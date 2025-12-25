Новини
Цветанка Ризова си купи къща за 450 000 евро в Гърция

Цветанка Ризова си купи къща за 450 000 евро в Гърция

25 Декември, 2025

Говори се, че с мъжа й са там по празниците

Цветанка Ризова си купи къща за 450 000 евро в Гърция - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Цветанка Ризова обзавежда жилище в Гърция. Водещата на "Лице в лице" по bTV е купила имота заедно с мъжа си – адвокат Красимир Недев, като смятала отсега нататък да прекарва всичките си ваканции там. Цената на жилището била около 450 000 евро.

Новата къща на Цветанка Ризова и нейния мъж се намира в затворен комплекс в гръцкия курорт Ханиоти, издадоха пред "Уикенд" отлично запознати източници. Имотът е бил купен едва преди няколко месеца. Сградата била чисто нова, луксозно изпълнена, а щастливата ѝ собственица искала да я обзаведе по свой вкус, вместо по каталог, както ѝ предлагали.

Къщата вече била годна за обитаване, но все още звездата от bTV продължавала да издирва малки мебели, аксесоари, картини и декорация, с които да ѝ придаде характер. Говори се, че с мъжа ѝ са там по празниците, като смятали отсега нататък да прекарват в новия си ваканционен дом всички свои отпуски. Цветанка нямала търпение да се съберат няколко почивни дни наведнъж, за да отпраши за Гърция заедно с любимия си. Там посрещала сина си, както и децата на своя мъж от неговия първи брак.

Журналистката и адвокатът имат връзка от около 4 години, а това лято вече официално станаха семейство малко преди 60-ия рожден ден на тв звездата. За първи път Ризова и известният столичен адвокат Недев се появиха заедно през 2021 г. на премиерата на книга от проф. Петър Стоянович, който в момента има рубрика в предаването "Тази събота и неделя" на bTV.

Съпругът на Ризова е познат в юридическите среди като изключителен професионалист, но извън работата си бил доста артистична натура, точно като Цвети, която често е забелязвана на театрални представления и рок концерти. Недев е запален моторист, свири на китара, пее добре и редовно изявява този свой талант в музикални клубове. Бил е на една сцена с големи изпълнители, включително легендите Васил Найденов и Богдана Карадочева. Има две деца от предишен брак, както и внуче.

Цветанка Ризова близо 20 години беше омъжена за бизнесмена Анатоли Георгиев, който през 90-те беше зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството в правителството на Иван Костов. От него тя има син. Двамата се разделиха преди 15 години след система от изневери от страна на бизнесмена. Впоследствие клюката спрягаше Цветанка в сантиментални чувства с бившия вицепремиер и лидер на "Обединени патриоти" Валери Симеонов, но и двамата категорично отричат да са имали отношения отвъд професионалните.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 аз викам

    46 1 Отговор
    Да одим на площада да подксачаме, че останала гладна?

    Бедняци и окаяници се тюхкат за милионери с връзки.
    Безценно!

    20:48 25.12.2025

  • 2 Лост

    27 1 Отговор
    От си купи и ,и купиха има голяма разлика

    20:48 25.12.2025

  • 3 мечо

    30 7 Отговор
    мис на четири уши кипила си кащта а хората ходат по казаните ниямат какво да ядат не я е срам бесрамница и нищто не расбира от политика

    Коментиран от #13, #47

    20:49 25.12.2025

  • 4 Новичок

    36 2 Отговор
    Бтв не гледам.Б-О-Й-К-О-Т.

    20:50 25.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 az СВО Победа 80

    1 8 Отговор
    Ще се моля и за нея!

    20:51 25.12.2025

  • 7 Цялата статия е :

    20 6 Отговор
    Пропита с жълти клюки...!

    20:51 25.12.2025

  • 8 Гост

    19 3 Отговор
    Коя е таз другарка? В кой клуб рита?

    20:52 25.12.2025

  • 9 мдааааа

    33 7 Отговор
    Тази е добре платена от евроатлантиците за пропаганда.

    20:52 25.12.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    9 30 Отговор
    Има евра, купува си. Простата и мъезелива паплач няма евра и не купува.

    20:52 25.12.2025

  • 11 Не иска

    22 3 Отговор
    в крим червената мръсница

    20:53 25.12.2025

  • 12 Бялджип

    13 3 Отговор
    Колко годишна е тази?

    20:53 25.12.2025

  • 13 Жечо

    11 4 Отговор

    До коментар #3 от "мечо":

    А ти ,,нищто не расбираш" от ...
    ...Българска Граматика...!
    Марш в първи клас...и тогава ела да раздаваш акъл...

    Коментиран от #30

    20:54 25.12.2025

  • 14 ясно виждащ

    14 5 Отговор
    Всеки който има някои лев се изнася от България

    20:55 25.12.2025

  • 15 иво

    16 3 Отговор
    Да си беше сменила главата, щеше да има повече смисъл.

    20:56 25.12.2025

  • 16 Сандо

    31 3 Отговор
    Заслужена награда за многогодишншя и слугинаж!

    20:56 25.12.2025

  • 17 Цветка е журналист

    13 2 Отговор
    вЕрвайте ми

    21:01 25.12.2025

  • 18 НАП да се намеси

    17 3 Отговор
    Откъде са доходите ?

    Коментиран от #22

    21:01 25.12.2025

  • 19 Бит и Вю

    11 2 Отговор
    Най-голямото умение на тази особа е да гледа събеседника си все едно е посланик от друга планета представящ акредитивните си писма. Другото са куп неадекватни въпроси обикновено поставени по средата на реплика, казвана от отсрещната страна. Да е жива и здрава да си ползва имота в Гърция!

    21:02 25.12.2025

  • 20 Мда

    8 3 Отговор
    Грантчета от новите начала.

    21:02 25.12.2025

  • 21 РЕАЛИСТ

    19 2 Отговор
    Как стават тия работи, бе? Една грозна и посредствено интелигентна кикимора си купува къща в Гърция за половин милион. При демокрацията плявата избуя.

    Коментиран от #26

    21:03 25.12.2025

  • 22 Цветанка Ризова

    15 0 Отговор

    До коментар #18 от "НАП да се намеси":

    Пестих от банички

    21:04 25.12.2025

  • 23 мечо

    7 3 Отговор
    аз чурапи немога да си купя а тя цяла кащта

    21:04 25.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Браво

    8 4 Отговор
    Новата къща на Цветанка Ризова и нейния мъж се намира в затворен комплекс в гръцки курорт на остров Лезбос.
    Лезбийки, при свои комшийки лезбийки за 450 000 евро.

    21:05 25.12.2025

  • 26 не е странно

    13 2 Отговор

    До коментар #21 от "РЕАЛИСТ":

    25 бинки на месец заплата 5-10 годинки. Не съм й ги броил колко са точно, но са достатъчно.
    Една къша за 500к си е нормал.
    По-странното е как разни с почти нулев доход живеят като крезове.
    А има и куп 30-40 годишни които никога не са работили и от кръчмите не са излизали. Коли имат, апартаменти. Шантава работа.

    Коментиран от #31

    21:05 25.12.2025

  • 27 Опааа

    8 2 Отговор
    ТЪ пата кО вра!

    21:07 25.12.2025

  • 28 ВинеТу туууу

    9 2 Отговор
    Когато си удобна миcиpка рогът на изобилието се изсипва булю булю

    21:07 25.12.2025

  • 29 Цвети

    2 1 Отговор
    Свържи се с мен. Ще ти покажа няколко места с хубави декорации. А за да повярваш, че знам, първо отиди във Фаенца шоп. Близо е.

    21:09 25.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 РЕАЛИСТ

    15 4 Отговор

    До коментар #26 от "не е странно":

    И кой в този мъж, който е взел това чудовище. Не мога да си представя , да целуна такава грозна жена, приличаща на костенурка в главата. Мен ме е гнус да я гледам, как ѝ плащат такава заплата?

    Коментиран от #39, #42

    21:09 25.12.2025

  • 32 Опааа

    10 0 Отговор
    Сградата “… луксозно изпълнена,” Венелинооооо! Мисиркоооооо! Я обясни как се ИЗПЪЛНЯВА луксозно една сграда.

    Коментиран от #38

    21:12 25.12.2025

  • 33 Кокошудупе

    9 1 Отговор
    НагаждачкаЛиза4ка

    21:14 25.12.2025

  • 34 Зеленски

    6 1 Отговор
    Итаадапукни

    21:15 25.12.2025

  • 35 Мисирка

    6 1 Отговор
    ...Много точно...удобна мисирка!

    21:18 25.12.2025

  • 36 Посетител

    5 0 Отговор
    Предпенсионна подготовка?!?

    21:18 25.12.2025

  • 37 Гост

    6 1 Отговор
    Заработила е женицата

    21:20 25.12.2025

  • 38 Милчо

    4 2 Отговор

    До коментар #32 от "Опааа":

    Трети път я пускат тая клюка....

    21:23 25.12.2025

  • 39 Да,ама...

    5 4 Отговор

    До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":

    Я си представи само, как яко Го... ...засмуква,с тия сочни джуки...?!
    Олиий...,направо ще припаднеш от кеф...!

    21:24 25.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 цветарка близова

    8 2 Отговор
    От цвят на цвят и , който снася по - добре.... Още една мисирка за гонене

    21:25 25.12.2025

  • 42 Милчо

    5 2 Отговор

    До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":

    Добре че си оправи устата,поне..Помним как изглеждаше,като кокоше д.пе.

    21:25 25.12.2025

  • 43 гошо

    2 3 Отговор
    Задава правилните въпроси

    21:29 25.12.2025

  • 44 И Преди и сега

    6 0 Отговор
    Не гледам телевизия по очевидни причини.. но само от снимката ми идва една дума

    Изпълнителна мисирка на поръчки

    21:32 25.12.2025

  • 45 Присмехулник

    2 1 Отговор
    Е, и? Стана ли по-умна и симпатична?

    21:37 25.12.2025

  • 46 Новак

    1 0 Отговор
    Така е, задаш глупави въпроси, получанаш глупави отговори, будалкаш/манипулипараш зритерите, ако някой въобще се навие да те гледа, после получаваш заплата от телевизията и може би хонорар от другаде.
    Да й е честита къщата и да я плащат внуците й, каквото и да означава това.

    21:39 25.12.2025

  • 47 Щом тази

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "мечо":

    Си е купила къща, смятай тези дето ровят по кофите колко са зле всъщност… щом цветанка ризова е по-добре от тях … СМЯХ

    21:39 25.12.2025

  • 48 Анонимен

    2 1 Отговор
    Гръцка къща за мисирки

    21:41 25.12.2025

  • 49 Долу бТВ нова и бнт

    5 1 Отговор
    Соросоидната сган бърза да вложи немъчените пари!

    21:43 25.12.2025

  • 50 1488

    1 0 Отговор
    берекет е турска дума, ама в бтв много я обичат
    както и почетен председател

    21:49 25.12.2025

  • 51 1488

    2 3 Отговор
    бедната, проста и мързелива балканска паплач със или без евро все ще си е бедна, проста и мързелива

    21:49 25.12.2025

  • 52 свети дух

    1 1 Отговор
    Бави но не забравя.

    21:52 25.12.2025

  • 53 Мдаааа

    3 1 Отговор
    Какво са днес 450000 евро. Апартамент в София. Гледам хлапета с яки джипове, а млякото им по устата. Сигурно много са работили. Не е лошо, че има богати. Лошото е, че има многооо бедни. И Цветанка Ризова не е виновна. За някой хора 100 бона са джобни пари. За нас са сън в лятна нощ. Гадното е когато те крадат и ти казват, че то трябва да слушаш и да пляскаш. Но това сме българите. Завист, поклонничество и робска психика. Един реве за Русия, друг за САЩ и никой за България. Весела Коледа!

    Коментиран от #58

    21:52 25.12.2025

  • 54 Пороя

    0 0 Отговор
    Дая отнесе-не признават застраховки...

    21:55 25.12.2025

  • 55 АЗ И ДВАМА КОЛЕГИ ЕЛАДЖИИ

    3 1 Отговор
    ГО ПРАЙХМЕ ТОА ОБЕКТ.400 ЕВРА БЕ НАДНИЦАТА НА НАС.СПАНЕ И ХРАНА ОТ ГЪРКА.ПО НАДОЛУ ИМАШЕ ПАЛАТ СОБСТВЕНИК НА БЪЛГАРИ КОИТО СА ГЪРЧЕЯТ НО БЕ С ОБЪРКАНА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ .ТА ТОЯ ТАРИКАТ ВИКА ЕЛАТЕ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ ДА ОПРАЙТЕ ОБЪРКАНОТО И ША ВИ ДАВАМ ПО 50 ЕВРО НА ЧОВЕК...?!?!?

    21:57 25.12.2025

  • 56 Иванов

    3 1 Отговор
    След Цънцарова ред и на тази мисирка имаща се да я изгонят.

    21:57 25.12.2025

  • 57 И Аз лъжа

    2 0 Отговор
    Нека я проверяват тогава .От къде има излишни средства и в телевизията не се ли раздават прекалено много български народни пари.

    22:01 25.12.2025

  • 58 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Мдаааа":

    Панаир на суетата!

    22:04 25.12.2025

  • 59 ЗАПЛАТИТЕ В ....

    3 1 Отговор
    Така наречените национални телевизии от години са по 15 20 бона на месец да ви ЛЪЖАТ МАНИПУЛИРАТ ЗОМБИРАТ . докато вие си броите стотинките а от първи центчетата хак да са ви КОМУНЯГИТЕ КРАДЛИВИ 36 ГД.. ПОЗОР....

    22:10 25.12.2025

  • 60 ЦЪНЦАРА

    2 0 Отговор
    Е ТАКА СЕ ПЕЧЕЛИ ОТ ......."НЕЗАВИСИМА ЖУРНАЛИСТИКА"

    22:10 25.12.2025

  • 61 Васко

    2 0 Отговор
    Те всите там се разписват,предатели!
    Отдавна не ги гледам,всичко е платени поръчки!

    22:11 25.12.2025

  • 62 Софянец 🌚

    1 0 Отговор
    бТВ е мафия 😎🏢😎 не гледам от одавна Btv novinite там няма истини има само лъжи нищо друго

    22:12 25.12.2025