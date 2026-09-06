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Надежда Нейнски: "Въпросът е какъв свят иска България"
  Тема: Украйна

Надежда Нейнски: "Въпросът е какъв свят иска България"

6 Септември, 2026 14:35 1 141 84

  • надежда нейнски-
  • украйна-
  • евро-
  • русия

Изграждането на демокрация в България е дълъг и сложен процес, който не се изчерпва с членството в съюзи или с падането на визите

Надежда Нейнски: "Въпросът е какъв свят иска България" - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"Украйна обърна играта. Видя се, че принципите могат да спрат една от най-големите армии, руската. Европа се пробуди и мобилизира, както отдавна не е правила. Въпросът е за какъв свят е България", казва Надежда Нейнски.

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ДВ: Вярвала ли си, че четвърт век след голямата национална мечта, за която и ти допринесе сериозно – влизането ни в НАТО, ЕС и Шенген, плюс падането на визите в началото на 2001 – пак ще си говорим за „ориентацията“ на България?

Надежда Нейнски: Изграждането на демокрация в България е дълъг и сложен процес, който не се изчерпва с членството в съюзи или с падането на визите. Всички те са по-скоро инструменти, чрез които придобиваме възможността да участваме в механизмите и процесите, които са в основата на демократичния свят. Но те не гарантират сами по себе си безпроблемен преход от тоталитарно към свободно общество. Защото в основата на истинската демокрация е демократичното мислене, а то се формира най-трудно и не зависи от това дали можеш да летуваш в Гърция или да работиш в Германия. И това го виждаме все по-ясно днес, когато - независимо, че се ползваме от всички предимства на свободния европейски живот - една немалка група хора в България тъгуват по времето на Тодор Живков, подкрепят авторитарния режим на Путин и ругаят Европа.

ДВ: Имам една теория – че нашественикът Путин в крайна сметка постигна приблизително само едно: създаването на смазваща украинска армия с помощта на Запада, както и огромна революция във военното дело, а именно – дроновата война. Коментирай, моля.

"Путин подцени способността на Украйна за съпротива"

Надежда Нейнски: Украинците припомниха на света какво означава да се бориш за земята си, за бъдещето си и в крайна сметка за честта си. Сякаш всички бяхме забравили какво означава това. Европа беше забравила. САЩ бяха забравили. Но по-интересното е, че Путин беше забравил. Затова и той подцени способността на Украйна за съпротива. Аз бях в Украйна, видях хората там. Това не бяха изплашени хора. Това бяха смели, решителни хора, които знаят, че нямат път назад. Назад са само пламъци. Тази решителност обърна хода на войната. Вместо за 3-4 дни да превземе Украйна със “специалната операция”, Путин води война вече повече от четири години и не е достигнал дори границите на административните райони, които се опитва да присвои чрез решение на Думата.

ДВ: Какво мислиш за външната ни политика и дипломацията в момента? И кой, ако позволиш тази шега, е „липсващият ѝ ръкав“ в по-общ смисъл?

Надежда Нейнски: Според мен “липсващият ръкав” е ясната стратегическа визия. Когато тя липсва, дипломацията започва да компенсира политиката, вместо да я провежда. За да имаш успешна дипломация, трябва да имаш успешна политика. Когато не знаеш къде отиваш, стигаш там, където най-малко очакваш. Удобно е да се криеш зад клишето “национален интерес”, но само до момента, в който се наложи да обясниш какво точно разбираш под тази формулировка и как точно го защитаваш. В политиката е важно кои са твоите съюзници и ако това не са партньорите от демократичните съюзи, в които членуваш, изборът ти не е голям. Остават ти авторитарните държави. А това вече го живяхме.

ДВ: Какво би направила в момента, ако отново беше външен министър? А - най-вече - как би реагирала на полуизговорените заплахи от страна на Иран?

Надежда Нейнски: Каквото съм правила и по време на двата мандата като външен министър - бих върнала доверието на партньорите ни. Бих участвала в изработването на общи решения, от които България има полза. Бих говорила аргументирано и със самочувствие за възможностите на България и за нейните интереси. Колкото до заплахите от Иран – тази държава заплашва демократичния свят. Когато си част от него и си убеден в правотата на позицията си, заплахите не действат. Такива са правилата в политиката и в живота. Когато си разколебан и нерешителен, противниците го усещат. Както хищниците усещат миризмата на страха на жертвата и се настървяват повече. Предимството да имаш партньори е и в това да се ползваш от колективната защита и сигурност.

ДВ: Наскоро ген. Николай Плотников от руската академия на ФСБ подметна, че България осигурявала голяма част от оръжието и едва ли не 40% от дизеловото гориво за украинската армия. Това как ти звучи?

Надежда Нейнски: Не е тайна, че България оказва помощ на Украйна още от самото начало на конфликта. Българските военни заводи работят 24/7 и предоставеното оръжие беше ключово, особено през първите месеци, преди да се структурира военната помощ от ЕС. Ваденето на скелети от гардероба от правителството на Радев в случая е популистко и безотговорно.

ДВ: Защо се създава усещането, особено и властово напоследък, че не съчувстваме на нападнатите украинци, а търсим славянофилски и русофилски оправдания на Путиновата агресия?

"Най-големият стратегически провал за Путин"

Надежда Нейнски: За съжаление, не е само усещане. Искам да напомня, че украинците също са славяни, по-точно “източни славяни”, и украинският език е източнославянски език, заедно с руския и беларуския. Украинците са православни християни и точно тук е проблемът на Русия. Че Украинската църква получи от Вселенския патриарх автокефалия (право за самостоятелно управление) и така Москва загуби значителна част от претенцията си за изключителен църковен контрол и влияние върху Украйна. За Путин Украйна беше ключова не само геополитически, но и цивилизационно религиозно. С дълго изгражданата концепция за „Святая Русь“, обхващаща Русия, Украйна и Беларус. Украйна обаче обърна цялата конструкция и това е най-големият стратегически провал за Путин. Затова не разбирам геополитическия лобизъм на Радев за отмяната на санкциите срещу руския патриарх. А какво кара част от българите да мразят украинците - за това, че не искат да отстъпят земята си на агресора - ми е трудно да разбера. Да симпатизираш на агресора, а не на жертвата, е тежка диагноза, по която трябва да се произнесат психиатрите.

ДВ: Какво мислиш за външната „трансакционна“ политика на Тръмп, както я наричам? Срещала си се дори с Кисинджър, ерго, можеш да направиш вероятно сравнението с цялата там днешна група във властта, начело с Хегсет. Ще добавя и цитат от последния – че вече няма и не трябва да има съюзи, базирани на принципи, а само периодично „предоговаряне“.

Надежда Нейнски: Технологиите взривиха света, който познаваме. Чрез социалните мрежи Нобеловият лауреат се изравни по значимост със скролващия в кафенето тийнейджър. Всичко вече изглежда леснодостъпно, информацията вече не е монопол само на четящия и знаещия. Бариерите започнаха да падат една след друга пред очите ни. И ако в началото това създаваше усещане за мощ и свобода, то постепенно осъзнахме, че се заличиха всички червени линии. Принципите започнаха да изглеждат старомодно и онези, които ги спазваха, постепенно започнаха да губят влияние. Всичко е сделка, казва Тръмп. Не трябва да има съюзи, а само предоговаряне, казва Хегсет. И понеже тези гласове идват от най-могъщата държава, всички се заслушват. Добре дошло за Путин. Добре дошло за Китай. За малките остава да се нагаждат и да слушат. Но Украйна наистина обърна играта. Видя се, че принципите са способни да спрат една от най големите армии, руската. Европа се пробуди и се мобилизира, както отдавна не е правила. Предстои да видим в какъв свят ще живеем. Въпросът тук е за какъв свят е България.

"Въпросът, който трябва да си зададем, е: какъв свят искаме да има след 10–20 години"

ДВ: Какво изобщо мислиш за дипломацията днес в Първия свят, която очевидно се базира на краткотрайни интереси? Днес почти никъде нямаме лорд Палмерстън, камо ли пък споменатия покоен Кисинджър. Какво имаме?

Надежда Нейнски: Проблемът не е, че днешните държави преследват краткосрочни интереси. Те винаги са го правили. Проблемът е, че все по-често краткосрочният интерес не е подчинен на дългосрочна стратегия. Това е огромната разлика с Кисинджър. Той умееше да направи сделка с противник, без да променя стратегическата си оценка за него. И точно това е нещото, което днес често липсва: да можеш да разговаряш с противника, без да се превръщаш в негов политически съюзник, да можеш да защитиш интереса си, без да променяш идентичността и стратегическата си посока.

Днес Радев говори за многополюсен свят и баланс между велики сили, но има огромна разлика: Кисинджър използваше баланса на силите, за да създава стратегия. Докато при Радев “многопластовата дипломация” става самата стратегия. Т.е. Америка днес е силна, значи сме в добри отношения с Америка. Утре Китай става по-силен, трябва да сме близо до Китай. След това - Русия може да бъде фактор, трябва да говорим с Русия. Това не е многопластова дипломация, това е реактивна дипломация. Стратегическата логика е обратната. Въпросът, който трябва да си зададем, е: какъв свят искаме да има след 10–20 години и какво трябва да направим днес, за да го постигнем? За мен многопластовата дипломация означава да можем да говорим с всички, без да губим представа кои сме, къде сме и какво целим. Кисинджър можеше да разговаря с Москва и Пекин, без някой да се съмнява къде стои Америка. А Палмерстън, понеже го припомняш, казваше: „Ние нямаме вечни съюзници и нямаме вечни врагове. Нашите интереси са вечни и е наш дълг да ги следваме”. Но Великобритания на Палмерстън през 19-ти век е империя и велика сила.

ДВ: България не е и няма да бъде.

Надежда Нейнски: Затова ние трябва да добавим: „Имаме вечни интереси и ги защитаваме чрез съюзите, които увеличават способността ни да ги защитаваме.“ Трябва да имаме три ключови неща: предвидимост за съюзниците, възможност за диалог с противниците и дългосрочна национална стратегия.

ДВ: Добре, а каква трябва да е изобщо новата българска доктрина за външна политика, ако приемем, че има спешна нужда от такава?

"Стратегическото лъкатушене в политиката е разрушително", казва бившата външна министърка

Надежда Нейнски: България няма ясна стратегическа перспектива за мястото си в международните отношения. „Многовекторната" политика може да работи само ако всички нейни елементи са около една стратегическа ос, защото стратегическото лъкатушене е разрушително. България не се нуждае от доктрина, която да ѝ казва какво да мисли. Нуждае се от стратегически фокус, без комплекси, без предразсъдъци и без да пропилява вече натрупаната политическа тежест.

ДВ: И може би външен светоглед, според който трябва да анализираме и спокойно да интернализираме света такъв, какъвто е, а не такъв, какъвто бихме искали да бъде.

Надежда Нейнски: Да, чудесно казано. България трябва да знае какви са нейните предимства, къде са нейните интереси и как може да превърне географското си положение, членството си в ЕС и НАТО и регионалната си роля в реална политическа тежест. Това не означава да се затваряме в един вектор, нито да балансираме между всички. Означава да имаме ясна посока и достатъчно кураж, когато българският интерес го изисква. Най-голямата опасност днес не е, че България няма достатъчно възможности. Опасността е да не разпознае съществуващите и пак чрез лъкатушене да загуби позиции, които вече е извоювала. В свят, който се променя толкова бързо, липсата на стратегически фокус има цена. А загубеното доверие и влияние се възстановяват много по-трудно, отколкото се губят.

"И до днес не мога да гледам на външната политика като на игра на интереси"

ДВ: Може ли да ми дадеш и нещо емоционално за край? Кажи ми един момент от началната битка за българските медици в Либия, който винаги ще помниш – като външен министър, но може би и като жена и майка.

Надежда Нейнски: Либия беше един от първите моменти, в които много ясно разбрах колко опасно е една държава да няма собствена стратегическа преценка за случващото се около нея. Тогава България вече беше направила своя цивилизационен и политически избор. Ние вървяхме към НАТО и Европейския съюз. Но все още не бяхме членове нито на НАТО, нито на ЕС. Това беше важно обстоятелство, което Кадафи много добре разбираше. За него медиците не бяха просто обвиняеми по едно дело. Той използваше случая като геополитически инструмент. Затова за нас битката беше толкова тежка - от една страна, да защитим българските граждани, от друга, да не позволим България да бъде превърната в инструмент в чужда геополитическа игра. Когато си външен министър, виждаш преди всичко държавата, институциите, дипломатическите канали, международния натиск. Но зад всичко това стоят шест човешки съдби и шест семейства, които всеки ден чакат близките си. Тогава преставаш да мислиш само като министър.

Аз също имам деца, както припомняш добре. И когато си майка, има една граница, която не можеш да преминеш с професионална дистанция. Тогава разбираш защо трябва да продължиш. Не защото знаеш, че ще успееш. А защото нямаш право да се откажеш. Огромната отговорност да знаеш, че зад всяко дипломатическо решение стоят човешки животи. И вероятно затова и до днес не мога да гледам на външната политика като на игра на интереси. Да, интересите са важни, но зад тях винаги трябва да виждаш човека. И когато можеш да съчетаеш двете - твърдостта да защитиш интереса си и човечността да не забравиш за кого го правиш - тогава политиката има смисъл.

С Надежда Нейнски разговаря Ивайло Нойзи Цветков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тази жена

    106 4 Отговор
    не е добре. Няма ли близки, които да се погрижат за нея?

    Коментиран от #17

    14:37 06.09.2026

  • 2 Егати

    74 4 Отговор
    Демокрацията

    14:37 06.09.2026

  • 3 Искрено

    87 7 Отговор
    Искаме свят без колективен запад и тия дето са за него!

    14:37 06.09.2026

  • 4 Ддд

    69 10 Отговор
    Наденце, сега след управленията на ГЕРБ, държавата прави 10 крачки назад, далече от демокрацията.
    Настъпва тихата диктатура, в която и ти имаш заслуга с последното служ. правителство.

    Коментиран от #19

    14:38 06.09.2026

  • 5 гаражната

    89 3 Отговор
    Свят без такива, като теб! "Нахранете журналистите"!

    14:38 06.09.2026

  • 6 Ммммм

    65 5 Отговор
    Въпросът е кога ще спреш да се показваш П. Л. А. Ши. Ли. Недоносено. Или отивай в404 еднопосочно

    14:38 06.09.2026

  • 7 Ти си

    72 5 Отговор
    Искам свят в който муцуни като твоите ги няма ......

    14:38 06.09.2026

  • 8 Овчар

    68 6 Отговор
    Ето го най голямото зло на България.Тумор който е недосегаем и се възпроизвежда заразявайки всичко наоколо..

    14:38 06.09.2026

  • 9 УВАЖАЕМА НЕЙНСКИ

    63 4 Отговор
    КОЙ ТЕ БРОЙ ТЕБЕ ТА ДАВАШ МНЕНИЕ .

    14:39 06.09.2026

  • 10 А50

    67 5 Отговор
    Ами хората показаха, но се правите на неразбрали. България без соросоиди, жълтопаветници, мутри, еничари , юпита, харвардци, костовисти и др. Седерунгели

    14:39 06.09.2026

  • 11 Сатана Z

    60 5 Отговор
    Чиба в Турция,кюпек!

    14:39 06.09.2026

  • 12 ......-

    50 3 Отговор
    Искаме свят без "социалните ви инженери".

    Дето са ти рода по к.Аша-ерна линия.

    14:40 06.09.2026

  • 13 пешо

    53 3 Отговор
    100% НЕ ВАШИЯ докарахте ни до просяшка тояга а вие сте милиардери

    14:40 06.09.2026

  • 14 Баба Гошка

    56 3 Отговор
    Може ли да спрете да давате гласност на тоз ненаяден бабишкерр? И снимките да спрете да не плашат децата? Да ходи да си харчи крадднатото и пенсията. Не й щем мнението.

    14:40 06.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Лумпен

    24 5 Отговор
    Червена бабичка!

    Коментиран от #35

    14:40 06.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ВИК

    46 4 Отговор
    Надежда и Нойзи не могат ли да разговарят tête-à-tête, а искат публика за великите си въпроси и отговори??? Трагедия!

    14:41 06.09.2026

  • 19 Али Гатор

    21 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ддд":

    Това е не е връщане назад а засилка за скок в писока космическата - междугалактическа демокрация.

    14:42 06.09.2026

  • 20 Тая пенсия

    34 3 Отговор
    Хазарин, защо още се намесва в политиката на БЪЛГАРИТЕ? Да си определя политиката само на хазарите: сащ, Израел и покрайнината

    14:42 06.09.2026

  • 21 А50

    28 2 Отговор
    Тази с този въпрос си заби страхотен автогол

    14:42 06.09.2026

  • 22 Мерси

    39 3 Отговор
    Не може крадците от Прехода, които опоскаха до кокъл държавата, крадливото СДС да дават мнение!
    Тази с женските си качества снигна до държавни висоти без срам!

    14:43 06.09.2026

  • 23 Повторение

    37 4 Отговор
    Повторение на фаталните исторически грешки на Царство България, отново във война с освободителката Русия, отново на страната на Германия, на германския капитал. Отново вървим уверено към поредната Нова Национална катастрофа. Този път срещу Иран, на страната на САЩ и Израел - най-агресивните държави в света. Хубавото е, че след това идва нов Народен съд.

    14:43 06.09.2026

  • 24 Със сигурност

    38 1 Отговор
    достойните хора не щем лъжлив свят който създават отпадъци като теб, подкрепящи фашисткият режим в Украйна.

    14:44 06.09.2026

  • 25 оня с коня

    36 1 Отговор
    доче.боклуции няма кой да ви чете пропагандата ви

    българия иска да бъде със русия

    всеки българин има ген на благодарност към свойте освободители

    а вие от дойче зелеето си ебте майката

    14:44 06.09.2026

  • 26 България иска

    30 0 Отговор
    Само български свят. Вие всичките, които ни налагате НЕбългарски светове, да се махате завинаги от тоя народ.. Идете където искате и там унищожавайте всичко. НЕ ТУКА!!!

    14:44 06.09.2026

  • 27 Евгени от Алфапласт

    23 1 Отговор
    Време й е да ходи при свекъра си. Рамзес II. И тогава светът за България ще стане с една идея по-малко лош.

    14:44 06.09.2026

  • 28 ХАРОН

    27 1 Отговор
    Питайте "НАРОДА",ма Пенке! Той, НАРОДА вече без кавички знае какво иска, колко му стиска и как да го получи. Нищо не зависи от вас- ораторите и оракулите. Хубаво е да се научите да слушате, защото отдавна не сте "на мода"!

    14:46 06.09.2026

  • 29 Кравария убер алес

    31 1 Отговор
    На Швейцария какво и е с 200 години неутралитет? Тая патица, и всичките сдсари и гербери и ПП де били трябва да чукат камъни в някоя мина. Разрушиха една индустриална страна, тук сега се строят само кооперации и складове. Леш от всякъде..

    14:46 06.09.2026

  • 30 Констатация

    31 1 Отговор
    """""Надежда Нейнски: "Въпросът е какъв свят иска България" """""" ------- Със сигурност НЕ този, който ти и такива като тебе искат!!!

    14:47 06.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Българин

    1 5 Отговор
    Българите винаги сме се нагаждали към по-силните и по-големите и така сме оцелявавли!
    Така че, нека атовете се ритат, а ние ще се починим на великите сили! Това е е ясно за всички!

    14:48 06.09.2026

  • 33 Тая на

    17 1 Отговор
    кащва трева е. И аз искам такава. Гледаш си през розови очила и си мислиш, че всичко, което хвърчи, е агнешки пържолки.

    14:48 06.09.2026

  • 34 оня с коня

    7 5 Отговор
    типично по Русофилски изразяваш Дебилско мнение ПРОТИВОПОЛОЖНО на реалността:НЕ Нейнски,НЕ читавите Хора с Евроатлантически Убеждения които с гласовете си вкараха БТ в НАТА,ЕС,Шенген и Еврозоната за "зле",а такива като тебе ХИЧ не са добре ,затова и Народът е казал:"Протестира и недоволстна тоя който е Зле,а не надвилия си на Масрафа!:)

    14:49 06.09.2026

  • 35 Лентяй

    20 1 Отговор

    До коментар #16 от "Лумпен":

    Не е червена, синя е. Но лапна имот който беше култов за "тоталитарния режим"- УБО гаражите. Там домуваха волците и ладите на червената номенклатура (буржоазия)! Нищо ново под Слънцето. Тука е така...

    14:49 06.09.2026

  • 36 ......-

    20 0 Отговор
    Баба Яга долетя с метлата!

    Даже е паркирана зад нея и завита със син парцал.

    14:49 06.09.2026

  • 37 ШЕФА

    28 1 Отговор
    България иска свят БЕЗ евролиберали,пед.... педоф..... кравари,натовци и изр.... като теб !!!

    14:50 06.09.2026

  • 38 Така Така

    19 1 Отговор
    Въпросът не е правилно поставен. Въпросът е иска ли България независимост и национална индентичност или иска да е безгласен васал на брюкселскага мафия

    14:50 06.09.2026

  • 39 Фейк на часа

    26 1 Отговор
    Въпросът е - ако България е една самоуважаваща се държава, госпожа Нейнски би трябвало да изкара остатъка от живота си в сливенския затвор.

    14:51 06.09.2026

  • 40 Дъртите фусти

    12 1 Отговор
    Да си лапат откраднатите пари и да си гледат старините!
    Тая въртележка само бръмчи! Пак за внимание се натиска!
    Ама нема!

    14:52 06.09.2026

  • 41 Мич

    19 0 Отговор
    България иска свят без САЩ, Израел и такива като вас продажници.

    14:52 06.09.2026

  • 42 Сусу Манарата

    12 1 Отговор
    Тая нямаше ли едно време ош-беш с германецо Ферхуйген?

    14:52 06.09.2026

  • 43 Пич

    23 0 Отговор
    Горката бабичка!!!
    Одъртя, и още "изгражда демокрация"!!!
    Живо доказателство, че за тъпотията ни лек има, ни времето помага!!!

    14:53 06.09.2026

  • 44 Без име

    14 0 Отговор
    На вниманието на службите, които би трябвало да четат и тук! Относно правата на украинците да придобиват шофьорска книжка в България! Видя им се скъпо и в мрежите публикуват възможност за ОНЛАЙН курсове в Молдова!!! Само това остава да видим - шифьорски книжки без практика! Но...за тях всичко може.

    Коментиран от #54

    14:53 06.09.2026

  • 45 Ще имате присъда

    19 0 Отговор
    На 10 ноември 1989 бе извършен най-големият грабеж на трудовите българи. Съграденото от тях през 45 години комунизъм, бе разграбено или зверски разрушено, именно под ръководството на Запада, западния капитал. Това скоро ще получи строга оценка, както на 9 септември 1944. Нов Народен съд.

    14:53 06.09.2026

  • 46 Българин

    12 0 Отговор
    Въпросът за България е,от кои лъжипартизанчета са си се пръкнала с останалите англосаксонски демократи,и колко милиарда задигнахте от държавната хазна

    14:54 06.09.2026

  • 47 Вътю Т Панчев

    13 0 Отговор
    Мухълът се взе много насериозно , иска нафталин

    14:54 06.09.2026

  • 48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор
    ДВ:
    - Защо Ви наричат "Гаражната Принцеса"❓
    НМ, упс НН😉:
    - Следващ въпрос❗

    14:54 06.09.2026

  • 49 истински демокраД

    14 0 Отговор
    Въпросът е: как да убедим всички, че хората искат това което искаме ние, когато на всички им е ясно, че хората искат точно обратното...

    14:54 06.09.2026

  • 50 ха ха

    17 0 Отговор
    я стига измислици и алабалистики , вие сте най големите боклуци заедно с олигарсите и техните орди от дс служители и селски интриганти

    14:54 06.09.2026

  • 51 Стара вещица правилния въпрос е

    13 0 Отговор
    Каква България иска българския народ , за света други вземат решенията

    14:55 06.09.2026

  • 52 Климакса в е настигнал

    8 0 Отговор
    Кукувица ченге !

    14:55 06.09.2026

  • 53 Софиянец

    16 0 Отговор
    Свят без евро фашисти, ционисти, англосаксонци и родни евроатлантически подлоги 👌

    14:55 06.09.2026

  • 54 Защо пускаш това тук?

    9 0 Отговор

    До коментар #44 от "Без име":

    Това е неолиберално издание, което е със силна русофобна насоченост.

    Ако искаш да свършиш нещо, намери сайта на МВР и прати сигнала си, заедно с линковете за тези незаконни курсове лично като оплакване към министър Демерджиев. Имаш това право и задължение като гражданин.

    14:56 06.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Потурнак

    2 1 Отговор
    пиши, пиши Потурко Пършав, пиши!
    Чувам как ти клюцат
    грязните пръстенца по клавишите,
    с любов към Надежда Неински,
    лепкави от лиги и храчки ...
    пиши !
    Заповед !!!

    Смъкни си Потурите и ги замени с гащиризони
    на Османска - Хазарска Червена Петолъчка на ДупДупето!

    14:58 06.09.2026

  • 57 ВЪПРОСЪТ Е КОГА НЕЙНСКА ЩЕ СЕДНЕ НА

    22 0 Отговор
    ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ СТОЛ ЗА ТОВА ЧЕ БЕШЕ НАГРАДЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ ЗА ГОЛЯМ ПРИНОС КЪМ НАЦИЗМА !

    14:58 06.09.2026

  • 58 Свят без теб.

    15 0 Отговор
    И боклуците, като теб.

    14:58 06.09.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Ъъъ

    14 2 Отговор
    "Украйна обърна играта. Видя се, че принципите могат да спрат една от най-големите армии, руската. Европа се пробуди и мобилизира, както отдавна не е правила. "

    Хахахаха....🤣
    Още една откачалка, дето е на халюциногенни....🤣

    15:00 06.09.2026

  • 61 Не и това

    14 0 Отговор
    Не искаме държавата който ни оставихте вие с Иван Костов!

    15:03 06.09.2026

  • 62 Стари чанти

    11 0 Отговор
    След попкремова, сега и тази. DW заприлича на йергенят пецияедишън.

    15:03 06.09.2026

  • 63 Бай Тошо

    14 0 Отговор
    това, онова ама Надка прилапка гаража на УБО и сега на това място острои една камара жилищни кооперации... демек стана мултимилионерка благодарение на наследството от комунизма... сега голяма демократка се пише,,,,,

    15:04 06.09.2026

  • 64 Хаха

    11 0 Отговор
    България НЕ иска точно такива, като тази и доче зеле!
    Прав беше онзи, който каза че шошорошоиди с отпаднала необхосимост и нулев рейтинг ще крякат все повече безпомощни по медиите, защото все оше има кой да плаща за да слушаме глупостите им....

    15:05 06.09.2026

  • 65 Анонимен

    9 0 Отговор
    Стига с тая нафталинка бе! Да иде на психиатър спешно!

    15:06 06.09.2026

  • 66 Да, да

    9 0 Отговор
    Без Надка Гаражната няма делник, няма празник!

    Коментиран от #70

    15:06 06.09.2026

  • 67 ДАЙ БОЖЕ НЕЙНСКА

    8 0 Отговор
    ДА ГОРИ ВЕЧНО В АДА ! НИЩО ДОБРО НЕ И ЖЕЛАЯ !ГАД ДОЛНА !

    15:08 06.09.2026

  • 68 алахулю фишер

    6 0 Отговор
    Какво да правят тия, дето от десетилетия слушат декларативни празни приказки на симулиращите каузи и идеи без пълнеж , дето не им се живее повече .

    15:09 06.09.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Гаражна,

    10 0 Отговор

    До коментар #66 от "Да, да":

    ама мъжа и от гаража на ЦК виж какъв блок и Кауфланд пръкна! И тая същата крадла седнала да ми обяснява какъв свят искала България! Само отпадък защитава украинският терористичен и фашистки режим!

    15:13 06.09.2026

  • 71 Компютър

    4 1 Отговор
    А кой управлява ДюпДюпето на другарката Неински по медиите?
    Сутрин и Вечер СранСранСрането управлява ДюпДюпДюпето на Неински,
    за посирване на Медиите с Хазаренски гевюндета от ДюпДюпДюпето!

    15:16 06.09.2026

  • 72 Гост

    6 0 Отговор
    С политици като вас, какъвто и свят да искаме, ние обикновените гражданя, е все тая, лелче!!! Вие, продажници ниедни, ще ни обяснявате, че имаме избор и можем да избираме. Глупости!!!

    15:21 06.09.2026

  • 73 ганю

    5 0 Отговор
    ами свят без фашисти , майцепродавци
    и безродници като вас
    38г ядете, крадете и ограбвате народа и най вече
    се
    ре
    те
    а народа до гушата в лай....

    15:23 06.09.2026

  • 74 Дзак

    0 1 Отговор
    Интервюто с Нана Гладиуш беше къде по-интересно!

    15:23 06.09.2026

  • 75 Анонимен

    0 0 Отговор
    Поне нямаше манипулативни въпроси и отговори!

    15:25 06.09.2026

  • 76 Али Турчинът

    2 2 Отговор
    Ало..госпожата с евро-атлантически ценности, като оня еврей Паси. Какво е спряла Украйна ма? Ама Путин е виновен че,не ги потроши още от началото. Та да видите Киев за колко дена.
    Хората в Европа искат да живеят с Русия. А не като вас да се правят на бабаити и плещят глупости с промитите ви мозъци.Демокрация ли? С това джавкане за демокрация за това сме в това положение. Вие я започнахте тази война. Точно Демократическата Партия на САЩ я започна. Ще правите преврати и мислите че, ще получите демокрация. Ще получите на коча топките. Ама Путин е страхливец че,досега не ги направи на миш-маш. Та да видите кон боб яде ли? Докато не си свалите гащите пред Путин, само бой по главите ви Демократическа.
    Изроди недоразвити.

    15:28 06.09.2026

  • 77 Ивайлов

    2 1 Отговор
    Нойзи,по важно е,че Надка никой не я иска,както и теб.Малко жена ти но мнооого малко от немай къде.Вие с Надка взаимно се рекламирате,но какво от това?Когато веднъж си станал зарезил е за винаги.Ти с пиянските си изцепки,а Нада с”нахранете журналистите”Ктай.Точка!!!!!

    15:33 06.09.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 ИЗОБЩО НЕ ЧЕТОХ

    3 0 Отговор
    МАЗНИЯ ПАСКВИЛ
    А КВО ИСКАМ
    СВЯТ БЕЗ ЛИЦЕМЕРИЕ ДВУЛИЧИЕ И МАЗНИ ЛЪЖИ
    БЕЗ НАГЛИ КРАЖБИ И ИЗКУСТВЕНА ИНФЛАЦИЯ
    ЗАЩИТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ПРАВА
    БЕЗ ДИВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И СТОКРАТНА РАЗЛИКА МЕЖДУ БЕДНИ И БОГАТИ
    И НАЙ ВЕЧЕ СЕКИ ДА ПЛАЩА НА КУ......ТЕ СЪС СОБСТВЕНИТЕ СИ ПАРИ

    15:36 06.09.2026

  • 80 Алоо, мих айловата

    2 0 Отговор
    забенца не ти останаха от гнусилярските ти сфир ки, поми о дол на

    15:37 06.09.2026

  • 81 ВВП

    0 0 Отговор
    България иска умни и работливи синове и дъщери..НЕ иска шорошки Опортюнисти.. мързеливци и нищо не можещи убитаци..Най малкото което иска е Нейнски..Айде ,кувара ,гарата ,Киев..

    15:39 06.09.2026

  • 82 Кой знае

    2 0 Отговор
    Ако България не беше се натискала толкова за ЕС и НАТО, можехме да имаме къде по-добри условия за членство. Нямаше да има затворени реактори и производства. Щяхме да имаме армия. Единствено мутрите. Но те пак са проблем и сега.

    15:40 06.09.2026

  • 83 Лошо нещо

    1 0 Отговор
    Лошо поличба
    Само разрухи вещае
    Няма я

    15:40 06.09.2026

  • 84 ВВП

    0 0 Отговор
    Зелю и Киев чакат ,Нейнски и Нойзито..ще ни спасяват от Путин..Айдиии..!!

    15:41 06.09.2026