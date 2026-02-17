Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Здраве »
Здравеопазване »
„Пирогов“ с нов режим за достъп, Спешното отделение е в ремонт

„Пирогов“ с нов режим за достъп, Спешното отделение е в ремонт

17 Февруари, 2026 15:04 429 0

  • пирогов-
  • спешно отделение-
  • ремонт

От вчера използването на Централния вход на „Пирогов“ за обичаен служебен достъп е забранен

„Пирогов“ с нов режим за достъп, Спешното отделение е в ремонт - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Служителите на „Пирогов“, болни и пострадали, постъпващи сами и техните придружители, посетители на лежащо-болни и други външни лица, ще могат да влизат само през три служебни входа на най-голямата спешна болница.

Новият пропускателен режим в „Пирогов“ е в сила от 16 февруари и съвпада с ремонта на Спешно приемно отделение.

„Няма да бъде отказана помощ при тежки инциденти и спешни състояния“, уверяват от най-голямата спешна болница.

Служителите на болницата, болните, придръжителите им и посетителите на болни ще влизат в болницата през Служебен вход № 1 входа от страната на бул. „Пенчо Славейков“, между аварийното стълбище на Централен корпус, Високо тяло на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД и Детска противошокова зала; Служебен вход № 2, намиращ се от страната на локалното платно на бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“; Служебен вход № 3, намиращ се от страната на ул. „Шандор Петьофи“.

Достъпът до Мултипрофилно спешно отделение (МСО) на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД на пациенти, постъпващи с екипи на Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) или с екипи на други лечебни заведения, да се осъществява само през Централния вход на лечебното заведение (Триаж/ МСО), намиращ се от страната на бул. „Пенчо Славейков“.

Централният вход ще се използва само от екипи на ЦСМП и екипи на други лечебни заведения, осъществяващи транспорт на пациенти, дежурен медицински екип в Триажа на Мултипрофилно спешно отделение към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД и при извънредни ситуации.

От вчера използването на Централния вход на „Пирогов“ за обичаен служебен достъп е забранен.


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ