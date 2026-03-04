Илияна Йотова: Днес нашият призив е да върнем дипломацията, човешките права и мира по целия свят

Днес нашият призив е да върнем стойността на дипломацията, на човешките права по целия свят и на мира, каза президентът Илияна Йотова на традиционния прием по случай 3 март в Централния военен клуб в София.

В историята на всеки един народ има много дати. За нас 3 март е свещената дата. Избрали сме своя национален празник в ден, в който говорим за мир и примирие, каза още Илияна Йотова, цитирана от БТА.

По думите ѝ в тревожното и опасно време, в което живеем, всеки един отново претегля за себе си думата свобода. "Най-важно е да бъдем свободни вътре в себе си. Тогава сърцата и душите ще са отворени за добродетелите и ценностите, които ни правят хора. Това е нашата голяма отговорност. Родителите ни направиха така, че да пораснем достойни хора. Те ни дадоха огромната привилегия и щастие да живеем в свят на мир. Това е днес нашата отговорност към децата и внуците. Трябва да завещаем мира, спокойствието и възможностите да се развиват – всеки според своя талант", коментира държавният глава.

Илияна Йотова отбеляза, че няма причина и кауза, която да оправдае, че "последните години се раждат деца, които не знаят друго, освен пепелищата на войната". Това не е по силите на един човек. Това е по силите на всички нас, където и да сме по света. Нека този ден и символът, който България представя пред света с датата 3 март, да бъде място и пространство, в което хората ще си подадат ръка от всички краища на света, за да има бъдеще за децата ни и просперитет, заяви президентът.

Няма българско сърце и душа, които днес да не трепти със силата на българските герои, оставили кръвта и костите си. Паметниците днес са немите свидетели, но те не са само паметници от гранит и камък, те са свидетели за величие и слава, каза още Илияна Йотова.

Президентът благодари на присъстващите, че са на приема и посочи, че присъствието им означава много. Тя благодари и на служебния премиер Андрей Гюров, както и на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, че е отделил от времето си "в тези смутни и опасни времена“.

На приема присъстваха и българският патриарх Даниил, кметът на София Васил Терзиев, министри от служебния кабинет, народни представители, конституционни съдии, командири на различни родове войски, председателят на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова, генералният директор на БТА Кирил Вълчев, генералният директор на БНР Милен Митев, генералният директор на БНТ Милена Милотинова, дипломати.

По-рано днес президентът Илияна Йотова прие почетния строй на представителните части на Българската армия. Трети март не е само една особена дата в българския календар, а е мерило за нас, нашата принадлежност, нашата памет и нашата идентичност, каза в словото си тя.