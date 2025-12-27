Новини
Над 50 автомобила участваха в тежка катастрофа на японска магистрала, загина възрастна жена ВИДЕО

Над 50 автомобила участваха в тежка катастрофа на японска магистрала, загина възрастна жена ВИДЕО

27 Декември, 2025 07:18, обновена 27 Декември, 2025 07:23 704 2

Поне 26 човека са получили наранявания

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко един човек е загинал, а поне 26 са ранени при тежка катастрофа с участието на повече от 50 превозни средства, станала в префектура Гунма в централна Япония, съобщи японската обществена телевизия.

Инцидентът е станал на местна магистрала.

Най-малко 10 превозни средства са се запалили при инцидента, за който първоначално се смяташе, че е причинен от заледени условия.

Според службите за спешна помощ една възрастна жена е загинала, петима души са хоспитализирани в тежко състояние, а 21 други са получили леки наранявания.

Няколко участъка от магистралата в централна Япония са били затворени за движение в резултат на инцидента.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пресмял се хърбел на щърбел

    2 1 Отговор
    В България стават ужасни неща особено в това управление на ГЕРБ и ДПС а вие сте седнали на някаква Япония да се равнявате , въпреки че сте сто пъти по зле. Напълнили сте с пакистанци. Отивам да драйфам. ....

    08:16 27.12.2025

  • 2 Чпонскио КАТ

    0 0 Отговор
    49 от автомобилите са с водачи от БГ, пострадалият е японец, спазвал всички правила за движение.

    08:31 27.12.2025

