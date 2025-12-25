Цветанка Ризова си купи къща за 450 000 евро в Гърция

Цветанка Ризова обзавежда жилище в Гърция. Водещата на "Лице в лице" по bTV е купила имота заедно с мъжа си – адвокат Красимир Недев, като смятала отсега нататък да прекарва всичките си ваканции там. Цената на жилището била около 450 000 евро.
Новата къща на Цветанка Ризова и нейния мъж се намира в затворен комплекс в гръцкия курорт Ханиоти, издадоха пред "Уикенд" отлично запознати източници. Имотът е бил купен едва преди няколко месеца. Сградата била чисто нова, луксозно изпълнена, а щастливата ѝ собственица искала да я обзаведе по свой вкус, вместо по каталог, както ѝ предлагали.
Къщата вече била годна за обитаване, но все още звездата от bTV продължавала да издирва малки мебели, аксесоари, картини и декорация, с които да ѝ придаде характер. Говори се, че с мъжа ѝ са там по празниците, като смятали отсега нататък да прекарват в новия си ваканционен дом всички свои отпуски. Цветанка нямала търпение да се съберат няколко почивни дни наведнъж, за да отпраши за Гърция заедно с любимия си. Там посрещала сина си, както и децата на своя мъж от неговия първи брак.
Журналистката и адвокатът имат връзка от около 4 години, а това лято вече официално станаха семейство малко преди 60-ия рожден ден на тв звездата. За първи път Ризова и известният столичен адвокат Недев се появиха заедно през 2021 г. на премиерата на книга от проф. Петър Стоянович, който в момента има рубрика в предаването "Тази събота и неделя" на bTV.
Съпругът на Ризова е познат в юридическите среди като изключителен професионалист, но извън работата си бил доста артистична натура, точно като Цвети, която често е забелязвана на театрални представления и рок концерти. Недев е запален моторист, свири на китара, пее добре и редовно изявява този свой талант в музикални клубове. Бил е на една сцена с големи изпълнители, включително легендите Васил Найденов и Богдана Карадочева. Има две деца от предишен брак, както и внуче.
Цветанка Ризова близо 20 години беше омъжена за бизнесмена Анатоли Георгиев, който през 90-те беше зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството в правителството на Иван Костов. От него тя има син. Двамата се разделиха преди 15 години след система от изневери от страна на бизнесмена. Впоследствие клюката спрягаше Цветанка в сантиментални чувства с бившия вицепремиер и лидер на "Обединени патриоти" Валери Симеонов, но и двамата категорично отричат да са имали отношения отвъд професионалните.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 аз викам
Бедняци и окаяници се тюхкат за милионери с връзки.
Безценно!
20:48 25.12.2025
2 Лост
20:48 25.12.2025
3 мечо
Коментиран от #13, #47
20:49 25.12.2025
4 Новичок
20:50 25.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 az СВО Победа 80
20:51 25.12.2025
7 Цялата статия е :
20:51 25.12.2025
8 Гост
20:52 25.12.2025
9 мдааааа
20:52 25.12.2025
10 Данко Харсъзина
20:52 25.12.2025
11 Не иска
20:53 25.12.2025
12 Бялджип
20:53 25.12.2025
13 Жечо
До коментар #3 от "мечо":А ти ,,нищто не расбираш" от ...
...Българска Граматика...!
Марш в първи клас...и тогава ела да раздаваш акъл...
Коментиран от #30
20:54 25.12.2025
14 ясно виждащ
20:55 25.12.2025
15 иво
20:56 25.12.2025
16 Сандо
20:56 25.12.2025
17 Цветка е журналист
21:01 25.12.2025
18 НАП да се намеси
Коментиран от #22
21:01 25.12.2025
19 Бит и Вю
21:02 25.12.2025
20 Мда
21:02 25.12.2025
21 РЕАЛИСТ
Коментиран от #26
21:03 25.12.2025
22 Цветанка Ризова
До коментар #18 от "НАП да се намеси":Пестих от банички
21:04 25.12.2025
23 мечо
21:04 25.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Браво
Лезбийки, при свои комшийки лезбийки за 450 000 евро.
21:05 25.12.2025
26 не е странно
До коментар #21 от "РЕАЛИСТ":25 бинки на месец заплата 5-10 годинки. Не съм й ги броил колко са точно, но са достатъчно.
Една къша за 500к си е нормал.
По-странното е как разни с почти нулев доход живеят като крезове.
А има и куп 30-40 годишни които никога не са работили и от кръчмите не са излизали. Коли имат, апартаменти. Шантава работа.
Коментиран от #31
21:05 25.12.2025
27 Опааа
21:07 25.12.2025
28 ВинеТу туууу
21:07 25.12.2025
29 Цвети
21:09 25.12.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 РЕАЛИСТ
До коментар #26 от "не е странно":И кой в този мъж, който е взел това чудовище. Не мога да си представя , да целуна такава грозна жена, приличаща на костенурка в главата. Мен ме е гнус да я гледам, как ѝ плащат такава заплата?
Коментиран от #39, #42
21:09 25.12.2025
32 Опааа
Коментиран от #38
21:12 25.12.2025
33 Кокошудупе
21:14 25.12.2025
34 Зеленски
21:15 25.12.2025
35 Мисирка
21:18 25.12.2025
36 Посетител
21:18 25.12.2025
37 Гост
21:20 25.12.2025
38 Милчо
До коментар #32 от "Опааа":Трети път я пускат тая клюка....
21:23 25.12.2025
39 Да,ама...
До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":Я си представи само, как яко Го... ...засмуква,с тия сочни джуки...?!
Олиий...,направо ще припаднеш от кеф...!
21:24 25.12.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 цветарка близова
21:25 25.12.2025
42 Милчо
До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":Добре че си оправи устата,поне..Помним как изглеждаше,като кокоше д.пе.
21:25 25.12.2025
43 гошо
21:29 25.12.2025
44 И Преди и сега
Изпълнителна мисирка на поръчки
21:32 25.12.2025
45 Присмехулник
21:37 25.12.2025
46 Новак
Да й е честита къщата и да я плащат внуците й, каквото и да означава това.
21:39 25.12.2025
47 Щом тази
До коментар #3 от "мечо":Си е купила къща, смятай тези дето ровят по кофите колко са зле всъщност… щом цветанка ризова е по-добре от тях … СМЯХ
21:39 25.12.2025
48 Анонимен
21:41 25.12.2025
49 Долу бТВ нова и бнт
21:43 25.12.2025
50 1488
както и почетен председател
21:49 25.12.2025
51 1488
21:49 25.12.2025
52 свети дух
21:52 25.12.2025
53 Мдаааа
Коментиран от #58
21:52 25.12.2025
54 Пороя
21:55 25.12.2025
55 АЗ И ДВАМА КОЛЕГИ ЕЛАДЖИИ
21:57 25.12.2025
56 Иванов
21:57 25.12.2025
57 И Аз лъжа
22:01 25.12.2025
58 Факт
До коментар #53 от "Мдаааа":Панаир на суетата!
22:04 25.12.2025
59 ЗАПЛАТИТЕ В ....
22:10 25.12.2025
60 ЦЪНЦАРА
22:10 25.12.2025
61 Васко
Отдавна не ги гледам,всичко е платени поръчки!
22:11 25.12.2025
62 Софянец 🌚
22:12 25.12.2025