22:19 05.03.2026
77 😂😂😂😂
До коментар #75 от "Ужас":Кажи честно 🤣🤣🤣🤣🤣
22:21 05.03.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Я пък тоя
Що е то?
Жокер: започва с Зелен и завътшва на ски.
22:22 05.03.2026
80 Ицо
Коментиран от #91
22:23 05.03.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 мдаааа
До коментар #56 от "Леле":Какъв геймър , бе ? Секретарю .. Иначе - "Леле“ е много нашумяло име ..
22:23 05.03.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Дзак
22:24 05.03.2026
85 Мечти на кукупейките
Коментиран от #101
22:24 05.03.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 ЦИРК
До коментар #53 от "хаха":Не се ядосвайте скоро ще имате уникалната възможност истински да покажете вашата преданност към Украйна...
Преди седмица украински министър обяви че проблемите с мобилизацията ще бъдат решени с чуждестранни попълнения. В знак на добра воля и приятелство между България и Украйна, служебното правителство е предоставило данните на всички регистрирани украинци на територията на страната. Има и постъпили запитвания към интернет оператори, за физическа локация по ИП адреси, на база проследени постове в социалните мрежи. В големите градове вече обикалят по двама - трима здрави момчета, облечени във военен стил и говорещи доста развален български. Обикновенно разпитват по входове на жилищни сгради, за семейства и най-вече мъже украинци, за да имат очна ставка с тях. Също така раздават и листовки да се присъединят към "нашите хора" (думите на Зеленски от статията). Разбира се всичко е мирно, тихо, цивилизована и най-вече доброволно, за СЕГА.
22:24 05.03.2026
88 Дзак
22:24 05.03.2026
89 Пич
22:25 05.03.2026
90 скучно и точка.
До коментар #73 от "Те копейките са само в Интернет.":Митинга за защита на лева беше показател
Коментиран от #100
22:25 05.03.2026
91 Има , има
До коментар #80 от "Ицо":Ама пазаруват с Евра ... 🤭😁
22:25 05.03.2026
92 Чао оркове
22:26 05.03.2026
93 Анани
22:32 05.03.2026
94 Вапрос
22:32 05.03.2026
95 Ди ваци
22:32 05.03.2026
96 Герге ,
22:33 05.03.2026
97 Копейки,
Коментиран от #106
22:33 05.03.2026
98 ЦИРК
До коментар #71 от "Ако наистина някой":Играта е съвсем друга....
Орбан бърка по всички дупки на урсулианците, най-елегантния начин да го махнат е като изгуби изборите (април месец). Да не изелезе прекалено нагло и очеизвадно ЕК вече обяви че три дни след изборите в Унгария ще налага пълно ембарго на газ и нефт от Русия, дори ако трябва да не се съобрази ОТНОВО учредителните договори на ЕС (както с МЕКОСУР). За да свалят Орбан и Фицо, наредиха на Зеленски да им спре нефта, та да има социално недоволство точно по изборите в Унгария. Хърватите и те им играят сечено (едва ли щото никой не им се е обадил), като не им дават транзит през Адрия и им надуват транзитните такси 5 пъти.
Иначе за изказването на Зеленски работата е ясна, целият свят си измести фокуса и цяла седмица никой не говори за Украйна, с това изказване просто се мъчи да привлече някакво внимание, нищо друго.
Коментиран от #104
22:34 05.03.2026
99 Българин
До коментар #43 от "Подигравка":Евреин който не е в ЕС и НАТО заплашва две страни членки на тези два съюза и това се приема за нормално???
22:35 05.03.2026
100 И дека е лева?
До коментар #90 от "скучно и точка.":скучно и точка.
22:35 05.03.2026
101 Хегемоните
До коментар #85 от "Мечти на кукупейките":Всеки който застрашава световния ни ред ще бъде смачкан без правила
Коментиран от #107
22:36 05.03.2026
102 Гост
22:36 05.03.2026
103 Плевен
22:37 05.03.2026
104 Копей не умувай.
До коментар #98 от "ЦИРК":.нямаш с какво.а
маджарският циганин мисли за спасяване на собствената си кожа...Викам овреме да се изнася от Унгария...
Коментиран от #105, #108
22:38 05.03.2026
105 Така е тъ пей
До коментар #104 от "Копей не умувай.":Ако тъ пея можеша да осъзнава ко става, нямаше да е тъ пей!
22:39 05.03.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Ами да!
До коментар #101 от "Хегемоните":Видя ли как Аятолаха хвркнА💥💥
Виж колко си ми умен😂🤣
22:40 05.03.2026
108 Де бил
До коментар #104 от "Копей не умувай.":Не разсъждавай овчи не ти се получава.
22:41 05.03.2026