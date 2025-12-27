Повече от 50 държави осъдиха решението на Израел да признае Сомалиленд, Вашингтон още мисли

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за „Ню Йорк Поуст“, че Вашингтон все още не възнамерява да последва Израел в признаването на Сомалиленд.

„Не“, цитира изданието отговора му, когато е попитан. „Всичко е в процес на проучване.“

Премиерът Бенямин Нетаняху обяви признаването от Израел на Република Сомалиленд за независима и суверенна държава на 26 декември. Сомалиленд е международно признат като част от Сомалия, но властите на Сомалиленд едностранно обявиха държавен суверенитет през пролетта на 1991 г.

Решението на Израел да признае независимостта на Сомалиленд беше отхвърлено от Турция, Египет, Сомалия, Джибути и председателя на комитета на Африканския съюз, който включва близо 50 държави.

По време на телефонен разговор външните министри на Турция, Египет, Сомалия и Джибути осъдиха решението на Израел да признае независимостта на Сомалиленд. Те подчертаха подкрепата си за единството, суверенитета и сигурността на Сомалия, отхвърляйки всякакви стъпки, които биха могли да подкопаят стабилността в страната.

„Признаването на независимостта представлява опасен прецедент и заплаха за международния мир и сигурност“, се казва в изявление на египетското външно министерство.

Саудитското външно министерство публикува подобно изявление, като определи решението на Израел като насочено към засилване на „едностранни сепаратистки мерки, които нарушават международното право“.

В отделна публикация във Facebook сомалийското външно министерство подчерта ангажимента си да подкрепя правата на палестинския народ и „категоричното си отхвърляне“, особено на насилственото разселване. Преди това Асошиейтед прес съобщи, че Израел и Съединените щати водят разговори с представители на източноафрикански държави относно евентуалното използване на територии за преселване на палестинци от ивицата Газа. Твърдеше се, че са установени контакти с представители на Судан, Сомалия и Сомалиленд.

„Сомалия никога няма да приеме палестинският народ да остане без държава. Сомалия ясно заявява, че няма да позволи създаването на чуждестранни военни бази или механизми на нейна територия, които биха могли да въвлекат Сомалия в опосредствани конфликти или да доведат до регионални и международни военни действия в региона“, се казва в изявление на сомалийското външно министерство.









