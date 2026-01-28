Менопаузата причинява промени в мозъка сходни с болестта на Алцхаймер

Менопаузата е свързана с промени в мозъка, сходни с тези, наблюдавани при болестта на Алцхаймер, показва мащабно британско изследване, публикувано в списание Psychological Medicine. Според авторите загубата на сиво мозъчно вещество в области, отговорни за паметта и емоциите, може частично да обясни защо жените като цяло са изложени на по-висок риск от деменция в сравнение с мъжете.

Анализът обхваща данни от близо 125 000 жени, като около 11 000 от тях са преминали през магнитно-резонансни изследвания на мозъка. Резултатите показват структурни промени в няколко ключови зони – хипокампа, който играе централна роля в ученето и паметта; енториналната кора, важна за формирането на спомени и пространствената ориентация; както и предната поясна кора, участваща във вниманието и емоционалната регулация.

Ръководителят на изследването проф. Барбара Сахакиан от University of Cambridge отбелязва, че именно тези мозъчни региони са сред първите, засегнати при болестта на Алцхаймер. По думите ѝ менопаузата може да направи някои жени по-уязвими в по-късна възраст, макар тя да не е единственият фактор. Статистиката показва, че почти два пъти повече жени, отколкото мъже, развиват деменция.

Проучването не установява защитен ефект на хормонозаместителната терапия (ХЗТ) върху загубата на сиво вещество. Съгласно препоръките на NHS, ХЗТ може да се прилага за облекчаване на симптоми като горещи вълни и нарушения на съня, но въздействието ѝ върху мозъка, паметта и настроението остава недостатъчно изяснено. Данните сочат, че жените, приемащи ХЗТ, по-често съобщават за психични затруднения, но в много случаи те са били налице още преди започване на терапията.

Съавторът на изследването д-р Кристел Лангли подчертава необходимостта от по-голяма чувствителност към психичното здраве на жените в периода на менопауза и от по-отворен разговор за трудностите, които съпътстват този етап от живота.

Темата за влиянието на ХЗТ върху мозъчното здраве остава предмет на научни дебати. Проф. Чанна Джаясена от Imperial College London посочва, че по-стари клинични проучвания не са дали категоричен отговор и подчертава значимостта на проблема за милиони жени във Великобритания.

От Alzheimer’s Society напомнят, че около две трети от хората с болестта на Алцхаймер във Великобритания са жени. Макар причините за тази разлика да не са напълно ясни, се смята, че хормоналните промени играят роля. Според организацията настоящото изследване допринася с нови данни за физическите промени в мозъка по време на менопауза, но без дългосрочно проследяване не може със сигурност да се каже дали те директно водят до повишен риск от деменция.

Експертите напомнят, че редовната физическа активност, отказът от тютюнопушене и ограничаването на алкохола остават сред доказаните мерки за намаляване на риска от когнитивен спад.