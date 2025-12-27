Официално откриват сезона на курорта Боровец

Днес Боровец открива официално зимния сезон с богато празнично събитие, което ще постави и началото на юбилейните чествания по повод 130 години от създаването на първия планински курорт в България и на Балканите. Независимо от метеорологичните условия, празникът ще се състои по план, като програмата е подготвена така, че да предложи приятно, сигурно и пълноценно преживяване за всички посетители.
„Тази година откриването на сезона е по-специално, защото с него поставяме началото на юбилейните тържества за 130 години от основаването на Боровец. Това е повод не само за празник, но и за равносметка и визия за бъдещето“, сподели новият изпълнителен директор на Бороспорт АД - Иво Цветков.
Кметът на Община Самоков инж. Ангел Джоргов също подчерта важността на дългосрочните проекти за Боровец и региона и поясни: „Успяхме да получим авторските права върху идейния проект за нов център на Боровец, или т.нар. „Златен триъгълник“. Това ще ни позволи да предприемем реални действия за разработване на технически проект.“
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #9, #10
07:18 27.12.2025
2 Гларус
Виж ти,откривали зимния сезон и хоп укрите от морето в планината
Коментиран от #3
07:18 27.12.2025
3 Данко Харсъзина
До коментар #2 от "Гларус":На Боровец почти няма украинци. Преди войната беше пълно. Дори тези дето имат имоти ги няма. Тук, там по някоя рускиня...
07:21 27.12.2025
4 Данко Харсъзина
07:23 27.12.2025
5 Опааа
Коментиран от #6
07:29 27.12.2025
6 Данко Харсъзина
До коментар #5 от "Опааа":Чай и кафе-5 евро. 2.5 евро беше миналата година.
07:33 27.12.2025
7 Данко Харсъзина
07:40 27.12.2025
8 НАТОМЕНИ БРАДВИ
07:49 27.12.2025
9 Ханко от село Осеня
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":На банско, колко е чая?
08:04 27.12.2025
10 Мую
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Едно време имахме снежни курорти, сега оръдейни!
08:05 27.12.2025
11 Добре
08:31 27.12.2025