Единственото родилно отделение в Севлиево затваря врати

От днес единственото родилно отделение в Севлиево спира работа, съобщи БНТ.
Причината - липсата на лекари. Ръководството на болницата се надява скоро да бъдат намерени специалисти и дейността на отделението да скоро да бъде възобновена.
"Родилното отделение преустановява временно дейността си и това сме информирали РЗИ поради кадрови дефицит. Единият лекар се разболя, а другият напусна и остана само един, който е изправен пред невъзможност да поддържа график", заяви д-р Цеков.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
12:03 01.12.2025
2 Врачанин
12:06 01.12.2025
3 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
12:12 01.12.2025
4 Сандо
12:12 01.12.2025
5 няма държава
Коментиран от #8
12:16 01.12.2025
6 Магазини ОриБебе
12:16 01.12.2025
7 Да вземат малко от пловдив
12:19 01.12.2025
8 докторите
До коментар #5 от "няма държава":отдавна взимат повече, един се хвалеше, че под 30000лева никой негов колега не "работи"
12:20 01.12.2025