Иран атакува сграда в Бахрейн с офицери от Съвета за сътрудничество в Персийския залив

Иран е атакувал сграда в Бахрейн, в която са били разположени група офицери, служещи в Съвместния морски оперативен център на Съвета за сътрудничество в Персийския залив (GCC), съобщи генералния секретар на регионалната организация Джасим ал-Будайви.

„Сградата, атакувана от Иран, е помещавала катарски военноморски офицери, участващи в Съвместния морски оперативен център на GCC“, каза ал-Будайви, цитиран от Sky News Arabia.

Генералният секретар на GCC нарече иранската атака „враждебен акт, който нарушава всички международни закони и норми“.

Ал-Будайви не каза дали катарски военноморски офицери са били ранени при иранската атака.

Gulf Cooperation Council (GCC) е регионален съюз на арабските държави от Персийския залив.

В него членуват Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Целите му са икономическа интеграция (включително планове за обща валута "Khaleeji"), политическа стабилност и военна отбрана чрез общите сили "Peninsula Shield".

В началото на месеца страните от GCC проведоха извънредни срещи с Европейския съюз за обсъждане на регионалната сигурност и енергийната стабилност.