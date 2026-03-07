Новини
Свят »
Бахрейн »
Иран атакува сграда в Бахрейн с офицери от Съвета за сътрудничество в Персийския залив

Иран атакува сграда в Бахрейн с офицери от Съвета за сътрудничество в Персийския залив

7 Март, 2026 03:58, обновена 7 Март, 2026 04:10 750 6

  • бахрейн-
  • офицери-
  • атака-
  • иран-
  • сграда

Не се съобщава подробности за пострадали при нападението

Иран атакува сграда в Бахрейн с офицери от Съвета за сътрудничество в Персийския залив - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран е атакувал сграда в Бахрейн, в която са били разположени група офицери, служещи в Съвместния морски оперативен център на Съвета за сътрудничество в Персийския залив (GCC), съобщи генералния секретар на регионалната организация Джасим ал-Будайви.

„Сградата, атакувана от Иран, е помещавала катарски военноморски офицери, участващи в Съвместния морски оперативен център на GCC“, каза ал-Будайви, цитиран от Sky News Arabia.

Генералният секретар на GCC нарече иранската атака „враждебен акт, който нарушава всички международни закони и норми“.

Ал-Будайви не каза дали катарски военноморски офицери са били ранени при иранската атака.

Gulf Cooperation Council (GCC) е регионален съюз на арабските държави от Персийския залив.
В него членуват Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства (ОАЕ).
Целите му са икономическа интеграция (включително планове за обща валута "Khaleeji"), политическа стабилност и военна отбрана чрез общите сили "Peninsula Shield".

В началото на месеца страните от GCC проведоха извънредни срещи с Европейския съюз за обсъждане на регионалната сигурност и енергийната стабилност.


Бахрейн
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    12 0 Отговор
    Иран направи попиля сащисаните крави и съюзниците им чалмари, а ционисткяи тумор е целия в горящи руини. Поклон доземи пред несломимия ирански народ в борбата му със световния терор! Велик народ с велики лидери!

    Коментиран от #3

    04:14 07.03.2026

  • 2 Боруна Лом

    7 0 Отговор
    Генералният секретар на GCC нарече иранската атака „враждебен акт, който нарушава всички международни закони и норми“....А ИНАЧЕ НЕ СА НАГЛИ?ОБОРА Е ВИНОВЕН ЗА ВСИЧКИ ВОИНИ ПО СВЕТА!ДАНО ДА СЕ НАЙГРАЕ ЗА ПОСЛЕДНО!

    04:27 07.03.2026

  • 3 Боруна Лом

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    ДАНКО, И ТЕБЕ ЛИ ТЕ ГОНИ ПРОСТАТАТА?

    04:28 07.03.2026

  • 4 Уса

    7 1 Отговор
    САЩ нямат силите да се преборят с Иран

    04:28 07.03.2026

  • 5 Kaлпазанин

    1 6 Отговор
    Не е имало нито един офицер англосаксонец от еврейски произход или некав техен щаб

    04:32 07.03.2026

  • 6 оня с коня

    8 1 Отговор
    абе ЕБАЛсъмИМмайкята БЕ БОКЛУЦИ ВСЕ МИ Е ТАЯ

    04:33 07.03.2026