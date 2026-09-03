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Изненада под завивките: Космати женски гърди

Изненада под завивките: Космати женски гърди

3 Септември, 2026 15:51 1 344 18

  • космати гърди-
  • хирзутизъм-
  • причини-
  • решение

Защо много жени крият този интимен проблем и кога е знак за опасно заболяване?

Изненада под завивките: Космати женски гърди - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Много мъже остават изненадани, когато интимният момент под юргана разкрие неочаквана подробност – косми по женските гърди. Въпреки че темата все още е огромно табу в обществото, появата на косми около ареолите на гърдите или по стернума (гръдната кост) е изключително често срещано състояние. То засяга между 5% и 15% от жените в световен мащаб според медицинската статистика.

В журналистическо разследване, базирано на данни от здравната платформа Medik.bg, се посочва, че окосмяването в областта на гърдите при нежния пол се степенува от единични косми около ареолите до по-гъсто покритие, което прераства в сериозен естетически и психологически дискомфорт. Защо обаче се появява тази изненада под юргана и кога „косматите цици“ не са просто козметичен дефект, а сигнал за здравословен проблем?

Какво представлява хирзутизмът?

Медицинският термин за засилено окосмяване от мъжки тип при жените се нарича хирзутизъм. Това състояние засяга зони като брадата, горната устна, гърба, корема и ареолите на гърдите – места, където при жените по принцип липсват груби и тъмни косми.

Хирзутизмът не е самостоятелно заболяване, а по-скоро външен симптом за хормонален дисбаланс в женския организъм. Той се дължи на излишък от андрогени (мъжки полови хормони като тестостерон).

Кои са основните причини за косми по гърдите при жените?

Ендокринолозите и дерматолозите извеждат няколко основни фактора за активирането на космените фоликули в деликатните зони:

  • Синдром на поликистозните яйчници (PCOS): Според данни на здравния портал Puls.bg, PCOS е най-честата причина за хирзутизъм, засягаща между 60% и 70% от жените с този синдром. Заболяването води до нередовен цикъл, кисти и репродуктивни проблеми.
  • Генетична предразположеност: Наследствеността играе ключова роля. Ако майката или бабата са имали сходно окосмяване, шансът то да се прояви и при младото поколение е много голям.
  • Синдром на Кушинг: Рядко, но опасно състояние, свързано с повишени нива на хормона на стреса (кортизол), което също провокира растеж на тъмни косми по тялото.
  • Прием на медикаменти: Някои хормонални препарати, анаболни стероиди или лекарства за депресия могат да променят хормоналния фон.

Как да реагират партньорите и какви са решенията?

Специалистите съветват мъжете да не реагират с грубост или подигравки, ако се сблъскат с подобна изненада под юргана. За жените това е източник на огромен срам и ниско самочувствие.

По отношение на третирането, бръсненето и скубането с пинсета често водят до възпаления на кожата (фоликулит) и забиване на косъмчета в чувствителната тъкан на гърдата. Дългосрочното решение включва посещение при ендокринолог за хормонални изследвания и лазерна или фотоепилация за трайно премахване на космите от корен. Здравни експерти напомнят, че навременната консултация и хормоналната терапия могат напълно да овладеят процеса и да върнат спокойствието на дамите в спалнята.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кокорчо

    14 2 Отговор
    Аз си бръсна гърдите и Спецов е доволен.

    15:53 03.09.2026

  • 2 ОЩЕ ПО ИЗНЕНАДАНИ ОСТАВАТ

    16 2 Отговор
    Като открият, че гърдите на са женски.

    Коментиран от #4

    15:56 03.09.2026

  • 3 ВЕСЕЛЯК

    14 1 Отговор
    В Тайланд изненадите са още по-големи. Включват "дисаги" и "дебел телешки гръклян".
    В същност, така беше преди. В момента тия екстри вече се достъпни и в Европа.
    Честито на сюрпризираните!

    15:58 03.09.2026

  • 4 мда

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "ОЩЕ ПО ИЗНЕНАДАНИ ОСТАВАТ":

    На Г-zis г-рдите бяха така, преди да му извадят силикона и когато носеше още рокли.

    15:59 03.09.2026

  • 5 Исторически парк

    5 3 Отговор
    Венелино космата ма й муно

    16:02 03.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Един мъж

    9 2 Отговор
    Няма какво да ми се оправдават! Да не да пипали! Пипнеш ли - играеш!
    Че утре някой хею и от космата Питка ще прибегне...

    Коментиран от #9

    16:06 03.09.2026

  • 8 Някои мъже харесват да заровят пръсти

    3 4 Отговор
    В космите на женските гърди

    16:06 03.09.2026

  • 9 ...

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Един мъж":

    Побегне

    16:06 03.09.2026

  • 10 Муню

    5 0 Отговор
    Има и друг тип-мъж,сменил пола.Забравил да тегли бръснача и хоп,изненада.Лошо е,ако е забравил и топките на дядо Мраз да ги свали от елхата,е тогава става веселията.

    16:07 03.09.2026

  • 11 Конкасе го пипам

    4 0 Отговор
    Важно е голия охлюв долу с едното рогче

    16:10 03.09.2026

  • 12 Ъъъъ

    4 0 Отговор
    Гюров как е?🤥

    16:11 03.09.2026

  • 13 Гост

    5 0 Отговор
    5% било ИЗКЛЮЧИТЕЛНО често срещано явление.

    Коментиран от #14, #16

    16:15 03.09.2026

  • 14 Ами ако от 100 броя

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    5 са космати по циците и на теб ще ти изглежда често явление.

    16:30 03.09.2026

  • 15 Ко речи?

    3 0 Отговор
    Венке, яла да те прОвера дали не си в тези изключително често срещани 5-15%!

    16:32 03.09.2026

  • 16 Мда-даааааа

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    А 30% сигурно вече са пандемия...

    16:33 03.09.2026

  • 17 Малчо

    1 0 Отговор
    Косми по гърдите и адамова ябълка- класика

    16:34 03.09.2026

  • 18 Моята секс партньорка

    1 0 Отговор
    Венелина е епилирана на всякъде

    16:42 03.09.2026