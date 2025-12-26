Новини
Кардиолог призова да включим три задължителни плода в зимното ни меню

26 Декември, 2025 16:05, обновена 26 Декември, 2025 16:10 734 7

Това са ябълките, портокалите и кивито

Кардиолог призова да включим три задължителни плода в зимното ни меню - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кардиологът Аурелио Рохас препоръча да включим три плода в зимното си меню, за да подобрим здравето си, според изданието Deia.

Рохас настоятелно призовава да се ядат ябълки ежедневно през студения сезон, тъй като те са богати на фибри, които понижават холестерола. Сред другите полезни свойства на този плод, той подчерта способността му да нормализира нивата на кръвната захар и холестерола, като по този начин намалява риска от сърдечно-съдови заболявания.

Портокалите, продължи лекарят, са богати на витамин С и флавоноиди. Те укрепват имунната система, намаляват възпалението в тялото и подобряват съдовото здраве.

Включването на киви в менюто ще помогне за контролиране на кръвното налягане и ще подобри здравето на сърцето.


