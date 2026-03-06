Новини
Гърция ще пази България с изтребители F-16 и батарея „Пейтриът“

Гърция ще пази България с изтребители F-16 и батарея „Пейтриът“

6 Март, 2026 12:44 2 701 135

Двойка изтребители F-16 ще бъдат разположени на летище в Северна Гърция с изключителната задача да осигуряват допълнителна защита на България

Снимка: БГНЕС/ EPA
Гърция ще окаже подкрепа на България със средства за противовъздушна отбрана и персонал, които ще бъдат разположени в Северна Гърция и ще покриват голяма част от българската територия, заяви днес министърът на националната отбрана на Гърция Никос Дендиас, цитиран от АНА-МПА, предаде БТА.

Той уточни, че е разговарят с българския служебен министър на отбраната Атанас Запрянов и предоставянето на подкрепата ще стане по искане на българската страна, отправено вчера.

Дендиас съобщи, че по решение на гръцкия Правителствен съвет по външни работи и отбрана в следващите часове в подходяща зона в Северна Гърция ще бъде разположена гръцка батарея „Пейтриът“, която ще осигури противоракетна защита на голяма част от територията на България.

Освен това двойка изтребители F-16 ще бъдат разположени на летище в Северна Гърция с изключителната задача да осигуряват допълнителна защита на България.

Също така двама висши гръцки офицери от военновъздушните сили ще бъдат командировани в София за координация с българското военно командване.

Гръцкият министър на отбраната съобщи и че през следващата седмица ще посети София по покана на българския си колега Атанас Запрянов.

Освен това Дендиас увери, че предоставянето на подкрепа за противовъздушната отбрана на България, страна членка на НАТО и на ЕС, няма да повлияе по никой начин на противоракетната отбрана на самата Гърция.

Вчера служебният министър на отбраната Атанас Запрянов съобщи след заседанието на Съвета по сигурност към Министерския съвет във връзка със ситуацията в Близкия изток, че България ще отправи искания за допълнително усилване на противовъздушната отбрана, ако главното командване на НАТО прецени, че има необходимост.

На този фон турските медии съобщиха, че турски изтребители патрулират по турско-иранската граница на фона на напрежението в Близкия изток.

Изтребители на Военновъздушните сили на Турция извършват патрулни полети по протежение на турско-иранската граница на фона на напрежението в Близкия изток, съобщават турски медии, пише БТА.

Според информацията, цитирана от множество турски медии, сред които сайтът „Тюркийе тудей“, в. „Йени шафак“ и сайтът Хаберлер, самолети са били забелязани да летят на редовни интервали по протежение на граничната линия през последните дни от източници, базирани в градчето Юксекова в окръг Хаккяри.

За момента няма официално изявление от страна на властите, което да е свързано с извършването на патрулни полети в граничния район, отбелязват медиите.

Малко след 13:30 ч. местно време (12:30 ч. българско време) в сряда министерството на отбраната на Турция съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия. В съобщението си за инцидента турските власти не посочиха дали ракетата е била изстреляна към Турция или се е отклонила от траекторията си.

Малко след прехващането на ракетата отговорен турски представител, пожелал анонимност, цитиран от Франс прес, заяви, че Турция не е била целта на иранската ракета, която по думите му „е била насочена към военна база в Кипър, но се е отклонила".

Вчера иранската армия отрече да е изстрелвала ракета срещу Турция и заяви, че зачита суверенитета ѝ. В същото време говорителят на НАТО Мартин О’Донъл заяви пред Франс прес, че свалената от сили на Алианса иранската балистична ракета, действително е била насочена към Турция, а не към военна база в Кипър.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 За размисъл

    96 20 Отговор
    Нали уж нямаше заплаха за България. И защо България не може да се защити достатъчно сама?
    Героите от Шипка и Дойран сигурно се срамуват и проклинат.

    Коментиран от #14, #45, #118

    12:47 06.03.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    42 22 Отговор
    Ганя е съюзник само когато има нещо да получава!
    Когато трябва да даде, бяга по тъч линията!

    Коментиран от #8, #46

    12:47 06.03.2026

  • 3 Абе

    49 16 Отговор
    Язе повече разчитам на Северна македония, понеже они един път вече са били персите по времето На Александър Македонски.

    Коментиран от #62

    12:48 06.03.2026

  • 4 Хмм

    78 11 Отговор
    какво означава това, че борисов и пеевски са харизали нашето ПВО на украйна, а то пазеше София и АЕЦа

    12:49 06.03.2026

  • 5 Зевс

    89 15 Отговор
    А нашите Ф-16 няма ли да ни пазят, за ПВО изобщо не питам, изпратихме всичко на Украйна?

    Коментиран от #30, #117

    12:49 06.03.2026

  • 6 Бендида

    71 4 Отговор
    Няма лошо, но....резил, като беззащитна мома сме. Всички около нас ще ни пазят...

    Коментиран от #68

    12:49 06.03.2026

  • 7 Простотията евроатлантическа

    71 6 Отговор
    нали хвърлихме вече едни милиарди за ф -16, защо не ни пазят?

    Коментиран от #17, #35, #84

    12:50 06.03.2026

  • 9 Браво, НАТО!

    22 43 Отговор
    Кажете и на Радню да спре да плаче!

    Коментиран от #102

  • 10 Вероятно Иран ще удари

    базата на НАТО във Варна! Но не е болка за умиране, Варна е руска губерния и там има много руски шпиони!

    12:51 06.03.2026

  • 11 Политкоректен

    Гърците не си дадоха всички оръжия на Украйна, нали?

  • 12 Последния Софиянец

    53 12 Отговор
    Като си дадохме ракетите на Украйна.

    12:51 06.03.2026

    49 11 Отговор
    Ф16 ----------- НАЛИ ИМАМЕ СЪЩИТЕ БОКЛУЦИ ОТ 1960ТА ГОДИНА ?

    Коментиран от #29

    12:51 06.03.2026

  • 14 Бай Ху (By Who)

    33 9 Отговор

    До коментар #1 от "За размисъл":

    Героите от Шипка и Дойран одавна са забравени господине. Дори Епопея на забравените няма написана за тях.

    12:51 06.03.2026

  • 16 Киприян

    41 7 Отговор
    Нетаняху с пъкления си план да въвлече всички съседи на Иран във войната чрез изпитания блъф на САЩ нещо взе да се проваля, дъртия Ердоган не иска да запомнят последния му мандат с война чиито конци дърпа еврейския масов убиец.

  • 17 Става въпрос

    16 36 Отговор

    за допълнително подсилване , копей!

    Така да решили в НАТО. За това са партньорите. Като дойде следващата ескадрила Ф 16 няма да има нужда.

    Коментиран от #22, #53

    12:52 06.03.2026

  • 18 Мдаааа

    33 6 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Ама уж само дефектните... А на урките за какво им са дефектни ракети..????

    12:53 06.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ф16 Е АМЕРИКАНСКИЯТ ЗАПОРОЖЕЦ ,

    37 12 Отговор
    ПРИ САМОЛЬОТИТЕ ! С НЕГО МОЖЕ ДА СИ ПАЗИМ КОКОШКИТЕ НА СЕЛО !

    Коментиран от #37, #113

    12:54 06.03.2026

  • 21 Хасковски каунь

    20 4 Отговор
    19ч-21ч над Аскуу бучат непътнически аероплани.

    12:54 06.03.2026

  • 22 честен ционист

    21 7 Отговор

    До коментар #17 от "Става въпрос":

    Ноикой не се е загрижил за Ганчо, просто гърчолята си пазят Северна Гърция от турските амбиции като замаскирва прелокация на техника.

    12:54 06.03.2026

  • 23 ........

    10 12 Отговор
    и България трябва да закупи две-три системи Пейтриът.

    Коментиран от #49

    12:56 06.03.2026

  • 24 иве

    25 8 Отговор
    А кой ще пази нашите безценни музейни експонати Кен Еф16 от 70те години, те са много запазени, купили сме ги на цена по-висока от Ф35 и цената им само ще скача, това е инвестиция в модерни класики. Трябва да си ги пазим.

    12:56 06.03.2026

  • 26 Голямо Благодаря

    9 31 Отговор
    На Гърция 👍
    Това е силата да си обграден от приятели. Това е ЕС 💪💪💪

    12:57 06.03.2026

  • 28 КАТО СПРЕ ВОЙНАТА БАНДАРАЦИТЕ ЩЕ НИ

    16 7 Отговор
    ВЪРНАТ ЛИ СТОТЕ БЕТЕЕРА ДЕТО ИМ ДАДООМЕ ? ИЛИ РУСИЯ ОТДАВНА ГИ Е ПРЕТОПИЛА ?

    12:57 06.03.2026

  • 29 Хмм

    18 3 Отговор

    До коментар #13 от "ОТ КОГО ЩЕ НИ ПАЗИ ГЪРЦИЯ ? И ЗАЩО СЪС":

    тя ще пази не България, а Северна Гърция, има обхват и на Южна България

    12:57 06.03.2026

  • 30 1945

    11 25 Отговор

    До коментар #5 от "Зевс":

    ние имаме руски а те са боклук
    в Иран бяха руски, няма ги вече всички са взривени от щатите

    12:58 06.03.2026

  • 31 при "лошия" бай Тошо

    36 11 Отговор
    Гърция и Турция вкупом можехме да ги пердашим. Сега те ни "пазели" Де еева и кривата уста Гяурова

    Коментиран от #36, #38

    12:58 06.03.2026

  • 32 Защо

    12 5 Отговор
    Нашите стари железа 34568 употреба да не би пак да са се развалили ?

    13:00 06.03.2026

  • 33 Ние сме най големите шматки

    11 7 Отговор
    Всички партии и партийки които са против въоръжаването на България са виновни че не можем да се защитаваме Предатели

    13:00 06.03.2026

  • 34 Дони

    7 1 Отговор
    НЕКЪВ НЕЩАСТНИК ТЪПАНАР ТРИЕ ТРИИИ ДЕ ИВА МАКЕТИ СПАРУЖЕНА

    13:00 06.03.2026

  • 35 варна

    12 5 Отговор

    До коментар #7 от "Простотията евроатлантическа":

    ефките са тука ама обучените пилоти за ефки са само 4, а трябва да 20

    13:00 06.03.2026

  • 36 Хмм

    15 3 Отговор

    До коментар #31 от "при "лошия" бай Тошо":

    последици от управлението на борисов, да оставим настрана че запрянов е негов министър, къде са самолетите, които плати без конкурс

    13:00 06.03.2026

  • 37 Копейкин Костя

    8 11 Отговор

    До коментар #20 от "Ф16 Е АМЕРИКАНСКИЯТ ЗАПОРОЖЕЦ ,":

    В наше село пък си пазим кокошките с руския трабант Миг-29!!!

    Коментиран от #76

    13:01 06.03.2026

  • 38 гост

    10 6 Отговор

    До коментар #31 от "при "лошия" бай Тошо":

    Така ни надъхваше,ЗКПЧто...ама дали беше вярно...

    13:02 06.03.2026

  • 40 УРСУЛА И ДАРА ЩЕ СЕ ЯВЯТ

    11 5 Отговор
    НА ЕВРОВИЗИЯ по прашки !

    13:03 06.03.2026

  • 41 си пън

    8 5 Отговор
    по лесно е сащисаните варели да напуснат българия

    13:03 06.03.2026

  • 42 аz СВО Победа 80

    7 16 Отговор
    Да си припомним!
    Накратко:
    Датата е 22.11 2015.Турски Ф 16 сваля руски бомбардировач Су-24 с ракети въздух -въздух.Катапултиралите руски пилоти са денацифицирани още във въздуха.
    Бомбардировачът е отивал към Сирия,за да бомбардира цивилни граждани и цивилни обекти.

    Коментиран от #48

    13:03 06.03.2026

  • 43 Данко Харсъзина

    16 2 Отговор
    Който не храни своя армия, храни чужда.

    13:03 06.03.2026

  • 44 Още един неграмотен русофил

    11 19 Отговор

    До коментар #27 от "Слава на Евроатлантическа България":

    Бяхме принудени да нарежем ракетите си, защото загубихме Студената война покрай руснаците?
    Фаташ ли? Съмнявам се!

    13:03 06.03.2026

  • 45 зле

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "За размисъл":

    защото другарите ни ебахамайката за 65 години след това окрадоха що имаше и сега им сърбаме попарата за това

    13:04 06.03.2026

  • 48 Иван 1

    19 6 Отговор

    До коментар #42 от "аz СВО Победа 80":

    И след това цялото турско ръководство беше в Москва да се моли на Путин за извинение защото им спряха износа и руските туристи и няма пате.

    Коментиран от #60, #65

    13:08 06.03.2026

  • 49 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    6 5 Отговор

    До коментар #23 от "........":

    Е КАТО ГИ КУПИ ??СПРАВКА УКРАЙНА СТАВАТ НА СКРАБ САМО ЗА СЕДМИЦА ..А ОРЕШНИКА И ФАТАХ 2 НА ИРАН НЕ ГО ЛОВЯТ ТЕЗИ ТЕНЕКИИ

    Коментиран от #57

    13:08 06.03.2026

  • 50 редник

    8 8 Отговор
    Необяснимо как след години на подготовка наши пилоти не успяват да подкарат нашите брутално скъпи Ф-16.Що така бе?В ютуба ги карат момичета,пакистанци,индуси и аборигени в Австралия.Пълно е с филми.Щом не можем,да наемат чужди пилоти на работа.Какво беше това обучение,какво беше това чудо.Но май има забрана от Кремъл да не ги караме.Затова нашите шикалкавят и лъжат.

    13:08 06.03.2026

  • 51 Гаджева

    6 5 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    13:08 06.03.2026

  • 52 Ззз

    10 2 Отговор
    Кой знае колко пари сме им кихнали за тази самоотвержена защита. Не ни стигат пpaceтата, ами сега трябва да плащаме и за военните престъпления на юдеокраварите.

    13:09 06.03.2026

  • 53 Хаахааха

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Става въпрос":

    Като дойде следващата ескадрила

    13:09 06.03.2026

  • 54 Атина Палада

    12 3 Отговор
    Ако Пейтриът и Ф16 можеха да пазят,то американските бази в Близкия Изток нямаше да са на попара :)

    Коментиран от #59, #69

    13:10 06.03.2026

  • 55 фанфан

    9 2 Отговор
    Бойко Борисов и Делян Пеевски дадоха всичкото оръжие на Украйнските бандити!

    13:10 06.03.2026

  • 56 провинциалист

    0 7 Отговор
    Оглушителна тишина от страна на всички боташовци по въпроса като кихнахме един боташ за чертежчета на самолетчета, що някой трябва да ни пази сега...

    13:11 06.03.2026

  • 57 Ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":

    Теб май те е пернал Фатаха през главата.

    13:11 06.03.2026

  • 58 Черници и смокини!

    3 1 Отговор
    Дали на вълка да пази агнетата...

    13:12 06.03.2026

  • 59 Тихо πръдляк!

    5 2 Отговор

    До коментар #54 от "Атина Палада":

    Не си компетентен в обстановката.

    13:12 06.03.2026

  • 60 Още един неграмотен русофил

    5 3 Отговор

    До коментар #48 от "Иван 1":

    Стига лъга!
    Напротив, турците гръмнаха и турският посланик!

    13:12 06.03.2026

  • 61 Грък бълхароупиец

    2 4 Отговор
    Ще ви вземем жените и пак ще сте под византийско иго.

    13:12 06.03.2026

  • 62 Линда

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Абе":

    Имат опит , не спорим

    13:15 06.03.2026

  • 63 12340

    5 1 Отговор
    България пък ще заплати за пазенето с ей това:

    13:15 06.03.2026

  • 64 ефрейтор

    9 3 Отговор
    Какво унижение за България!! Незабавна оставка на Запрянов!

    13:15 06.03.2026

  • 65 Няма как Турция да

    6 12 Отговор

    До коментар #48 от "Иван 1":

    се моли на Русия. Обратното е. Руснаците много се страхуват от Турция и с право. Турската армия е трета армия в света, след САЩ и Израел. Турция може да помете руснаците за два дни и те много добре го знаят.

    Коментиран от #72

    13:16 06.03.2026

  • 66 село Кукурахцево

    7 3 Отговор
    Ма, ние сами ще се пазим.
    Нали вече си купихме чертежи на самолети за няколко милиарда долара.?!
    Остава да си купим ламарина, ножици, няколко търкалечета за табуретки и сами ще си ги сглобим.
    Вчера в ютюб се въртеше видео от някаква махала. Братята бяха направили самолета на Радев от старо легло, фолио и кофи за боклук. При такива инжинери, няма да е рокет сайнс.

    13:17 06.03.2026

  • 67 Тома

    7 4 Отговор
    А нашите ф-16 ще пазят хангарите и нивите около тях

    Коментиран от #73

    13:17 06.03.2026

  • 68 Ама то

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Бендида":

    много ухажори пазят една мома, накрая момата вдига сукмана и.......

    13:17 06.03.2026

  • 69 Обратното

    5 6 Отговор

    До коментар #54 от "Атина Палада":

    Израел контролира цялото въздушно пространство на Иран

    „Неутрализирахме и унищожихме повече от 60% от пусковите установки за балистични ракети“ на Иран, заяви генерал-лейтенант Еял Замир в телевизионно изявление. Той добави, че Израел е унищожил и 80% от системите за противовъздушна отбрана в Ислямската република и е „постигнал почти пълно въздушно превъзходство“.

    Коментиран от #81

    13:18 06.03.2026

  • 70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 5 Отговор
    Такъв упадък не е имало. Няма армия, няма промишленост, няма нииииищоооо!!!!
    Аржентина номер 2 икономически.
    Една, едничка гордост - ЧЛЕН на ЕС.
    Левски и Ботев се въртят КАТО вентилатори в гробовете.
    Гърците, гърците защитават БГ. Това някой вяраа ли го? Кой вяраа на грък?

    13:19 06.03.2026

  • 71 ти да видиш

    12 4 Отговор
    "Гърция, ще пази България" звучи, като лош виц!

    Коментиран от #77

    13:19 06.03.2026

  • 73 И това

    5 3 Отговор

    До коментар #67 от "Тома":

    би било добре, обаче и за тази работа не стават. Иначе казано, скрап.

    13:20 06.03.2026

  • 74 Защото

    0 2 Отговор
    единственият ни Ас зае мястото на Нинова!

    13:20 06.03.2026

  • 75 Боруна Лом

    9 5 Отговор
    ПО ВРЕМЕ НА СОЦА, ГЪРЦИТЕ ТРЕПЕРЕХА ОТ НАС,А СЕГА НИ ПАЗЯТ!ДЕМОКРАЦИЯЯЯ

    Коментиран от #79

    13:20 06.03.2026

  • 77 Не лош

    5 5 Отговор

    До коментар #71 от "ти да видиш":

    направо зловещ. Все едно Турция да пази Гърция.

    13:22 06.03.2026

  • 78 Грипени

    7 5 Отговор
    България е имала велика армия когато не са били на власт шумкарите Ето до къде ни докараха

    13:23 06.03.2026

  • 79 Власите

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Боруна Лом":

    се давите накрай Дунава!

    13:23 06.03.2026

  • 80 Трън в гащите

    3 7 Отговор
    Важното е че си дадохме всичко на Украйна!
    А като гръмнат фойерверките на летището, жална им ...(сещате се) на виновните за това положение! Българите търпят, търпят, ама като им прекипи.... 7 национални армии не могат да ни спрат (както се пееше в една песен)...

    Коментиран от #86, #89, #91, #93, #96, #98, #100

    13:23 06.03.2026

  • 81 Атина Палада

    0 4 Отговор

    До коментар #69 от "Обратното":

    Вервам:))))

    13:25 06.03.2026

  • 82 хаха

    4 0 Отговор
    Не си струва труда. Да ги бомбят колкото си искат. Нищо не става от тази окендзана пъзлива кухоглава ориенталска измет.

    13:25 06.03.2026

  • 84 Смокини и черници!

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Простотията евроатлантическа":

    Защото нямаме толкова много моментно лепило, да си залепим разпадналите се части с които ни го пратиха...

    13:25 06.03.2026

  • 85 НАТО

    2 1 Отговор
    пази границите колективно!Тук е за глафони!

    13:26 06.03.2026

  • 87 И от кой

    4 2 Отговор
    Гърция ще пази България ?

    13:28 06.03.2026

  • 88 Гяня

    0 3 Отговор
    А нашите кефки? Ще патрулират ли?😆

    13:28 06.03.2026

  • 90 Бе то

    2 0 Отговор
    и Иран беше велика сила.....

    Коментиран от #95

    13:28 06.03.2026

  • 92 Атлантенцата

    3 5 Отговор
    Все по големи тъпотии правят ....

    13:29 06.03.2026

  • 94 ккк

    3 3 Отговор
    и това ли не можем сега да се пазим , ПВО сигурно вече няамаме ,а ф-то само на буксир та и да фърка то ракети няма за него

    13:29 06.03.2026

  • 95 Бе то

    4 2 Отговор

    До коментар #90 от "Бе то":

    то и Русия беше велика сила....клекна

    13:30 06.03.2026

  • 97 НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ

    4 5 Отговор
    НЕ на Атлантическият вреден и опасен слугинаж ! НЕ и на педофилската Банга Ранга и МС ! НЕ и на Атлантическият нацизъм и геноцидният ционизъм! Не гласувайте за партии на атлантическите терористи. Бъдете разумни, морални честни и достойни хора! НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ ! Очаквам сега родната ни атлантическа сган да направи нещо от типа: "Обединени за война и геноцид в България" или "Обединени атлантическо нацистки ционистки подлоги против България " .... Не гласувайте
    за партии на атлантическите терористи хора! Не е морално, не е и разумно !

    13:31 06.03.2026

  • 99 Така е. Като

    4 4 Отговор
    имахме един командир на ВВС, който нищо не направи за модернизиране на ПВО, а слушаше чинно Кремъл. А сега ще влиза в парламента. А другият не позволи да се изгради натовски център на Черно море, да плували лодки и платноходки, както сториха Румъния. И двамата са руски агенти и олигарси, единият с ТИМ, а другият с Мултигруп.

    Коментиран от #104, #107

    13:32 06.03.2026

  • 100 хаха

    4 1 Отговор

    До коментар #80 от "Трън в гащите":

    "Важното е че си дадохме всичко на Украйна!"

    Кухоглавото ориенталско добиче даже не знае какво УЖ бил "дал". Защото не му е изгодно.
    От Тиква Новоначалска - толкова ХАХАХА!

    13:32 06.03.2026

  • 101 Много искам да ни опазят

    4 2 Отговор
    Ама точно с батареята „Пейтриът“ по кухите атлантически кратуни

    13:33 06.03.2026

  • 103 ххдд

    2 2 Отговор
    Нашите къде са , толкова пари дадохме за тях ?

    13:33 06.03.2026

  • 105 Питаме бре

    4 1 Отговор
    От кого Гърция ще пази България ?

    Коментиран от #109

    13:35 06.03.2026

  • 106 Стикс

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "Вероятно Иран ще удари":

    С кеф очаквам да ви изкъртят жълтия калдаръм и разкопаят всички улици кръстени на руснаци,заедно с руската черква кръстена на изрод приел исляма за пари.

    13:36 06.03.2026

  • 107 хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #99 от "Така е. Като":

    ВВС... ПВО...

    В твоята ориенталско кроманьонска тиква всичко е еднакво а? ХАХАХА!
    Я лай че да се посмея още.

    Типична ватнишка подлога от Тиквистко Шопарски тип

    13:36 06.03.2026

  • 108 Аре де ! Нека сега родната

    4 0 Отговор
    ни атлантическа сган да направи нещо от типа: "Обединени за война и геноцид в България" или "Обединени атлантическо нацистки ционистки подлоги против България " ..

    13:37 06.03.2026

  • 109 хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #105 от "Питаме бре":

    От никого бе пислямист путлерастки. Такава е приказката просто.

    Кой ще хаби боеприпаси/ракети за такива добичета тиквистки като вас бе?

    13:38 06.03.2026

  • 110 О велики пазители от Гърция

    3 0 Отговор
    Опазете ни от мааалоумната атлантическа сган .....

    13:39 06.03.2026

  • 111 Механик

    4 2 Отговор
    Ма що гърците бе? Къде са нашите Ф-16?Нали платихме там 8 ли, 10 ли броя?
    Къде са ни зенитните ракети? Дали сте ги на Украина ли?
    И изобщо, защо Иран ще ни напада? Ааа, сеих се. Заради ония самолети дето били "паркирани" ли? Американските цистерни имам предвид.
    Гиди мушмуроци с мушмуроци! Нали сутринта разни джобни генерали ни убеждаваха, че за България няма опасност? Кво стана та ще идват гърците?

    Коментиран от #114

    13:39 06.03.2026

  • 112 Проклятието ПЕТРОХАН

    1 3 Отговор
    ПЕТРОХАНСКОТО ПРОКЛЯТИЕ ЗАПОЧНА ДА ТЕГНЕ НАД БЪЛГАРИЯ:
    Убиха петроханския лама и учениците им, които медитираха за да изградят ЗАЩИТЕН ЕНЕРГИЕН ЩИТ НАД БЪЛГАРИЯ и на секундата започнаха неприятностите за нас.
    Сега оня със запряния акъл, ще ни направи на друсан кебап...

    Коментиран от #119

    13:41 06.03.2026

  • 113 Икар

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Ф16 Е АМЕРИКАНСКИЯТ ЗАПОРОЖЕЦ ,":

    Като е такъв елементарен защо не могат да ги карат?А?Това значи,че Ф-35 никога българин няма да подкара.Гърците ще пазят с два самолета.Ние с осем не сме в състояние.Защо?Е те това не можем разберем!Аритметиката не излиза.

    13:45 06.03.2026

  • 115 Зеления

    1 1 Отговор
    От северната граница на Иран по въздух без да се навлиза в турска територия, ако една ракета мине през въздушното пространство на Армения, Грузия и Черно море /а в Армения и Грузия няма никакво модерно ПВО/ разстоянието до Варна е 1600 км. Иран имат няколко типа ракети, като Фатах-2 с обсег 2000-2200 км, тези ракети променят траекторията си по време на полет за избягване на ПВО, вкл. чрез сателитно насочване.

    Мантрата на правителството на ППДБ, че няма опастност за България издиша и ината им да не прекратят споразумението със САЩ и да изгонят американските самолети е опасна игра с огъня.

    Коментиран от #121

    13:45 06.03.2026

  • 116 Петроханска лама

    2 1 Отговор
    И Османската империя така ни е пазила 5 века. Когато си се продал за шепа жълтици плюс милостта на еничарите, е така.

    13:47 06.03.2026

  • 117 Гост

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Зевс":

    Нашите Ф16 ги ремонтират основно, защото двигателя им е ...

    13:48 06.03.2026

  • 119 Петроханска лама

    0 1 Отговор

    До коментар #112 от "Проклятието ПЕТРОХАН":

    Тук си прав. Само мен ме оставиха жив дансаджиите, защото успях да избягам през соларния парк. На камерите от хижата се чуват стъпките ми. Сега си пия кафето в Мексико и се надявам, че нито хората на Сретан, нито ДАНС дойдат да ме търсят, оптимизъм му е майката. Айде намасте !

    13:49 06.03.2026

  • 120 Ганя

    0 2 Отговор
    Като ве чета коментарите, по добре да няма кой да ни пази.

    Коментиран от #123

    13:49 06.03.2026

  • 122 питам

    1 1 Отговор
    Защо се скрива това, че Ф16 и Пейтриът не могат да свалят новите хиперзвукови ракети? Защо се тикаме там, където се върви към войни?

    13:52 06.03.2026

  • 124 хаха

    1 0 Отговор
    Какво пък трябва да се "пази" на пълна щета?
    Ама е голяма забава да ви чета/слушам кудкудякането с окендзаните гащи де.

    Корумпирана крадлива паплач искала била НЯКОЙ да я пази, ЗА НЕГОВА СМЕТКА.
    Ама те корумпираните кухоглави ориенталчета (избиращи ТИКВИ и ШОПАРИ) не искали прУблеми БРЯ!
    Да бъдели те "НЕУТРАЛНИ".

    ХАХАХА! Че вие какво имате да сте "неутрални" бе измет?
    Нито армия, нито икономика, нито ред, нито законност ... Фотки с фотките

    13:56 06.03.2026

  • 125 Мисит

    1 1 Отговор
    Срам и позор,,,,!

    13:56 06.03.2026

  • 126 Перо

    1 1 Отговор
    Дадохме милиарди на вятъра!

    13:56 06.03.2026

  • 127 Веско Маринов

    1 0 Отговор
    Ако някой иранец се покаже
    Ако някой с ракета иска да ни накаже
    Гръцки петриът ще го смаже....

    13:59 06.03.2026

  • 128 Колко пари трябва да платим

    2 1 Отговор
    За това пазене? А?

    13:59 06.03.2026

  • 129 франциско 19

    1 0 Отговор
    ЗА ВСИЧКО Е ВИНОВЕН БОЙКО -ТИКВАТА !

    13:59 06.03.2026

  • 130 1234

    0 0 Отговор
    Като питаш някой възпълен старшинка, с 8 клас защо взимат толкова много пари, а и се пенсионират толкова рано, редовния им лаф е "който не храни своята армия, храни чужда". Да де, ама сега хем нашите фатмачета храним (дето само за баняджии стават), и то обилно я храним, хем и на чуждата армия плащаме. Представям си чичо Кръстю от Н-ското поделениe как ще се пули на някое: "press any key to Start the rocket". И кой знае какво копче ще натисне.

    14:00 06.03.2026

  • 131 Ще пазят те

    1 1 Отговор
    Газопровода към Украйна смятайте че до 3 дена го няма

    14:01 06.03.2026

  • 132 Дервишоглу

    0 0 Отговор
    Свидетели сме на последните дни на историческото недоразумение балхария.

    14:03 06.03.2026

  • 133 Ами да

    0 0 Отговор
    това е като сметките за тока. Понеже юрогиа ни затвори мощностите, сега купуваме скъп ток от гръчко, а йофтиния що се намиро тук-там Подаряваме на бандеристан.

    14:03 06.03.2026

  • 134 Ураааааа....

    0 0 Отговор
    Няма да плащаме повече на терористичното крадливо НАТЮ, гърците ще ни пазят безплатно и 5% от БВП ще спестим

    14:03 06.03.2026

  • 135 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Е ,доприйгалис?Нямам нищо против Турция и Гърция да ни пазят ,но при условие всички чантаджии и пакетни генерали да бъдат немедленно уволнени по непригодност.

    14:04 06.03.2026

