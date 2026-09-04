Летните вируси се увеличават в Благоевград

Повишение на случаите на летни вируси отчитат инфекционистите в Благоевград. Най-честите оплаквания са свързани със стомашно-чревни инфекции, които протичат бързо, но могат да доведат до сериозна дехидратация. Инфекциозното отделение в града е почти запълнено, като към момента има две свободни легла. Лекарите предупреждават хората да не подценяват симптомите и да търсят медицинска помощ навреме, съобщава БНТ.

д-р Румен Новоселски, завеждащ инфекциозното отделение на МБАЛ-Благоевград: „В момента съществува страшно много така наречената чревна заболеваемост. Най-често случаите са с оплаквания, свързани с гадене, повръщане, понякога фебрилитет и диарични изхождания.“

По думите на д-р Румен Новосевски, завеждащ на инфекциозното отделение, тази година няма нещо необичайно по отношение на стомашно-чревните инфекции, но се наблюдава известно увеличение на заболеваемостта. Симптомите могат да се появят много бързо. Сред първите признаци са гадене и повръщане, след което могат да се появят отпадналост, липса на апетит и диария.

д-р Румен Новоселски, завеждащ инфекциозното отделение на МБАЛ-Благоевград: „Тези вируси много бързо предизвикват чревни заболявания. Най-честите първи симптоми са гадене и повръщане. Освен това хората са астенодинамични, което означава отпаднали, отпуснати, проявява се безапетитие и обикновено диаричните изхождания започват след това. Но много често диаричните изхождания са първите признаци на самото заболяване.“

Опасността не е само в загубата на течности, а и в нарушаването на електролитния баланс в организма. Лекарят предупреждава, че дехидратацията може да се развие много бързо, особено при повръщане.

„Много бързо се развива симптоматиката, много бързо се развива тази дехидратация. Оводняването, тоест дехидратацията, обикновено през устата се осъществява много бавно и несигурно. Когато човек има повръщане и поема течности в по-големи количества, много често симптомите на гадене и повръщане се задълбочават.“

Затова специалистът препоръчва медицинска помощ да се търси своевременно, а не едва когато състоянието стане тежко. Според д-р Новосевски не бива да се разчита единствено на това, че симптомите ще отшумят за два-три дни.

„Моята препоръка е при първите симптоми, когато забележат гадене и повръщане, да потърсят медицинска помощ. Това не е нещо нормално за човешкия организъм.“

По думите му бързото развитие на дехидратацията е една от основните причини заболяването да не бъде подценявано. Стомашно-чревните инфекции засягат хора от всички възрастови групи. При децата обаче обезводняването може да настъпи по-бързо.

„Разпространено е във всички възрастови групи. Обикновено децата много по-бързо се дехидратират и затова при тях се търси по-често и по-рано медицинска помощ.“

В инфекциозното отделение постъпват пациенти от различни райони на Благоевград. По думите на специалиста увеличението на случаите не е свързано с проблеми във водоснабдяването. В голяма част от случаите причинителите са вируси, които се разпространяват основно по фекално-орален път, включително чрез замърсени ръце.

д-р Румен Новоселски, завеждащ инфекциозното отделение на МБАЛ-Благоевград: „Това определено са вирусни инфекции, в основната част от случаите, които водят до стомашно-чревни заболявания. Те се пренасят основно по пътя на мръсните ръце.“

Основната препоръка е стриктната хигиена.

„Това, което мога да препоръчам на хората, е задължителна дезинфекция на ръцете. След преминаване през тоалетната ръцете трябва да се мият задължително със сапун и вода и по възможност да се използват и дезинфектанти, защото мръсните ръце са основният начин, по който става заразяването.“

Отделението работи денонощно и приема пациенти седем дни в седмицата. Към момента свободните места са само две.

„Инфекциозното отделение работи и приема пациенти 24 часа, 7 дни в седмицата. Определено местата не са в излишък. По принцип отделението е почти пълно и е почти на максимален капацитет. В момента, например, имаме само две свободни места.“

При необходимост обаче могат да бъдат осигурени допълнителни легла.

„При необходимост има разбиране от ръководството на болницата. Такива могат да се осигурят, включително и с осигуряване на легла както в това отделение. Ако е необходимо, могат да се преструктурират и други отделения, с цел да се постигне решаване на въпроса - тоест приемане на всички болни, които се нуждаят от лечение.“

Лекарите отново напомнят основните мерки за предпазване от летните вируси – добра хигиена на ръцете, внимателно съхранение и консумация на храните и достатъчен прием на течности при поява на симптоми. При гадене, повръщане, диария и признаци на обезводняване не бива да се чака състоянието да се влоши, а да се потърси медицински съвет.