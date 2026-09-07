Изригванията в Индонезия застрашават дихателната система на хиляди хора

Продължаващата вулканична активност на Анак Кракатау в Индонезия създаде сериозни проблеми не само за въздушния транспорт, но и за здравето на населението. Пепелта от изригванията се разпространи над части от Бантен, Лампунг, Джакарта и Западна Ява, което накара здравните власти да предупредят хората да ограничат престоя си на открито.

Вулканичната пепел е особено опасна за дихателната система, тъй като не представлява обикновен прах. Тя съдържа изключително фини частици от скали, минерали и вулканично стъкло, част от които могат да попаднат в дихателните пътища. Индонезийското здравно министерство предупреждава, че високите концентрации могат да предизвикат остри респираторни инфекции, кашлица, затруднено дишане и дразнене на очите и кожата.

Най-уязвими са децата и възрастните

Особено внимание властите обръщат на децата, възрастните хора и пациентите с хронични белодробни и сърдечносъдови заболявания. При хора с астма или хронична обструктивна белодробна болест контактът с пепелта може да доведе до обостряне на състоянието и по-сериозни затруднения с дишането.

По данни на индонезийското Министерство на здравеопазването около 3,3 милиона възрастни хора живеят в районите около Анак Кракатау, които могат да бъдат засегнати от вулканичната пепел – сред тях Бантен, Южен Лампунг, Джакарта и части от Западна Ява.

Специалистите посочват, че пепелта може да съдържа остри силициеви частици, които дразнят белите дробове, очите и кожата. При попадане в очите тя може да причини зачервяване, парене и сълзене, а при контакт с кожата – сърбеж и възпаление.

Пепелта се разпространява на големи разстояния

Мащабът на проблема стана очевиден, след като вулканичната пепел достигна и района на Джакарта, разположен на повече от 150 километра от Анак Кракатау. На 7 септември индонезийската метеорологична служба BMKG съобщи, че пепелта се наблюдава на различни височини и се разпространява над части от Ява и Суматра. В горните слоеве тя е засечена на височина до около 15 километра.

Последиците засегнаха и транспорта. Летища в Джакарта и други части на страната бяха временно затворени заради опасността, която вулканичната пепел представлява за самолетите.

Властите раздават маски и подготвят болниците

Индонезийският здравен министър Буди Гунади Садикин призова хората в засегнатите райони да останат вкъщи, когато това е възможно, а при излизане да използват маски и предпазни очила. Здравните служби препоръчват добре прилепващи маски KN95 или N95, които осигуряват по-добра защита от фините частици.

Министерството на здравеопазването е активирало центрове за действие при здравни извънредни ситуации, а болници и медицински пунктове в засегнатите райони са поставени в готовност. Осигурени са маски, кислородни бутилки и концентратори, небулизатори и медикаменти за лечение на респираторни оплаквания, както и препарати за очни и кожни раздразнения.

Междувременно продължителната фаза на изригването на Анак Кракатау, започнала късно на 4 септември, е приключила след около 25 часа, но опасността не е отминала. Вулканът остава с ниво III – „Тревога“, а индонезийската Геоложка агенция предупреждава, че вероятността от нови изригвания остава висока.

Затова властите продължават да следят движението на облаците от пепел и призовават населението да ограничава излагането на замърсения въздух и да търси медицинска помощ при задух, силна кашлица или други изразени респираторни симптоми.