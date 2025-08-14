Експерт: AI може да е добър психотерапевт, защото хората сме предвидими

„На изкуствения интелект не бива да се доверяваме никога на 100%. Поне на подхода към изкуствения интелект, който доминира в момента. Начинът, по който работи, е, че винаги дава отговор. Но това не означава, че този отговор винаги е верен, базиран на действителността. Той просто е отговор, генериран на база на статистически зависимости“. Това коментира в „Тази сутрин“ по бТВ Иво Емануилов, ръководител на Лабораторията за експериментално регулиране и цифрови политики на институт GATE към Софийския университет.

„В този смисъл, ако трябва да имаме доверие у някого, то следва да имаме доверие у организациите и хората, които разработват изкуственият интелект, а не в самия изкуствен интелект. Аз много обичам да акцентирам на това, че трябва да се пазим от това да антропоморфизираме изкуствения интелект, да му придаваме човешки качества, защото той няма такива“, заяви Иво Емануилов.

„Според мен не е успешен психотерапевт, но ако е, ако приемем, че е успешен психотерапевт - то би било, защото до голяма степен сме доста предвидими. И именно поради факта, че сме предвидими, тази статистическа дистрибуция, на която е базиран моделът, с който взаимодействаме, отразява много често това, което ние искаме да чуем“, посочи той.

„Определено в сектор здравеопазване и в други критични за безопасността и здравето на населението сфери, бих подходил с изключителна предпазливост по отношение на изкуствения интелект. Именно защото той е базиран на статистика, която в много случаи може да е вярна и в много може да не бъде. Ако изключим човешкия фактор от вземането, например, на едно медицинско решение, можем да се окажем в много опасна територия“, смята специалистът.