Родилното в Перник отново работи

13 Август, 2025 17:10 346 2

Заедно с основния екип там вече работят и нови специалисти от Кюстендил и София

Светослава Ингилизова

Родилното отделение в Перник отново работи, след като затвори за месец заради недостиг на персонал, съобщи бТВ.

Заедно с основния екип там вече работят и нови специалисти от Кюстендил и София, които ще дават дежурства, за да бъде попълнен графикът.

През следващата седмица отделението организира и безплатни гинекологични прегледи.

"Това е решението на този етап. За да кажем, че е решен проблемът, би трябвало да имаме акушерки, които са на постоянен трудов договор при нас, което е малко проблем. Но проблемът не е само при нас, но и в цялата държава със специалисти по здравни грижи и акушерки", каза д-р Явор Дренски, директор на МБАЛ "Рахила Ангелова".


