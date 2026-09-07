Гори сметище до столичния квартал "Филиповци". Има задимяване в голяма част от София

Гори сметище до жк „Филиповци“, съобщи във фейсбук кметът на столичния район „Люлин“ Георги Тодоров, цитиран от БТА. Той информира, че на място са екипи на пожарната и полицията.
Има задимяване в район „Люлин“ и в голяма част от София. Препоръчваме на гражданите да не излизат навън и да затворят плътно прозорците и вратите на жилищата си, информира още районният кмет. Тодоров обръща внимание, че задимяването може да е опасно за деца и хора с хронични заболявания. Той съобщи, че е в контакт с областния управител на София за координиране на действията.
От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) казаха за БТА, че се е запалило нерегламентирано сметище. Сигналът е постъпил в 3:00 часа през нощта. В момента пожарът е локализиран, посочиха от ГДПБЗН. На място са три екипа огнеборци.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 МВР служител
11:48 07.09.2026
3 БОВ !
На Радев !
11:48 07.09.2026
4 време е АЕЦа да гръмне
и бързо се превръщаме във пепел.
И никой не разбра дори,
защо не зърваме небето светло.
Мълчим Българийо, мълчим,
задавени и все обезличени.
С невиждащи за Бог очи,
невярващи и премирени.
Търпим Българийо, търпим,
не щем да се събудим от кошмара.
Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
и йощ тътрим... влачим си самара.
Коментиран от #18
11:49 07.09.2026
5 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #11
11:50 07.09.2026
6 честен ционист
11:50 07.09.2026
7 А дали
11:55 07.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Факт
До коментар #5 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Самолетът беше Ил-76ТД с противопожарна система ВАП-2, побираща 42 тона вода на един заход. Един от най-мощните противопожарни самолети в света, който се преоборудва от товарен на противопожарен за под два часа време.
12:04 07.09.2026
12 Хааххх
12:04 07.09.2026
13 НАЦИОНАЛИСТ
"€коложката" т€ ди кръ$ та но вЪ!
"ХУБАВА "РАБОТА, АМА $и ган $ка(кв. "ФИЛИПОВЦИ" ИМА $и ган $ко Г€то- €л€к то ра та НА
П€ Д€ рад€в)!
12:05 07.09.2026
14 редник
ЗА пореден път някаква "официална" информация и толкоз!
А въпроси има - кой направи сметището, от колко време го има и защо общината не го е премахнала?
Ами сега люлинци, ако си извадят масово болнични и тръгнат да съдят общината с един колективен иск - София ще фалира...
12:06 07.09.2026
15 Ч€рв€н Бой ко Но €в
12:07 07.09.2026
16 Троян
До коментар #10 от "Ама":Откаченото е че София е пълна със селяндурско а троянския балкан е пълен със имения на софиянци които живеят тук.Абе....
12:08 07.09.2026
17 Свиквайте
12:19 07.09.2026
18 Хах
До коментар #4 от "време е АЕЦа да гръмне":Влача си шлейфа на рокличките и не търпя друго, освен себе си!
12:21 07.09.2026