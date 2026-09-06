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Учени откриха противораково вещество в облепихата

Учени откриха противораково вещество в облепихата

6 Септември, 2026 13:50 1 309 4

  • противораково средство-
  • облепиха-
  • морски зърнастец-
  • ракови клетки-
  • антиоксиданти

Листата на морския зърнастец съдържат съединения, които показват способност да потискат растежа на туморни клетки

Учени откриха противораково вещество в облепихата - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Облепихата, известна още като морски зърнастец (Hippophae rhamnoides), отдавна е ценена заради богатото си съдържание на витамини и антиоксиданти. Научни изследвания показват, че и листата на растението крият интересен потенциал – съдържащите се в тях биоактивни вещества могат да въздействат върху някои видове ракови клетки, пише PubMed.

Особено внимание учените обръщат на сапонините. При лабораторни експерименти сапонинова фракция, извлечена от листата на морски зърнастец, значително намалява жизнеспособността на клетки на човешка левкемия HL-60 при по-високи концентрации и предизвиква апоптоза – програмирана клетъчна смърт.

Предишни проучвания също дават обещаващи резултати. Екстракт от листа на облепиха е потискал размножаването на клетки на глиом при лабораторни условия, като ефектът се засилвал с увеличаването на концентрацията.

Морският зърнастец съдържа и редица други биоактивни вещества – сред тях изорамнетин, кверцетин и различни фенолни съединения, които се изследват за потенциалното им противотуморно действие.

Учените обаче подчертават, че резултатите не означават, че облепихата лекува рак. Повечето доказателства засега идват от експерименти върху клетъчни култури и са необходими допълнителни предклинични и клинични проучвания, преди тези вещества да могат да бъдат разглеждани като част от противоракова терапия.


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  • 1 Спецназ

    4 1 Отговор
    Чакайте в Кауфланд изсушена облепиха за чай 30 грама за 6 евро.
    Давайте, ОФци!

    Абе за едно лекйарство се чака 2 години изпитания, БЕ!

    14:03 06.09.2026

  • 2 Витамин Б 1(7

    0 0 Отговор
    Отвреме навреме изяждайте по 3 - 4 ябълкови зрънца. Антиракови са, съдържат витамин Б 117.

    14:09 06.09.2026

  • 3 Вероятно глупости

    1 0 Отговор
    "При високи концентрации" означава най вероятно че първо ще убие човека, преди да се постигнат високите концентрации. То и кислородната вода убива рака при 50% концентрация.

    14:27 06.09.2026

  • 4 Морис

    0 1 Отговор
    Колкото по- малко пазарите от Големите вериги толкова по- здрави ще бъдете .

    14:58 06.09.2026