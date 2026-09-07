ЦСКА 1948 официално се раздели с Александър Александров

ЦСКА 1948 обяви официално раздялата със старши треньора Александър Александров.
ЦСКА 1948 и Александър Александров се разделят, написаха от клуба на официалната си уебстраница и добавиха:
"Благодарим ти, Алвеш, че беше част от нашето футболно семейство! Признателни сме за твоята всеотдайна работа, професионализъм и положените усилия през времето, прекарано начело на тима.
Пожелаваме ти много успехи в бъдещите професионални предизвикателства!"
Раздялата между двете страни идва след загуба с 0:1 от Левски на "Герена".
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12:32 07.09.2026