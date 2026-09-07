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Гори сметище до столичния квартал "Филиповци". Има задимяване в голяма част от София

Гори сметище до столичния квартал "Филиповци". Има задимяване в голяма част от София

7 Септември, 2026 11:43 503 18

  • сметище-
  • филиповци-
  • пожар-
  • софия-
  • задимяване

От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) казаха, че сигналът е постъпил в 3:00 часа през нощта. В момента пожарът е локализиран. На място са три екипа огнеборци. 

Гори сметище до столичния квартал "Филиповци". Има задимяване в голяма част от София - 1
Снимка: Фейсбук / Георги Тодоров
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гори сметище до жк „Филиповци“, съобщи във фейсбук кметът на столичния район „Люлин“ Георги Тодоров, цитиран от БТА. Той информира, че на място са екипи на пожарната и полицията.

Има задимяване в район „Люлин“ и в голяма част от София. Препоръчваме на гражданите да не излизат навън и да затворят плътно прозорците и вратите на жилищата си, информира още районният кмет. Тодоров обръща внимание, че задимяването може да е опасно за деца и хора с хронични заболявания. Той съобщи, че е в контакт с областния управител на София за координиране на действията.

От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) казаха за БТА, че се е запалило нерегламентирано сметище. Сигналът е постъпил в 3:00 часа през нощта. В момента пожарът е локализиран, посочиха от ГДПБЗН. На място са три екипа огнеборци.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 МВР служител

    6 2 Отговор
    Избирателите на ГЕРБ ново начало ще правят зулуми и произшествия до като не видят двамата главанаци по очи с белезници в сутрешния блок на Нова. Прасето Цацаров е виновен за тази свинщина

    11:48 07.09.2026

  • 3 БОВ !

    3 5 Отговор
    Новата Политика !

    На Радев !

    11:48 07.09.2026

  • 4 време е АЕЦа да гръмне

    2 1 Отговор
    Горим Българийо, горим,
    и бързо се превръщаме във пепел.
    И никой не разбра дори,
    защо не зърваме небето светло.

    Мълчим Българийо, мълчим,
    задавени и все обезличени.
    С невиждащи за Бог очи,
    невярващи и премирени.

    Търпим Българийо, търпим,
    не щем да се събудим от кошмара.
    Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
    и йощ тътрим... влачим си самара.

    Коментиран от #18

    11:49 07.09.2026

  • 5 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 1 Отговор
    2007г.Старозагорско гори.52 пожарни коли,багери от мините,стотици пожарникари и доброволци не могат да угасят огъня.Емел Етем звъни в Русия и Путин изпраща самолет Ил-72 който може да хвърля 72 тона вода.Кугъра може до 2 тона.Старозагорци го посрещат с ликуване.Пожарът е изгасен и самолета отлита да гаси в Сърбия.Сега България произвежда снаряди за да убива руснаци.Да гори навеки неблагодарницата!

    Коментиран от #11

    11:50 07.09.2026

  • 6 честен ционист

    10 0 Отговор
    Ама вие как си мислите се освобождават сметищата? Нали не вярвате в приказки за розови понита и рециклиране?

    11:50 07.09.2026

  • 7 А дали

    3 0 Отговор
    Горят местните хлебарки...?!

    11:55 07.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Самолетът беше Ил-76ТД с противопожарна система ВАП-2, побираща 42 тона вода на един заход. Един от най-мощните противопожарни самолети в света, който се преоборудва от товарен на противопожарен за под два часа време.

    12:04 07.09.2026

  • 12 Хааххх

    3 0 Отговор
    Ще дишате мизерия булгари глупаци,след някоя друга година и в резерват като едно дете не правите.

    12:04 07.09.2026

  • 13 НАЦИОНАЛИСТ

    1 0 Отговор
    ХВАЛА НА км€тч€то НА РАЙОН "ЛЮЛИН"- г€ ор ги то до ров И н€говата $€м€йна прият€лка -
    "€коложката" т€ ди кръ$ та но вЪ!
    "ХУБАВА "РАБОТА, АМА $и ган $ка(кв. "ФИЛИПОВЦИ" ИМА $и ган $ко Г€то- €л€к то ра та НА
    П€ Д€ рад€в)!

    12:05 07.09.2026

  • 14 редник

    6 0 Отговор
    Ало, журналисти има ли?

    ЗА пореден път някаква "официална" информация и толкоз!
    А въпроси има - кой направи сметището, от колко време го има и защо общината не го е премахнала?
    Ами сега люлинци, ако си извадят масово болнични и тръгнат да съдят общината с един колективен иск - София ще фалира...

    12:06 07.09.2026

  • 15 Ч€рв€н Бой ко Но €в

    1 0 Отговор
    Я КАК РАЗ В€Д ЧИК ЗНАЮ,ЧТО ЭТО Д€ЛО РУС СКИХ СПЕЦ СЛУЖБ!

    12:07 07.09.2026

  • 16 Троян

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ама":

    Откаченото е че София е пълна със селяндурско а троянския балкан е пълен със имения на софиянци които живеят тук.Абе....

    12:08 07.09.2026

  • 17 Свиквайте

    0 0 Отговор
    Това си е нещо нормално.

    12:19 07.09.2026

  • 18 Хах

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "време е АЕЦа да гръмне":

    Влача си шлейфа на рокличките и не търпя друго, освен себе си!

    12:21 07.09.2026

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