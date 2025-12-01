Новини
Единственото родилно отделение в Севлиево затваря врати

1 Декември, 2025 12:02 447 8

Ръководството на болницата се надява скоро да бъдат намерени специалисти

Снимка: БГНЕС
От днес единственото родилно отделение в Севлиево спира работа, съобщи БНТ.

Причината - липсата на лекари. Ръководството на болницата се надява скоро да бъдат намерени специалисти и дейността на отделението да скоро да бъде възобновена.

"Родилното отделение преустановява временно дейността си и това сме информирали РЗИ поради кадрови дефицит. Единият лекар се разболя, а другият напусна и остана само един, който е изправен пред невъзможност да поддържа график", заяви д-р Цеков.


  • 1 честен ционист

    4 1 Отговор
    Севлиево няма вода, за какви деца бълнувате?

    12:03 01.12.2025

  • 2 Врачанин

    1 1 Отговор
    Най-близкото е у Стара Загора, за ко ревете кат ущипана врачанска мaстия у Бурканя

    12:06 01.12.2025

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    2 0 Отговор
    ГерП се грижи за народа....

    12:12 01.12.2025

  • 4 Сандо

    4 0 Отговор
    Тъпата демокрация ни върна 100 години назад - сега селянките /доколкото ги има/ ще раждат по нивите,а гражданките по улиците и в градските паркове.

    12:12 01.12.2025

  • 5 няма държава

    4 0 Отговор
    По важное ,че съдии и прокурори вземат над 20 бонки , а робите кучета ги яли !!

    Коментиран от #8

    12:16 01.12.2025

  • 6 Магазини ОриБебе

    2 0 Отговор
    за хуляда евро и аз няма си мръдна пръста , учил съм 8 години

    12:16 01.12.2025

  • 7 Да вземат малко от пловдив

    1 0 Отговор
    тук всяка трета лимузина и джип е с червен кръст на стъклото.

    12:19 01.12.2025

  • 8 докторите

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "няма държава":

    отдавна взимат повече, един се хвалеше, че под 30000лева никой негов колега не "работи"

    12:20 01.12.2025