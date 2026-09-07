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ЦСКА 1948 официално се раздели с Александър Александров

ЦСКА 1948 официално се раздели с Александър Александров

7 Септември, 2026 12:01 590 1

  • александър александров-
  • цска 1948-
  • футбол

Благодарим ти, Алвеш, че беше част от нашето футболно семейство!

ЦСКА 1948 официално се раздели с Александър Александров - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 обяви официално раздялата със старши треньора Александър Александров.

ЦСКА 1948 и Александър Александров се разделят, написаха от клуба на официалната си уебстраница и добавиха:

"Благодарим ти, Алвеш, че беше част от нашето футболно семейство! Признателни сме за твоята всеотдайна работа, професионализъм и положените усилия през времето, прекарано начело на тима.

Пожелаваме ти много успехи в бъдещите професионални предизвикателства!"

Раздялата между двете страни идва след загуба с 0:1 от Левски на "Герена".


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