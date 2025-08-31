Доц. Левунлиева: Учестеното дишане и бързата умората при най-малките деца са знаци за кардиологичен проблем

Доц. Елисавета Левунлиева е началник на отделението по детска кардиология в Националната кардиологична болница – единственото такова в България. Тя е детски кардиолог с над 25 години опит и посвещава кариерата си на диагностиката, лечението и проследяването на най-малките пациенти с вродени и придобити сърдечни заболявания.

В интервю за екипа на Столичната лекарска колегия доц. Левунлиева разказва за работата на отделението, за най-честите проблеми при децата и симптомите, които трябва да тревожат родителите.

Вашето отделение е единственото по рода си в България. Разкажете повече за работата ви.

Лекуваме деца от 0 до 18 години с вродени и придобити сърдечни заболявания. Уникалното е, че работим в тясна връзка с отделението по хирургия на вродените сърдечни малформации. Ние сме „на входа и на изхода“ – диагностицираме децата, определяме дали се нуждаят от оперативно или консервативно лечение, след операция те отново се връщат при нас за проследяване.

Проследяваме пациентите си до навършване на пълнолетие, а често и след това – защото те ни познават, доверяват ни се и предпочитат да останат наши пациенти. Радостното е, че можем да помогнем в много случаи, когато заболяването позволява лечение.

Кои са най-честите кардиологични проблеми при децата, с които се сблъсквате във вашата практика?

Най-често срещаме междукамерни и междупредсърдни дефекти, но големият проблем са комплексните кардиопатии, които изискват много специализирана грижа. Освен това родителите често търсят помощ заради артериална хипертония или ритъмни нарушения.

Най-честото оплакване, което води семействата в отделението, е гръдната болка – симптом, който силно тревожи и пациентите, и техните родители.

За какви симптоми трябва да внимават родителите?

По-големите деца могат да споделят за сърцебиене, „прескачане“ на сърцето или болка в гърдите, макар че не винаги я описват ясно. При по-малките деца сигналите са по-особени – отказ от игра, лесна уморяемост, бързо задъхване дори при обикновена игра, учестено дишане. Тези симптоми често са първите признаци на проблем със сърцето.

Добрата новина е, че сериозните заболявания, които протичат с болка в гърдите, не са толкова чести в детска и юношеска възраст. Но когато става дума за вродени сърдечни малформации, симптомите са по-ясни и изискват внимание.

Кои вредни навици крият най-голям риск за сърцето на децата и младите хора?

Категорично вредни са енергийните напитки, които често се използват от тийнейджърите. Те не са подходящи за детска и младежка възраст. Вейповете и тютюнопушенето също имат неблагоприятен ефект върху сърдечната функция.

Друг сериозен проблем, който наблюдаваме напоследък, е прекомерното натоварване във фитнес залите – особено при момчетата. То може да доведе до нежелани увреждания на сърдечния мускул. Високите температури също не са безобидни за младия организъм. Всичко трябва да бъде умерено – както физическата активност, така и условията, в които децата прекарват времето си.