Над 300 са загинали от началото на офанзивата на хутите в Йемен

Над 140 бойци са били убити при сражения между силите на йеменското правителство и подкрепяните от Иран бунтовници хути в югозападната част на страната между събота по обяд и ранните часове на неделя. Това предаде Франс прес, позовавайки се на военни източници.

Двама представители на подкрепяните от Саудитска Арабия правителствени сили заявиха, че са загинали 84 военнослужещи, главно при ракетни удари. Четирима източници от хутите съобщиха за 57 загинали техни бойци. Според данни от военни и медицински източници от двете страни, обобщени от Франс прес, до тук са загинали над 300 бойци и няколко цивилни от началото на офанзивата в четвъртък.

Хутите започват настъплението с цел да прекъснат достъпа до контролирания от правителството пристанищен град Моха и да се придвижат към районите край протока Баб ел-Мандеб, южния вход към Червено море.

Сраженията са довели до разселването на около 1790 домакинства в районите Макбанах и Джабал Хабаши, съобщи службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси. Боевете са принудили и хора от близки лагери за вътрешно разселени да напуснат домовете си, което е довело до нова вълна на разселване.

В ранните часове на неделя интензивността на боевете е намаляла. Правителствените сили са укрепили позиции северно от Хайс, докато хутите са напреднали западно от Таиз в посока Баб ел-Мандеб.

Настъплението бележи най-тежките боеве в Йемен след разпадането през юли на примирието от 2022 г. Има опасения от нова ескалация. Баб ел-Мандеб е ключов морски маршрут между Азия и Европа през Суецкия канал.

Хутите обявиха и морска блокада на Саудитска Арабия и започнаха атаки срещу нейни кораби, както и по територията ѝ.