Гори сметище до столичния квартал "Филиповци". Има задимяване в голяма част от София

Гори сметище до жк „Филиповци“, съобщи във фейсбук кметът на столичния район „Люлин“ Георги Тодоров, цитиран от БТА. Той информира, че на място са екипи на пожарната и полицията.

Има задимяване в район „Люлин“ и в голяма част от София. Препоръчваме на гражданите да не излизат навън и да затворят плътно прозорците и вратите на жилищата си, информира още районният кмет. Тодоров обръща внимание, че задимяването може да е опасно за деца и хора с хронични заболявания. Той съобщи, че е в контакт с областния управител на София за координиране на действията.

От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) казаха за БТА, че се е запалило нерегламентирано сметище. Сигналът е постъпил в 3:00 часа през нощта. В момента пожарът е локализиран, посочиха от ГДПБЗН. На място са три екипа огнеборци.