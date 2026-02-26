Новини
Bloomberg: Русия може да намали ограничението на цената на петрола до 45-50 долара

26 Февруари, 2026 04:34, обновена 26 Февруари, 2026 04:38 864 4

Москва смята, че цена на петрола от 40 долара за барел може да се превърне в устойчива тенденция

Bloomberg: Русия може да намали ограничението на цената на петрола до 45-50 долара - 1
Снимка: YouTube
Руските власти обмислят намаляване на граничната цена в бюджетното правило до 45-50 долара за барел, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници.

Според осведомени източници Москва смята, че цена на петрола от 40 долара за барел може да се превърне в устойчива тенденция.

Също така, според два източника, Министерството на икономическото развитие може да намали прогнозата си за растеж на БВП за 2026 г. до 0,7-1% през април, което е по-ниско от настоящата прогноза от 1,3%.

Според агенцията средната отстъпка за руския суров петрол Urals, изнасян през западните пристанища, се е увеличила до 30,62 долара за барел миналата седмица в сравнение със суровия петрол Brent.

Предишен ден министърът на финансите Антон Силуанов заяви в интервю за телевизионния канал „Россия-24“, че правителството обмисля затягане на бюджетното правило по отношение на граничната цена. Той каза, че решението ще бъде взето сравнително бързо.

„Наясно сме с тази ситуация и за да запазим ресурсите на Фонда за национално благосъстояние и да намалим натиска върху валутния пазар, руското правителство обмисля затягане на фискалното правило чрез понижаване на базовата цена. Вярвам, че ще прегледаме и приемем подобни решения сравнително бързо“, каза той.

Министърът отбеляза, че основните параметри за усъвършенстване на фискалното правило вече са подготвени. Силуанов изрази увереност, че „такива решения ще излязат от правителството в рамките на няколко седмици“.

Намаляването на граничната цена би могло да подобри дългосрочната устойчивост на публичните финанси, заяви заместник-председателят на Банката на Русия Алексей Заботкин пред RBC в началото на февруари. Той обаче смята, че премахването на фискалното правило или фундаменталната промяна на неговото действие би било грешка.


