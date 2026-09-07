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Започва книжното изложение „Алея на книгата“ в София

Започва книжното изложение „Алея на книгата“ в София

7 Септември, 2026 11:38 360 3

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За деня са планирани и срещи с Анна Палазова, Мариана Пенчева, Петя Кокудева, Мария Касимова-Моасе, Богдана Трифонова и Надежда Трифонова, Живка Иванова и Анна Норт

Започва книжното изложение „Алея на книгата“ в София - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Започва книжното изложение „Алея на книгата“ в София, което ще се проведе до 13 септември на столичния булевард „Витоша“ и в парка пред Националния дворец на културата. Официалното откриване ще се състои от 17:30 ч. в Литературния кът – специално изградената и най-голяма шатра на Културната програма, съобщава БТА.

Започва книжното изложение „Алея на книгата“ в София
Снимка: БГНЕС

От 12:00 ч. в шатрата на издателство „Вижън букс“ читателите ще могат да се срещнат с Чавдар Атанасов – автор на „Книга за парите за деца и тийнейджъри“ – първата детска образователна книга за финансова грамотност, написана от български автор, и поредицата „Вицове за деца“.

От 18:00 ч. в Литературния кът ще се състои среща с автограф с авторката на исторически романи Галина Златарева, която ще представи новата си книга „Борис и неговите синове“.

От 18:00 ч. в шатрата на издателство „Библиотека България“ ще има среща с автограф с географа и пътешественик Марина Стоева, на която тя ще представи дебютната си книга в художествената литература – сборникът „Съдбовен полет и други разкази“.

За деня са планирани и срещи с Анна Палазова, Мариана Пенчева, Петя Кокудева, Мария Касимова-Моасе, Богдана Трифонова и Надежда Трифонова, Живка Иванова и Анна Норт.

БТА ще има за трета поредна година Национален пресклуб на книгата в рамките на „Алея на книгата“ в София. Той е сред 43-те национални пресклубове на Агенцията в страната и извън България, като два от пресклубовете са непостоянни - на борда на първия български военен научно-изследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ и на панаири на книгите.


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