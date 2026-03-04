Новини
4 март 1942 г.: Голямото наводнение във Видин

4 Март, 2026 04:12

  • видин-
  • наводнение-
  • дунав

Причина за наводнението е задръстване на ледовете по реката

4 март 1942 г.: Голямото наводнение във Видин - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 4 март се навършват 83 години от голямото наводнение на Видин, при което водите на Дунав заливат града с 5-метрова вълна. До бедствието се стига след задръстване на ледовете по реката, обясни пред БНР Йорданка Костова, главен експерт в отдел "Държавен архив" Видин.

"В ранното утро на 4 март 1942 година църковните камбани известяват идващата опасност. Причина за наводнението е задръстване на ледовете по реката, на около 25 км от Видин, и повдигане на нивото ѝ. Изградените до този момент защитни съоръжения и отводнителни канали не успяват да предпазят града. Във Видин са загинали 13 души, разрушени или застрашени от срутване са 345 жилищни сгради. В околните села - Арчар, Ботево, Цар Симеонов, Сланотрън, Кутово, Слана Бара и други по протежението на река Дунав, има разрушени или повредени 665 сгради. Унищожени са стопански постройки и стотици декари земеделски насаждения."

На пострадалото население помагат държавата, църквата, дружества и организации, както и много граждани. За това свидетелстват голям брой снимки и документи, каза още Йорданка Костова. В края на миналата година "Държавен архив" Видин е получил дарение от снимки на наводнението, различни от тези, съхранявани досега в институцията. Постъплението е от дългогодишния дарител д-р Румен Манов.

Във Видин по време на наводнението загиват 13 души, разрушени или застрашени от срутване са 345 жилищни сгради. В околните села- Арчар, Ботево, Цар Симеоново, Антимово, Кутово, Слана бара, Новоселци и Покрайна са разрушени или повредени 665 сгради, унищожени са стопански постройки и стотици декари земеделски насаждения. По-късно проблем създават и рояците комари, завъдили се в образувалите се блата.

"Видин бе обявен за град с малария и за компенсация раздаваха по 40 лв на всеки държавен чиновник", спомня си още Ангел Иванов.

Първото опустошително наводнение на Видин, регистрирано в новата история на града, е през 1897 година. Река Дунав залива частично града и в края на тридесетте години.

"Най-големи са щетите обаче през 1942", разказа за БНР и бившият директор на "Напоителни системи" инж. Александър Цветков.

"Онова наводнение е станало инцидентно, поради замръзването на реката и натрупването на лед към остров Богдан срещу Дунавци. Образувалата се като язовирна стена ледена преграда, в комбинация с високото ниво на реката и създалата се вълна наводняват града. Квартал "Калето" остава последен. Сега ако се случи подобно нещо и дойде голяма приливна вълна, заливането на Видин е почти невъзможно- дори да има скъсване на дига, вълната ще е не повече от 50-60 см", сигурен е инж. Цветков.

Кризисни за Видин в новата ни история са още 1970 година, 1981 и особено 1986, когато нивото на реката достига 925 см. Последната реална опасност за Видин от наводнение бе през 2006 година, когато на 20 април нивото на Дунав се покачи до 979 см. Височината на водния стълб стигна до над 750 см и през пролетта на годините 2009 и 2010.


  • 1 бл.134 в Zап. парк

    4 40 Отговор
    Къде е това Видин , бе ?
    Само София ,Варна и люлебургаз

    Коментиран от #5

    08:35 04.03.2024

  • 2 тути

    18 6 Отговор
    софииското гето расте с всеки 4ас

    08:39 04.03.2024

  • 3 ХАХАХА

    26 25 Отговор
    Ама как така бе ? При царо такива бедствия ! Не е възможно, само при "комунягите " са се случвали бедствия е и за загиналите от земетресението във вранча усетено в Свищов само те са виновни . По време на царо и сега по демократично му всичко е мед и мАсло! ХАХАХА

    Коментиран от #4

    08:47 04.03.2024

  • 4 Ами така

    26 21 Отговор

    До коментар #3 от "ХАХАХА":

    При царо 13 загинали, при тошо през 1967 във Враца над 200. Къде ще се мери некъф си цар с правешкия чобанин. При Белослав колко? Дъртите още помним.

    08:55 04.03.2024

  • 5 Добре де

    29 1 Отговор

    До коментар #1 от "бл.134 в Zап. парк":

    Ама я първо кажи,ти от кое село се домъкна в западен парк?

    Коментиран от #17

    09:16 04.03.2024

  • 6 годините си минават

    15 3 Отговор
    А още не е закупен ледоразбивач.

    09:42 04.03.2024

  • 7 Ванк0-1

    36 1 Отговор
    Защо всичко живо се тъпче в София,щото парите за развитие на другите области е по-добре да ги гепиме отколкото да инвестираме.А Видин си е величестен малко ни трябва да тръгнеме нагоре,но младите избягаха нема ора.

    09:54 04.03.2024

  • 8 Едно

    36 0 Отговор
    време хората са карали зимни кънки по замръзналия Дунав , а през лятото са си хапвали вкусна скара със студена бира в заведения на брега , вечер с оркестър и танци !

    10:12 04.03.2024

  • 9 Защо

    27 1 Отговор
    Стария град и парка на Дунав са чудесни.Но и много простотитя дойде от селата.Набиха ги в панели,по заводите да лежат и крадат.Накрая когато дойде капитализъма глад и мизерия.Бившите счупиха заводидте и ги изгониха по чужбина да слогуват защото само това си могат.

    Коментиран от #13

    11:14 04.03.2024

  • 10 хаберих

    14 0 Отговор
    Блондинки си говорят: - Муцка, наближава рожденния ден на моя и се чудя, какво да му взема?! - Ми, какво толкова го мислиш? Вземи му джипа.

    06:52 04.03.2025

  • 11 Кирчо

    3 0 Отговор
    Във Видин има много власи, след наводнението ги наричат мокри власи.

    Коментиран от #14

    12:56 04.03.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Да да

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Защо":

    Ти на кого слугуваш , или ти слугуват ?

    05:20 04.03.2026

  • 14 Да да

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Кирчо":

    Влашко население има по протежението на р. Дунав от Сърбия до Черно море .

    05:25 04.03.2026

  • 15 Пустиня(к)

    3 0 Отговор
    На театъра още я има табелката докъде е стигала водата. И до Младежкия дом има такава. За тия знам.

    05:54 04.03.2026

  • 16 В това време

    0 0 Отговор
    Държавата, църквата помагат.

    Комунистите шумкарстват.

    06:09 04.03.2026

  • 17 Мокър Вла

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Добре де":

    Като казах на мама че съм си купил апартамент у Красно Село она се разсърди.
    Не можа ли да намериш у Софиа ами си отишъл у това село.

    06:23 04.03.2026

