Учени откриха противораково вещество в облепихата

Облепихата, известна още като морски зърнастец (Hippophae rhamnoides), отдавна е ценена заради богатото си съдържание на витамини и антиоксиданти. Научни изследвания показват, че и листата на растението крият интересен потенциал – съдържащите се в тях биоактивни вещества могат да въздействат върху някои видове ракови клетки, пише PubMed.

Особено внимание учените обръщат на сапонините. При лабораторни експерименти сапонинова фракция, извлечена от листата на морски зърнастец, значително намалява жизнеспособността на клетки на човешка левкемия HL-60 при по-високи концентрации и предизвиква апоптоза – програмирана клетъчна смърт.

Предишни проучвания също дават обещаващи резултати. Екстракт от листа на облепиха е потискал размножаването на клетки на глиом при лабораторни условия, като ефектът се засилвал с увеличаването на концентрацията.

Морският зърнастец съдържа и редица други биоактивни вещества – сред тях изорамнетин, кверцетин и различни фенолни съединения, които се изследват за потенциалното им противотуморно действие.

Учените обаче подчертават, че резултатите не означават, че облепихата лекува рак. Повечето доказателства засега идват от експерименти върху клетъчни култури и са необходими допълнителни предклинични и клинични проучвания, преди тези вещества да могат да бъдат разглеждани като част от противоракова терапия.