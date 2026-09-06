Надежда Нейнски: "Въпросът е какъв свят иска България"

"Украйна обърна играта. Видя се, че принципите могат да спрат една от най-големите армии, руската. Европа се пробуди и мобилизира, както отдавна не е правила. Въпросът е за какъв свят е България", казва Надежда Нейнски.
ДВ: Вярвала ли си, че четвърт век след голямата национална мечта, за която и ти допринесе сериозно – влизането ни в НАТО, ЕС и Шенген, плюс падането на визите в началото на 2001 – пак ще си говорим за „ориентацията“ на България?
Надежда Нейнски: Изграждането на демокрация в България е дълъг и сложен процес, който не се изчерпва с членството в съюзи или с падането на визите. Всички те са по-скоро инструменти, чрез които придобиваме възможността да участваме в механизмите и процесите, които са в основата на демократичния свят. Но те не гарантират сами по себе си безпроблемен преход от тоталитарно към свободно общество. Защото в основата на истинската демокрация е демократичното мислене, а то се формира най-трудно и не зависи от това дали можеш да летуваш в Гърция или да работиш в Германия. И това го виждаме все по-ясно днес, когато - независимо, че се ползваме от всички предимства на свободния европейски живот - една немалка група хора в България тъгуват по времето на Тодор Живков, подкрепят авторитарния режим на Путин и ругаят Европа.
ДВ: Имам една теория – че нашественикът Путин в крайна сметка постигна приблизително само едно: създаването на смазваща украинска армия с помощта на Запада, както и огромна революция във военното дело, а именно – дроновата война. Коментирай, моля.
"Путин подцени способността на Украйна за съпротива"
Надежда Нейнски: Украинците припомниха на света какво означава да се бориш за земята си, за бъдещето си и в крайна сметка за честта си. Сякаш всички бяхме забравили какво означава това. Европа беше забравила. САЩ бяха забравили. Но по-интересното е, че Путин беше забравил. Затова и той подцени способността на Украйна за съпротива. Аз бях в Украйна, видях хората там. Това не бяха изплашени хора. Това бяха смели, решителни хора, които знаят, че нямат път назад. Назад са само пламъци. Тази решителност обърна хода на войната. Вместо за 3-4 дни да превземе Украйна със “специалната операция”, Путин води война вече повече от четири години и не е достигнал дори границите на административните райони, които се опитва да присвои чрез решение на Думата.
ДВ: Какво мислиш за външната ни политика и дипломацията в момента? И кой, ако позволиш тази шега, е „липсващият ѝ ръкав“ в по-общ смисъл?
Надежда Нейнски: Според мен “липсващият ръкав” е ясната стратегическа визия. Когато тя липсва, дипломацията започва да компенсира политиката, вместо да я провежда. За да имаш успешна дипломация, трябва да имаш успешна политика. Когато не знаеш къде отиваш, стигаш там, където най-малко очакваш. Удобно е да се криеш зад клишето “национален интерес”, но само до момента, в който се наложи да обясниш какво точно разбираш под тази формулировка и как точно го защитаваш. В политиката е важно кои са твоите съюзници и ако това не са партньорите от демократичните съюзи, в които членуваш, изборът ти не е голям. Остават ти авторитарните държави. А това вече го живяхме.
ДВ: Какво би направила в момента, ако отново беше външен министър? А - най-вече - как би реагирала на полуизговорените заплахи от страна на Иран?
Надежда Нейнски: Каквото съм правила и по време на двата мандата като външен министър - бих върнала доверието на партньорите ни. Бих участвала в изработването на общи решения, от които България има полза. Бих говорила аргументирано и със самочувствие за възможностите на България и за нейните интереси. Колкото до заплахите от Иран – тази държава заплашва демократичния свят. Когато си част от него и си убеден в правотата на позицията си, заплахите не действат. Такива са правилата в политиката и в живота. Когато си разколебан и нерешителен, противниците го усещат. Както хищниците усещат миризмата на страха на жертвата и се настървяват повече. Предимството да имаш партньори е и в това да се ползваш от колективната защита и сигурност.
ДВ: Наскоро ген. Николай Плотников от руската академия на ФСБ подметна, че България осигурявала голяма част от оръжието и едва ли не 40% от дизеловото гориво за украинската армия. Това как ти звучи?
Надежда Нейнски: Не е тайна, че България оказва помощ на Украйна още от самото начало на конфликта. Българските военни заводи работят 24/7 и предоставеното оръжие беше ключово, особено през първите месеци, преди да се структурира военната помощ от ЕС. Ваденето на скелети от гардероба от правителството на Радев в случая е популистко и безотговорно.
ДВ: Защо се създава усещането, особено и властово напоследък, че не съчувстваме на нападнатите украинци, а търсим славянофилски и русофилски оправдания на Путиновата агресия?
"Най-големият стратегически провал за Путин"
Надежда Нейнски: За съжаление, не е само усещане. Искам да напомня, че украинците също са славяни, по-точно “източни славяни”, и украинският език е източнославянски език, заедно с руския и беларуския. Украинците са православни християни и точно тук е проблемът на Русия. Че Украинската църква получи от Вселенския патриарх автокефалия (право за самостоятелно управление) и така Москва загуби значителна част от претенцията си за изключителен църковен контрол и влияние върху Украйна. За Путин Украйна беше ключова не само геополитически, но и цивилизационно религиозно. С дълго изгражданата концепция за „Святая Русь“, обхващаща Русия, Украйна и Беларус. Украйна обаче обърна цялата конструкция и това е най-големият стратегически провал за Путин. Затова не разбирам геополитическия лобизъм на Радев за отмяната на санкциите срещу руския патриарх. А какво кара част от българите да мразят украинците - за това, че не искат да отстъпят земята си на агресора - ми е трудно да разбера. Да симпатизираш на агресора, а не на жертвата, е тежка диагноза, по която трябва да се произнесат психиатрите.
ДВ: Какво мислиш за външната „трансакционна“ политика на Тръмп, както я наричам? Срещала си се дори с Кисинджър, ерго, можеш да направиш вероятно сравнението с цялата там днешна група във властта, начело с Хегсет. Ще добавя и цитат от последния – че вече няма и не трябва да има съюзи, базирани на принципи, а само периодично „предоговаряне“.
Надежда Нейнски: Технологиите взривиха света, който познаваме. Чрез социалните мрежи Нобеловият лауреат се изравни по значимост със скролващия в кафенето тийнейджър. Всичко вече изглежда леснодостъпно, информацията вече не е монопол само на четящия и знаещия. Бариерите започнаха да падат една след друга пред очите ни. И ако в началото това създаваше усещане за мощ и свобода, то постепенно осъзнахме, че се заличиха всички червени линии. Принципите започнаха да изглеждат старомодно и онези, които ги спазваха, постепенно започнаха да губят влияние. Всичко е сделка, казва Тръмп. Не трябва да има съюзи, а само предоговаряне, казва Хегсет. И понеже тези гласове идват от най-могъщата държава, всички се заслушват. Добре дошло за Путин. Добре дошло за Китай. За малките остава да се нагаждат и да слушат. Но Украйна наистина обърна играта. Видя се, че принципите са способни да спрат една от най големите армии, руската. Европа се пробуди и се мобилизира, както отдавна не е правила. Предстои да видим в какъв свят ще живеем. Въпросът тук е за какъв свят е България.
"Въпросът, който трябва да си зададем, е: какъв свят искаме да има след 10–20 години"
ДВ: Какво изобщо мислиш за дипломацията днес в Първия свят, която очевидно се базира на краткотрайни интереси? Днес почти никъде нямаме лорд Палмерстън, камо ли пък споменатия покоен Кисинджър. Какво имаме?
Надежда Нейнски: Проблемът не е, че днешните държави преследват краткосрочни интереси. Те винаги са го правили. Проблемът е, че все по-често краткосрочният интерес не е подчинен на дългосрочна стратегия. Това е огромната разлика с Кисинджър. Той умееше да направи сделка с противник, без да променя стратегическата си оценка за него. И точно това е нещото, което днес често липсва: да можеш да разговаряш с противника, без да се превръщаш в негов политически съюзник, да можеш да защитиш интереса си, без да променяш идентичността и стратегическата си посока.
Днес Радев говори за многополюсен свят и баланс между велики сили, но има огромна разлика: Кисинджър използваше баланса на силите, за да създава стратегия. Докато при Радев “многопластовата дипломация” става самата стратегия. Т.е. Америка днес е силна, значи сме в добри отношения с Америка. Утре Китай става по-силен, трябва да сме близо до Китай. След това - Русия може да бъде фактор, трябва да говорим с Русия. Това не е многопластова дипломация, това е реактивна дипломация. Стратегическата логика е обратната. Въпросът, който трябва да си зададем, е: какъв свят искаме да има след 10–20 години и какво трябва да направим днес, за да го постигнем? За мен многопластовата дипломация означава да можем да говорим с всички, без да губим представа кои сме, къде сме и какво целим. Кисинджър можеше да разговаря с Москва и Пекин, без някой да се съмнява къде стои Америка. А Палмерстън, понеже го припомняш, казваше: „Ние нямаме вечни съюзници и нямаме вечни врагове. Нашите интереси са вечни и е наш дълг да ги следваме”. Но Великобритания на Палмерстън през 19-ти век е империя и велика сила.
ДВ: България не е и няма да бъде.
Надежда Нейнски: Затова ние трябва да добавим: „Имаме вечни интереси и ги защитаваме чрез съюзите, които увеличават способността ни да ги защитаваме.“ Трябва да имаме три ключови неща: предвидимост за съюзниците, възможност за диалог с противниците и дългосрочна национална стратегия.
ДВ: Добре, а каква трябва да е изобщо новата българска доктрина за външна политика, ако приемем, че има спешна нужда от такава?
"Стратегическото лъкатушене в политиката е разрушително", казва бившата външна министърка
Надежда Нейнски: България няма ясна стратегическа перспектива за мястото си в международните отношения. „Многовекторната" политика може да работи само ако всички нейни елементи са около една стратегическа ос, защото стратегическото лъкатушене е разрушително. България не се нуждае от доктрина, която да ѝ казва какво да мисли. Нуждае се от стратегически фокус, без комплекси, без предразсъдъци и без да пропилява вече натрупаната политическа тежест.
ДВ: И може би външен светоглед, според който трябва да анализираме и спокойно да интернализираме света такъв, какъвто е, а не такъв, какъвто бихме искали да бъде.
Надежда Нейнски: Да, чудесно казано. България трябва да знае какви са нейните предимства, къде са нейните интереси и как може да превърне географското си положение, членството си в ЕС и НАТО и регионалната си роля в реална политическа тежест. Това не означава да се затваряме в един вектор, нито да балансираме между всички. Означава да имаме ясна посока и достатъчно кураж, когато българският интерес го изисква. Най-голямата опасност днес не е, че България няма достатъчно възможности. Опасността е да не разпознае съществуващите и пак чрез лъкатушене да загуби позиции, които вече е извоювала. В свят, който се променя толкова бързо, липсата на стратегически фокус има цена. А загубеното доверие и влияние се възстановяват много по-трудно, отколкото се губят.
"И до днес не мога да гледам на външната политика като на игра на интереси"
ДВ: Може ли да ми дадеш и нещо емоционално за край? Кажи ми един момент от началната битка за българските медици в Либия, който винаги ще помниш – като външен министър, но може би и като жена и майка.
Надежда Нейнски: Либия беше един от първите моменти, в които много ясно разбрах колко опасно е една държава да няма собствена стратегическа преценка за случващото се около нея. Тогава България вече беше направила своя цивилизационен и политически избор. Ние вървяхме към НАТО и Европейския съюз. Но все още не бяхме членове нито на НАТО, нито на ЕС. Това беше важно обстоятелство, което Кадафи много добре разбираше. За него медиците не бяха просто обвиняеми по едно дело. Той използваше случая като геополитически инструмент. Затова за нас битката беше толкова тежка - от една страна, да защитим българските граждани, от друга, да не позволим България да бъде превърната в инструмент в чужда геополитическа игра. Когато си външен министър, виждаш преди всичко държавата, институциите, дипломатическите канали, международния натиск. Но зад всичко това стоят шест човешки съдби и шест семейства, които всеки ден чакат близките си. Тогава преставаш да мислиш само като министър.
Аз също имам деца, както припомняш добре. И когато си майка, има една граница, която не можеш да преминеш с професионална дистанция. Тогава разбираш защо трябва да продължиш. Не защото знаеш, че ще успееш. А защото нямаш право да се откажеш. Огромната отговорност да знаеш, че зад всяко дипломатическо решение стоят човешки животи. И вероятно затова и до днес не мога да гледам на външната политика като на игра на интереси. Да, интересите са важни, но зад тях винаги трябва да виждаш човека. И когато можеш да съчетаеш двете - твърдостта да защитиш интереса си и човечността да не забравиш за кого го правиш - тогава политиката има смисъл.
С Надежда Нейнски разговаря Ивайло Нойзи Цветков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тази жена
Коментиран от #17
14:37 06.09.2026
2 Егати
14:37 06.09.2026
3 Искрено
14:37 06.09.2026
4 Ддд
Настъпва тихата диктатура, в която и ти имаш заслуга с последното служ. правителство.
Коментиран от #19
14:38 06.09.2026
5 гаражната
14:38 06.09.2026
6 Ммммм
14:38 06.09.2026
7 Ти си
14:38 06.09.2026
8 Овчар
14:38 06.09.2026
9 УВАЖАЕМА НЕЙНСКИ
14:39 06.09.2026
10 А50
14:39 06.09.2026
11 Сатана Z
14:39 06.09.2026
12 ......-
Дето са ти рода по к.Аша-ерна линия.
14:40 06.09.2026
13 пешо
14:40 06.09.2026
14 Баба Гошка
14:40 06.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Лумпен
Коментиран от #35
14:40 06.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ВИК
14:41 06.09.2026
19 Али Гатор
До коментар #4 от "Ддд":Това е не е връщане назад а засилка за скок в писока космическата - междугалактическа демокрация.
14:42 06.09.2026
20 Тая пенсия
14:42 06.09.2026
21 А50
14:42 06.09.2026
22 Мерси
Тази с женските си качества снигна до държавни висоти без срам!
14:43 06.09.2026
23 Повторение
14:43 06.09.2026
24 Със сигурност
14:44 06.09.2026
25 оня с коня
българия иска да бъде със русия
всеки българин има ген на благодарност към свойте освободители
а вие от дойче зелеето си ебте майката
14:44 06.09.2026
26 България иска
14:44 06.09.2026
27 Евгени от Алфапласт
14:44 06.09.2026
28 ХАРОН
14:46 06.09.2026
29 Кравария убер алес
14:46 06.09.2026
30 Констатация
14:47 06.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Българин
Така че, нека атовете се ритат, а ние ще се починим на великите сили! Това е е ясно за всички!
14:48 06.09.2026
33 Тая на
14:48 06.09.2026
34 оня с коня
14:49 06.09.2026
35 Лентяй
До коментар #16 от "Лумпен":Не е червена, синя е. Но лапна имот който беше култов за "тоталитарния режим"- УБО гаражите. Там домуваха волците и ладите на червената номенклатура (буржоазия)! Нищо ново под Слънцето. Тука е така...
14:49 06.09.2026
36 ......-
Даже е паркирана зад нея и завита със син парцал.
14:49 06.09.2026
37 ШЕФА
14:50 06.09.2026
38 Така Така
14:50 06.09.2026
39 Фейк на часа
14:51 06.09.2026
40 Дъртите фусти
Тая въртележка само бръмчи! Пак за внимание се натиска!
Ама нема!
14:52 06.09.2026
41 Мич
14:52 06.09.2026
42 Сусу Манарата
14:52 06.09.2026
43 Пич
Одъртя, и още "изгражда демокрация"!!!
Живо доказателство, че за тъпотията ни лек има, ни времето помага!!!
14:53 06.09.2026
44 Без име
Коментиран от #54
14:53 06.09.2026
45 Ще имате присъда
14:53 06.09.2026
46 Българин
14:54 06.09.2026
47 Вътю Т Панчев
14:54 06.09.2026
48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
- Защо Ви наричат "Гаражната Принцеса"❓
НМ, упс НН😉:
- Следващ въпрос❗
14:54 06.09.2026
49 истински демокраД
14:54 06.09.2026
50 ха ха
14:54 06.09.2026
51 Стара вещица правилния въпрос е
14:55 06.09.2026
52 Климакса в е настигнал
14:55 06.09.2026
53 Софиянец
14:55 06.09.2026
54 Защо пускаш това тук?
До коментар #44 от "Без име":Това е неолиберално издание, което е със силна русофобна насоченост.
Ако искаш да свършиш нещо, намери сайта на МВР и прати сигнала си, заедно с линковете за тези незаконни курсове лично като оплакване към министър Демерджиев. Имаш това право и задължение като гражданин.
14:56 06.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Потурнак
Чувам как ти клюцат
грязните пръстенца по клавишите,
с любов към Надежда Неински,
лепкави от лиги и храчки ...
пиши !
Заповед !!!
Смъкни си Потурите и ги замени с гащиризони
на Османска - Хазарска Червена Петолъчка на ДупДупето!
14:58 06.09.2026
57 ВЪПРОСЪТ Е КОГА НЕЙНСКА ЩЕ СЕДНЕ НА
14:58 06.09.2026
58 Свят без теб.
14:58 06.09.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Ъъъ
Хахахаха....🤣
Още една откачалка, дето е на халюциногенни....🤣
15:00 06.09.2026
61 Не и това
15:03 06.09.2026
62 Стари чанти
15:03 06.09.2026
63 Бай Тошо
15:04 06.09.2026
64 Хаха
Прав беше онзи, който каза че шошорошоиди с отпаднала необхосимост и нулев рейтинг ще крякат все повече безпомощни по медиите, защото все оше има кой да плаща за да слушаме глупостите им....
15:05 06.09.2026
65 Анонимен
15:06 06.09.2026
66 Да, да
Коментиран от #70
15:06 06.09.2026
67 ДАЙ БОЖЕ НЕЙНСКА
15:08 06.09.2026
68 алахулю фишер
15:09 06.09.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Гаражна,
До коментар #66 от "Да, да":ама мъжа и от гаража на ЦК виж какъв блок и Кауфланд пръкна! И тая същата крадла седнала да ми обяснява какъв свят искала България! Само отпадък защитава украинският терористичен и фашистки режим!
15:13 06.09.2026
71 Компютър
Сутрин и Вечер СранСранСрането управлява ДюпДюпДюпето на Неински,
за посирване на Медиите с Хазаренски гевюндета от ДюпДюпДюпето!
15:16 06.09.2026
72 Гост
15:21 06.09.2026
73 ганю
и безродници като вас
38г ядете, крадете и ограбвате народа и най вече
се
ре
те
а народа до гушата в лай....
15:23 06.09.2026
74 Дзак
15:23 06.09.2026
75 Анонимен
15:25 06.09.2026
76 Али Турчинът
Хората в Европа искат да живеят с Русия. А не като вас да се правят на бабаити и плещят глупости с промитите ви мозъци.Демокрация ли? С това джавкане за демокрация за това сме в това положение. Вие я започнахте тази война. Точно Демократическата Партия на САЩ я започна. Ще правите преврати и мислите че, ще получите демокрация. Ще получите на коча топките. Ама Путин е страхливец че,досега не ги направи на миш-маш. Та да видите кон боб яде ли? Докато не си свалите гащите пред Путин, само бой по главите ви Демократическа.
Изроди недоразвити.
15:28 06.09.2026
77 Ивайлов
15:33 06.09.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 ИЗОБЩО НЕ ЧЕТОХ
А КВО ИСКАМ
СВЯТ БЕЗ ЛИЦЕМЕРИЕ ДВУЛИЧИЕ И МАЗНИ ЛЪЖИ
БЕЗ НАГЛИ КРАЖБИ И ИЗКУСТВЕНА ИНФЛАЦИЯ
ЗАЩИТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ПРАВА
БЕЗ ДИВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И СТОКРАТНА РАЗЛИКА МЕЖДУ БЕДНИ И БОГАТИ
И НАЙ ВЕЧЕ СЕКИ ДА ПЛАЩА НА КУ......ТЕ СЪС СОБСТВЕНИТЕ СИ ПАРИ
15:36 06.09.2026
80 Алоо, мих айловата
15:37 06.09.2026
81 ВВП
15:39 06.09.2026
82 Кой знае
15:40 06.09.2026
83 Лошо нещо
Само разрухи вещае
Няма я
15:40 06.09.2026
84 ВВП
15:41 06.09.2026