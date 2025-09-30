Новини
Киселова: Ще подкрепим инициативи на здравните експерти за превенция срещу затлъстяването

30 Септември, 2025

Киселова: Ще подкрепим инициативи на здравните експерти за превенция срещу затлъстяването

Председателят на парламента цитира статистика, според която над 40% от хората в България над 18 години имат проблем, свързан със затлъстяването

Киселова: Ще подкрепим инициативи на здравните експерти за превенция срещу затлъстяването - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Ролята на Народното събрание е да дискутира проблеми, които са значими дългосрочно, и това е една от възможностите на днешната кръгла маса за проблема със затлъстяването - да се даде по-голяма и по-широка гласност. Това каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова при откриването на кръгла маса в Народното събрание "(не?)Победимите пандемии – Затлъстяването".

Председателят на парламента цитира статистика, според която над 40% от хората в България над 18 години имат проблем, свързан със затлъстяването, а всеки един от трима ученици е с проблем с теглото преди да е навършил 18 години.

Наталия Киселова увери здравните експерти, че каквото е възможно, ще бъде направено от Народното събрание - от приемането на стратегията срещу затлъстяването през отделни инициативи на парламента. Ще се стремим да обръщаме внимание на този тих враг - застоялия начин на живот и неговите негативни последици, защото сърдечносъдовите заболявания са само една част от последиците на затлъстяването, каза още тя.

Според Наталия Киселова дългосрочната превенция трябва да преминава през промени и ангажименти на образователната система от яслите до университетите не само с промяна в храненето и повече движение, но и с опасностите, които ни дебнат на всеки ъгъл, като вредни храни и застоялия начин на живот. Тя направи сравнение с преди 100 години, когато нашите баби и дядовци са се движили много повече, отколкото днес се движим ние.

Това събитие трябва да покаже, че превенцията и разширяването на информираността са от ключово значение за преодоляване на проблема, който засяга немалка част от нашите сънародници, заяви председателят на парламента.

Председателят на Комисията по здравеопазването в Народното събрание проф. Костадин Ангелов се обяви за изработване на всеобхватна национална програма за борба със затлъстяването. Той цитира данни, че България е на шесто място в Европа по затлъстяване при възрастните и на пето - при децата. Всеки трети ученик в училище има проблем със затлъстяването, посочи още проф. Ангелов.

Председателят на здравната комисия припомни, че миналата година беше приета Национална стратегия за здравето до 2030 г. и в нея борбата със затлъстяването е включено като национален приоритет. Освен това близо 30% от населението на земята имат проблем с това заболяване, а това може да се определи като пандемия.

Във форума участваха още министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, председателят на Европейската асоциация за изследване на затлъстяването проф. Волкан Юмук, почетният професор по медицина и бивш ръководител на Катедра по изследвания и управление на затлъстяването в Университета Алберта, Канада проф. Аря Шарма, лекари и специалисти по затлъстяване.


