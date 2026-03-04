Новини
България »
София »
Илияна Йотова: Днес нашият призив е да върнем дипломацията, човешките права и мира по целия свят

Илияна Йотова: Днес нашият призив е да върнем дипломацията, човешките права и мира по целия свят

4 Март, 2026 03:52 352 0

  • илияна йотова-
  • трети март-
  • 3 март-
  • прием-
  • освобождение

Последните години се раждат деца, които не знаят друго, освен пепелищата на войната

Илияна Йотова: Днес нашият призив е да върнем дипломацията, човешките права и мира по целия свят - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес нашият призив е да върнем стойността на дипломацията, на човешките права по целия свят и на мира, каза президентът Илияна Йотова на традиционния прием по случай 3 март в Централния военен клуб в София.

В историята на всеки един народ има много дати. За нас 3 март е свещената дата. Избрали сме своя национален празник в ден, в който говорим за мир и примирие, каза още Илияна Йотова, цитирана от БТА.

По думите ѝ в тревожното и опасно време, в което живеем, всеки един отново претегля за себе си думата свобода. "Най-важно е да бъдем свободни вътре в себе си. Тогава сърцата и душите ще са отворени за добродетелите и ценностите, които ни правят хора. Това е нашата голяма отговорност. Родителите ни направиха така, че да пораснем достойни хора. Те ни дадоха огромната привилегия и щастие да живеем в свят на мир. Това е днес нашата отговорност към децата и внуците. Трябва да завещаем мира, спокойствието и възможностите да се развиват – всеки според своя талант", коментира държавният глава.

Илияна Йотова отбеляза, че няма причина и кауза, която да оправдае, че "последните години се раждат деца, които не знаят друго, освен пепелищата на войната". Това не е по силите на един човек. Това е по силите на всички нас, където и да сме по света. Нека този ден и символът, който България представя пред света с датата 3 март, да бъде място и пространство, в което хората ще си подадат ръка от всички краища на света, за да има бъдеще за децата ни и просперитет, заяви президентът.

Няма българско сърце и душа, които днес да не трепти със силата на българските герои, оставили кръвта и костите си. Паметниците днес са немите свидетели, но те не са само паметници от гранит и камък, те са свидетели за величие и слава, каза още Илияна Йотова.

Президентът благодари на присъстващите, че са на приема и посочи, че присъствието им означава много. Тя благодари и на служебния премиер Андрей Гюров, както и на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, че е отделил от времето си "в тези смутни и опасни времена“.

На приема присъстваха и българският патриарх Даниил, кметът на София Васил Терзиев, министри от служебния кабинет, народни представители, конституционни съдии, командири на различни родове войски, председателят на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова, генералният директор на БТА Кирил Вълчев, генералният директор на БНР Милен Митев, генералният директор на БНТ Милена Милотинова, дипломати.

По-рано днес президентът Илияна Йотова прие почетния строй на представителните части на Българската армия. Трети март не е само една особена дата в българския календар, а е мерило за нас, нашата принадлежност, нашата памет и нашата идентичност, каза в словото си тя.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове