Официално откриват сезона на курорта Боровец

27 Декември, 2025 07:11 606 11

Тази година се честват 130 години от създаването му

Официално откриват сезона на курорта Боровец
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Днес Боровец открива официално зимния сезон с богато празнично събитие, което ще постави и началото на юбилейните чествания по повод 130 години от създаването на първия планински курорт в България и на Балканите. Независимо от метеорологичните условия, празникът ще се състои по план, като програмата е подготвена така, че да предложи приятно, сигурно и пълноценно преживяване за всички посетители.

„Тази година откриването на сезона е по-специално, защото с него поставяме началото на юбилейните тържества за 130 години от основаването на Боровец. Това е повод не само за празник, но и за равносметка и визия за бъдещето“, сподели новият изпълнителен директор на Бороспорт АД - Иво Цветков.

Кметът на Община Самоков инж. Ангел Джоргов също подчерта важността на дългосрочните проекти за Боровец и региона и поясни: „Успяхме да получим авторските права върху идейния проект за нов център на Боровец, или т.нар. „Златен триъгълник“. Това ще ни позволи да предприемем реални действия за разработване на технически проект.“

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Няма сняг. За това вчера напуснах Боровец и вече съм в Банско. То и в Банско снегът е малко, но поне работят оръдията.

    Коментиран от #9, #10

    07:18 27.12.2025

  • 2 Гларус

    3 2 Отговор
    Аз се чудя защо по морето украинците намаляват.
    Виж ти,откривали зимния сезон и хоп укрите от морето в планината

    Коментиран от #3

    07:18 27.12.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гларус":

    На Боровец почти няма украинци. Преди войната беше пълно. Дори тези дето имат имоти ги няма. Тук, там по някоя рускиня...

    07:21 27.12.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    5 2 Отговор
    Боровец - скъпотия, мърсотия и простотия. И няма сняг.

    07:23 27.12.2025

  • 5 Опааа

    4 0 Отговор
    Чай 2.5 евро! Айде нема нужда! Нищо особено не е там! И за ски не става дори!

    Коментиран от #6

    07:29 27.12.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Опааа":

    Чай и кафе-5 евро. 2.5 евро беше миналата година.

    07:33 27.12.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    5 евро ще е кафето и на морето това лято. Морския ни туризъм, е висок клас туризъм.

    07:40 27.12.2025

  • 8 НАТОМЕНИ БРАДВИ

    0 0 Отговор
    ОКОСИХТЕ ЛИ ТРЕВАТА ПРЕД РИЛА

    07:49 27.12.2025

  • 9 Ханко от село Осеня

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    На банско, колко е чая?

    08:04 27.12.2025

  • 10 Мую

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Едно време имахме снежни курорти, сега оръдейни!

    08:05 27.12.2025

  • 11 Добре

    0 0 Отговор
    а на Пампоровец, кога ?

    08:31 27.12.2025