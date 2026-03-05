Новини
Намек към Орбан: Зеленски заяви, че ще даде адреса му на украинските въоръжени сили
  Тема: Украйна

Намек към Орбан: Зеленски заяви, че ще даде адреса му на украинските въоръжени сили

Унгария, която поддържа сърдечни отношения с Москва, миналия месец наложи вето на отпускането на европейската помощ за Киев

Намек към Орбан: Зеленски заяви, че ще даде адреса му на украинските въоръжени сили - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски се изказа днес иронично за унгарския премиер Виктор Орбан заради решението му да блокира критично важна европейска помощ за Киев в размер на 90 млрд. евро, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Агенцията отбелязва, че Украйна разчита на финансовата подкрепа на партньорите си, за да покрие бюджетните си нужди, насочвайки повечето държавни средства към своята отбрана.

Унгария, страна членка на ЕС, която поддържа сърдечни отношения с Москва, миналия месец наложи вето на отпускането на европейската помощ заради спор с Киев за доставките на петрол през тръбопровода "Дружба".

"Надяваме се, че някой в ЕС няма да продължи да блокира 90-те милиона и че украинските войници ще имат оръжия", заяви Зеленски пред журналисти в Киев. "В противен случай ще дадем адреса му на въоръжените ни сили, на нашите хора. Нека му се обадят, и разговарят с него на своя собствен език", каза украинският лидер.

Изказването на Зеленски вероятно ще засили напрежението между двамата лидери, отбелязва Ройтерс. Унгария наложи вето върху европейската помощ, както и върху новите санкции на ЕС срещу Русия в отговор на преднамереното по думите на Орбан спиране на доставките на руски суров петрол по тръбопровода "Дружба".

Киев твърди, че доставките са спрели заради руски удар по съоръжението и уверява, че Украйна се опитва да отстрани щетите възможно най-бързо. По думите на Зеленски изграденият по съветско време тръбопровод може отново да заработи до месец и половина.

"Те (руснаците) ни убиват, а се предполага, че ние трябва да даваме на бедния мъничък Орбан петрол, защото без него той няма да спечели изборите", каза Зеленски.

Парламентарният вот в Унгария ще се произведе през април и войната в Украйна се превърна в централна тема в кампанията за преизбирането на Орбан.


Украйна
