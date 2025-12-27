Официално откриват сезона на курорта Боровец

Днес Боровец открива официално зимния сезон с богато празнично събитие, което ще постави и началото на юбилейните чествания по повод 130 години от създаването на първия планински курорт в България и на Балканите. Независимо от метеорологичните условия, празникът ще се състои по план, като програмата е подготвена така, че да предложи приятно, сигурно и пълноценно преживяване за всички посетители.

„Тази година откриването на сезона е по-специално, защото с него поставяме началото на юбилейните тържества за 130 години от основаването на Боровец. Това е повод не само за празник, но и за равносметка и визия за бъдещето“, сподели новият изпълнителен директор на Бороспорт АД - Иво Цветков.

Кметът на Община Самоков инж. Ангел Джоргов също подчерта важността на дългосрочните проекти за Боровец и региона и поясни: „Успяхме да получим авторските права върху идейния проект за нов център на Боровец, или т.нар. „Златен триъгълник“. Това ще ни позволи да предприемем реални действия за разработване на технически проект.“

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg