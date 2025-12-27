Над 50 автомобила участваха в тежка катастрофа на японска магистрала, загина възрастна жена ВИДЕО

Най-малко един човек е загинал, а поне 26 са ранени при тежка катастрофа с участието на повече от 50 превозни средства, станала в префектура Гунма в централна Япония, съобщи японската обществена телевизия.

Инцидентът е станал на местна магистрала.

Най-малко 10 превозни средства са се запалили при инцидента, за който първоначално се смяташе, че е причинен от заледени условия.

Според службите за спешна помощ една възрастна жена е загинала, петима души са хоспитализирани в тежко състояние, а 21 други са получили леки наранявания.

Няколко участъка от магистралата в централна Япония са били затворени за движение в резултат на инцидента.