Гърция ще пази България с изтребители F-16 и батарея „Пейтриът“

Гърция ще окаже подкрепа на България със средства за противовъздушна отбрана и персонал, които ще бъдат разположени в Северна Гърция и ще покриват голяма част от българската територия, заяви днес министърът на националната отбрана на Гърция Никос Дендиас, цитиран от АНА-МПА, предаде БТА.
Той уточни, че е разговарят с българския служебен министър на отбраната Атанас Запрянов и предоставянето на подкрепата ще стане по искане на българската страна, отправено вчера.
Дендиас съобщи, че по решение на гръцкия Правителствен съвет по външни работи и отбрана в следващите часове в подходяща зона в Северна Гърция ще бъде разположена гръцка батарея „Пейтриът“, която ще осигури противоракетна защита на голяма част от територията на България.
Освен това двойка изтребители F-16 ще бъдат разположени на летище в Северна Гърция с изключителната задача да осигуряват допълнителна защита на България.
Също така двама висши гръцки офицери от военновъздушните сили ще бъдат командировани в София за координация с българското военно командване.
Гръцкият министър на отбраната съобщи и че през следващата седмица ще посети София по покана на българския си колега Атанас Запрянов.
Освен това Дендиас увери, че предоставянето на подкрепа за противовъздушната отбрана на България, страна членка на НАТО и на ЕС, няма да повлияе по никой начин на противоракетната отбрана на самата Гърция.
Вчера служебният министър на отбраната Атанас Запрянов съобщи след заседанието на Съвета по сигурност към Министерския съвет във връзка със ситуацията в Близкия изток, че България ще отправи искания за допълнително усилване на противовъздушната отбрана, ако главното командване на НАТО прецени, че има необходимост.
На този фон турските медии съобщиха, че турски изтребители патрулират по турско-иранската граница на фона на напрежението в Близкия изток.
Изтребители на Военновъздушните сили на Турция извършват патрулни полети по протежение на турско-иранската граница на фона на напрежението в Близкия изток, съобщават турски медии, пише БТА.
Според информацията, цитирана от множество турски медии, сред които сайтът „Тюркийе тудей“, в. „Йени шафак“ и сайтът Хаберлер, самолети са били забелязани да летят на редовни интервали по протежение на граничната линия през последните дни от източници, базирани в градчето Юксекова в окръг Хаккяри.
За момента няма официално изявление от страна на властите, което да е свързано с извършването на патрулни полети в граничния район, отбелязват медиите.
Малко след 13:30 ч. местно време (12:30 ч. българско време) в сряда министерството на отбраната на Турция съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия. В съобщението си за инцидента турските власти не посочиха дали ракетата е била изстреляна към Турция или се е отклонила от траекторията си.
Малко след прехващането на ракетата отговорен турски представител, пожелал анонимност, цитиран от Франс прес, заяви, че Турция не е била целта на иранската ракета, която по думите му „е била насочена към военна база в Кипър, но се е отклонила".
Вчера иранската армия отрече да е изстрелвала ракета срещу Турция и заяви, че зачита суверенитета ѝ. В същото време говорителят на НАТО Мартин О’Донъл заяви пред Франс прес, че свалената от сили на Алианса иранската балистична ракета, действително е била насочена към Турция, а не към военна база в Кипър.
1 За размисъл
Героите от Шипка и Дойран сигурно се срамуват и проклинат.
Коментиран от #14, #45, #118
12:47 06.03.2026
2 Ганя Путинофила
Когато трябва да даде, бяга по тъч линията!
Коментиран от #8, #46
12:47 06.03.2026
3 Абе
Коментиран от #62
12:48 06.03.2026
4 Хмм
12:49 06.03.2026
5 Зевс
Коментиран от #30, #117
12:49 06.03.2026
6 Бендида
Коментиран от #68
12:49 06.03.2026
7 Простотията евроатлантическа
Коментиран от #17, #35, #84
12:50 06.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Браво, НАТО!
Кажете и на Радню да спре да плаче!
Коментиран от #102
12:50 06.03.2026
10 Вероятно Иран ще удари
Коментиран от #106
12:51 06.03.2026
11 Политкоректен
12:51 06.03.2026
12 Последния Софиянец
Коментиран от #18
12:51 06.03.2026
13 ОТ КОГО ЩЕ НИ ПАЗИ ГЪРЦИЯ ? И ЗАЩО СЪС
Коментиран от #29
12:51 06.03.2026
14 Бай Ху (By Who)
До коментар #1 от "За размисъл":Героите от Шипка и Дойран одавна са забравени господине. Дори Епопея на забравените няма написана за тях.
12:51 06.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Киприян
12:52 06.03.2026
17 Става въпрос
До коментар #7 от "Простотията евроатлантическа":за допълнително подсилване , копей!
Стига плака!
Така да решили в НАТО. За това са партньорите. Като дойде следващата ескадрила Ф 16 няма да има нужда.
Коментиран от #22, #53
12:52 06.03.2026
18 Мдаааа
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Ама уж само дефектните... А на урките за какво им са дефектни ракети..????
12:53 06.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ф16 Е АМЕРИКАНСКИЯТ ЗАПОРОЖЕЦ ,
Коментиран от #37, #113
12:54 06.03.2026
21 Хасковски каунь
12:54 06.03.2026
22 честен ционист
До коментар #17 от "Става въпрос":Ноикой не се е загрижил за Ганчо, просто гърчолята си пазят Северна Гърция от турските амбиции като замаскирва прелокация на техника.
12:54 06.03.2026
23 ........
Коментиран от #49
12:56 06.03.2026
24 иве
12:56 06.03.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Голямо Благодаря
Това е силата да си обграден от приятели. Това е ЕС 💪💪💪
12:57 06.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 КАТО СПРЕ ВОЙНАТА БАНДАРАЦИТЕ ЩЕ НИ
12:57 06.03.2026
29 Хмм
До коментар #13 от "ОТ КОГО ЩЕ НИ ПАЗИ ГЪРЦИЯ ? И ЗАЩО СЪС":тя ще пази не България, а Северна Гърция, има обхват и на Южна България
12:57 06.03.2026
30 1945
До коментар #5 от "Зевс":ние имаме руски а те са боклук
в Иран бяха руски, няма ги вече всички са взривени от щатите
12:58 06.03.2026
31 при "лошия" бай Тошо
Коментиран от #36, #38
12:58 06.03.2026
32 Защо
13:00 06.03.2026
33 Ние сме най големите шматки
13:00 06.03.2026
34 Дони
13:00 06.03.2026
35 варна
До коментар #7 от "Простотията евроатлантическа":ефките са тука ама обучените пилоти за ефки са само 4, а трябва да 20
13:00 06.03.2026
36 Хмм
До коментар #31 от "при "лошия" бай Тошо":последици от управлението на борисов, да оставим настрана че запрянов е негов министър, къде са самолетите, които плати без конкурс
13:00 06.03.2026
37 Копейкин Костя
До коментар #20 от "Ф16 Е АМЕРИКАНСКИЯТ ЗАПОРОЖЕЦ ,":В наше село пък си пазим кокошките с руския трабант Миг-29!!!
Коментиран от #76
13:01 06.03.2026
38 гост
До коментар #31 от "при "лошия" бай Тошо":Така ни надъхваше,ЗКПЧто...ама дали беше вярно...
13:02 06.03.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 УРСУЛА И ДАРА ЩЕ СЕ ЯВЯТ
13:03 06.03.2026
41 си пън
13:03 06.03.2026
42 аz СВО Победа 80
Накратко:
Датата е 22.11 2015.Турски Ф 16 сваля руски бомбардировач Су-24 с ракети въздух -въздух.Катапултиралите руски пилоти са денацифицирани още във въздуха.
Бомбардировачът е отивал към Сирия,за да бомбардира цивилни граждани и цивилни обекти.
Коментиран от #48
13:03 06.03.2026
43 Данко Харсъзина
13:03 06.03.2026
44 Още един неграмотен русофил
До коментар #27 от "Слава на Евроатлантическа България":Бяхме принудени да нарежем ракетите си, защото загубихме Студената война покрай руснаците?
Фаташ ли? Съмнявам се!
13:03 06.03.2026
45 зле
До коментар #1 от "За размисъл":защото другарите ни ебахамайката за 65 години след това окрадоха що имаше и сега им сърбаме попарата за това
13:04 06.03.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Иван 1
До коментар #42 от "аz СВО Победа 80":И след това цялото турско ръководство беше в Москва да се моли на Путин за извинение защото им спряха износа и руските туристи и няма пате.
Коментиран от #60, #65
13:08 06.03.2026
49 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #23 от "........":Е КАТО ГИ КУПИ ??СПРАВКА УКРАЙНА СТАВАТ НА СКРАБ САМО ЗА СЕДМИЦА ..А ОРЕШНИКА И ФАТАХ 2 НА ИРАН НЕ ГО ЛОВЯТ ТЕЗИ ТЕНЕКИИ
Коментиран от #57
13:08 06.03.2026
50 редник
13:08 06.03.2026
51 Гаджева
13:08 06.03.2026
52 Ззз
13:09 06.03.2026
53 Хаахааха
До коментар #17 от "Става въпрос":Като дойде следващата ескадрила
13:09 06.03.2026
54 Атина Палада
Коментиран от #59, #69
13:10 06.03.2026
55 фанфан
13:10 06.03.2026
56 провинциалист
13:11 06.03.2026
57 Ха ха
До коментар #49 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":Теб май те е пернал Фатаха през главата.
13:11 06.03.2026
58 Черници и смокини!
13:12 06.03.2026
59 Тихо πръдляк!
До коментар #54 от "Атина Палада":Не си компетентен в обстановката.
13:12 06.03.2026
60 Още един неграмотен русофил
До коментар #48 от "Иван 1":Стига лъга!
Напротив, турците гръмнаха и турският посланик!
13:12 06.03.2026
61 Грък бълхароупиец
13:12 06.03.2026
62 Линда
До коментар #3 от "Абе":Имат опит , не спорим
13:15 06.03.2026
63 12340
13:15 06.03.2026
64 ефрейтор
13:15 06.03.2026
65 Няма как Турция да
До коментар #48 от "Иван 1":се моли на Русия. Обратното е. Руснаците много се страхуват от Турция и с право. Турската армия е трета армия в света, след САЩ и Израел. Турция може да помете руснаците за два дни и те много добре го знаят.
Коментиран от #72
13:16 06.03.2026
66 село Кукурахцево
Нали вече си купихме чертежи на самолети за няколко милиарда долара.?!
Остава да си купим ламарина, ножици, няколко търкалечета за табуретки и сами ще си ги сглобим.
Вчера в ютюб се въртеше видео от някаква махала. Братята бяха направили самолета на Радев от старо легло, фолио и кофи за боклук. При такива инжинери, няма да е рокет сайнс.
13:17 06.03.2026
67 Тома
Коментиран от #73
13:17 06.03.2026
68 Ама то
До коментар #6 от "Бендида":много ухажори пазят една мома, накрая момата вдига сукмана и.......
13:17 06.03.2026
69 Обратното
До коментар #54 от "Атина Палада":Израел контролира цялото въздушно пространство на Иран
„Неутрализирахме и унищожихме повече от 60% от пусковите установки за балистични ракети“ на Иран, заяви генерал-лейтенант Еял Замир в телевизионно изявление. Той добави, че Израел е унищожил и 80% от системите за противовъздушна отбрана в Ислямската република и е „постигнал почти пълно въздушно превъзходство“.
Коментиран от #81
13:18 06.03.2026
70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Аржентина номер 2 икономически.
Една, едничка гордост - ЧЛЕН на ЕС.
Левски и Ботев се въртят КАТО вентилатори в гробовете.
Гърците, гърците защитават БГ. Това някой вяраа ли го? Кой вяраа на грък?
13:19 06.03.2026
71 ти да видиш
Коментиран от #77
13:19 06.03.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 И това
До коментар #67 от "Тома":би било добре, обаче и за тази работа не стават. Иначе казано, скрап.
13:20 06.03.2026
74 Защото
13:20 06.03.2026
75 Боруна Лом
Коментиран от #79
13:20 06.03.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Не лош
До коментар #71 от "ти да видиш":направо зловещ. Все едно Турция да пази Гърция.
13:22 06.03.2026
78 Грипени
13:23 06.03.2026
79 Власите
До коментар #75 от "Боруна Лом":се давите накрай Дунава!
13:23 06.03.2026
80 Трън в гащите
А като гръмнат фойерверките на летището, жална им ...(сещате се) на виновните за това положение! Българите търпят, търпят, ама като им прекипи.... 7 национални армии не могат да ни спрат (както се пееше в една песен)...
Коментиран от #86, #89, #91, #93, #96, #98, #100
13:23 06.03.2026
81 Атина Палада
До коментар #69 от "Обратното":Вервам:))))
13:25 06.03.2026
82 хаха
13:25 06.03.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Смокини и черници!
До коментар #7 от "Простотията евроатлантическа":Защото нямаме толкова много моментно лепило, да си залепим разпадналите се части с които ни го пратиха...
13:25 06.03.2026
85 НАТО
13:26 06.03.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 И от кой
13:28 06.03.2026
88 Гяня
13:28 06.03.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Бе то
Коментиран от #95
13:28 06.03.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Атлантенцата
13:29 06.03.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 ккк
13:29 06.03.2026
95 Бе то
До коментар #90 от "Бе то":то и Русия беше велика сила....клекна
13:30 06.03.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ
за партии на атлантическите терористи хора! Не е морално, не е и разумно !
13:31 06.03.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Така е. Като
Коментиран от #104, #107
13:32 06.03.2026
100 хаха
До коментар #80 от "Трън в гащите":"Важното е че си дадохме всичко на Украйна!"
Кухоглавото ориенталско добиче даже не знае какво УЖ бил "дал". Защото не му е изгодно.
От Тиква Новоначалска - толкова ХАХАХА!
13:32 06.03.2026
101 Много искам да ни опазят
13:33 06.03.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 ххдд
13:33 06.03.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Питаме бре
Коментиран от #109
13:35 06.03.2026
106 Стикс
До коментар #10 от "Вероятно Иран ще удари":С кеф очаквам да ви изкъртят жълтия калдаръм и разкопаят всички улици кръстени на руснаци,заедно с руската черква кръстена на изрод приел исляма за пари.
13:36 06.03.2026
107 хаха
До коментар #99 от "Така е. Като":ВВС... ПВО...
В твоята ориенталско кроманьонска тиква всичко е еднакво а? ХАХАХА!
Я лай че да се посмея още.
Типична ватнишка подлога от Тиквистко Шопарски тип
13:36 06.03.2026
108 Аре де ! Нека сега родната
13:37 06.03.2026
109 хаха
До коментар #105 от "Питаме бре":От никого бе пислямист путлерастки. Такава е приказката просто.
Кой ще хаби боеприпаси/ракети за такива добичета тиквистки като вас бе?
13:38 06.03.2026
110 О велики пазители от Гърция
13:39 06.03.2026
111 Механик
Къде са ни зенитните ракети? Дали сте ги на Украина ли?
И изобщо, защо Иран ще ни напада? Ааа, сеих се. Заради ония самолети дето били "паркирани" ли? Американските цистерни имам предвид.
Гиди мушмуроци с мушмуроци! Нали сутринта разни джобни генерали ни убеждаваха, че за България няма опасност? Кво стана та ще идват гърците?
Коментиран от #114
13:39 06.03.2026
112 Проклятието ПЕТРОХАН
Убиха петроханския лама и учениците им, които медитираха за да изградят ЗАЩИТЕН ЕНЕРГИЕН ЩИТ НАД БЪЛГАРИЯ и на секундата започнаха неприятностите за нас.
Сега оня със запряния акъл, ще ни направи на друсан кебап...
Коментиран от #119
13:41 06.03.2026
113 Икар
До коментар #20 от "Ф16 Е АМЕРИКАНСКИЯТ ЗАПОРОЖЕЦ ,":Като е такъв елементарен защо не могат да ги карат?А?Това значи,че Ф-35 никога българин няма да подкара.Гърците ще пазят с два самолета.Ние с осем не сме в състояние.Защо?Е те това не можем разберем!Аритметиката не излиза.
13:45 06.03.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Зеления
Мантрата на правителството на ППДБ, че няма опастност за България издиша и ината им да не прекратят споразумението със САЩ и да изгонят американските самолети е опасна игра с огъня.
Коментиран от #121
13:45 06.03.2026
116 Петроханска лама
13:47 06.03.2026
117 Гост
До коментар #5 от "Зевс":Нашите Ф16 ги ремонтират основно, защото двигателя им е ...
13:48 06.03.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Петроханска лама
До коментар #112 от "Проклятието ПЕТРОХАН":Тук си прав. Само мен ме оставиха жив дансаджиите, защото успях да избягам през соларния парк. На камерите от хижата се чуват стъпките ми. Сега си пия кафето в Мексико и се надявам, че нито хората на Сретан, нито ДАНС дойдат да ме търсят, оптимизъм му е майката. Айде намасте !
13:49 06.03.2026
120 Ганя
Коментиран от #123
13:49 06.03.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 питам
13:52 06.03.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 хаха
Ама е голяма забава да ви чета/слушам кудкудякането с окендзаните гащи де.
Корумпирана крадлива паплач искала била НЯКОЙ да я пази, ЗА НЕГОВА СМЕТКА.
Ама те корумпираните кухоглави ориенталчета (избиращи ТИКВИ и ШОПАРИ) не искали прУблеми БРЯ!
Да бъдели те "НЕУТРАЛНИ".
ХАХАХА! Че вие какво имате да сте "неутрални" бе измет?
Нито армия, нито икономика, нито ред, нито законност ... Фотки с фотките
13:56 06.03.2026
125 Мисит
13:56 06.03.2026
126 Перо
13:56 06.03.2026
127 Веско Маринов
Ако някой с ракета иска да ни накаже
Гръцки петриът ще го смаже....
13:59 06.03.2026
128 Колко пари трябва да платим
13:59 06.03.2026
129 франциско 19
13:59 06.03.2026
130 1234
14:00 06.03.2026
131 Ще пазят те
14:01 06.03.2026
132 Дервишоглу
14:03 06.03.2026
133 Ами да
14:03 06.03.2026
134 Ураааааа....
14:03 06.03.2026
135 Макробиолог
14:04 06.03.2026