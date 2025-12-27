Новини
Свят »
САЩ »
Повече от 50 държави осъдиха решението на Израел да признае Сомалиленд, Вашингтон още мисли

Повече от 50 държави осъдиха решението на Израел да признае Сомалиленд, Вашингтон още мисли

27 Декември, 2025 05:21, обновена 27 Декември, 2025 07:11 2 156 7

  • тръмп-
  • сомалиленд-
  • израел-
  • сомалия

Властите в Сомалия осъдиха „умишлената атака срещу суверенитета“ на страната

Повече от 50 държави осъдиха решението на Израел да признае Сомалиленд, Вашингтон още мисли - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за „Ню Йорк Поуст“, че Вашингтон все още не възнамерява да последва Израел в признаването на Сомалиленд.

„Не“, цитира изданието отговора му, когато е попитан. „Всичко е в процес на проучване.“

Премиерът Бенямин Нетаняху обяви признаването от Израел на Република Сомалиленд за независима и суверенна държава на 26 декември. Сомалиленд е международно признат като част от Сомалия, но властите на Сомалиленд едностранно обявиха държавен суверенитет през пролетта на 1991 г.

Решението на Израел да признае независимостта на Сомалиленд беше отхвърлено от Турция, Египет, Сомалия, Джибути и председателя на комитета на Африканския съюз, който включва близо 50 държави.

По време на телефонен разговор външните министри на Турция, Египет, Сомалия и Джибути осъдиха решението на Израел да признае независимостта на Сомалиленд. Те подчертаха подкрепата си за единството, суверенитета и сигурността на Сомалия, отхвърляйки всякакви стъпки, които биха могли да подкопаят стабилността в страната.

„Признаването на независимостта представлява опасен прецедент и заплаха за международния мир и сигурност“, се казва в изявление на египетското външно министерство.

Саудитското външно министерство публикува подобно изявление, като определи решението на Израел като насочено към засилване на „едностранни сепаратистки мерки, които нарушават международното право“.

В отделна публикация във Facebook сомалийското външно министерство подчерта ангажимента си да подкрепя правата на палестинския народ и „категоричното си отхвърляне“, особено на насилственото разселване. Преди това Асошиейтед прес съобщи, че Израел и Съединените щати водят разговори с представители на източноафрикански държави относно евентуалното използване на територии за преселване на палестинци от ивицата Газа. Твърдеше се, че са установени контакти с представители на Судан, Сомалия и Сомалиленд.

„Сомалия никога няма да приеме палестинският народ да остане без държава. Сомалия ясно заявява, че няма да позволи създаването на чуждестранни военни бази или механизми на нейна територия, които биха могли да въвлекат Сомалия в опосредствани конфликти или да доведат до регионални и международни военни действия в региона“, се казва в изявление на сомалийското външно министерство.






САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    2 11 Отговор
    През февруари 2022 г. Сорос се свърза с мен и ми връчи дълъг списък с нелигитимни цели в Украйна и каза да не ги пипаме. Нареди ни да станем... "многоходови" и да не целим нелигитмни цели.

    Коментиран от #2, #5

    05:28 27.12.2025

  • 2 Путин

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Често ще ме чуете да говоря на западните партньори за легитимни цели в Украйна. Споря с тях.

    05:29 27.12.2025

  • 3 хехе

    11 1 Отговор
    Рижия първо да признае суверенитета на Дисниленд.

    05:31 27.12.2025

  • 4 Величко

    7 0 Отговор
    Оффф ... , някакви олигофрени непрекъснато досаждат с реклами ! Мразя рекламите !

    05:42 27.12.2025

  • 5 Д-р Лектър 😷

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Владимир Владимирович, изпийте си лекарствата и си легнете на леглото, моля! Гарантирам ви, че отдолу няма руснаци!🫨

    07:18 27.12.2025

  • 6 Според интереса

    1 0 Отговор
    всичко, затова сащ още се ослушват като заек в трънка.

    07:48 27.12.2025

  • 7 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Светът стана като цирк ,пълен с идиоти и управляван от клоуни

    07:54 27.12.2025