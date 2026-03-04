4 март 1942 г.: Голямото наводнение във Видин

На 4 март се навършват 83 години от голямото наводнение на Видин, при което водите на Дунав заливат града с 5-метрова вълна. До бедствието се стига след задръстване на ледовете по реката, обясни пред БНР Йорданка Костова, главен експерт в отдел "Държавен архив" Видин.

"В ранното утро на 4 март 1942 година църковните камбани известяват идващата опасност. Причина за наводнението е задръстване на ледовете по реката, на около 25 км от Видин, и повдигане на нивото ѝ. Изградените до този момент защитни съоръжения и отводнителни канали не успяват да предпазят града. Във Видин са загинали 13 души, разрушени или застрашени от срутване са 345 жилищни сгради. В околните села - Арчар, Ботево, Цар Симеонов, Сланотрън, Кутово, Слана Бара и други по протежението на река Дунав, има разрушени или повредени 665 сгради. Унищожени са стопански постройки и стотици декари земеделски насаждения."

На пострадалото население помагат държавата, църквата, дружества и организации, както и много граждани. За това свидетелстват голям брой снимки и документи, каза още Йорданка Костова. В края на миналата година "Държавен архив" Видин е получил дарение от снимки на наводнението, различни от тези, съхранявани досега в институцията. Постъплението е от дългогодишния дарител д-р Румен Манов.

"Видин бе обявен за град с малария и за компенсация раздаваха по 40 лв на всеки държавен чиновник", спомня си още Ангел Иванов.



Първото опустошително наводнение на Видин, регистрирано в новата история на града, е през 1897 година. Река Дунав залива частично града и в края на тридесетте години.



"Най-големи са щетите обаче през 1942", разказа за БНР и бившият директор на "Напоителни системи" инж. Александър Цветков.



"Онова наводнение е станало инцидентно, поради замръзването на реката и натрупването на лед към остров Богдан срещу Дунавци. Образувалата се като язовирна стена ледена преграда, в комбинация с високото ниво на реката и създалата се вълна наводняват града. Квартал "Калето" остава последен. Сега ако се случи подобно нещо и дойде голяма приливна вълна, заливането на Видин е почти невъзможно- дори да има скъсване на дига, вълната ще е не повече от 50-60 см", сигурен е инж. Цветков.



Кризисни за Видин в новата ни история са още 1970 година, 1981 и особено 1986, когато нивото на реката достига 925 см. Последната реална опасност за Видин от наводнение бе през 2006 година, когато на 20 април нивото на Дунав се покачи до 979 см. Височината на водния стълб стигна до над 750 см и през пролетта на годините 2009 и 2010.