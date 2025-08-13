Родилното в Перник отново работи

Родилното отделение в Перник отново работи, след като затвори за месец заради недостиг на персонал, съобщи бТВ.

Заедно с основния екип там вече работят и нови специалисти от Кюстендил и София, които ще дават дежурства, за да бъде попълнен графикът.

През следващата седмица отделението организира и безплатни гинекологични прегледи.

"Това е решението на този етап. За да кажем, че е решен проблемът, би трябвало да имаме акушерки, които са на постоянен трудов договор при нас, което е малко проблем. Но проблемът не е само при нас, но и в цялата държава със специалисти по здравни грижи и акушерки", каза д-р Явор Дренски, директор на МБАЛ "Рахила Ангелова".