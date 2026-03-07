Времето днес, прогноза за събота, 7 март: Слънчево. Повече облаци следобед в планинските и източните райони

През нощта облачността ще се премести към западните райони, но постепенно ще намалява и до сутринта в цялата страна ще бъде предимно ясно.

На места в низините и котловините ще има намалена видимост. Минималните температури ще са между 0° и 5°, а по високите полета на Югозападна България – до минус 3°.

Дневните температури ще останат между 13° и 18°, в София – около 15°. По-ниски ще са в Източна България и по Черноморието – между 7° и 9°. Следобед в планинските и източните райони облачността временно ще се увеличи, но в по-голямата част от страната ще остане слънчево.

През следващите дни времето ще бъде предимно слънчево, поне до средата на новата седмица, а вероятността за валежи е малка. Сутрин на места в низините и котловините ще има мъгли. Минималните температури ще са около нулата. Дневните температури – най-ниски ще бъдат в понеделник, между 7° и 12°, след което ще се повишат и ще надхвърлят 15°. По Черноморието ще останат по-ниски – до около 10°.