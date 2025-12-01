Единственото родилно отделение в Севлиево затваря врати

От днес единственото родилно отделение в Севлиево спира работа, съобщи БНТ.

Причината - липсата на лекари. Ръководството на болницата се надява скоро да бъдат намерени специалисти и дейността на отделението да скоро да бъде възобновена.

"Родилното отделение преустановява временно дейността си и това сме информирали РЗИ поради кадрови дефицит. Единият лекар се разболя, а другият напусна и остана само един, който е изправен пред невъзможност да поддържа график", заяви д-р Цеков.