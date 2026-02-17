„Пирогов“ с нов режим за достъп, Спешното отделение е в ремонт

Служителите на „Пирогов“, болни и пострадали, постъпващи сами и техните придружители, посетители на лежащо-болни и други външни лица, ще могат да влизат само през три служебни входа на най-голямата спешна болница.

Новият пропускателен режим в „Пирогов“ е в сила от 16 февруари и съвпада с ремонта на Спешно приемно отделение.

„Няма да бъде отказана помощ при тежки инциденти и спешни състояния“, уверяват от най-голямата спешна болница.

Служителите на болницата, болните, придръжителите им и посетителите на болни ще влизат в болницата през Служебен вход № 1 входа от страната на бул. „Пенчо Славейков“, между аварийното стълбище на Централен корпус, Високо тяло на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД и Детска противошокова зала; Служебен вход № 2, намиращ се от страната на локалното платно на бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“; Служебен вход № 3, намиращ се от страната на ул. „Шандор Петьофи“.

Достъпът до Мултипрофилно спешно отделение (МСО) на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД на пациенти, постъпващи с екипи на Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) или с екипи на други лечебни заведения, да се осъществява само през Централния вход на лечебното заведение (Триаж/ МСО), намиращ се от страната на бул. „Пенчо Славейков“.

Централният вход ще се използва само от екипи на ЦСМП и екипи на други лечебни заведения, осъществяващи транспорт на пациенти, дежурен медицински екип в Триажа на Мултипрофилно спешно отделение към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД и при извънредни ситуации.

От вчера използването на Централния вход на „Пирогов“ за обичаен служебен достъп е забранен.